„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Brot und Spiele – Deutschlands Fußballnation blamiert sich vor der Welt

Von Alfred-Walter von Staufen

Der Ball ist rund, aber Deutschland ist eckig geworden

Deutschland ist raus, und diesmal fühlt es sich nicht mehr wie ein Unfall an, sondern wie ein amtlich gestempelter Befund auf grauem Recyclingpapier: „Sommermärchen 2026 – Aus die Maus, wir sind raus.“ Nicht gegen Brasilien, nicht gegen Argentinien, nicht nach einem Jahrhundertspiel, das später in Schwarzweiß auf Sportkanälen verklärt wird, sondern gegen Paraguay, im Boston Stadium, nach einem 1:1 und einem Elfmeterschießen, das aus deutscher Sicht wirkte wie eine Steuererklärung mit Nervenzusammenbruch; Fox Sports meldete am 29. Juni 2026 die deutsche Eliminierung nach dem verlorenen Shootout, mit drei deutschen Fehlschüssen und dem entscheidenden Treffer durch José Canale (1). Das ist kein Untergang des Abendlandes, dafür ist der Fußball zu klein und das Abendland inzwischen zu routiniert im eigenen Verschwinden, aber es ist ein Bild, das so gut sitzt, dass man fast dankbar sein müsste: eine große Nation, die sich noch immer gern für organisiert hält, verliert ausgerechnet dort die Ordnung, wo früher ihr Mythos begann – am Punkt, elf Meter vor dem Tor, dort, wo früher deutsche Kälte, deutscher Wille und deutscher Kassenbonfußball noch irgendeine Weltgeltung behaupteten.

Man muss die Niederlage nicht künstlich aufblasen, sie ist schon groß genug. Paraguay lag in der FIFA-Weltrangliste laut Fox Sports auf Rang 41, Deutschland auf Rang 10, und der Abstand von 31 Plätzen machte das Spiel nach dieser Darstellung zur viertgrößten K.-o.-Runden-Überraschung seit Einführung der FIFA-Rangliste 1992 (2). Das ist die Art Zahl, die in Deutschland normalerweise sofort eine Kommission auslöst, einen Stuhlkreis aus Sportdirektoren, einen Strategieprozess mit PowerPoint-Folie und das Versprechen, dass man jetzt „die richtigen Schlüsse“ ziehen werde, also jene Sorte Satz, nach der erfahrungsgemäß gar nichts passiert, außer dass neue Begriffe erfunden werden, die schlechter klingen als das Problem selbst. Kimmich sprach nach dem Aus erstaunlich klar davon, Deutschland habe gegen keinen der Gegner gut gespielt und das Ausscheiden verdient; Bavarian Football Works dokumentierte diese Aussage am 30. Juni 2026 (3). Man möchte fast applaudieren, nicht für das Spiel, sondern für den seltenen Moment, in dem ein deutscher Funktionsträger nicht in Watte spricht, sondern den Kadaver beim Namen nennt.

Und während der deutsche Fußball im Elfmeterschießen seine nationale Selbstvergewisserung verlor, lief im Hintergrund die große Geldmaschine weiter, kalt, hell, sauber, unbeeindruckt. ARD und ZDF zahlen nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes gemeinsam rund 152 Millionen Euro an die Deutsche Telekom für die Sublizenz von 60 WM-Spielen, darunter die deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale (4). Man könnte also sagen: Der Beitragszahler durfte die nationale Demontage nicht nur sehen, er durfte sie auch mitfinanzieren, schön gebührengepolstert, öffentlich-rechtlich eingerahmt, mit Expertenrunde, Betroffenheitsblick und der gewohnten Studiofrage, ob man jetzt über Mentalität reden müsse. Nein, muss man nicht. Man muss über Zustand reden. Über ein Land, das überall noch Kulisse spielt, während hinter der Fassade der Putz fällt: Bahn, Bildung, Behörden, Brücken, Bundeswehr, Bürokratie – und nun eben auch Ballbesitz ohne Biss. Früher war Deutschland unangenehm, weil es gewann. Heute ist Deutschland unangenehm, weil es erklärt, warum es verlor.

