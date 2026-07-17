Neues aus der Marsch – Hein Claasen berichtet aus Dithmarschen

Neues aus der Marsch

Neues aus der Marsch ist die Rubrik von und mit Hein Claasen aus Wesselburen/Dithmarschen: norddeutsch trocken, ländlich geerdet, satirisch zugespitzt und mit jenem Blick auf Politik, Alltag und Gesellschaft, den man nur bekommt, wenn man lange genug an einem Deich gestanden, in einen Amtsbrief geschaut und einem Schaf beim Denken zugesehen hat.

Hier geht es nicht um das große Getöse aus Hauptstadtstudios, Talkshowrunden und frischen Tüddelkram-Pressemitteilungen. Hier geht es um das, was unten ankommt. Bei den Menschen, die morgens aufstehen, ihre Arbeit machen, ihre Rechnungen bezahlen, ihre Tiere versorgen, ihre Kinder großziehen, ihre Eltern pflegen und sich dabei immer öfter fragen, warum das Leben komplizierter wird, obwohl doch angeblich alles moderner, digitaler und gerechter werden soll.

Wenn die Marsch spricht, klingt sie nicht nach Parteiprogramm

Hein Claasen kommentiert das Zeitgeschehen aus der Perspektive der Marsch: mit Mütze, Kaffeebecher, wetterfester Jacke und einer Geduld, die allerdings nicht mit Gutgläubigkeit verwechselt werden sollte. Seine Beobachtungen beginnen oft dort, wo andere schon längst mit Schlagworten fertig sind. Zwischen Hofeinfahrt, Entwässerungsgraben, Gemeinderat, Supermarktkasse, Krankenkassenbrief, Stromrechnung und Steuerbescheid erkennt Hein die großen Linien einer Gesellschaft, die viel verspricht, viel verwaltet und am Ende gern beim Bürger kassiert.

Die Rubrik verbindet Dorfbeobachtung, politische Satire und gesellschaftliche Zeitdiagnose. Sie schaut auf Bürokratie, Teuerung, Landwirtschaft, Medien, Bildung, Gesundheit, Energiepolitik, neue Moralmoden und alte Heucheleien. Nicht aus Verbitterung, sondern aus Erfahrung. Nicht von oben herab, sondern von unten geradeaus. Und wenn Hein Claasen etwas sagt, dann selten laut, aber meist so, dass es hängen bleibt.

Harald, Gudrun und die gepflegte Ratlosigkeit

Zum festen Kosmos der Rubrik gehören auch Harald und Gudrun, die vor einiger Zeit auf den Nachbarhof gezogen sind. Harald, ehemaliger Banker aus Frankfurt am Main, trägt seine Gummistiefel so sauber, als hätten sie noch nie Kontakt zu einem Acker gehabt. Gudrun betrachtet die Marsch mit Kräutertee, Achtsamkeit und dem ernsten Wunsch, alles neu zu denken, was hier seit Jahrhunderten nicht ohne Grund funktioniert.

Diese Figuren sind keine bloßen Witzlieferanten. Sie stehen für einen gesellschaftlichen Abstand, der immer größer wird: zwischen Stadt und Land, Theorie und Praxis, Gesinnung und Wirklichkeit, wohlklingender Absicht und matschiger Realität. In der Marsch zeigt sich schnell, ob eine Idee trägt. Manchmal reicht dafür ein Regenschauer, ein verstopfter Graben oder ein Huhn, das mehr Urteilsvermögen besitzt als ein ganzer Ausschuss.

Norddeutsche Satire mit Bodenhaftung

Neues aus der Marsch ist kein Heimatkitsch und keine nostalgische Flucht ins Gestern. Die Rubrik nimmt die Gegenwart ernst, gerade weil sie sie mit Humor betrachtet. Hein Claasen weiß: Wer nicht mehr lachen darf, hat meistens schon angefangen, sich an Unsinn zu gewöhnen. Und wer alles glaubt, was auf Hochglanzpapier gedruckt wird, sollte gelegentlich einen Bauern fragen, was davon nach drei Tagen Regen noch steht.

In dieser Rubrik treffen Bauernregeln auf Bundespolitik, Dorfklatsch auf Zeitdiagnose, Schafe auf Strategiepapiere und norddeutsche Gelassenheit auf jene moderne Hektik, die immer sehr wichtig aussieht und erstaunlich selten etwas verbessert. Hein Claasen beobachtet, kommentiert, spottet und sortiert. Er macht keine großen Gesten. Er braucht keine moralische Nebelmaschine. Ein Blick über den Deich genügt oft.

Für Leser mit Sinn für klare Worte

Diese Rubrik richtet sich an Menschen, die Satire mögen, aber keine leeren Pointen brauchen. An Leser, die das Ländliche nicht belächeln, sondern als Ort praktischer Vernunft verstehen. An alle, die zwischen Schlagzeile und Wirklichkeit noch einen Unterschied erkennen möchten. Und an jene, die ahnen, dass man manches in Deutschland besser verstünde, wenn man weniger Konferenzräume und mehr Hofeinfahrten besuchte.

Hein Claasen berichtet aus der Marsch – über das Kleine, in dem sich das Große verrät. Über das Politische im Alltäglichen. Über den Bürger, der nicht dauernd betreut, belehrt und belastet werden möchte. Und über ein Land, das manchmal so tut, als müsse man nur genug neue Begriffe erfinden, damit der alte Mist nicht mehr riecht.

Neues aus der Marsch: norddeutsche Satire, gesellschaftliche Beobachtung und politische Erdung aus Dithmarschen – trocken serviert, warm beleuchtet und gelegentlich mit einem Huhn als Sachverständigem.

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