„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Rubrik: Fragen, die sonst keiner stellt!

Von Alfred-Walter von Staufen

Das Urteil kommt zuerst, die Wahrheit vielleicht später

Es geht längst nicht mehr darum, wer die besseren Argumente hat. Es geht in meinen Augen nur noch darum, wer das moralisch bessere Etikett trägt. Genau darin liegt der eigentliche Wandel unserer öffentlichen Debatten. Die Demokratie lebt vom Zweifel, vom Widerspruch und vom Ringen um Erkenntnis. Das moralische Tribunal dagegen kennt diese Geduld nicht. Dort steht das Urteil oft schon fest, bevor überhaupt die erste Frage gestellt wurde. Wer in den Augen der Mehrheit auf der falschen Seite steht, verliert nicht selten bereits den Anspruch darauf, überhaupt noch angehört zu werden.

Diese Entwicklung ist nicht das Werk einer einzelnen politischen Richtung, keiner Regierung und auch keines einzelnen Mediums. Sie ist das Ergebnis einer gesellschaftlichen Dynamik, die sich über Jahre aufgebaut hat und durch digitale Plattformen ungeheure Geschwindigkeit aufgenommen hat. Aufmerksamkeit ist zur wertvollsten Währung geworden. Wer Empörung erzeugt, erhält Reichweite. Wer differenziert argumentiert, verschwindet häufig zwischen den Schlagzeilen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen seit Jahren, dass moralisch aufgeladene Inhalte in sozialen Netzwerken überdurchschnittlich häufig geteilt, kommentiert und weiterverbreitet werden und dadurch Polarisierung zusätzlich verstärken können (1).

Dabei beginnt kaum eine öffentliche Eskalation mit einer Lüge, denn sie fängt fast immer mit einer Vereinfachung!

Ein Satz wird aus einem längeren Interview herausgelöst. Eine Formulierung wird aus ihrem Zusammenhang gerissen. Ein kurzer Videoausschnitt ersetzt eine einstündige Diskussion. Aus einer komplexen Aussage entsteht plötzlich eine Schlagzeile, die sich hervorragend teilen lässt, weil sie sofort eine moralische Reaktion hervorruft. Der eigentliche Zusammenhang interessiert in diesem Moment kaum noch jemanden. Die Geschwindigkeit schlägt die Genauigkeit.

Man kann dieses Muster inzwischen beinahe täglich beobachten. Und das nicht nur im öffentlichem Diskurs bei ARD und ZDF, nein, auch in den sogenannten Alternativen, die laut eigenen Aussagen angeblich „anders“ und „wahrhaftiger“ sein wollen, als die Öffentlich-Rechtlichen.

Stellen wir uns einen Hochschulprofessor vor, der in einer Podiumsdiskussion sagt, dass jede große gesellschaftliche Reform auch unerwünschte Nebenwirkungen besitzen könne. Ein nüchterner Satz. Kaum ausgesprochen, erscheinen in sozialen Netzwerken Überschriften wie: Professor stellt Fortschritt grundsätzlich infrage. Wenige Stunden später wird nicht mehr darüber diskutiert, welche Nebenwirkungen er tatsächlich beschrieben hat, stattdessen beschäftigt sich die Öffentlichkeit mit der Frage, welcher politischen Richtung dieser Mann angeblich angehöre. Seine wissenschaftlichen Argumente verschwinden vollständig hinter seiner vermeintlichen Gesinnung.

Oder nehmen wir eine Unternehmerin, die erklärt, dass steigende Energiepreise kleinere Handwerksbetriebe wirtschaftlich an ihre Grenzen bringen könnten. Noch bevor jemand ihre Kalkulation überprüft hat, wird ihr vorgeworfen, sie stelle Gewinne über gesellschaftliche Verantwortung. Dabei könnte ihre Rechnung völlig korrekt sein. Nur interessiert sich in diesem Stadium der Debatte kaum noch jemand für Zahlen. Moral ersetzt die Prüfung von Fakten.

Genau an dieser Stelle verändert sich die Funktion öffentlicher Diskussionen. Sie dienen immer seltener dazu, gemeinsam Wahrheit zu suchen. Stattdessen dienen sie zunehmend dazu, Zugehörigkeit zu demonstrieren. Wer laut genug verurteilt, signalisiert der eigenen Gruppe, dass er auf der richtigen Seite steht und so tritt die eigentliche Sachfrage weit in den Hintergrund.

