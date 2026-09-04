„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Zwischen Zeitenwende, Wehrpflicht und Ersatzteillager

Von Alfred-Walter von Staufen

Auf dem großen Berliner Spieltisch steht Boris Pistorius ziemlich gerade. Vor ihm liegen Karten, hinter ihm Akten, irgendwo piept eine Beschaffungsvorlage, und am Rand des Tisches wartet ein Fahrzeug auf ein Teil, das wahrscheinlich bereits bestellt, geprüft, freigegeben, nachgefragt und in einen Ausschuss überwiesen wurde. Pistorius hält derweil Haltung. Das ist in der deutschen Politik inzwischen fast schon ein Alleinstellungsmerkmal: Jemand benennt ein Problem und wirkt am nächsten Morgen noch so, als habe er tatsächlich vor, es zu lösen.

Hans Christian Andersen hätte an dieser Besetzung vermutlich seine Freude gehabt. Sein standhafter Zinnsoldat war unter fünfundzwanzig nahezu gleichen Figuren der einzige mit einem Bein, weil beim Gießen schlicht das Zinn nicht mehr gereicht hatte. Trotzdem stand er ebenso fest wie die anderen. Ein kleiner Produktionsmangel, eine große Haltung. Mehr deutsche Verteidigungspolitik lässt sich auf so engem Raum kaum unterbringen.

Denn Pistorius führt keine Armee aus frisch ausgepackten Zinnsoldaten. Er verwaltet das Ergebnis jahrzehntelanger Friedensdividenden, Reformen, Sparrunden, Strukturentscheidungen, Beschaffungswege und politischer Gewöhnung an die angenehme Vorstellung, Sicherheit sei eine Dienstleistung, die irgendwo zwischen Washington, Brüssel und dem nächsten NATO-Gipfel automatisch verlängert werde. Dann kam der „plötzliche“ russische Angriff auf die Ukraine, Deutschland entdeckte die Zeitenwende, und aus einer Bundeswehr, über deren Mängel man jahrelang mit ritualisierter Betroffenheit gesprochen hatte, sollte möglichst schnell wieder eine Streitkraft werden, die abschrecken, durchhalten und im Ernstfall kämpfen kann.

Pistorius passt in dieses Bild, weil er nicht den Feldherrn spielt. Das wäre ohnehin eine lächerliche Rolle für einen deutschen Verteidigungsminister, dessen gefährlichster Gegner an manchen Vormittagen ein mehrstufiges Vergabeverfahren sein dürfte. Seine öffentliche Wirkung entsteht aus etwas Unspektakulärerem: Er steht da, spricht vergleichsweise klar, besucht die Truppe, fordert mehr Personal, mehr Material, mehr Tempo und vermittelt den Eindruck, als könne man politische Realität nicht dauerhaft mit Formulierungsreserven bekämpfen.

Seit dem 1. Januar 2026 gilt der Neue Wehrdienst. Er bleibt grundsätzlich freiwillig, enthält aber verpflichtende Elemente bei Erfassung und Musterung; für Männer des Geburtsjahrgangs 2008 wurden bereits Fragebögen versandt. Die Bundeswehr selbst schreibt dazu bemerkenswert nüchtern, man brauche mehr Infrastruktur, mehr Ausrüstung, zusätzliche Unterkünfte und leistungsfähige Musterungszentren. Das klingt weniger nach heroischem Trommelwirbel als nach dem Moment, in dem das Märchenschloss feststellt, dass vor der großen Schlacht noch Betten bestellt werden müssen.

Und genau hier beginnt die Geschichte vom standhaften Zinnsoldaten Boris. Nicht bei Orden, Pathos und Fanfaren, sondern bei der eigentümlichen Aufgabe, Standfestigkeit ausgerechnet dort vorzuführen, wo das Zinn an einigen Stellen schon früher knapp geworden ist. Andersen ließ seinen Soldaten auf einem Bein stehen. Deutschland hat daraus ein Verwaltungskonzept gemacht.

Hinter jedem Minister, der Entschlossenheit ausstrahlen soll, steht in Berlin ein Lagerbestand, der gelegentlich mehr über die Republik erzählt als jede Regierungserklärung. Dort beginnt die eigentliche Komik dieser Figur. Der standhafte Zinnsoldat wäre keine Pointe, wenn er auf einer Parade stünde, geschniegelt, geschniegelt noch einmal und von einem militärischen Sonnenuntergang beleuchtet. Er wird erst im deutschen Maßstab interessant, wenn er zwischen Materialmeldungen, Zuständigkeitsketten und der merkwürdigen Tradition auftritt, Probleme zunächst sprachlich zu modernisieren, bevor man sie praktisch behebt.

Die Bundeswehr war über viele Jahre das politische Möbelstück, das man zwar nicht wegwerfen wollte, dessen Pflege aber regelmäßig verschoben wurde. Man stellte es noch ins Schaufenster der Bündnistreue, ging aber davon aus, dass es dort vor allem dekorativ zu wirken habe. Die große Weltlage möge bitteschön diskret bleiben, Konflikte fern, Abschreckung abstrakt, und die Geschichte überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich zurückzumelden. Als sie sich dann doch zurückmeldete, hörte man in Deutschland zunächst das Rascheln der alten Denkzettel. Plötzlich waren Munitionsvorräte kein Fachthema mehr, Kasernen keine folkloristischen Relikte und Personalfragen nicht länger etwas, das man im Ton verwaltungstechnischer Müdigkeit behandeln konnte.

