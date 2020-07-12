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12. Mai 2026
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Willkommen bei Freunde der Erkenntnis

Diese Seite ist kein Nachrichtenstrom. Sie ist eine Zumutung.

Denn wer heute noch glaubt, Information sei bereits Erkenntnis, verwechselt Geräusch mit Urteil. Wir leben in einer Epoche der permanenten Gegenwart: ein endloses Jetzt aus Push-Meldungen, Moralparolen, Trend-Meinungen und verordneten Gewissheiten. Alles wird kommentiert – kaum etwas wird verstanden.

Freunde der Erkenntnis ist das Gegenmodell: eine publizistische Denkplattform mit klarer Haltung. Nicht als Wohlfühlraum, nicht als Empörungsdienst, nicht als PR-Vorhof irgendeines Lagers. Sondern als Ort, an dem man die unbequeme Frage wieder ernst nimmt: Was ist wahr – und was ist nur nützlich?

Wofür wir stehen

  • Analyse statt Alarmismus – Wir interessieren uns für Ursachen, Mechanismen, Anreize.
  • Argumente statt Parolen – Wer behauptet, muss zeigen. Wer kritisiert, muss begründen.
  • Quellen statt Zitate-Ketten – Wir markieren, worauf Aussagen beruhen, und wo sie enden.
  • Komplexität statt Komfort – Der Preis der Wahrheit ist oft: Sie passt nicht in Slogans.

Warum diese Struktur

Unsere neue Seitenarchitektur ist kein Design-Spiel, sondern eine intellektuelle Selbstverpflichtung: Trennung von Meinung und Material, von Deutung und Dokument, von Kommentar und Chronologie. Wer den Diskurs ernst nimmt, baut nicht nur Texte – er baut Lesbarkeit.

Darum finden Sie bei uns Analysen, Dossiers, Dokumentationen und Kolumnen – nicht als Etiketten, sondern als Versprechen: Sie erkennen auf den ersten Blick, ob Sie gerade Argumente lesen, Belege, Einordnung oder Position.

Unabhängigkeit ist keine Pose

Freunde der Erkenntnis wird zu 100 % von edition leseReich finanziert – durch Buchverkäufe, nicht durch Parteien, Stiftungen, Lobby-Netzwerke oder Reichweitenhandel. Das macht uns nicht unfehlbar. Aber es reduziert den wichtigsten Reflex unserer Zeit: die Selbstzensur aus Abhängigkeit.

Einladung – mit Bedingungen

Wir laden Sie ein, mitzudenken, zu prüfen, zu widersprechen. Nicht in der Logik der Denunziation, sondern im Geist der Erkenntnis: kritisch, sauber, nachvollziehbar.

Wenn Sie nur Bestätigung suchen, sind Sie hier falsch. Wenn Sie bereit sind, sich irritieren zu lassen, sind Sie hier richtig.

Willkommen. Lesen Sie langsam. Denken Sie weiter!

Ordnungen des Denkens

Symbolisches Rubrikbild Politik & Macht mit architektonischen Machtstrukturen und dramatischem Licht

Rubrikbild Wirtschaft & Geld mit symbolischer Finanz- und Marktarchitektur

Atmosphärisches Rubrikbild Spiritualität & Sinn mit kosmischer Symbolik

Rubrikbild Medien & Öffentlichkeit mit abstrahierter Presse- und Kommunikationssymbolik

Rubrikbild Wissenschaft & Technik mit abstrakter Labor- oder Digitalstruktur

Rubrikbild Unterhaltung & Inszenierung mit Bühne und Lichtkegeln im Hintergrund

Rubrikbild Gesellschaft & Kultur mit urbaner Silhouette und kultureller Symbolik

Rubrikbild Geschichte & Erinnerung mit historischer Architektur und Licht-Schatten-Kontrast

Minimalistisches Rubrikbild Essay & Grundsatz mit Schreibsymbolik und dunklem Hintergrund

Gedanken zur Gegenwart

Dramatisches Magazin-Cover mit Regierungsgebäude, unbeachtetem Fehlerbericht und einem Bürger, der Kritik erhebt.