Diese Entwicklung beschreiben inzwischen zahlreiche sozialwissenschaftliche Arbeiten. Forschende konnten zeigen, dass Menschen in sozialen Netzwerken regelmäßig ein deutlich höheres Maß moralischer Empörung wahrnehmen, als die ursprünglichen Autoren ihrer Beiträge tatsächlich empfunden haben. Dadurch entsteht der Eindruck, die Gesellschaft sei wesentlich feindseliger und kompromissloser, als sie in Wirklichkeit ist (2).

Mit anderen Worten: Nicht nur die Empörung verbreitet sich, denn auch die Wahrnehmung der Empörung wächst schneller als die eigentliche Empörung selbst.

… und das hat weitreichende Folgen.

Wer ständig erlebt, dass andere wegen einzelner Aussagen öffentlich an den Pranger gestellt werden, beginnt vorsichtiger zu sprechen. Nicht unbedingt, weil er seine Meinung geändert hat, sondern weil er den Preis kennt, den eine unbedachte Formulierung inzwischen haben kann.

(Warum denke ich bei diesen Zeilen zurück an die DDR-Zeit 😉?!)

Genau diesen Mechanismus beschreibt die sogenannte Schweigespirale bereits seit Jahrzehnten. Menschen verschweigen ihre tatsächliche Meinung häufiger, wenn sie soziale Ausgrenzung oder öffentliche Sanktionen erwarten. Neuere Untersuchungen zeigen, dass dieser Effekt in sozialen Medien sogar noch verstärkt wird, weil Reaktionen dauerhaft sichtbar bleiben und sich innerhalb weniger Minuten millionenfach verbreiten können (3).

Vielleicht erklärt genau das, weshalb viele Bürger heute den Eindruck haben, öffentliche Debatten seien gleichzeitig lauter und ärmer, viel ärmer geworden. Es wird ununterbrochen gesprochen und gleichzeitig wagen immer weniger Menschen es, das tatsächlich zu sagen, was sie denken.

Zwischen öffentlicher Zustimmung und privatem Zweifel öffnet sich eine stille Lücke, die in keiner Umfrage vollständig sichtbar wird. Man nickt höflich, schweigt vorsichtig und diskutiert erst wieder am Küchentisch oder im engsten Freundeskreis, aber nur wenn entsprechende „Gesinnungsgenossen“ in Form von klugscheißenden links-grün-schwafelnden Schwiegertöchtern nicht mit am Küchentisch sitzen.

… und gerade darin liegt die eigentliche Gefahr. Demokratie braucht keine Menschen, die ständig derselben Meinung sind. Sie braucht Menschen, die ohne Angst widersprechen können. Sobald jedoch die Sorge vor moralischer Verurteilung größer wird als die Lust auf eine offene Diskussion, beginnt der öffentliche Raum seine wichtigste Aufgabe zu verlieren. Dann geht es nicht mehr um Erkenntnis, sondern um Anpassung. Und Anpassung war noch nie der Motor einer freien Gesellschaft.

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Die Moral ersetzt das Argument

Das eigentliche Problem beginnt nicht dort, wo Menschen moralisch handeln, denn Moral ist ganz einfach unverzichtbar. Keine Gesellschaft kann ohne Werte, ohne Gewissen und ohne Verantwortung bestehen!

Gefährlich wird es erst dann, wenn Moral nicht mehr Orientierung bietet, sondern zum Machtinstrument wird.

Wer Moral besitzt, argumentiert und wer diese Moral als Waffe benutzt, urteilt. Genau diese Grenze scheint in vielen öffentlichen Debatten immer häufiger zu verschwimmen.

Man erkennt diesen Wandel an einer einfachen Frage. Was geschieht heute, wenn jemand eine unbequeme Position vertritt? Wird seine Behauptung geprüft? Werden Zahlen verglichen, Quellen gelesen und Gegenargumente abgewogen oder beginnt die Diskussion sofort mit der Suche nach einem moralischen Makel?

Viel zu oft entscheidet nicht mehr die Qualität einer Aussage über ihre Wirkung, sondern die vermutete Gesinnung ihres Urhebers. Aus der alten Frage „Hat er recht?“ ist vielerorts die neue Frage geworden: „Darf so jemand überhaupt recht haben?!“

… auch das kenne ich noch aus der alten DDR 😊!

Das alles verändert die Kultur des Denkens grundlegend, denn wer befürchten muss, wegen einer unbequemen Überlegung gesellschaftlich abgestempelt zu werden, beginnt irgendwann, schwierige Fragen gar nicht mehr zu stellen.

Das ist kein Zeichen von Einigkeit. Es ist vielmehr ein Zeichen von Vorsicht.

