„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Von Alfred-Walter von Staufen

Wenn Reform nur noch ein schöneres Wort für Zumutung ist

Deutschland wird nicht reformiert, Deutschland wird verwaltet, belastet, belehrt und dann noch freundlich gebeten, für die Rechnung nicht nur aufzukommen, sondern dabei auch noch selbstbewusste Haltung zu zeigen, als sei der steuerzahlende Bürger ein geduldiger Hausmeister in einem brennenden Schloss, der erst die Flammen löschen, dann die Brandstifter loben und anschließend noch den Feuerwehreinsatz bezahlen soll. Das Wort Reform hatte einmal einen ehrbaren Klang. Reform bedeutete Verbesserung, Korrektur, Wiederherstellung von Ordnung, Abbau von Fehlern, Stärkung des Gemeinwesens. Heute klingt es im politischen Berlin oft wie ein Etikett, das man auf eine neue Zumutung klebt, damit sie im Regal der öffentlichen Empörung nicht sofort nach fauler Ware riecht. Wenn die Bundesregierung in ihrem eigenen Koalitionsvertrag von „Reformen und Investitionen“ spricht, um Deutschland wieder nach vorne zu bringen, dann klingt das auf Papier zunächst wie eine solide Werkbank der Vernunft; doch draußen, zwischen Gastroküche, Friseursalon, Reinigungsfirma, Pflegeflur, Krankenhausbett und Steuerbescheid, hört es sich für viele Menschen längst anders an: nach mehr Abgaben, mehr Formularen, weniger Luft, weniger Netto, weniger Vertrauen und noch weniger gesunder Menschenverstand (1).

Nehmen wir den Minijob, dieses kleine, unscheinbare Arbeitsmodell, das für viele Betriebe nicht das Sahnehäubchen, sondern der letzte funktionierende Schraubenschlüssel im Werkzeugkasten ist. Im Jahr 2025 lag die Minijob-Verdienstgrenze bei 556 Euro monatlich, gekoppelt an den gesetzlichen Mindestlohn, und ein sozialversicherungspflichtiger Midijob begann ab 556,01 Euro; schon daran sieht man, wie fein die politische Maschine inzwischen ihre Übergänge schmirgelt, bis aus Arbeit ein Rechenexempel wird und aus Erwerbsfreude ein Gang durch die Beitragslogik (2). Für 2026 wurde über eine deutliche Einschränkung oder faktische Abschaffung des bisherigen Minijob-Systems diskutiert; das Institut für Wirtschaftsforschung Halle warnte, dass eine Überführung von Minijobs in reguläre Beschäftigung bei einem großen Teil der Betroffenen zu niedrigeren Nettoeinkommen führen könnte, während die Sozialversicherungen rechnerisch zusätzliche Einnahmen erzielen würden (3). Das klingt dann im Ministeriumsdeutsch nach sozialer Absicherung, im echten Leben aber nach der Kellnerin, die am Wochenende noch vier Stunden arbeitet, weil das Geld für Strom, Schuhe und Schulmaterial nicht vom moralischen Beifall lebt; nach dem Rentner, der im Baumarkt Regale sortiert, nicht weil er Teil eines neoliberalen Schattenreichs ist, sondern weil die Rente am Monatsende dünner wird als der Kaffee in der Behördenkantine; nach der Reinigungskraft, die nicht aus Freude an Formularen arbeitet, sondern weil 130 Euro weniger im Monat nicht Theorie sind, sondern Kühlschrank, Fahrkarte, Medikamente und Kindergeburtstag.

Wer Minijobs politisch mit grober Hand anfasst, trifft nicht zuerst die angeblich großen Ausbeuter, sondern jene kleinen Strukturen, die Deutschland morgens aufschließen, abends abschließen und dazwischen irgendwie am Laufen halten. Gastronomie lebt von Spitzenzeiten, Hochzeiten, Wochenenden, Saison, Wetter, Laune und plötzlich zwanzig Gästen, die alle gleichzeitig Schnitzel wollen; Friseure leben von Randzeiten, Aushilfen, Reinigung, Telefon, Empfang und jenem kleinen Personalpuffer, der verhindert, dass der Laden bei Krankheit sofort in die Knie geht; Reinigungsunternehmen leben von wenigen Stunden hier, wenigen Stunden dort, oft dann, wenn andere noch schlafen oder schon auf dem Sofa sitzen. Wenn man diese Modelle nicht behutsam verbessert, sondern moralisch verdächtigt und beitragsrechtlich in eine Form presst, die für Vollzeitlogik gebaut wurde, dann bekommt man am Ende nicht automatisch bessere Arbeit, sondern weniger Arbeit, weniger Öffnungszeiten, höhere Preise, mehr Schwarzarbeit und noch mehr Druck auf jene, die ohnehin schon mit roten Augen durch die Woche laufen. Das Institut der deutschen Wirtschaft warnte bereits 2025, eine Abschaffung der Minijob-Regeln bedeute für Beschäftigte weniger Geld auf dem Konto, kaum Nutzen für die Sozialversicherungen, mehr Bürokratie und größere Schwierigkeiten für Arbeitgeber, solche Tätigkeiten überhaupt noch zu besetzen (4). Man muss diese Einschätzung nicht für eine göttliche Offenbarung halten, aber man sollte sie wenigstens ernst nehmen, bevor man in Berlin wieder am Reißbrett jenen deutschen Alltag umbaut, den man offenbar nur noch aus Gesprächsvorlagen kennt.

