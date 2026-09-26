„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Warum Können mehr wert ist als ein Tutorial

So isser … der Deutsche Michel!

Wenn irgendwo ein Wasserhahn tropfte, sah Michel darin zunächst kein Problem, sondern eine Aufgabe mit WLAN.

Es begann an einem Dienstagmorgen um 7.14 Uhr. Der Hahn im Badezimmer machte: plipp. Dann wieder plipp. Michel stand davor, die Zahnbürste im Mund, die rote Zipfelmütze leicht über ein Ohr gerutscht, und betrachtete das Waschbecken mit jener ernsten Miene, die Männer bekommen, wenn sie glauben, gleich etwas reparieren zu können.

Else kam herein, hörte drei Sekunden zu und sagte: „Der Hahn tropft.“

Michel nickte bedeutungsvoll. „Ich weiß. Ich analysiere.“

„Seit wann?“

„Seit plipp.“

Michel war überzeugt, dass moderne Technik vor allem deshalb erfunden worden war, damit man alte Technik nicht mehr verstehen musste. Also nahm er den Laptop und suchte bei Google: „Wasserhahn tropft einfache Reparatur sofort ohne Handwerker.“ Die Suchmaschine lieferte mehr als eine Million Ergebnisse. Michel war beeindruckt.

Das erste Video hieß: „Armatur in fünf Minuten selbst reparieren – jeder kann das!“

Michel lehnte sich zurück. Jeder?! Das war beruhigend. Er gehörte zwar statistisch nicht immer zu jedem, aber meistens knapp.

Nach vier Minuten hatte der Mann im Video drei Werkzeuge benutzt, deren Namen Michel nicht kannte, eine Dichtung ausgebaut, die bei Michel anders aussah, und erklärt: „Das ist wirklich kinderleicht.“

Michel sah zum Wasserhahn. „Na also.“

Der Wasserhahn tropfte zustimmend.

Dann kam Werbung für eine elektrische Rohrreinigungsmaschine mit Bluetooth. Michel wusste nicht, wozu eine Rohrreinigungsmaschine Bluetooth brauchte, vermutete aber, dass moderne Verstopfungen inzwischen drahtlos arbeiteten. Michel betrachtete seinen kleinen Schraubenschlüssel aus der Küchenschublade. Der wirkte plötzlich, als entschuldige er sich für seine Herkunft.

Nach einer halben Stunde wusste Michel, welche Dichtung wahre Männer bevorzugen und warum ein tropfender Wasserhahn bei einem Lebensberater ein „Signal des Universums für innere Blockaden“ war.

Else kam erneut vorbei.

„Und?“

„Ich bin tief drin.“

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„Im Thema?“

„Noch.“

Emma erschien in der Tür und beobachtete ihren Großvater, der mit Brille auf der Nase hektisch seine Brille suchte.

„Opa, was machst du?“

„Ich repariere.“

„Was?“

Michel tastete weiter seine Taschen ab. „Im Moment meine Informationslage.“

Emma zeigte auf seine Nase. „Da ist deine Brille.“

Michel nahm sie ab, sah sie an und nickte. „Dann läuft wenigstens ein System.“

Nun begann der praktische Teil. Michel schloss zunächst einen Hahn, von dem er annahm, er habe mit Wasser zu tun. Das stimmte grundsätzlich, nur leider nicht mit diesem Wasser. Danach entfernte er eine Abdeckung. Darunter befand sich ein Bauteil, das im Video nicht vorgekommen war.

Michel erstarrte.

Das Internet hatte ihn auf diese persönliche Abweichung nicht vorbereitet.

Er startete ein zweites Video. Ein freundlicher Mann sagte: „Falls Ihre Armatur anders aussieht, keine Sorge.“

Michel sorgte sich sofort weniger.

Dann sagte der Mann: „Wichtig: Vorher unbedingt den Haupthahn schließen.“

Michel sorgte sich wieder.

„Else?“

„Ja?“

„Weißt du, wo der Haupthahn ist?“

„Ja.“

„Wo?“

„Da, wo du ihn jedes Jahr beim Ablesen ignorierst.“

Michel fand zwei Ventile und entschied sich für das erreichbare. Demokratie begann für ihn bei der Zugänglichkeit.

Dann setzte er die Rohrzange an.

Er drehte.

Nichts.

Er drehte stärker.

Immer noch nichts.

Er stemmte sich dagegen.

Etwas knackte.

Michel lächelte. „Jetzt tut sich was.“

Das tat es.

Zunächst kam ein dünner Strahl. Dann ein kräftiger. Sekunden später hatte das Badezimmer einen eigenen Wasserhaushalt, allerdings ohne Haushaltssperre.

Michel sprang zurück, trat auf ein Handtuch, rutschte nach vorn, griff nach dem Waschbecken und hielt plötzlich ein Metallteil in der Hand, das dort vorher eindeutig befestigt gewesen war.