Fragen, die sonst keiner stellt: Warum Institutionen Kritik mehr fürchten als eigene Fehler

Institutionen verzeihen sich Fehler leichter als Kritik, weil Kritik ihre Autorität trifft und Fehler oft ...
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Dramatisches Magazincover mit Rednerpult, Marionettenfäden, Geheimdienstakten und digitalen Widerstands-Symbolen.

Der Simulierter Widerstand: Wie Märchenerzähler, Geschäftemacher und digitale Heilspläne echte Opposition lähmen

Simulierter Widerstand schenkt Menschen Bedeutung, nimmt ihnen aber Handlungskraft — und wird längst von Geschäftemachern ...
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Dramatisches Magazin-Cover mit Waage zwischen Bürokratieakten und Daseinsvorsorge-Symbolen als Kritik an staatlicher Verschwendung.

Der Bürger ist kein Kind: Schluss mit Bevormundung, Verschwendung und politischem Schmierentheater

Der Staat soll Bürger nicht erziehen, sondern entlasten: Ein scharfer Essay über Bevormundung, Verschwendung und ...
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Dramatische Waage mit Geld, Datenströmen und einem erschöpften Menschen im Schatten.

Der kranke Geist der Geldordnung: Warum Deutschland wieder Gemeinsinn lernen muss

Ein scharfer Essay über Angstökonomie, digitalen Kapitalismus, Gemeinsinn und die seelische Erschöpfung einer überforderten Republik ...
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Satirisches Magazinbild zum 1. Mai mit Robert R. Manor auf einem Balkon zwischen historischer Maifeier 1933 und moderner Demonstration.

1. Mai: Von den Nazis vereinnahmt – aber wer demonstriert, ist deshalb kein Nazi

Der 1. Mai wurde von den Nazis vereinnahmt, aber Demonstrieren am Tag der Arbeit ist ...
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Maibaum im Morgenlicht mit Nebel und sanften Bändern als Symbol für Fruchtbarkeitsrituale und Frühling

Maibäume – Die aufgerichtete Erinnerung des Frühlings

Der Maibaum steht nicht nur für Tradition, sondern bewahrt das alte Wissen über Wachstum, Gemeinschaft ...
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Steinkreis bei Nacht mit sanften Nebelsilhouetten als Symbol der Walpurgisnacht und alter Hexenmythen

Die Nacht vom 30.04. zum 01.05.: Walpurgisnacht – Die leise Erinnerung an die Hexen der Nacht

Die Walpurgisnacht ist mehr als ein Mythos: Sie bewahrt die leise Erinnerung an Übergänge, Naturzyklen ...
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Nachdenkliche Familienszene mit emotionaler Distanz zwischen Eltern und Kind im Hintergrund

Die Gewalt hinter der Wohnungstür: Was Statistiken verschweigen und die Gesellschaft nicht sehen will

Häusliche Gewalt ist kein Randproblem, sondern ein stiller Kreislauf aus Macht, Angst und Verdrängung, der ...
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Dramatisches Magazin-Cover mit rissiger Europa-Karte, Lichtkegel über Deutschland und Symbolen für Krieg, Daten und geopolitische Eskalation.

Droht der Dritte Weltkrieg wirklich? Was Europa 2026 bedroht – und was nur Panikmache ist

Zwischen Panikmache und Beschwichtigung liegt die Wirklichkeit: Europa lebt gefährlich, doch der Weltkrieg ist nicht ...
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Altes Wissen – Mythologie, Rituale, Symbole und kulturelles Gedächtnis Europas

Altes Wissen ist die Rubrik für jene Geschichten, Symbole und Denkspuren, die älter sind als unsere Schlagzeilen – und oft klüger als unsere Gewissheiten. Mara Köstlin folgt Mythen, Ritualen, Bräuchen und Überlieferungen dorthin, wo sich Geschichte, Volksglaube und Kultur berühren: in Sagen, Zeichen, Orten und Worten. Hier geht es nicht um „früher war alles besser“, sondern um das, was überlebt hat: Archetypen, Warnungen, Hoffnung – und die Frage, warum manche Wahrheiten immer wiederkehren. Ein Blick zurück, der unsere Gegenwart klarer macht.