Nehmen wir einen kommunalen Stadtrat, der auf die Idee kommt, ein kostspieliges Prestigeprojekt kritisch zu hinterfragen. Er fragt nüchtern nach den langfristigen Folgekosten für die Bürger, nach den Auswirkungen auf den Haushalt und nach alternativen Investitionen. Aber statt über seine Zahlen zu sprechen, wird ihm plötzlich unterstellt, er wolle den gesellschaftlichen Fortschritt verhindern oder handele aus eigennützigen Motiven. Seine Kalkulation verschwindet hinter moralischen Zuschreibungen. Die eigentliche Debatte endet, bevor sie begonnen hat und das ist sehr schändlich, um nicht das Wort „Scheiße“ zu benutzen!

Ein anderes Beispiel: Eine Journalistin recherchiert über Fehler innerhalb einer Organisation, die in der Öffentlichkeit grundsätzlich als moralisch vorbildlich gilt. Ihre Recherche richtet sich nicht gegen deren Ziele, sondern gegen einzelne Missstände. Und dennoch wird ihr schnell vorgeworfen, sie spiele den Gegnern dieser Organisation in die Hände. Aus der Kritik an konkretem Verhalten wird eine angebliche Kritik an der gesamten Sache.

Plötzlich steht nicht mehr der recherchierte Sachverhalt im Mittelpunkt, sondern die Loyalität der Journalistin.

Solche Mechanismen sind keineswegs auf ein politisches Lager beschränkt, denn sie lassen sich überall beobachten, wo gesellschaftliche Identität wichtiger wird als die nüchterne Auseinandersetzung mit Tatsachen. Gerade deshalb greifen einfache Schuldzuweisungen zu kurz. Das Problem ist größer: Es betrifft die Struktur öffentlicher Kommunikation selbst.

Digitale Plattformen verstärken diesen Effekt zusätzlich. Algorithmen belohnen Aufmerksamkeit, und Aufmerksamkeit entsteht häufig dort, wo Emotionen besonders stark sind. Sachliche Zwischentöne verbreiten sich langsamer als moralische Gewissheiten. Forschungen zeigen, dass moralische Empörung in sozialen Netzwerken nicht nur häufiger wahrgenommen wird, sondern durch die sichtbare Verbreitung – Likes, Kommentare und Weiterleitungen – zusätzlich an Intensität gewinnt und dadurch neue Empörung erzeugt. Es entsteht eine Art Rückkopplungsschleife, in der sich moralische Aufladung selbst verstärkt (4).

Hinzu kommt ein psychologischer Effekt, der selten offen ausgesprochen wird. Moral vermittelt Sicherheit. Wer moralisch urteilt, muss oft nicht mehr lange nachdenken. Die Welt wird übersichtlich. Es gibt die Guten und die Schlechten, die Verantwortlichen und die Schuldigen, die Aufgeklärten und die Rückständigen. Grautöne verschwinden.

Komplexität wird als Zumutung empfunden.

Doch genau dort beginnt der Verlust demokratischer Kultur. Demokratie ist anstrengend, weil sie Widersprüche aushalten muss. Sie verlangt die Bereitschaft, einem Menschen zuzuhören, obwohl man seine Position möglicherweise entschieden ablehnt. Das moralische Tribunal kennt diese Geduld nicht. Es sucht keine Verständigung. Es sucht Bestätigung.

Vielleicht erklärt das auch, weshalb sich viele Debatten inzwischen wie religiöse Auseinandersetzungen anfühlen. Nicht Fakten stehen im Mittelpunkt, sondern Bekenntnisse. Man muss zeigen, dass man dazugehört. Schweigen reicht oft nicht mehr aus. Wer sich nicht eindeutig positioniert, gerät selbst unter Verdacht. Neutralität wird als mangelnde Haltung interpretiert.

Wenn ich meine Zeilen so lese, fällt mein Urteil klar und deutlich aus: Die BRD ist nun die DDR 2.0 😉!

Dabei zeigt die Forschung, dass moralisierte Werte besonders stark zur gesellschaftlichen Polarisierung beitragen. Je stärker politische oder gesellschaftliche Fragen moralisch aufgeladen werden, desto schwieriger wird es, Kompromisse zu finden, weil jede Abweichung nicht mehr als sachlicher Dissens, sondern als moralisches Versagen wahrgenommen wird (5).

Das erklärt auch, warum sich viele Bürger aus öffentlichen Diskussionen zurückziehen: Nicht weil sie keine Meinung hätten, sondern weil sie den Eindruck gewonnen haben, dass Argumente häufig nur noch eine Nebenrolle spielen. Wer widerspricht, riskiert nicht nur Kritik. Er riskiert soziale Einordnung. Und soziale Einordnung wirkt oft nachhaltiger als jede fachliche Widerlegung.