„Else!“

„Was ist?“

„Wir haben Wasser!“

„Das hatten wir vorher auch!“

„Jetzt demokratischer. Es verteilt sich überall!“

Else erschien, sah Michel, die Rohrzange, den Wasserstrahl und den Laptop. Auf dem Bildschirm sagte der Mann im Video gerade: „Und damit sind wir eigentlich schon fertig.“

Else schloss wortlos den richtigen Haupthahn.

Michel stand knöcheltief im Wasser und entwickelte schlagartig Respekt vor Menschen, die nicht nur wussten, dass es einen Haupthahn gab, sondern auch welchen.

Er griff nach Papier. Auf der Waschmaschine lag ein amtliches Informationsschreiben mit sechs Seiten über eine „optimierte Gebührenanpassungsstruktur im Bereich haushaltsnaher Entsorgungsleistungen“.

Michel legte Seite eins auf den Boden.

Das Papier saugte hervorragend.

Dann Seite zwei.

Noch besser.

Michel betrachtete das Schreiben fast gerührt. „Else, ich glaube, ich habe den ersten praktischen Nutzen gefunden.“

In diesem Augenblick klingelte es. Herr Petersen stand vor der Tür, neben ihm Else mit einem Kuchenbehälter. Petersen war früher Schlosser gewesen und erkannte Maschinen noch an Geräuschen statt an Passwörtern.

Er sah ins Badezimmer. Dann Michel an. Dann wieder ins Badezimmer.

„Video?“

Michel nickte. „Fünf Minuten.“

Petersen blickte auf seine Uhr. „Wie lange bist du dabei?“

„Drei Stunden.“

„Dann fehlen dir nur noch siebenunddreißig Fünf-Minuten-Videos.“

Else stellte den Kuchen ab und sah auf den nassen Boden. „Ich dachte, wir trinken Kaffee.“

Michel deutete ins Bad. „Im Moment serviere ich Wasser.“

Emma grinste. „Opa hat es selbst gemacht.“

Petersen nickte. „Das sieht man.“

Michel hielt ihm die Rohrzange hin. „Ich glaube, das Werkzeug taugt nichts.“

Petersen nahm sie, prüfte sie kurz und gab sie zurück. „Die Zange ist unschuldig.“

Das traf Michel härter als erwartet.

„Ruf einen Installateur“, sagte Petersen.

Michel verzog das Gesicht. „Für so eine Kleinigkeit?“

Petersen zeigte auf die schwimmende Seite vier des Informationsschreibens. „Die Kleinigkeit hat inzwischen Gezeiten.“

Also rief Michel einen Fachmann.

Am Nachmittag kam ein junger Installateur. Vielleicht fünfundzwanzig. Werkzeugtasche, ruhige Stimme. Er sah sich die Armatur an, stellte zwei Fragen, löste die richtige Verbindung, tauschte ein kleines Teil und baute alles wieder zusammen.

Drei Minuten später war der Hahn dicht.

Michel stand daneben.

„Das war’s?“

„Das war’s.“

Michel blickte auf den Laptop, die Rohrzange, die Handtücher und das inzwischen wellige Behördenpapier.

„Ich habe drei Stunden gebraucht.“

Der junge Mann lächelte. „Ich drei Jahre Ausbildung.“

Michel schwieg.

Das war einer jener Sätze, gegen die selbst Google keine zweite Meinung fand.

Beim Kaffee kam die Rechnung auf den Tisch. Petersen schwieg so fachmännisch, dass man ihm dafür eine Innungsplakette hätte geben müssen.

Michel betrachtete den Betrag. Sein erster Reflex war alt, zuverlässig und tief eingeübt: fragen, ob da noch etwas gehe. Vielleicht Rabatt. Vielleicht ein freundliches „unter uns“.

Da sagte der Installateur beinahe entschuldigend: „Es ist heute leider alles teurer. Fahrt, Material, Versicherung, Werkzeug…“

Michel sah in Richtung Badezimmer. Vor wenigen Stunden hatte er geglaubt, ein Mensch sei teuer, wenn er für wenige Minuten Arbeit Geld verlange. Nun begriff er langsam, dass er nicht für drei Minuten bezahlte. Er bezahlte dafür, dass der Mann wusste, welche drei Minuten nötig waren.

Albert, der inzwischen ebenfalls aufgetaucht war, betrachtete die Rechnung über Michels Schulter.

„Ganz schön happig.“

Petersen sah ihn an. „Kannst du einen Wasserhahn reparieren?“

„Nein.“

„Eine Heizung anschließen?“

„Nein.“

„Eine Tür einpassen?“

„Nein.“

Albert nahm ein Stück Kuchen. „Aber ich kann Preise vergleichen.“

Petersen nickte. „Dann bist du im Internet ja schon Meister.“

Michel legte die Rechnung auf den Tisch. Der junge Installateur wollte noch etwas erklären, doch Michel hob die Hand.