Die einen schießen vorbei, die anderen rechnen weiter

Während Deutschland also in Foxborough aus dem Turnier stolperte, als hätte jemand der Nationalelf kurz vor dem Elfmeterschießen die Bedienungsanleitung für Standfestigkeit entwendet, blieb die eigentliche Weltmeisterschaft völlig ungerührt: die Bilanzweltmeisterschaft, jene stille, glänzende, nahezu unverwundbare Parallelveranstaltung, in der keine Flanke verrutscht, kein Innenverteidiger schläft, kein Torwart in die falsche Ecke fällt und kein Funktionär jemals im Regen steht, weil für diese Leute der Fußball längst nicht mehr in Strafräumen entschieden wird, sondern in Rechtepaketen, Sponsorendeals, Hospitality-Logen und Verträgen, deren Kleingedrucktes vermutlich mehr Seiten hat als mancher Reformplan im deutschen Innenministerium. Die FIFA plant im Zyklus 2023 bis 2026 mit Einnahmen in historischer Größenordnung; allein für das Jahr 2026 weist der revidierte FIFA-Haushalt ein Einnahmebudget von 8,911 Milliarden US-Dollar aus (5). Und genau hier beginnt die eigentliche Satire, nicht auf dem Rasen, sondern daneben: Eine Mannschaft scheidet aus, ein Land schaltet enttäuscht ab, aber der Apparat schnurrt weiter, als sei nichts geschehen, weil er auf Enttäuschung genauso läuft wie auf Euphorie, auf Tränen genauso wie auf Jubel, auf „Wir sind Weltmeister“ genauso wie auf „Aus die Maus“.

Die WM 2026 ist mit 48 Mannschaften und 104 Spielen größer als jede WM zuvor; epd meldete für den deutschen Markt, dass die Deutsche Telekom sämtliche deutschen Übertragungsrechte erworben habe, während ARD und ZDF für 60 Spiele rund 152 Millionen Euro an die Telekom zahlen, darunter alle deutschen Begegnungen, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel (6). Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen wie eine schlecht gekühlte Stadionwurst: Der Bürger zahlt nicht direkt mit der Steuerkarte, nein, so plump macht man es nicht mehr; er zahlt über den Rundfunkbeitrag, also über jene elegante Konstruktion, die formal keine Steuer ist, sich aber im Alltag ungefähr so freiwillig anfühlt wie ein Strafzettel unter dem Scheibenwischer. Dafür bekommt er dann den nationalen Niedergang in Hochauflösung, garniert mit Experten, Studiolicht und der milden Betroffenheit jener Menschen, die nach jedem Ausscheiden so tun, als müsse man nur „mehr Mut“ zeigen, während in Wahrheit die ganze Maschine längst nicht mehr weiß, was Mut überhaupt ist, weil Mut nicht im Presseraum entsteht und auch nicht in Verbandsleitbildern, sondern dort, wo jemand die Verantwortung übernimmt, bevor das Mikrofon angeht.

Die FIFA selbst verteilt an die 48 teilnehmenden Verbände fast 900 Millionen US-Dollar, genauer 871 Millionen US-Dollar; jeder Verband erhält nach FIFA-Angaben 2,5 Millionen US-Dollar Vorbereitungsgeld und 10 Millionen US-Dollar Qualifikationsgeld, zusätzlich zu weiteren Beiträgen für Delegationskosten und Ticketkontingente (7). Das ist die schöne neue Fußballordnung: Man muss nicht einmal gut spielen, um Geld zu bekommen; man muss nur dabei sein. Deutschland war dabei, Deutschland bekam seine Bühne, Deutschland bekam seine Milliardenkulisse, und Deutschland bekam am Ende Paraguay. Paraguay bekam den Sieg. Die FIFA bekam die Quote. Die Sender bekamen ihre Sendeflächen. Die Sponsoren bekamen ihre Banden. Adidas bekam seine Sichtbarkeit. Und der Zuschauer bekam dieses eigentümliche Gefühl, wieder einmal Teil eines großen Geschäfts gewesen zu sein, das ihm vorher als Gemeinschaftserlebnis verkauft wurde. Der Guardian ordnete die WM 2026 als 13-Milliarden-Dollar-WM ein und berichtete, dass Ticketing und Hospitality zusammen rund drei Milliarden US-Dollar bringen sollen (8). Das ist kein Fußballfest mehr, das ist ein Bezahlsystem mit Rasenbelag.

Und genau dort spiegelt sich Deutschlands Lage so erbarmungslos: Wir reden noch von Sommermärchen, während die Welt längst Kassensturz macht; wir beschwören noch Tugenden, während andere nüchtern ihre Vorteile sichern; wir glauben noch, dass Geschichte Respekt erzeugt, während Paraguay uns zeigt, dass Geschichte im Elfmeterschießen nicht antreten darf. Reuters berichtete, Deutschland habe gegen Paraguay 4:3 nach Elfmeterschießen verloren, nach 1:1 über 120 Minuten, mit Fehlschüssen von Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah; Joshua Kimmich sagte danach, man dürfe weder dem Schiedsrichter noch dem Elfmeterschießen die Schuld geben, denn wer Paraguay über 120 Minuten nicht schlage, sei verdient ausgeschieden (9). Das war der ehrlichste Satz des deutschen Turniers. Vielleicht auch der bitterste. Denn er klingt nicht nur nach Fußball. Er klingt nach Land. Wer seine Probleme über Jahre verwaltet, statt sie zu lösen, wer überall noch Weltklasse behauptet, aber im Ernstfall Durchschnitt liefert, wer sich an alten Pokalen wärmt, während andere laufen, kämpfen, beißen und gewinnen, der scheidet irgendwann aus. Nicht immer im Stadion. Manchmal auch in der Welt.

