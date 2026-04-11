Von Alfred-Walter von Staufen

Meinungsfreiheit im Wandel: Wenn Freiheit plötzlich erklärt werden muss

Die neue Pflicht zur Erklärung

Es gibt Fragen, die nicht laut gestellt werden, nicht weil sie verboten wären, sondern weil sie – und das ist vielleicht viel gefährlicher – als unpassend gelten, als unbequem, als störend im geordneten Ablauf der öffentlichen Vernunft, und eine dieser Fragen, die sich wie ein leiser Riss durch das Fundament unserer Selbstbeschreibung zieht, lautet: Ist Meinungsfreiheit noch Freiheit, wenn sie ständig erklärt werden muss?

Denn was einst als selbstverständlich galt, als tragende Säule einer offenen Gesellschaft, als fast schon naturrechtlich begründete Grundvoraussetzung für jede demokratische Ordnung, beginnt sich in eine merkwürdige Form zu verwandeln, eine Form, die nicht mehr durch Freiheit allein bestimmt wird, sondern durch Kontext, durch Einordnung, durch den permanenten Zwang zur Rechtfertigung – und damit verschiebt sich der Charakter dieser Freiheit in etwas, das man nur noch schwer als frei bezeichnen kann.

Die Meinungsfreiheit, verankert im Grundgesetz, Artikel 5, wird dort klar formuliert als das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (1), und doch ist zwischen diesem klaren juristischen Satz und der gelebten Realität ein Raum entstanden, der sich immer weiter ausdehnt, ein Raum, in dem nicht mehr nur zählt, was gesagt wird, sondern wie, von wem, in welchem Kontext und mit welcher vermuteten Intention – und genau hier beginnt das Problem.

Denn Freiheit, die sich ständig erklären muss, ist keine Freiheit mehr im ursprünglichen Sinne, sondern eine konditionierte Freiheit, eine Freiheit unter Vorbehalt, eine Freiheit, die sich nicht mehr aus sich selbst heraus legitimiert, sondern aus den Erwartungen und Bewertungen anderer, und damit wird sie anfällig für Verschiebungen, für Interpretationen, für Macht.

Man könnte sagen, dass sich die Meinungsfreiheit in den letzten Jahren weniger verändert hat als unser Umgang mit ihr, doch das wäre zu einfach, denn tatsächlich hat sich ein komplexes Geflecht aus moralischen, sozialen und medialen Mechanismen entwickelt, die darüber entscheiden, welche Meinung als legitim gilt und welche nicht, und diese Mechanismen wirken oft subtiler als jede gesetzliche Einschränkung.

Ein Beispiel dafür ist die zunehmende Praxis der sogenannten „Einordnung“, ein Begriff, der harmlos klingt, ja fast notwendig erscheint, und doch in seiner Anwendung oft eine klare Funktion erfüllt: Er markiert Aussagen als erklärungsbedürftig, als potenziell problematisch, als etwas, das nicht für sich allein stehen darf, sondern begleitet werden muss von Kontext, Bewertung, Relativierung (2).

Diese Einordnung wird häufig mit dem Ziel begründet, Desinformation zu verhindern oder Missverständnisse zu vermeiden, was zunächst plausibel klingt, doch gleichzeitig entsteht dadurch eine Hierarchie der Meinungen, in der einige Aussagen als „selbsterklärend“ gelten, während andere stets unter Vorbehalt stehen, stets begleitet werden müssen von einem erklärenden Rahmen, der ihre Bedeutung lenkt.

Und genau hier beginnt die eigentliche Verschiebung: Nicht mehr die Freiheit der Meinung steht im Zentrum, sondern ihre Bewertung, ihre Einbettung, ihre Korrektur, und damit wird aus einem offenen Diskurs ein gesteuerter Diskurs, aus einer freien Meinungsäußerung ein moderierter Beitrag.

