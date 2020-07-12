Willkommen bei Freunde der Erkenntnis

Diese Seite ist kein Nachrichtenstrom. Sie ist eine Zumutung.

Denn wer heute noch glaubt, Information sei bereits Erkenntnis, verwechselt Geräusch mit Urteil. Wir leben in einer Epoche der permanenten Gegenwart: ein endloses Jetzt aus Push-Meldungen, Moralparolen, Trend-Meinungen und verordneten Gewissheiten. Alles wird kommentiert – kaum etwas wird verstanden.

Freunde der Erkenntnis ist das Gegenmodell: eine publizistische Denkplattform mit klarer Haltung. Nicht als Wohlfühlraum, nicht als Empörungsdienst, nicht als PR-Vorhof irgendeines Lagers. Sondern als Ort, an dem man die unbequeme Frage wieder ernst nimmt: Was ist wahr – und was ist nur nützlich?

Wofür wir stehen

Analyse statt Alarmismus – Wir interessieren uns für Ursachen, Mechanismen, Anreize.

Argumente statt Parolen – Wer behauptet, muss zeigen. Wer kritisiert, muss begründen.

Quellen statt Zitate-Ketten – Wir markieren, worauf Aussagen beruhen, und wo sie enden.

Komplexität statt Komfort – Der Preis der Wahrheit ist oft: Sie passt nicht in Slogans.

Warum diese Struktur

Unsere neue Seitenarchitektur ist kein Design-Spiel, sondern eine intellektuelle Selbstverpflichtung: Trennung von Meinung und Material, von Deutung und Dokument, von Kommentar und Chronologie. Wer den Diskurs ernst nimmt, baut nicht nur Texte – er baut Lesbarkeit.

Darum finden Sie bei uns Analysen, Dossiers, Dokumentationen und Kolumnen – nicht als Etiketten, sondern als Versprechen: Sie erkennen auf den ersten Blick, ob Sie gerade Argumente lesen, Belege, Einordnung oder Position.

Unabhängigkeit ist keine Pose

Freunde der Erkenntnis wird zu 100 % von edition leseReich finanziert – durch Buchverkäufe, nicht durch Parteien, Stiftungen, Lobby-Netzwerke oder Reichweitenhandel. Das macht uns nicht unfehlbar. Aber es reduziert den wichtigsten Reflex unserer Zeit: die Selbstzensur aus Abhängigkeit.

Einladung – mit Bedingungen

Wir laden Sie ein, mitzudenken, zu prüfen, zu widersprechen. Nicht in der Logik der Denunziation, sondern im Geist der Erkenntnis: kritisch, sauber, nachvollziehbar.

Wenn Sie nur Bestätigung suchen, sind Sie hier falsch. Wenn Sie bereit sind, sich irritieren zu lassen, sind Sie hier richtig.

Willkommen. Lesen Sie langsam. Denken Sie weiter!