„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Narzisstische Mütter – Wenn Liebe zur Belohnung wird

Zwischen bedingter Zuneigung, Schuldgefühlen und dem lebenslangen Wunsch, endlich gut genug zu sein.

Von Sören Fahr | DAS ERBE DES SCHWEIGENS | Folge 02

Was muss ein Kind eigentlich leisten, damit seine Mutter stolz auf es ist? Eine gute Schulnote? Ein ordentliches Zimmer? Ein freundliches Lächeln, wenn Besuch kommt? Oder genügt es manchmal einfach, da zu sein, mit allen Fehlern, Unsicherheiten und Eigenheiten, die einen jungen Menschen ausmachen?

Man stelle sich folgende fiktive Alltagsszene vor: Ein siebenjähriges Mädchen kommt aus der Schule, zieht ein selbst gemaltes Bild aus seiner Mappe und hält es seiner Mutter entgegen. Die Mutter schaut kurz darauf, entdeckt eine unsaubere Stelle und erklärt, dass die Tochter sich beim nächsten Mal mehr Mühe geben müsse. Das Kind lächelt noch, legt das Bild aber langsam auf den Tisch. Später wird die Mutter erzählen, wie sehr sie ihre Tochter fördert und wie wichtig ihr deren Zukunft ist. Sie wird vermutlich nicht verstehen, weshalb das Mädchen irgendwann aufhört, ihr seine Zeichnungen zu zeigen.

Ein einzelner solcher Augenblick macht noch keine schlechte Mutter. Eltern sind erschöpft, ungeduldig, gelegentlich ungerecht. Entscheidend ist die Wiederholung. Wenn Anerkennung regelmäßig an Leistung, Gehorsam oder die Erfüllung mütterlicher Erwartungen gebunden wird, verändert sich etwas Grundlegendes: Das Kind lernt möglicherweise, dass es nicht genügt, geliebt zu werden. Es muss sich diese Liebe verdienen.

Besonders schmerzhaft ist daran, dass die Mutter nach außen durchaus fürsorglich erscheinen kann. Sie organisiert Geburtstage, kauft Kleidung, kontrolliert Hausaufgaben und erzählt voller Überzeugung, sie wolle ausschließlich das Beste für ihr Kind. Doch zwischen Fürsorge und emotionaler Nähe liegt manchmal eine Entfernung, die Außenstehende kaum erkennen.

Wenn Zuneigung an Bedingungen geknüpft wird

Die psychologische Forschung kennt für dieses Beziehungsmuster den Begriff „Parental Conditional Regard“, die bedingte elterliche Zuwendung. Gemeint ist ein Erziehungsverhalten, bei dem Eltern ihre Wertschätzung verstärken oder zurückziehen, abhängig davon, ob das Kind erwünschte Verhaltensweisen zeigt. Dabei geht es nicht um notwendige Regeln oder vernünftige Konsequenzen, sondern um die emotionale Botschaft, die mit ihnen verbunden wird.

Die Psychologen Avi Assor, Guy Roth und Edward L. Deci untersuchten bereits 2004, welche Folgen diese Form der Erziehung haben kann. Ihre Studien zeigten Zusammenhänge zwischen bedingter elterlicher Anerkennung, innerem Leistungsdruck, schwankendem Selbstwertgefühl, wahrgenommener elterlicher Missbilligung und negativen Gefühlen gegenüber den Eltern. Das Bemerkenswerte: Bedingte Zuwendung konnte erwünschtes Verhalten durchaus fördern, allerdings um den Preis erheblicher emotionaler Belastungen (1).

Ein Kind kann also lernen, gute Leistungen zu erbringen, weil es Angst hat, ohne diese Leistungen weniger wert zu sein. Es wird möglicherweise gehorsam, ohne sich innerlich sicher zu fühlen. Es bemüht sich, Erwartungen zu erfüllen, kann aber zunehmend Schwierigkeiten haben, eigene Wünsche überhaupt noch wahrzunehmen.

Hier liegt der Unterschied zwischen Erziehung und emotionaler Kontrolle. Eine Mutter darf enttäuscht sein, wenn ihr Kind lügt. Sie darf auf Pflichten bestehen und Grenzen setzen. Doch wenn sie durch Liebesentzug, demonstratives Schweigen oder ständige Schuldgefühle Einfluss nimmt, wird nicht lediglich ein Verhalten korrigiert. Das Bedürfnis des Kindes nach Zugehörigkeit gerät unter Druck.