Und dann steht da die Krankenhausreform, ebenfalls mit großem Versprechen, ebenfalls mit guten Worten, ebenfalls mit dem Klang von Ordnung, Qualität und Zukunft. Das Bundesgesundheitsministerium beschreibt die Reform mit Leistungsgruppen, Qualitätsvorgaben, Vorhaltevergütung und dem Ziel einer besseren Versorgung, wobei künftig 60 Prozent des Krankenhausbudgets leistungsunabhängig und rund 40 Prozent über tatsächliche Behandlungsfälle finanziert werden sollen (5). Auf dem Papier klingt das wie eine sachliche Neuordnung. Auf dem Land klingt es anders. Dort fragt die alte Frau nicht nach Leistungsgruppen, sondern ob sie nach dem Sturz nachts noch ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe findet. Dort fragt der Sohn nicht nach Vorhaltefinanzierung, sondern ob der Rettungswagen länger fährt, weil die kleine Klinik zwar theoretisch „transformiert“, praktisch aber geschlossen, zusammengelegt oder ausgedünnt wurde. Selbst die Deutsche Krankenhausgesellschaft kritisierte im März 2026, wichtige Finanzierungsfragen seien verschoben statt beantwortet worden, kleinere Kliniken könnten Patienten an größere Häuser verlieren, weitere Insolvenzen und Schließungen seien nicht überzeugend verhindert, und Pflegekräfte sowie Ärzte würden durch Bürokratielasten täglich massiv von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten (6). Das ist keine Reform, wenn am Ende der Patient weiter fährt, der Arzt weiter dokumentiert, die Pflegekraft weiter rennt und der Bürger weiter zahlt. Das ist eine Systemoperation ohne ausreichende Narkose.

Der Staat zieht die Schrauben an und nennt das Fürsorge

Noch deutlicher wird das Missverhältnis dort, wo der Staat nicht mehr zwischen Hilfe, Pflicht, Leistungsfähigkeit und Wirklichkeit unterscheidet, sondern überall denselben grauen Verwaltungsstempel aufsetzt und anschließend behauptet, nun werde alles gerechter. Die Umbenennung des Bürgergelds in eine neue Grundsicherung soll nach Darstellung der Bundesregierung mehr Verbindlichkeit, schnellere Vermittlung in Arbeit und strengere Mitwirkungspflichten bringen; der Bundestag beschloss die Reform am 5. März 2026, große Teile sollen zum 1. Juli 2026 in Kraft treten (7). Auf dem Papier klingt das, als habe endlich jemand den Wecker gehört. In der Wirklichkeit aber liegt die Misere tiefer, denn ein Sozialstaat, der jahrelang falsche Anreize setzt, Erwerbsarbeit durch Abgaben verteuert, kleine Beschäftigungsmöglichkeiten erschwert, Weiterbildung in Zertifikate verwandelt und Jobcenter zu Aktenfabriken macht, repariert sich nicht dadurch, dass man das Schild über der Tür austauscht. Wer arbeiten kann und nicht will, darf die Solidargemeinschaft nicht verhöhnen; wer arbeiten will und nicht kann, darf von ihr nicht gedemütigt werden. Genau diese Unterscheidung müsste Politik leisten. Stattdessen bekommt das Land wieder ein großes Reformwort, ein neues Regelwerk, verschärfte Sanktionen, neue Abläufe, neue Schreiben, neue Prüfungen und am Ende vermutlich wieder jene Mischung aus Härte gegen die Falschen, Milde an der falschen Stelle und Bürokratie für alle.

