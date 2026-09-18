Karl Lauterbach als tapferes Schneiderlein

„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Die Märchen der Macht: Karl Lauterbach als „Das tapfere Schneiderlein“

Am Anfang sitzt einer am Tisch, nicht groß, nicht furchteinflößend, nicht von jener schwerfälligen Statur, mit der sich in der Politik gewöhnlich Autorität tarnt. Vor ihm liegen keine Brocken aus der Schmiede des Volkes, sondern Papiere, Kurven, Zahlenreihen, Risikomodelle, wissenschaftliche Abhandlungen, auf denen sich das moderne Reich seine Ängste ausrechnet. Um den Hals hängt nicht bloß das Maßband des Schneiderhandwerks, sondern das moralisch verlängerte Maß aller Dinge. Und auf dem Gürtel steht, in nüchterner Selbstverständlichkeit, der Satz, der jede Karriere zur Legende veredelt, sobald genügend Leute bereit sind, das Missverständnis für Wahrheit zu halten: Sieben Krisen auf einen Streich.

Das ist die eigentliche Raffinesse dieses Märchens. Das tapfere Schneiderlein ist nie deshalb interessant gewesen, weil es übernatürliche Kräfte besaß. Interessant war immer die Kunst der Beschriftung. Sieben Fliegen sind ein Küchenereignis. Sieben Feinde sind eine politische Erzählung. Zwischen beidem liegt nur ein schmaler Streifen Sprache, und auf diesem Streifen marschieren ganze Karrieren in den Ruhm. Karl Lauterbach war in den vergangenen Jahren eine Figur von genau dieser eigentümlichen Produktivität. Nicht der Mann mit dem Schwert, eher der Mann mit der Warnung. Nicht der Tribun des Donners, eher der unermüdliche Vorleser drohender Möglichkeiten. Einer, der wirkt, als habe er sein Verhältnis zur Welt in einer langen Nacht mit Studienordnern und Restlicht geordnet und sei am Morgen zu dem Schluss gekommen, dass Entwarnung eine Form leichtfertiger Romantik ist.

Man muss ihm dabei zugestehen, dass der moderne Hofstaat für diesen Typus von Figur geradezu gebaut wurde. Wo früher Minister mit Aktenkoffern kamen, treten heute Gesichter auf, die ihre Autorität aus Dauerpräsenz beziehen. Lauterbach verstand dieses Spiel früh und besser als viele andere. Er sprach nicht wie einer, der bloß eine politische Rolle ausfüllt. Er sprach wie jemand, der sich selbst zur dauerhaften Alarmanlage der Republik bestellt hat. Das machte ihn für die einen zur Verkörperung wissenschaftlicher Nüchternheit und für die anderen zum Hohepriester einer Republik, die sich vor jedem neuen Schatten erst einmal selbst in Quarantäne schicken möchte. Beides sagt vielleicht weniger über den Mann als über das Land aus, das in jeder Krise sofort nach einem amtlichen Warnrufer sucht, um den eigenen Schwindel mit offizieller Stimme auszusprechen.

So zieht dieses Schneiderlein denn nicht durch die Wälder der Grimm-Brüder, sondern durch Talkshows, Ausschüsse, Fraktionssäle und jene hermetischen Zonen politischer Betriebsamkeit, in denen ein Diagramm oft mehr Eindruck macht als ein Gedanke. Seine Riesen tragen keine Keulen, sondern Namen, die nach Kommission, Mangel, Reformstau und Systemversagen klingen. Pandemie, Pflege, Kliniklandschaft, Arzneiversorgung, Digitalisierung, Forschung, Demografie. Man sieht sie schon im Halbdunkel stehen, mutiert zu Monstern der Gegenwart, gewaltig genug, um jeden Minister klein erscheinen zu lassen, und zugleich nützlich genug, um aus jedem Warner einen tapferen Mann zu machen. Denn wo sieben Riesen herumlaufen, wirkt selbst der nervöse Schneider mit dem Maßband plötzlich wie der letzte Erwachsene im Raum.

Genau dort beginnt die Satire. Nicht bei der billigen Verkleidung, nicht beim albernen Spott, sondern an jener feinen Stelle, an der aus fachlicher Beharrlichkeit eine politische Rolle wird und aus der Rolle ein Mythos. Das Schneiderlein hat nicht nur Gegner, es braucht sie. Es lebt davon, dass hinter dem nächsten Hügel schon der nächste Schrecken wartet. Denn ohne den Riesen wäre es nur ein Mann am Tisch. Mit ihm wird es zur Märchenfigur.