—> Zum alten Wissen

Maibaum im Morgenlicht mit Nebel und sanften Bändern als Symbol für Fruchtbarkeitsrituale und Frühling

Maibäume – Die aufgerichtete Erinnerung des Frühlings

Der Maibaum steht nicht nur für Tradition, sondern bewahrt das alte Wissen über Wachstum, Gemeinschaft und den Rhythmus der Natur ...
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Steinkreis bei Nacht mit sanften Nebelsilhouetten als Symbol der Walpurgisnacht und alter Hexenmythen

Die Nacht vom 30.04. zum 01.05.: Walpurgisnacht – Die leise Erinnerung an die Hexen der Nacht

Die Walpurgisnacht ist mehr als ein Mythos: Sie bewahrt die leise Erinnerung an Übergänge, Naturzyklen und das vergessene Wissen ...
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Alter Steinbrunnen mit Birkenkranz im warmen Morgenlicht als poetisches Symbol für Beltane und die aufsteigenden Lebenskräfte

Beltane – Das Fest der Lebenskräfte und der stille Übergang in den Sommer

Beltane feiert nicht den Lärm des Lebens, sondern seine Schwelle: Licht, Wachstum, Gemeinschaft und die stille Rückkehr der Fülle ...
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Alter Baum im Wald mit Lichtstrahl und Stein am Fuß, ruhige mystische Atmosphäre

Heilige Bäume und Wälder

Der Baum ist mehr als Holz. Er ist ein Ort. Still, wachsend, verbunden mit Erde, Zeit und Erinnerung ...
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Symbolisches Frühlingsritual mit Kreis aus Asche, kleiner Flamme und aufgehender Sonne im Hintergrund

Frühlingsfeuer und Sonnenrituale

Feuer als uraltes Zeichen der Sonne: Ein stilles Ritual zwischen Erinnerung, Wandel und der wiederkehrenden Kraft des Lichts ...
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Steinbrunnen im Morgenlicht mit Ei am Rand und Spiegelung der aufgehenden Sonne im Wasser

Wie aus Ostara das christliche Osterfest wurde

Ostern vereint alte Frühlingsrituale und christliche Deutung zu einem stillen Übergang zwischen Licht, Erinnerung und erneuertem Leben ...
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Der Kreis des Jahres

Bewegen Sie bitte den Zeiger über die leuchtenden Kreise des Jahresrades und lauschen den Festen, die seit alten Zeiten im Gedächtnis der Erde ruhen.
Jeder Kreis öffnet ein kleines Tor: Ein Klick führt Sie zu dem jeweiligen Ritual,
zu Geschichten von Feuer, Licht, Saat und Ernte –
Erinnerungen an den uralten Rhythmus, der Menschen, Himmel und Erde miteinander verbindet.

—> Zum Jahreskreis – Die Feste des alten Wissens

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Unsere Autoren

A.-W. von Staufen

Porträt von Alfred-Walter von Staufen, Autor und Essayist bei Freunde der Erkenntnis

Zum Autorenprofil

M.-J. Lützeler

Porträt von Mara-Josephine Lützeler von Roden, Kolumnistin bei Freunde der Erkenntnis

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Mara Köstlin

Porträt von Mara Köstlin, Autorin für Altes Wissen und Kulturgeschichte

Zum Autorenprofil

Robert R. Manor

Porträt von Robert R. Manor, Kolumnist beim Stammtisch der Vernunft

Zum Autorenprofil

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Die Unbequeme Post

Der Monatlicher Lagebericht -
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Analysen & Essays jenseits des Mainstreams

→ Gedanken, die nicht jeder verträgt

→ Einmal im Monat, immer am 03.

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Freunde der Erkenntnis – Publizistische Denkplattform für Analyse, Essay und Diskurs
Freunde der Erkenntnis ist eine unabhängige publizistische Denkplattform. Wir veröffentlichen Analysen, Essays und Kommentare zu Politik, Gesellschaft, Medien und Kultur. Unser Anspruch ist argumentativer Diskurs jenseits von Empörung und Zeitgeist.

Freunde der Erkenntnis wird vollständig durch den Verlag edition leseReich finanziert.
Es bestehen keine institutionellen, staatlichen oder parteipolitischen Förderstrukturen.
Kontaktieren Sie uns: kontakt@freunde-der-erkenntnis.net
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