Besonders schwer ist dies für Kinder zu durchschauen, weil sie ihre Mutter lieben und auf sie angewiesen sind. Sie verfügen noch nicht über die Lebenserfahrung, zwischen berechtigter Kritik und einer unangemessenen emotionalen Forderung zu unterscheiden. Wenn die Mutter sich verletzt zeigt, weil ihr Kind eine eigene Entscheidung trifft, kann aus einem gewöhnlichen Wunsch nach Selbstständigkeit plötzlich ein schlechtes Gewissen entstehen.

Narzisstische Verhaltensmuster sind nicht dasselbe wie eine Diagnose

Der Begriff „narzisstische Mutter“ wird heute häufig verwendet, um Frauen zu beschreiben, die ihre Kinder kontrollieren, abwerten oder vor allem als Bestätigung ihrer eigenen Person betrachten. Das Wort kann bestimmte Verhaltensweisen anschaulich machen. Zugleich birgt es die Gefahr, komplizierte Familienverhältnisse vorschnell auf eine psychiatrische Diagnose zu reduzieren.

Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine klinisch definierte Erkrankung, deren Diagnose auf einem überdauernden Muster unter anderem von Grandiosität, ausgeprägtem Bewunderungsbedürfnis und eingeschränkter Empathie sowie weiteren Kriterien beruht. Sie lässt sich nicht aus einzelnen Erinnerungen an verletzende Bemerkungen oder kontrollierendes Verhalten ableiten (2).

Für Kinder ist die diagnostische Frage ohnehin nicht immer die entscheidende. Sie erleben zunächst das Verhalten ihrer Mutter, nicht dessen klinische Einordnung. Eine Mutter kann emotional unreif, übermäßig kontrollierend oder stark auf gesellschaftliche Anerkennung bedacht sein, ohne eine Persönlichkeitsstörung zu haben. Und auch eine diagnostizierte Störung bedeutet nicht automatisch, dass jeder betroffene Elternteil seine Kinder misshandelt.

Belastende Beziehungsmuster können entstehen, wenn eine Mutter das Verhalten ihres Kindes vor allem danach bewertet, wie es auf sie selbst zurückfällt. Eine schlechte Schulnote wird dann zur persönlichen Kränkung, ein ungewöhnlicher Berufswunsch zur familiären Enttäuschung, die Kritik des erwachsenen Kindes zum Beweis vermeintlicher Undankbarkeit.

Der Sohn oder die Tochter soll nicht einfach ein eigenständiger Mensch werden, sondern möglichst eine bestimmte Vorstellung erfüllen. Das Kind wird damit teilweise zum Träger mütterlicher Hoffnungen, Ängste und unerfüllter Wünsche.

Eine wichtige Rolle kann psychologische Kontrolle spielen. Eine Metaanalyse des Psychologen Martin Pinquart, die Ergebnisse aus 1.015 Studien zusammenführte, fand Zusammenhänge zwischen stärkerer psychologischer Kontrolle und mehr nach innen gerichteten Belastungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen. Die Zusammenhänge waren überwiegend klein und erlauben keine pauschalen Ursachenzuschreibungen (3).

Die unsichtbare Macht einer enttäuschten Mutter

Nicht jede Form familiärer Kontrolle ist laut. Manche Mütter schreien nicht, drohen nicht und sprechen keine offenen Verbote aus. Ihre Enttäuschung genügt. Ein veränderter Gesichtsausdruck, ein kühler Tonfall oder der vertraute Hinweis auf alles, was sie für die Familie geopfert haben, können für das Kind eine erhebliche emotionale Bedeutung gewinnen.

TIMMY – Wenn das Meer um Hilfe ruft | Buchbanner

Aus einer solchen Konstellation kann eine unausgesprochene Familienregel entstehen: Die Bedürfnisse der Mutter haben Vorrang. Ihre Gefühle müssen berücksichtigt werden, während die Gefühle des Kindes als übertrieben, egoistisch oder unangemessen gelten. Das Kind lernt, Stimmungen zu beobachten und Konflikte möglichst früh zu vermeiden.