Aus die Maus, aber die Kasse klingelt weiter

Deutschland ist nicht einfach ausgeschieden, Deutschland hat sich auf offener Bühne selbst erklärt, und zwar nicht mit einem großen Satz, nicht mit einer heroischen Geste, nicht mit jener trotzig-schönen Niederlage, nach der man dem Gegner die Hand gibt und innerlich schon wieder aufsteht, sondern mit einem jener Auftritte, die man aus deutschen Amtsfluren kennt: viel Zuständigkeit, wenig Zugriff, ordentliche Schuhe, leerer Blick, am Ende fehlt eine Unterschrift, und niemand weiß, wer den Vorgang eigentlich führt. Die WM 2026 ist die erste Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften und 104 Spielen, also ein Turnier, das größer, länger, lauter und kommerzieller ist als alles, was der Fußball bisher als Weltfest verkauft hat (10). Für die FIFA ist dieses Turnier ein historischer Geldspeicher; im revidierten Haushalt für den Zyklus 2023 bis 2026 weist die FIFA allein für das Jahr 2026 Einnahmen von 8,911 Milliarden US-Dollar aus (11). Und während diese Maschine läuft, als hätte sie mit Sport nur noch über die Rasentextur zu tun, steht Deutschland daneben und wundert sich, warum Tradition kein Zahlungsmittel mehr ist.

Man muss diese Niederlage deshalb nicht nur sportlich lesen. Man muss sie kulturell lesen. Der deutsche Fußball war einmal die komprimierte Form eines nationalen Selbstbildes: robust, verlässlich, unangenehm, geduldig, manchmal hässlich, aber am Ende stand er noch, wenn andere längst schön gefallen waren. Das war nie romantisch, aber es war wirksam. Heute sehen wir eine Mannschaft, die sehr viel über Haltung, Prozesse, Automatismen und Belastungssteuerung erzählen kann, aber in den Momenten, in denen ein Land eigentlich spüren will, dass da unten elf Menschen stehen, die mehr wollen als eine saubere Passquote, seltsam unbewohnt wirkt. Das Spiel gegen Paraguay endete nach übereinstimmenden Berichten 1:1 nach 120 Minuten und 4:3 im Elfmeterschießen für Paraguay; Deutschland verschoss dabei drei Elfmeter, und Joshua Kimmich sagte danach, Deutschland sei verdient ausgeschieden, weil man Paraguay über 120 Minuten nicht geschlagen habe (12). Das ist kein Satz für die Sportseite. Das ist ein Satz für den Zustand des Landes. Wer Paraguay nicht schlägt, obwohl er Deutschland heißt, darf nicht über Pech reden. Wer seine Brücken nicht saniert, seine Schulen verkommen lässt, seine Bürger mit Formularen erstickt, seine Industrie belehrt, seine Handwerker verwaltet und seine eigene Leistungsfähigkeit mit Sonntagsreden verwechselt, darf sich nicht wundern, wenn irgendwann auch der Fußball aussieht wie eine Behörde mit Stollenschuhen.

Und dann kam noch Friedrich Merz, dieser Kanzler des politischen Schönsprechens, und schrieb nach dem deutschen WM-Aus allen Ernstes: „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, DFB-Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“ Man musste diesen Satz zweimal lesen, nicht weil er kompliziert wäre, sondern weil er in seiner Wirklichkeitsferne so sauber poliert war, dass man sich fragte, ob im Kanzleramt dasselbe Spiel lief wie im Rest des Landes oder ob dort eine interne Sonderübertragung aus dem Paralleluniversum der Regierungs-PR gesendet wurde. Süddeutsche Zeitung und andere Medien sprachen von einem „verwunderlichen“ Trost-Post, während in sozialen Netzwerken die naheliegende Frage kursierte, welches Spiel der Kanzler eigentlich gesehen habe. Genau darin liegt die politische Pointe: Merz’ Satz steht nicht nur für einen verunglückten Fußballkommentar, sondern für eine Haltung, die Niederlagen umetikettiert, bis sie wie Erfolge klingen, die Schwäche „Teamgeist“ nennt, die Ratlosigkeit „Einsatz“ und die Enttäuschung des Landes mit einem warmen Waschlappen aus Amtsdeutsch abtupft. Wer nach einem solchen Auftritt von Begeisterung spricht, betreibt nicht Trost, sondern Realitätskosmetik. Und Realitätskosmetik ist längst die heimliche Staatskunst geworden: Man sieht Risse, nennt sie Transformationslinien, man sieht Stillstand, nennt ihn Prozess, man sieht ein Ausscheiden gegen Paraguay und schreibt: „Wir sind stolz auf euch.“ So redet ein Land, das verlernt hat, sich selbst ehrlich zu betrachten. (13)