Die volkswirtschaftliche Katastrophe beginnt nicht erst dort, wo Fabriken schließen oder Kliniken Insolvenz anmelden; sie beginnt früher, leiser, klebriger, an jenem Punkt, an dem Menschen morgens den Briefkasten öffnen und schon beim Anblick eines Behördenumschlags müde werden. Deutschland erstickt nicht an zu wenig Talent, nicht an zu wenig Fleiß und nicht einmal zuerst an zu wenig Geld, sondern an einer politischen Kultur, die Arbeit, Unternehmertum, Pflege, Handwerk, Gastronomie und Mittelstand mit immer neuen Auflagen beschwert und sich dann wundert, dass niemand mehr leichtfüßig vorankommt. Der Nationale Normenkontrollrat bezifferte die jährlichen Bürokratiekosten auf 64 Milliarden Euro und den zusätzlichen Erfüllungsaufwand seit 2011 auf 13,2 Milliarden Euro; selbst wenn man solche Zahlen nüchtern liest, bleibt es eine ungeheure Summe verbrannter Lebenszeit, denn hinter jeder Milliarde sitzen Menschen, die nicht produzieren, nicht pflegen, nicht bedienen, nicht reparieren und nicht verkaufen, sondern dokumentieren, melden, nachweisen, abheften, widersprechen und nachfordern (8). Man stelle sich den kleinen Gastronomen vor, der am Vormittag Personal sucht, am Mittag kocht, am Nachmittag eine Energieabrechnung studiert, am Abend Gäste bedient und nachts noch Datenschutz, Arbeitszeit, Kassenführung, Lebensmittelrecht, Steuerunterlagen und Sozialversicherung im Nacken hat. Dieser Mensch braucht keine Sonntagsrede über Respekt. Er braucht Luft. Er braucht Regeln, die er versteht. Er braucht einen Staat, der nicht jeden Fehler wie eine moralische Verfehlung behandelt und jede Entlastung wie ein Geschenk aus königlicher Gnade.

Auch die Energiepolitik wird seit Jahren mit dem Wort Reform parfümiert, obwohl viele Bürger und Betriebe nur noch den Preis riechen. Private Verbraucher zahlten im zweiten Halbjahr 2025 durchschnittlich 40,55 Cent je Kilowattstunde Strom; das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch immer 23,4 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2021, also vor der vollen Wucht der Energiekrise (9). Für kleine und mittlere Industriebetriebe nennt die BDEW-Strompreisanalyse im April 2026 bei Neuabschlüssen einen durchschnittlichen Strompreis von 16,7 Cent je Kilowattstunde (10). Das klingt in Talkshows vielleicht nach Tabellenstoff, aber im echten Betrieb entscheidet es darüber, ob eine Bäckerei nachts noch backt, ob ein Metallbauer investiert, ob eine Wäscherei ihre Preise erhöht, ob ein Familienunternehmen Aufträge annimmt oder ob der Chef irgendwann im Büro sitzt, auf die Maschinen schaut und begreift, dass seine größte Konkurrenz nicht mehr der Betrieb im Nachbarort ist, sondern die politische Kostenlawine im eigenen Land. Wenn dann für ausgewählte energieintensive Unternehmen ein Industriestrompreis diskutiert oder beschlossen wird, mag das im Einzelfall notwendig sein; volkswirtschaftlich aber zeigt es vor allem die Absurdität eines Systems, das erst die Standortkosten so hoch treibt, dass anschließend wieder Subventionen, Ausnahmen, Deckel und Sonderwege erfunden werden müssen (11). Erst schlägt man dem Mittelstand das Knie weich, dann bietet man ihm einen staatlichen Gehstock an und nennt das Modernisierung.

Das Rentenpaket fügt sich in dieses Bild, nicht weil Rentner keine Sicherheit verdient hätten, sondern weil eine Regierung, die jede Generation gegeneinander in Stellung bringt, am Ende die Solidarität selbst verschleißt. Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt das Rentenpaket 2025 mit der Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031, der Mütterrente III, einer höheren Nachhaltigkeitsrücklage und erleichterter Weiterbeschäftigung im Alter (12). Das kann man sozialpolitisch begründen. Man muss aber ehrlich sagen, wer bezahlt. Es zahlen die Beitragszahler. Es zahlen die Steuerzahler. Es zahlen die Jungen, die Familien, die Betriebe, die Beschäftigten, die ohnehin schon zwischen Wohnkosten, Energiepreisen, Krankenkassenbeiträgen, Pflegebeiträgen und Inflation stehen wie zwischen zwei Mühlsteinen. Das ifo Institut warnte im Oktober 2025 vor versteckten Milliardenkosten des Rentenpakets und sprach von zusätzlichen Belastungen des Bundeshaushalts in der Größenordnung von ungefähr 15 Milliarden Euro, weil spätere Rentenerhöhungen auf einem künstlich erhöhten Niveau aufsetzen könnten (13). Wieder lautet die politische Melodie: Wir beruhigen heute, wir verschieben morgen, wir rechnen übermorgen, und wenn die Rechnung kommt, nennen wir sie Generationengerechtigkeit. So regiert man nicht für ein Volk. So verwaltet man seine Geduld.