Pistorius steht also vor einer Spielzeugarmee, die man jahrzehntelang wie ein pädagogisches Anschauungsobjekt behandelte und nun mit ernster Miene wieder in eine Armee verwandeln will. Das liefert Bilder, die fast von selbst schreiben. Da steht der Minister wie aus Zinn gegossen, während hinter ihm Panzer nicht nur fahren, sondern geliefert werden müssen, Hubschrauber nicht nur imposant klingen, sondern fliegen sollen, und Soldaten nicht bloß als Symbolträger taugen, sondern als Menschen mit Ausbildung, Ausrüstung, Unterkünften und Familien existieren. Auf einmal drängt die Wirklichkeit in einen politischen Betrieb, der sich über lange Zeit daran gewöhnt hatte, Sicherheit vor allem in Sätzen zu verwalten.

Das deutsche Beschaffungswesen wiederum hat sich die Würde einer spätabsolutistischen Hofzeremonie bewahrt. Alles hat Form, Weg und Zuständigkeit. Nichts geschieht ohne Akte, nichts ohne Prüfung, nichts ohne jene innere Feierlichkeit, mit der man in diesem Land selbst die Eile noch ordnungsgemäß verzögert. Man kann sich in dieser Märchenkulisse ohne Mühe einen Beamten vorstellen, der an einem winzigen Schreibtisch sitzt, den Federkiel ansetzt und unter eine dringliche Anforderung für Ersatzteile vermerkt, dass zunächst die sachgerechte Einordnung der Dringlichkeit im Hinblick auf die haushaltsrechtlich belastbare Eilbedürftigkeit zu prüfen sei. Der Krieg ist dann zwar nicht gewonnen, aber die Form gewahrt.

Gerade deshalb funktioniert Pistorius als Zinnsoldat so gut. Er wirkt nicht wie der große Erfinder einer neuen Epoche, eher wie der Mann, der in einem Haus voller höflicher Selbsttäuschungen plötzlich damit beginnt, die losen Schrauben laut zu benennen. Das ist im deutschen Regierungsbetrieb bereits eine Form von Opposition im eigenen Kabinett, selbst wenn sie ministeriell geschniegelt daherkommt. Während andere Ressorts in den vertrauten Nebeln aus Absicht, Abwägung und Kommunikationspflege operieren, muss ausgerechnet der Verteidigungsminister über Dinge reden, die am Ende zählen oder eben fehlen: Menschen, Kasernen, Ausbilder, Munition, Einsatzbereitschaft, industrielle Kapazitäten. Also über Wirklichkeit.

Die Ironie ist nur, dass Wirklichkeit in Deutschland selten sofort als willkommenes Gut behandelt wird. Sie stört Sitzungsroutinen. Sie ruiniert wohltemperierte Illusionen. Sie verlangt Prioritäten. Und sie stellt die unfreundliche Frage, ob ein Land, das jahrzehntelang von seiner strategischen Bequemlichkeit profitierte, seine sicherheitspolitische Ernsthaftigkeit tatsächlich wieder lernen will oder bloß deren Rhetorik. Genau an diesem Punkt wird aus der satirischen Figur ein ziemlich ernstes Bild. Der Zinnsoldat bleibt standhaft, aber um ihn herum klappern nicht die Trommeln, sondern die Listen. Ersatzteile, Lieferfristen, Bauvorhaben, Personalzahlen, Sanierungsbedarfe. Man hört beinahe das sachbearbeiterische Klimpern der Republik.

Es ist, wenn man so will, die deutsche Form des Heldenepos. Kein Schlachtross, sondern eine Bedarfsmeldung. Kein Schlachtruf, sondern ein Vermerk. Kein Feuersturm, sondern ein Vergabeprozess. Und mittendrin ein Minister, der gerade dadurch auffällt, dass er sich nicht in den ästhetisch so beliebten Zustand der Unverbindlichkeit rettet. Der standhafte Zinnsoldat steht im Kinderzimmer der Macht und blickt auf eine Armee, die man lange genug wie Spielzeug behandelt hat. Nun soll sie plötzlich wieder ernst sein. Das ist keine kleine Umbesetzung. Das ist die Rückkehr der Realität in ein Land, das seine Konflikte über Jahre am liebsten an Konferenztischen mit mineralwasserfester Moral bearbeitet hat.