Der moralische Schluss ist deshalb einfach, aber nicht bequem: Ein Land verliert nicht erst im Elfmeterschießen. Es verliert früher. Es verliert dort, wo Anspruch und Wirklichkeit zu lange getrennte Haushalte führen. Es verliert, wenn jeder Apparat wächst, aber die Verantwortung schrumpft. Es verliert, wenn man sich an alten Erfolgen berauscht, während andere die Gegenwart ernst nehmen. Die FIFA kann mit dieser WM Milliarden bewegen, Sponsoren können ihre Logos in die Welt setzen, Adidas kann Trikots verkaufen, Sender können für Rechte zahlen, Experten können diskutieren, ob nun die Nachwuchsförderung, die Mentalität, der Bundestrainer, die Liga oder der liebe Fußballgott schuld sei; aber die Wahrheit bleibt unangenehm nüchtern: Deutschland hat nicht nur ein Spiel verloren, sondern wieder ein Stück seiner alten Selbstverständlichkeit. ARD und ZDF zahlen nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes rund 152 Millionen Euro für 60 WM-Spiele an die Telekom, und der Bürger durfte dafür auch noch die nationale Entzauberung in sauberer Bildqualität empfangen (14). Die FIFA verteilt an die teilnehmenden Verbände insgesamt 871 Millionen US-Dollar, jeder Verband erhält mindestens 12,5 Millionen US-Dollar aus Vorbereitungsgeld und Qualifikationsgeld, und doch bleibt am Ende für Deutschland vor allem die Rechnung offen, die sich nicht überweisen lässt (15). Dieses „Sommermärchen“ ist kein Märchen, sondern eine Mahnung mit Stadionbeleuchtung: Wer nach außen groß erscheinen will, muss innen wieder funktionieren. Wer Respekt will, muss Leistung zeigen. Wer Weltgeltung beansprucht, darf nicht auftreten wie eine Verwaltungsvorschrift im Auswärtstrikot. Aus die Maus, wir sind raus, und vielleicht ist gerade dieser Satz der ehrlichste Anfang, den Deutschland seit Jahren bekommen hat. Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.foxsports.com/stories/soccer/paraguay-knocks-germany-out-2026-world-cup-after-penalty-shootout

(2) https://www.foxsports.com/stories/soccer/paraguay-knocks-germany-out-2026-world-cup-after-penalty-shootout

(3) https://www.bavarianfootballworks.com/fifa-world-cup/223522/fifa-world-cup-joshua-kimmich-germany-loss-paraguay-eliminated-early-exit-round-of-32-knock-outs-ivory-coast-ecuador-curacao

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(4) https://medien.epd.de/article/4263

(5) https://inside.fifa.com/official-documents/annual-report/2024/financials/revised-2023-2026-budget

(6) https://medien.epd.de/article/4263

(7) https://inside.fifa.com/organisation/fifa-council/media-releases/council-increases-record-financial-distribution-member-associations-world-cup-2026

(8) https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2026/apr/30/the-13bn-world-cup-how-the-numbers-stack-up-on-fifas-2026-balance-sheet

(9) https://www.reuters.com/sports/soccer/paraguay-knock-germany-out-world-cup-penalties-major-upset-2026-06-29/

(10) https://inside.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026

(11) https://inside.fifa.com/official-documents/annual-report/2024/financials/revised-2023-2026-budget

(12) https://www.reuters.com/sports/soccer/paraguay-knock-germany-out-world-cup-penalties-major-upset-2026-06-29/

(13) https://www.spiegel.de/sport/fussball/fussball-wm-2026-friedrich-merz-troestet-dfb-team-und-erntet-spott-a-f4fc72f7-39e1-4e40-bb1a-83c40f74edbd

(14) https://medien.epd.de/article/4263

(15) https://inside.fifa.com/organisation/fifa-council/media-releases/council-increases-record-financial-distribution-member-associations-world-cup-2026

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