Versorgung statt Verschwendung: Reform beginnt dort, wo der Bürger wieder zählt

Die härteste Wahrheit liegt nicht in einer einzelnen Reform, nicht im Minijob, nicht in der Klinik, nicht im Bürgergeld, nicht in der Rente, nicht im Strompreis, nicht einmal in den Kranken- und Pflegebeiträgen, sondern in der Summe all dieser Eingriffe, die sich wie nasse Säcke auf den Rücken jener legen, die morgens aufstehen, Steuern zahlen, Beiträge leisten, Betriebe führen, Kinder versorgen, Angehörige pflegen, Rechnungen sortieren und sich trotzdem jeden Abend anhören dürfen, sie müssten nur noch ein wenig mehr Verständnis für die große Transformation haben. Seit dem 1. Januar 2025 beträgt der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung 3,6 Prozent, Kinderlose zahlen 4,2 Prozent, und auch hier zeigt sich wieder dieses alte Muster: Ein System läuft strukturell aus dem Ruder, die Politik redet von Stabilisierung, und am Ende greift sie in die Lohntüte der Menschen, die schon vorher nicht wussten, an welcher Stelle der Monat eigentlich noch Spielraum haben soll (14). In der gesetzlichen Krankenversicherung lag der festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitrag 2025 bei 2,5 Prozent und steigt 2026 auf 2,9 Prozent; auch das ist kein abstraktes Prozentpünktchen, sondern eine weitere Scheibe aus dem Einkommen jener Bürger, die längst nicht mehr fragen, ob der Staat ihnen hilft, sondern nur noch, wann er endlich einmal damit aufhört, ihnen ständig neue Lasten als Wohltat zu verkaufen (15).

Dazu kommt ein Bundeshaushalt, der sich zunehmend wie ein großformatiger Schuldschein liest, auf dem das Wort Zukunft nur deshalb steht, damit niemand zu genau auf die Zinslasten, Sondervermögen und Verschiebebahnhöfe schaut. Der Bundesrechnungshof warnte im November 2025, der Haushaltsentwurf 2026 sehe inklusive Sondervermögen Gesamtausgaben von rund 630 Milliarden Euro vor, wobei fast jeder dritte Euro kreditfinanziert sei (16). Das ist der Punkt, an dem man die politische Rhetorik nicht mehr für bare Münze nehmen darf. Wer heute fast jeden dritten Euro auf Pump finanziert, der reformiert nicht automatisch das Land, sondern verlagert seine Gegenwartskosten in die Zukunftskeller unserer Kinder. Wer gleichzeitig Bürger, Betriebe und Beitragszahler mit neuen Anforderungen belegt, der erschafft keine neue Gerechtigkeit, sondern eine erschöpfte Gesellschaft, in der der Handwerker keine Azubis findet, der Gastronom keine Aushilfen, das Krankenhaus kein Pflegepersonal, die Kommune keine Bauingenieure und der Bürger keinen Grund mehr, dem nächsten Reformversprechen auch nur einen müden Blick zu schenken.

Genau hier setzt das Reformbuch „VERSORGUNG STATT VERSCHWENDUNG – Der Reformplan für einen Staat, der wieder den Bürgern dient“ von Alfred-Walter von Staufen, Robert R. Manor und Sören Fahr an. Dieses Buch belässt es nicht bei der üblichen deutschen Beschwerdekunst, bei jener gemütlichen Empörung, die am Stammtisch dampft und am nächsten Morgen wieder in den Alltag zurückfällt. Es nimmt den Staat beim Wort. Es sagt nicht nur, was falsch läuft, sondern fragt, wie Versorgung, Verantwortung, Arbeit, Gesundheit, Pflege, Wohnen, Energie, Bildung und Demokratie binnen fünf Jahren wieder auf eine vernünftige Grundlage gestellt werden können. Das ist der entscheidende Unterschied. Meckern tun alle. Manche sogar beruflich. Aber einen Reformplan auszuarbeiten, der nicht beim ersten Gegenwind in Schlagworten zerfällt, ist eine andere Arbeit. Sie ist mühsamer. Sie ist weniger bequem. Sie verlangt, dass man Ausgaben prüft, Prioritäten setzt, Verschwendung benennt, Zuständigkeiten klärt, Bürger entlastet, Verwaltung vereinfacht, Pflege und Gesundheit nicht als Kostenstelle, sondern als zivilisatorisches Versprechen begreift, und dass man den Satz wieder ernst nimmt, der in Deutschland fast altmodisch klingt: Der Staat dient dem Bürger, nicht der Bürger dem Staat.