Vielleicht ist genau das der größte Verlust unserer Zeit. Nicht die Lautstärke der Debatten, sondern ihre Verengung. Wo Moral das Argument ersetzt, schrumpft der Raum für Zweifel. Wo Zweifel verschwindet, verliert die Gesellschaft ihre Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Und wo niemand mehr wagt, unbequeme Fragen zu stellen, werden Fehler nicht kleiner – sie bleiben lediglich länger unsichtbar.

Eine freie Gesellschaft lebt nicht von der richtigen Meinung, sondern vom Recht, sie zu hinterfragen

Vielleicht wird man eines Tages auf unsere Zeit zurückblicken und sich weniger über politische Entscheidungen wundern als über die Art, wie wir miteinander gesprochen haben. Nicht die Gesetze allein prägen eine Gesellschaft. Es sind vielmehr die unausgesprochenen Regeln des Zusammenlebens. Und eine dieser Regeln scheint sich still und beinahe unbemerkt verändert zu haben: Wer eine Frage stellt, muss heute oft zuerst beweisen, dass er sie aus den „richtigen“ Motiven stellt.

Dabei beginnt nahezu jede wissenschaftliche Erkenntnis mit einem Zweifel. Jede technische Innovation entstand, weil jemand eine allgemein akzeptierte Überzeugung infrage stellte. Jede demokratische Reform war zunächst eine unbequeme Minderheitenmeinung. Hätten frühere Generationen nur das ausgesprochen, was gesellschaftlich bereits akzeptiert war, gäbe es viele Errungenschaften unserer freiheitlichen Ordnung nicht.

Gerade deshalb ist die Bereitschaft, Widerspruch auszuhalten, keine Schwäche einer Demokratie, sondern ihre eigentliche Stärke. Wer abweichende Meinungen nur noch duldet, solange sie harmlos bleiben, hat den Sinn der Meinungsfreiheit nicht verstanden. Die Freiheit des Denkens beweist sich nicht an Zustimmung. Sie beweist sich dort, wo Widerspruch entsteht.

Das bedeutet keineswegs, dass jede Behauptung richtig wäre oder jede Meinung unwidersprochen bleiben müsste. Im Gegenteil. Irrtümer müssen korrigiert, Fehlinformationen widerlegt und unbelegte Behauptungen kritisch geprüft werden. Doch zwischen einer sachlichen Widerlegung und einer moralischen Verurteilung liegt ein fundamentaler Unterschied. Die erste richtet sich gegen ein Argument. Die zweite gegen den Menschen.

Genau diese Trennung scheint zunehmend verloren zu gehen.

Wer eine unbequeme These formuliert, erlebt häufig nicht zuerst eine fachliche Auseinandersetzung, sondern eine Charakterbewertung. Es wird gefragt, welche Absichten er verfolge, welchem Lager er angehöre oder welche Haltung hinter seinen Worten stecke. Die Diskussion über Inhalte verwandelt sich in eine Diskussion über Identitäten. Damit verändert sich nicht nur der Ton öffentlicher Debatten. Es verändert sich ihre Funktion.

Eine Gesellschaft, die überwiegend nach Motiven urteilt, verliert allmählich den Blick für Tatsachen!

… und ja, auch hier muss ich wieder einfügen, dass ich dies nur allzu gut aus DDR-Zeiten kenne 😉!

Dabei zeigen neuere sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass politische Debatten besonders dann eskalieren, wenn moralische Erwartungen verletzt werden oder Beteiligte den Eindruck gewinnen, ihre grundlegenden Werte würden missachtet. Die emotionale Dynamik entsteht häufig weniger durch den eigentlichen Sachkonflikt als durch das Gefühl moralischer Grenzüberschreitung (6).

Und das alles erklärt auch, weshalb viele Auseinandersetzungen inzwischen kaum noch enden. Wer über Zahlen streitet, kann irgendwann zu neuen Berechnungen gelangen. Wer aber über Moral streitet, kämpft oft um die eigene Identität, denn Identität kennt selten Kompromisse!!!

Vielleicht liegt darin die eigentliche Tragik unserer Zeit: Noch nie konnten sich Menschen so leicht informieren wie heute. Gleichzeitig fällt es vielen immer schwerer, Informationen von Bewertungen zu trennen. Algorithmen belohnen Zuspitzung, Medien konkurrieren um Aufmerksamkeit, politische Akteure entdecken die Mobilisierungskraft moralischer Empörung, und wir alle geraten immer wieder in Versuchung, schnelle Urteile für ausreichende Erkenntnis zu halten.