Nun kommt die heikelste Stelle im Märchen, denn ein Zinnsoldat kann nur so lange gelassen wirken, wie niemand fragt, wer eigentlich hinter ihm stehen soll. Deutschland hat diese Frage inzwischen in Gesetzesform gegossen. Seit Januar 2026 läuft die neue Wehrerfassung: Achtzehnjährige erhalten Fragebögen, Männer müssen antworten, Frauen können es freiwillig tun; die verpflichtende Musterung für Männer des Jahrgangs 2008 soll ab Juli 2027 beginnen. Der Dienst bleibt zunächst freiwillig, doch der Bundestag kann bei Bedarf eine sogenannte Bedarfswehrpflicht beschließen. Selbst die Rückkehr militärischer Verbindlichkeit erscheint hierzulande also zunächst als konditionierter Verwaltungsvorgang.

Pistorius muss damit einer Gesellschaft erklären, dass Verteidigung nicht nur aus einem Verteidigungsminister besteht. Irgendjemand muss dienen, ausbilden, warten, führen und im Ernstfall tatsächlich dort stehen, wo eine PowerPoint-Präsentation keine Deckung bietet. Die Wehrpflicht war 2011 ausgesetzt worden; fünfzehn Jahre später tastet sich das Land wieder an die Erkenntnis heran, dass Streitkräfte nicht allein durch Haushaltszahlen wachsen. Man braucht Menschen. Und Menschen haben, anders als Zinnfiguren, eigene Pläne.

Der standhafte Zinnsoldat verlangt keine Begeisterung. Er verlangt Konsequenz. Wer mehr Verteidigungsfähigkeit fordert, muss sagen, was sie kosten darf, wer sie tragen soll und welche anderen Wünsche dafür warten müssen. An diesem Punkt endet in Deutschland gewöhnlich die geschlossene Formation. Dann entdeckt jeder seinen ganz persönlichen Haushaltsvorbehalt, Fachkräftemangel oder Koalitionsausschuss.

Vielleicht erklärt das einen Teil der ungewöhnlichen politischen Wirkung des Ministers. Im ZDF-Politbarometer lag Pistorius Ende 2025 bei der Bewertung prominenter Politiker weiterhin auf Platz eins. Schon im November 2024 hatte eine hypothetische Kanzlerfrage für Aufsehen gesorgt: Im direkten Vergleich mit Friedrich Merz entschieden sich damals 59 Prozent für Pistorius und 28 Prozent für Merz. Für einige Wochen stand der Verteidigungsminister damit zugleich als Minister, Hoffnungsträger und unausgesprochener Ersatzkanzler im politischen Schaufenster.

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Man stelle sich Andersen im Willy-Brandt-Haus vor. Hinter einem roten Samtvorhang tuscheln die Höflinge, ob der Zinnsoldat nicht vielleicht auf den Thron gehöre. Einer rechnet Umfragewerte, einer prüft Mehrheiten, ein Dritter erklärt, warum jetzt keinesfalls über Personal gesprochen werden dürfe, während selbstverständlich alle über Personal sprechen. Pistorius steht daneben und macht das politisch Klügste, was eine Märchenfigur in solcher Lage tun kann: möglichst wenig wackeln.

Doch ein Land kann sich keinen Verteidigungswillen leihen, indem es einen beliebten Minister aufstellt. Haltung ersetzt keine gesellschaftliche Entscheidung. Ein Minister kann mahnen, organisieren und unbequeme Wahrheiten aussprechen. Er kann einer Gesellschaft aber nicht die Frage abnehmen, wie viel ihr die eigene Sicherheit wert ist.

Der standhafte Zinnsoldat blieb also stehen. Nicht weil um ihn herum alles fertig gewesen wäre, sondern weil einer stehen bleiben musste, während die Republik noch darüber beriet, wie viel Zinn sie künftig eigentlich bestellen möchte.

Und wenn er nicht umgefallen ist, dann steht Boris Pistorius vermutlich noch heute dort – standhaft zwischen Zeitenwende, Wehrdienst und einer Nation, die gerade prüft, ob Standfestigkeit haushaltsrechtlich vorgesehen ist.

Vielleicht liegt genau hier eine jener politischen Zumutungen, von denen auch „Die Wut des kleinen Mannes“ handelt. Nicht in der Behauptung, dass alles schlecht und jeder Politiker unfähig sei. Das wäre zu bequem. Die tiefere Verärgerung entsteht dort, wo Bürger erleben, dass der Staat große Worte schneller hervorbringen kann als funktionierende Strukturen. Wo Verantwortung verkündet, aber Zuständigkeit weitergereicht wird. Wo Milliarden beschlossen werden und trotzdem irgendwann die Frage auftaucht, ob das Benötigte auch rechtzeitig dort ankommt, wo es gebraucht wird.

Mein Buch „Die Wut des kleinen Mannes“ beschäftigt sich mit diesem Abstand zwischen politischem Anspruch und erlebter Wirklichkeit. Mit Menschen, die keine Regierungserklärungen verfassen, keine Talkshowplätze besitzen und keine Strategiepapierchen herumtragen, aber jeden Tag merken, ob Verwaltung funktioniert, Infrastruktur trägt und politische Entscheidungen Bodenhaftung besitzen.

Der standhafte Zinnsoldat passt deshalb erstaunlich gut in diese Welt. Denn am Ende geht es nicht darum, ob ein Minister besonders fest steht. Es geht darum, ob der Staat hinter ihm ebenfalls noch stehen kann.

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