„Sie können etwas, das ich nicht kann. Das darf auch etwas wert sein.“

Der Installateur sah ihn überrascht an. Petersen sagte nichts. Else lächelte. Emma nickte, als wäre das ohnehin selbstverständlich gewesen.

Später stand Michel noch einmal allein im Badezimmer. Der Hahn war still. Kein Plipp. Kein Spritzen. Kein Tutorial, kein Podcast, kein Mann mit perfekt ausgeleuchteter Werkbank, der ihm erklärte, dass wirklich jeder alles könne.

Vielleicht, dachte Michel, war genau das der Irrtum. Nicht jeder musste alles können. Eine Gesellschaft funktionierte womöglich gerade deshalb, weil einer wusste, wie man Rohre dicht bekam, ein anderer Dächer deckte, Maschinen reparierte, Holz bearbeitete oder Strom dorthin brachte, wo Michel ihn anschließend einfach nur „aus der Steckdose“ nannte.

Handwerk war keine zweite Wahl für Menschen, die zu wenig Theorie gelernt hatten. Es war Wissen, das Hände bekommen hatte. Erfahrung, die man nicht herunterladen konnte. Sorgfalt, die man erst bemerkte, wenn sie fehlte.

Michel zog die Schultern ein kleines Stück zurück. Seine rote Zipfelmütze stand beinahe gerade.

Dann hörte er hinter sich ein leises: plipp.

Er erstarrte.

Else rief aus dem Flur: „Was ist?“

Michel sah langsam zur Dusche.

„Nichts“, sagte er. „Ich übe gerade Wertschätzung.“

Und diesmal griff er nicht nach dem Laptop, sondern nach der Visitenkarte des Installateurs.

Der Michel scheute manchen Streit

und schwieg aus lauter Höflichkeit.

Doch Mut beginnt, ganz ohne Pracht,

wenn man trotz Zittern weiter macht.

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Autor Freunde der Erkenntnis Wer zwischen 2020 und 2026 für Freunde der Erkenntnis schrieb, schrieb nicht am Rand der Gegenwart, sondern in ihr hinein: in die Verhärtungen der Sprache, in die moralische Selbstgewissheit der Lager, in die ritualisierte Empörung, die sich als Haltung tarnt und doch oft nur Reflex ist. Der Autor versteht Publizistik nicht als Erregungsverwaltung, sondern als intellektuelle Arbeit am Nebel : Begriffe werden entkleidet, Narrative auf ihre Trägerinteressen geprüft, die Mechanik des Zeitgeistes offengelegt. Nicht das Personal steht im Zentrum, sondern die Architektur : die Apparate, die Rechtfertigungen, die institutionellen Routinen, die aus Macht „Notwendigkeit“ machen. Sein Schreiben bewegt sich im Spannungsfeld aus philosophischer Diagnostik , kulturhistorischer Tiefenschärfe und sprachkritischer Präzision . Es ist weder akademische Sterilität noch Aktivismus-Poesie – eher eine Form von Essayistik als Gegenwartskritik , die den Leser nicht beruhigt, sondern herausfordert: Was gilt hier eigentlich als wahr – und wer profitiert davon, dass es gilt? Schwerpunkte Machtanalyse : Strukturen, Legitimationen, Selbstschutzmechanismen politischer und ideologischer Apparate Medien- und Diskurskritik : Moralrhetorik, Deutungsmonopole, Begriffsverschiebungen Kultur- & Ideengeschichte : historische Rückbezüge als Gegenmittel zur Gegenwarts-Hysterie Psychologie kollektiver Narrative : Angst, Zugehörigkeit, Schuld- und Erlösungslogiken Sprachkritik : Begriffe als Waffen, Etiketten als Ersatz für Argumente Stil & Haltung Der Ton ist bewusst zugespitzt , weil der Autor davon ausgeht, dass die Gegenwart mit Watte nicht mehr zu erreichen ist. Ironie dient nicht dem Witz, sondern der Entlarvung ; Zuspitzung nicht der Pose, sondern der Prüfung . Im Kern steht ein nüchterner Satz, der seine Texte wie ein Stachel begleitet: Strukturen sind gefährlicher als Personen. Freunde der Erkenntnis ist in dieser Perspektive kein Nachrichtenraum, sondern ein Denkraum : eine Werkstatt gegen geistige Bequemlichkeit – und gegen die bequeme Lüge, man könne Freiheit durch Verwaltung, Wahrheit durch Etikettierung und Mündigkeit durch Betreuung ersetzen. Zwischen 2020 und 2026 entstanden so Langformate, Serien, Dossiers und Essays, die weniger „Meinung“ liefern als Orientierung im Bedeutungschaos : durch Zweifel, durch Argument, durch den Mut, auch das Eigene zu riskieren. ISBN: 978-3-912108-11-8

Erscheinungsjahr: 2025

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Erscheinungsjahr: 2025

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Erscheinungsjahr: 2026

Seitenzahl: 448



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