Besonders problematisch wird es, wenn Verantwortung verschoben wird. Eine Mutter, die ihre eigene Enttäuschung nicht angemessen verarbeiten kann, macht vielleicht das Kind für ihren Gefühlszustand verantwortlich. Dann heißt es sinngemäß, dass sie glücklich wäre, wenn der Sohn endlich vernünftig würde, oder dass die Tochter ihr mit ihrem Verhalten das Leben schwer mache.

Psychologische Begriffe wie Projektion, Schuldverschiebung und emotionale Unreife können solche Vorgänge beschreiben. Sie sind jedoch Erklärungsangebote, keine nachträglichen Beweise für die inneren Motive eines bestimmten Menschen.

Auch familiäre Rollen können sich verfestigen. Ein Kind gilt als besonders pflegeleicht, das andere als schwierig. Das eine erhält Anerkennung für seine Anpassung, das andere wird wegen seiner Selbstständigkeit kritisiert. Eine Metaanalyse von Alexander C. Jensen und Alexandra E. Thomsen aus dem Jahr 2024, die 88 wissenschaftliche Quellen mit insgesamt 26.451 Teilnehmern zusammenfasste, fand Zusammenhänge zwischen weniger bevorzugter elterlicher Behandlung und stärkeren emotionalen beziehungsweise Verhaltensproblemen bei Kindern und Jugendlichen (4).

Solche Unterschiede können Geschwister gegeneinander aufbringen, ohne dass sie die zugrunde liegenden Spannungen verursacht haben. Ein vermeintliches Lieblingskind steht möglicherweise unter dem Druck, die mütterlichen Erwartungen dauerhaft erfüllen zu müssen. Das weniger bevorzugte Kind kämpft dagegen um eine Anerkennung, die ihm immer wieder entzogen wird.

Töchter, Söhne und das Gefühl, niemals zu genügen

Die Erfahrungen von Töchtern und Söhnen können sich unterscheiden, weil Familien unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Mädchen und Jungen sein sollen. Eine Tochter wird möglicherweise besonders danach beurteilt, ob sie rücksichtsvoll, angepasst und hilfsbereit ist. Ein Sohn erlebt vielleicht einen stärkeren Erwartungsdruck hinsichtlich beruflichen Erfolgs, gesellschaftlicher Stellung oder emotionaler Härte.

Solche Muster sind keine Naturgesetze. Mütter können ebenso hohe Leistungsansprüche an Töchter stellen wie emotionale Anpassung von Söhnen verlangen. Auch die Beziehung zwischen Mutter und Sohn kann von Schuldgefühlen geprägt sein, wenn seine Partnerschaft, sein Auszug oder seine Selbstständigkeit als persönlicher Verlust empfunden werden.

Im Kern geht es weniger um das Geschlecht als um die Frage, ob ein Kind eigene Grenzen und eine eigene Persönlichkeit entwickeln darf. Wer immer wieder hört, dass seine Entscheidungen andere verletzen, kann Selbstständigkeit irgendwann mit Rücksichtslosigkeit verwechseln.

Aus einem solchen Erfahrungshintergrund können später verschiedene Beziehungsmuster entstehen. Manche Erwachsene bemühen sich übermäßig, Konflikte zu vermeiden. Andere reagieren besonders empfindlich auf Kritik, weil sie darin erneut die alte Botschaft erkennen, nicht gut genug zu sein. Wieder andere halten Abstand zu engen Beziehungen, um nicht erneut enttäuscht zu werden.

Die Forschung zu emotionaler Misshandlung und Vernachlässigung beschreibt Zusammenhänge mit unterschiedlichen psychischen Belastungen im Erwachsenenalter. Eine systematische Übersichtsarbeit und Metaanalyse von Zhuoni Xiao und Kollegen untersuchte 90 Studien und bestätigte entsprechende statistische Zusammenhänge. Die Ergebnisse betreffen jedoch emotionale Misshandlung und Vernachlässigung allgemein, nicht ausschließlich Kinder von Müttern mit narzisstischen Verhaltensmustern (5).

Solche Folgen sind keineswegs zwangsläufig. Menschen verfügen über unterschiedliche persönliche und soziale Ressourcen. Eine verlässliche Beziehung zu einem anderen Elternteil, zu Großeltern, Freunden oder späteren Partnern kann bedeutsame Gegenbilder zu früheren Erfahrungen ermöglichen.