Als der Warner plötzlich regieren musste

Das Märchen wird erst wirklich hübsch, wenn der Mann mit dem Maßband den Königshof erreicht. Bis dahin kann man Riesen aus sicherer Entfernung vermessen, ihre Größe berechnen, vor ihrem Schatten warnen und dem Publikum erklären, dass hinter dem nächsten Hügel möglicherweise noch ein deutlich größerer sitzt. Am Hof jedoch beginnt jene unangenehme Disziplin, die in der Politik gern mit dem Wort Verantwortung bezeichnet wird. Plötzlich genügt es nicht mehr, eine Gefahr korrekt zu beschreiben. Man bekommt ein Ministerium, einen Haushalt, widerspenstige Länder, Verbände, Lobbyisten, Krankenkassen, Ärzte, Kliniken, Pflegekräfte und Millionen Bürger dazu, von denen erstaunlich viele die schlechte Angewohnheit haben, sich nicht wie Variablen in einem Modell zu benehmen.

Für Karl Lauterbach war der Wechsel ins Gesundheitsministerium deshalb beinahe die klassische Prüfung des Schneiderleins. Der Mann, der zuvor öffentlich mit großer Ausdauer Risiken vermessen hatte, musste nun zeigen, was sein Maßband außerhalb des Fernsehstudios taugt. Die Krankenhausreform wurde dabei zu einem seiner größten politischen Vorhaben. Der Bundestag beschloss sie im Oktober 2024. Sie sollte die Finanzierung der Kliniken grundlegend verändern, unter anderem durch eine stärkere Vorhaltevergütung und bundeseinheitliche Qualitätskriterien. Lauterbach selbst sprach von einer notwendigen Antwort auf Über-, Unter- und Fehlversorgung und stellte den Umbau als tiefgreifende Strukturreform dar.

Und genau hier bekommt das Märchen seinen politischen Witz. Ein Riese lässt sich in der Erzählung ziemlich bequem besiegen. Man wirft einen Stein, stellt eine Falle, nutzt einen Trick, und spätestens nach drei Seiten liegt das Ungeheuer im Wald. Ein Gesundheitssystem zeigt weniger literarische Rücksicht. Es besteht aus Interessen, Zuständigkeiten, jahrzehntelang gewachsenen Strukturen und jener deutschen Spezialität, bei der jede Reform zunächst fünf neue Arbeitsgruppen hervorbringt, damit anschließend geprüft werden kann, warum die Reform so kompliziert geworden ist. Das Schneiderlein zieht also das Maßband heraus, misst den Riesen, stellt fest, dass er tatsächlich zu groß ist, und entdeckt anschließend, dass der Riese Mitglied im Bundesrat ist und einen Änderungsantrag vorbereitet.

Lauterbachs politische Figur lebte dabei weiterhin von einer bemerkenswerten Ernsthaftigkeit. Wo andere Minister wenigstens gelegentlich den Eindruck vermitteln, sie könnten nach Dienstschluss noch einen Grill anzünden, wirkte er oft wie jemand, der beim Anblick der Grillkohle zunächst eine Metastudie über Feinstaubbelastung erwartet. Selbst seine Zuversicht besitzt etwas Besorgtes. Wenn Lauterbach erklärte, eine Reform sei auf einem guten Weg, hörte man innerlich bereits die LEOPOLDINA-Ad-Hoc-Stellungnahme, in der stand, welche Katastrophe eintreten könnte, falls sie dort nicht ankäme.

Das macht ihn als Schneiderlein so ergiebig. Sein Werkzeug ist nicht das Schwert, es ist die Wahrscheinlichkeit. Andere Politiker versprechen bessere Zeiten. Lauterbach beschreibt bevorzugt, was geschehen könnte, wenn die besseren Zeiten ausbleiben. Ein solcher Mann hat in einem Land mit Hang zur Vollkaskoversicherung beinahe ideale Arbeitsbedingungen. Jede Ungewissheit liefert Stoff, jede Statistik ein neues Stück Tuch, jedes Risiko einen weiteren Riesen. Nur verändert sich mit dem Ministeramt die Perspektive. Wer lange genug sagt, dass hinter dem Berg Gefahr droht, muss irgendwann selbst hinaufsteigen und nachsehen.

Und manchmal stellt man oben fest, dass der Riese tatsächlich dort steht. Manchmal steht dort nur ein kompliziertes Problem. Für die politische Erzählung ist dieser Unterschied allerdings ausgesprochen lästig.

Sieben Krisen, ein Maßband und die Kunst, immer noch rechtzeitig gewarnt zu haben

Inzwischen ist Karl Lauterbach nicht mehr Gesundheitsminister. Das Königreich hat ihm das Ressort abgenommen, den Schneiderkoffer durfte er behalten. Er sitzt weiterhin im Bundestag und führt dort den Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung, was beinahe klingt, als hätte jemand eigens für ihn einen politischen Ort geschaffen, an dem man sich beruflich mit Dingen beschäftigen darf, die möglicherweise irgendwann Folgen haben könnten. Für einen Mann, dessen öffentliche Spezialität über Jahre darin bestand, Entwicklungen lieber einmal zu früh als einmal zu spät bedenklich zu finden, ist das keine schlechte Anschlussverwendung.