Das Buch widerspricht damit auch jener politischen Gewohnheit, Reformen als Schönschrift für Belastungen zu verwenden. Eine echte Reform nimmt Druck aus dem System. Sie macht Arbeit lohnender, nicht komplizierter. Sie macht Pflege menschlicher, nicht papierlastiger. Sie macht Krankenhäuser erreichbarer, nicht nur statistisch sortierter. Sie macht Energie bezahlbar, nicht nur subventionierbar. Sie schützt Steuerzahler vor Verschwendung, statt sie mit moralischer Erpressung an die Kasse zu bitten. Und sie gibt dem Bürger nicht das Gefühl, ein Störfaktor in einem Regierungsprogramm zu sein, sondern der eigentliche Auftraggeber dieses Staates. Wer diesen Gedanken für radikal hält, hat die Demokratie bereits mit Verwaltung verwechselt.

Das dicke Ende

Ein Land kann sehr lange über seine Verhältnisse reden, bevor es merkt, dass es längst unter seinen Möglichkeiten lebt. Deutschland ist kein armes Land. Es ist auch kein dummes Land. Es ist ein müde gemachtes Land, ein überregeltes Land, ein Land voller tüchtiger Menschen, die nicht an der Arbeit verzweifeln, sondern an den Bedingungen, unter denen Arbeit, Verantwortung und Anstand immer schwerer werden. Der Bürger ist kein Melkautomat mit Wahlrecht. Der Steuerzahler ist kein stiller Sponsor politischer Fehlversuche. Der Mittelstand ist keine unerschöpfliche Reservekasse. Die Pflegekraft ist kein Formularroboter. Der Patient ist kein Kostenfall auf Rädern. Und der kleine Unternehmer, der jeden Monat Löhne, Miete, Strom, Steuerberater, Versicherungen und Abgaben bezahlt, ist nicht der Feind der Gerechtigkeit, sondern oft ihr letzter praktischer Träger.

Reformen verdienen ihren Namen nur, wenn sie verbessern. Alles andere ist Etikettenschwindel mit Amtsstempel. Wer dem Volk immer neue Lasten auferlegt und das Ergebnis dann Fortschritt nennt, darf sich nicht wundern, wenn aus Vertrauen irgendwann nur noch müdes Schweigen wird. Und dieses Schweigen ist gefährlicher als Wut, denn Wut redet noch, Schweigen hat innerlich gekündigt. Darum braucht dieses Land keinen nächsten Reformnebel, keine neue Kommission, keine weitere Sprachregelung und keine politische Selbstbeweihräucherung, sondern einen ehrlichen Plan, der Versorgung vor Verschwendung stellt, Bürger vor Apparate, Arbeit vor Ideologie und Verantwortung vor Ausrede.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut, was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

TIMMY – Wenn das Meer um Hilfe ruft | Buchbanner

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.cdu.de/app/uploads/2025/04/KoaV-2025-Gesamt-final-0424.pdf

(2) https://magazin.minijob-zentrale.de/minijobs-2025-aenderungen/

(3) https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/eine-abschaffung-von-minijobs-wuerde-die-nettoeinkommen-der-betroffenen-reduzieren

(4) https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/holger-schaefer-damit-waere-niemandem-geholfen.html

(5) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenhaus-mit-zukunft/

(6) https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/krankenhaeuser-kritisieren-aufgeschobene-probleme/

(7) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw10-de-grundsicherung-1150460

(8) https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1129150

(9) https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erdgas-Strom-DurchschnittsPreise/_inhalt.html

(10) https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/

(11) https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2026/06/02-wettbewerbsfaehige-strompreise.html

(12) https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/FAQ/Gesetzesaenderungen/rentenpaket-2025/Rentenpaket-2025.html

(13) https://www.ifo.de/standpunkt/2025-10-08/versteckte-milliardenkosten-des-rentenpakets

(14) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/die-pflegeversicherung/finanzierung

(15) https://www.tk.de/firmenkunden/service/fachthemen/newsletter-bestellen/gesetzlicher-durchschnittlicher-zusatzbeitragssatz-2074060

(16) https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2025/einzelplananalyse_2026/epa-2026-kurzmeldung.html

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