Wenn erwachsene Kinder beginnen, eigene Grenzen zu ziehen

Viele schwierige Mutter-Kind-Beziehungen verändern sich nicht automatisch, wenn die Kinder erwachsen werden. Manchmal wechseln lediglich die Gegenstände des Streits. Aus Schulnoten werden berufliche Entscheidungen, aus Kleidervorschriften Fragen der Partnerschaft, aus früheren Gehorsamserwartungen Forderungen nach regelmäßigen Besuchen, Telefonaten und umfassender Rücksichtnahme.

Besonders belastend ist die Gleichzeitigkeit widersprüchlicher Gefühle. Ein erwachsener Mensch kann seine Mutter lieben, für ihre Unterstützung dankbar sein und dennoch unter bestimmten Verhaltensweisen leiden. Er kann Verständnis für ihre schwierige Lebensgeschichte haben, ohne deshalb jede Verletzung entschuldigen zu müssen.

Auch Erinnerungen werden innerhalb einer Familie unterschiedlich erzählt. Was die Mutter als notwendige Erziehung verstand, kann das Kind als Demütigung erlebt haben. Solche Unterschiede sind nicht automatisch Ausdruck bewusster Täuschung. Problematisch wird es, wenn eine Seite grundsätzlich beansprucht, allein über die Vergangenheit urteilen zu dürfen.

Wer dann einen alten Schmerz anspricht, hört möglicherweise, er sei schon immer überempfindlich gewesen. Wer Abstand benötigt, gilt als undankbar. Wer eine Grenze formuliert, wird beschuldigt, die Familie auseinanderzubringen. So kann aus dem Versuch, eine Beziehung ehrlicher zu gestalten, ein neuer Konflikt um Loyalität und Schuld entstehen.

Die Entwicklung persönlicher Grenzen bedeutet deshalb nicht, die Mutter für alles verantwortlich zu machen. Sie bedeutet zunächst, zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Erwartungen eines anderen Menschen unterscheiden zu lernen. Ein erwachsenes Kind darf Entscheidungen treffen, die seiner Mutter nicht gefallen. Es darf eine andere Lebensweise wählen, ohne daraus einen moralischen Angriff auf die Familie machen zu müssen.

Für manche Menschen kann psychotherapeutische Unterstützung hilfreich sein, insbesondere wenn frühere Erfahrungen noch immer erhebliche Ängste, Schuldgefühle oder Schwierigkeiten in engen Beziehungen auslösen. Andere finden durch Gespräche mit vertrauten Menschen, reflektierte Distanz oder eine Veränderung bestehender Kontaktmuster zu größerer innerer Klarheit.

Eine Versöhnung ist möglich, wenn beide Seiten bereit sind, die Erfahrungen des anderen ernst zu nehmen. Sie lässt sich jedoch nicht erzwingen. Wo Grenzen dauerhaft missachtet oder Verletzungen fortgesetzt werden, kann auch eine stärkere Distanz notwendig sein. Weder fortgesetzter Kontakt noch ein Kontaktabbruch sind für sich genommen ein Beweis persönlicher Reife.

Am schwersten fällt vielleicht die Einsicht, dass die ersehnte Anerkennung eines Tages möglicherweise ausbleibt. Manche Erwachsene warten noch mit fünfzig Jahren auf einen Satz, den sie als Kinder gebraucht hätten. Sie hoffen, dass die Mutter endlich sieht, wie sehr sie sich angestrengt haben, wie oft sie zurückgesteckt haben und wie viel von ihrem Leben durch den Wunsch bestimmt wurde, ihr zu gefallen.

Doch ein Mensch kann sein gesamtes Leben damit verbringen, eine Prüfung bestehen zu wollen, deren Anforderungen sich ständig verändern.

Eine Mutter muss nicht vollkommen sein, um ihrem Kind Liebe zu geben. Sie darf Fehler machen, sich irren, überfordert sein und gelegentlich enttäuscht reagieren. Entscheidend ist, ob das Kind auch dann als eigenständiger, liebenswerter Mensch gelten darf, wenn es widerspricht, scheitert oder andere Wege einschlägt.

Vielleicht ist dies die unbequemste Frage, die am Ende bleibt: Wie frei darf ein Kind in seiner eigenen Familie eigentlich werden, bevor seine Selbstständigkeit als Kränkung empfunden wird? Und wenn eine Mutter ihre Zuneigung immer wieder davon abhängig macht, dass ihr Kind ihre Erwartungen erfüllt – hat dieses Kind dann jemals die Möglichkeit gehabt, einfach nur geliebt zu werden?