Doch Demokratie verlangt Geduld und muss auch aushalten können!

Sie verlangt die Bereitschaft, einen Menschen ausreden zu lassen, obwohl man innerlich widerspricht. Sie verlangt die Fähigkeit, zwischen einer fragwürdigen Meinung und einem verwerflichen Menschen zu unterscheiden. Und sie verlangt den Mut, gelegentlich einzuräumen, dass auch der politische Gegner einen berechtigten Einwand vorbringen kann.

Gerade dieser Mut scheint seltener geworden zu sein!

Stattdessen beobachten wir immer häufiger eine Kultur der endgültigen Urteile. Ein alter Beitrag, ein unbedachter Satz oder ein missverständliches Interview genügen mitunter, um einen Menschen dauerhaft auf eine bestimmte Rolle festzulegen. Fehler werden nicht mehr als Teil menschlicher Entwicklung betrachtet, sondern als unveränderliche Charaktereigenschaft. Vergebung verliert ihren Platz. Differenzierung wird zur Ausnahme.

Doch wer Menschen keine Möglichkeit mehr gibt, ihre Position zu überdenken oder Irrtümer zu korrigieren, zerstört einen Grundgedanken jeder offenen Gesellschaft und Freiheit: die Fähigkeit zur Veränderung.

Vielleicht sollten wir deshalb wieder lernen, zwischen Kritik und Verdammung zu unterscheiden. Kritik ist notwendig. Sie schützt Demokratie, Wissenschaft und Rechtsstaat. Verdammung dagegen beendet das Gespräch und dort, wo Gespräche enden, beginnt leider nur selten Erkenntnis.

Die öffentliche Debatte braucht deshalb keine geringere Moral. Sie braucht eine andere Moral. Eine Moral der Gelassenheit statt der Empörung. Eine Moral des Zuhörens statt der Vorverurteilung. Eine Moral, die den Zweifel nicht als Gefahr begreift, sondern als Voraussetzung jeder ernsthaften Erkenntnis.

Eine Gesellschaft wird nicht daran gemessen, wie sie mit den Menschen umgeht, deren Meinung ihr gefällt. Sie wird daran gemessen, wie sie denjenigen begegnet, deren Fragen unbequem sind. Wer Widerspruch nur noch duldet, solange er harmlos bleibt, verliert Schritt für Schritt die Fähigkeit, Freiheit von Zustimmung zu unterscheiden.

Vielleicht ist genau das die entscheidende Frage, die sich heute jeder stellen sollte: Wollen wir eine Gesellschaft sein, in der Urteile schneller wachsen als Erkenntnisse? Oder wollen wir den mühsameren Weg gehen – den Weg des Zuhörens, des Nachfragens, des Zweifelns und des sachlichen Ringens um Wahrheit?

Am Ende entscheidet nicht die Lautstärke einer Debatte über ihre Qualität. Entscheidend ist, ob nach ihrem Ende mehr Menschen verstanden haben als zuvor.

Der moralische Schluss

Eine freie Gesellschaft lebt nicht davon, dass alle dieselbe Meinung vertreten. Sie lebt davon, dass niemand Angst haben muss, eine andere Meinung auszusprechen. Genau darin liegt der eigentliche Prüfstein demokratischer Reife. Wer jede unbequeme Frage als Angriff empfindet, wird irgendwann aufhören zuzuhören. Wer jede Kritik moralisch bewertet, wird irgendwann verlernen, zwischen Irrtum und Bosheit zu unterscheiden. Und wer nur noch mit Gleichgesinnten spricht, verliert unmerklich den Blick für die Wirklichkeit außerhalb der eigenen Überzeugungen.

Vielleicht sollten wir deshalb wieder häufiger den Mut haben, Fragen auszuhalten, statt sie reflexhaft zu verurteilen. Nicht jede unbequeme Stimme hat recht. Aber jede Demokratie verliert etwas von sich selbst, wenn unbequeme Stimmen verstummen.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut, was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.nature.com/nature-index/topics/l4/moral-outrage-dynamics-in-social-media

(2) https://www.nature.com/articles/s41562-023-01582-0

(3) https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5414; https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/20116

(4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38421751/

(5) https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/varieties-of-values-moral-values-are-uniquely-divisive/B4A9A0169B28268CA0BA8850F86BE737; https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp/article/view/5263

(6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41986920/

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