Das tapfere Schneiderlein unseres politischen Märchenbuches ist also nicht verschwunden. Es hat lediglich die Schneiderstube gewechselt. Und noch immer hängt das Maßband griffbereit. Denn das Schöne an der modernen Politik ist, dass die Riesen niemals ausgehen. Ist einer erlegt, reformiert oder wenigstens aus der Schlagzeile gerutscht, taucht hinter ihm bereits der nächste auf. Klimafolgen, Pflegenotstand, Medikamentenmangel, künstliche Intelligenz, demografischer Druck, neue Viren, alte Krankenhäuser. Wer sieben Krisen auf einen Streich angekündigt hat, muss keine Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Die Wirklichkeit liefert Nachschub.

Lauterbach beherrscht dabei eine politische Kunstform, die selten als solche gewürdigt wird: die nachträgliche Unverwundbarkeit der Warnung. Tritt das befürchtete Ereignis ein, war die Warnung berechtigt. Tritt es nicht ein, könnte gerade die Warnung dazu beigetragen haben, dass es ausblieb. Für einen Satiriker ist das beinahe unfair. Man kann gegen ein solches System argumentativ kaum gewinnen. Das Schneiderlein schlägt die Fliegen und bekommt anschließend noch bestätigt, dass ohne seine Wachsamkeit vermutlich der ganze Obstkuchen verloren gewesen wäre.

Vielleicht liegt darin überhaupt Lauterbachs eigentliche politische Signatur. Er braucht keine glänzende Rüstung, keinen Donnerhall und keine volkstümliche Geste. Ihm genügt die Warnung. Wo andere Politiker einen Bierkrug halten, hält er eine Studie. Wo andere von Zuversicht sprechen, kennt er bereits drei Szenarien, weshalb man damit vorsichtig sein sollte. Und während der Rest des Landes noch darüber streitet, ob das Glas halb voll oder halb leer sei, fragt Lauterbach vermutlich, ob jemand überprüft habe, was eigentlich in dem Glas schwimmt.

Das kann anstrengend sein. Es kann aber auch nützlich sein. Eine Gesellschaft braucht Menschen, die Risiken sehen, bevor sie bequem werden. Problematisch wird es erst, wenn aus dem Warnen selbst ein politisches Betriebssystem entsteht, in dem jede Unsicherheit automatisch nach größerer Vorsicht, mehr Steuerung und der nächsten fachlich begründeten Zumutung verlangt. Dann wird aus dem Maßband irgendwann ein Zepter. Und aus der Frage, was möglich wäre, schleicht sich beinahe unbemerkt die Erwartung ein, dass der Bürger sich gefälligst schon einmal vorsorglich danach richten möge.

Das Grimm’sche Schneiderlein gewann am Ende sein halbes Königreich, weil alle anderen seine Geschichte größer verstanden hatten, als sie ursprünglich gewesen war. Karl Lauterbach hat kein halbes Königreich bekommen. Aber er hat etwas erreicht, das im politischen Berlin beinahe ebenso wertvoll ist: Man kann seinen Namen kaum hören, ohne gleichzeitig irgendwo im Hinterkopf eine Warnmeldung aufleuchten zu sehen.

Vielleicht steht deshalb auf seinem märchenhaften Gürtel am Ende gar nicht mehr „Sieben Krisen auf einen Streich“. Vielleicht steht dort nur noch ein Satz, der besser zu dieser politischen Figur passt: „Ich hatte Sie gewarnt.“

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Und wenn er nicht gestorben ist, dann misst er noch heute.

Wer lange genug durch die Märchen der Macht wandert, entdeckt irgendwann, dass die eigentliche Hauptfigur selten der Minister, der Kanzler oder der politische Riese ist. Es ist der Bürger, der am Rand steht, zuhört, bezahlt, sich anpasst und irgendwann nicht mehr genau weiß, ob gerade eine Gefahr bekämpft, ein Problem verwaltet oder lediglich die nächste Zumutung besonders sorgfältig begründet wird.

Genau an diesem Punkt setzt mein Buch „Die Wut des kleinen Mannes“ von Alfred-Walter von Staufen an. Nicht als Abrechnung mit einzelnen Personen und nicht als Ruf nach dem großen politischen Donnerwetter. Das Buch fragt vielmehr, was geschieht, wenn Bürger über Jahre das Gefühl bekommen, dass Politik immer komplizierter erklärt, aber immer seltener verständlicher wird, dass Verantwortung gern eingefordert wird, nur merkwürdig häufig bei denen, die ohnehin schon wenig Einfluss besitzen.

Vielleicht beginnt politische Bodenhaftung deshalb nicht mit einer neuen großen Erzählung. Vielleicht beginnt sie dort, wo jemand das Maßband aus der Hand legt, den Bürger anschaut und sich wieder daran erinnert, für wen der ganze Laden eigentlich geöffnet wurde.

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