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass diese Entwicklung nicht das Ergebnis eines einzelnen Akteurs ist, sondern das Zusammenspiel vieler Kräfte: Medien, soziale Netzwerke, politische Institutionen, wissenschaftliche Gremien, NGOs – sie alle tragen dazu bei, bewusst oder unbewusst, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, nicht durch Verbote, sondern durch Normen.

Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür ist die Rolle sozialer Medien, die ursprünglich als Plattformen für freie Meinungsäußerung gedacht waren, sich jedoch zunehmend zu Räumen entwickelt haben, in denen Inhalte gefiltert, bewertet und teilweise entfernt werden, oft auf Grundlage von Richtlinien, die nicht demokratisch legitimiert sind (3).

Diese Plattformen entscheiden, was sichtbar bleibt und was verschwindet, und damit beeinflussen sie maßgeblich den öffentlichen Diskurs, ohne selbst Teil dieses Diskurses zu sein – eine Machtposition, die historisch betrachtet einzigartig ist.

Gleichzeitig entsteht eine Kultur der Selbstzensur, die vielleicht die effektivste Form der Einschränkung darstellt, weil sie nicht von außen aufgezwungen wird, sondern von innen entsteht, aus der Angst vor sozialer Ächtung, vor beruflichen Konsequenzen, vor öffentlicher Kritik.

Studien zeigen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung bestimmte Meinungen nicht mehr äußert, weil sie negative Reaktionen befürchten (4), und diese Entwicklung ist besonders problematisch, weil sie den Diskurs verengt, ohne dass dies unmittelbar sichtbar wird.

Denn was nicht gesagt wird, kann auch nicht widersprochen werden, kann nicht diskutiert werden, kann nicht weiterentwickelt werden – und damit verliert die Gesellschaft einen Teil ihrer Fähigkeit zur Selbstkorrektur.

So entsteht ein paradoxes Bild: Formal existiert die Meinungsfreiheit weiterhin, sie ist gesetzlich geschützt, sie wird politisch betont, doch gleichzeitig verändert sich ihre praktische Ausgestaltung so stark, dass man sich fragen muss, ob sie noch das ist, was sie einmal war.

Ist eine Freiheit noch frei, wenn sie ständig erklärt werden muss?

Oder ist sie bereits zu etwas anderem geworden – zu einer Freiheit mit Bedingungen, mit Erwartungen, mit unsichtbaren Grenzen?

Diese Fragen sind unbequem, weil sie an den Kern unseres Selbstverständnisses rühren, doch gerade deshalb müssen sie gestellt werden, immer wieder, immer neu, auch wenn sie keine einfachen Antworten zulassen.

Denn vielleicht liegt die größte Gefahr nicht in der Einschränkung der Meinungsfreiheit selbst, sondern in der schleichenden Gewöhnung an ihre Veränderung.

Und Gewöhnung, das wissen wir aus der Geschichte, ist oft der Anfang vom Ende.

Die unsichtbaren Grenzen des Sagbaren

Wenn Freiheit nicht mehr durch Gesetze begrenzt wird, sondern durch Erwartungen, durch soziale Dynamiken, durch ein diffuses Gefühl dessen, was noch sagbar ist und was bereits als Grenzüberschreitung gilt, dann verschiebt sich das Zentrum der Macht von der sichtbaren Ordnung in den unsichtbaren Raum, in jene Zone, in der keine klaren Regeln formuliert sind, aber dennoch sehr genau gespürt wird, wo die Linie verläuft – und genau diese Verschiebung ist es, die unsere Gegenwart so schwer greifbar macht.

Denn während klassische Einschränkungen der Meinungsfreiheit klar benennbar waren – Zensur, Verbote, staatliche Repression –, haben wir es heute mit einem System zu tun, das ohne diese offensichtlichen Mittel auskommt und gerade deshalb so effektiv ist, weil es sich als Schutzmaßnahme, als moralische Verantwortung, als notwendige Korrektur inszeniert, und nicht als Einschränkung.

Ein zentrales Element dieser Entwicklung ist die zunehmende Moralisierung des Diskurses, die dazu führt, dass Meinungen nicht mehr primär nach ihrem Wahrheitsgehalt oder ihrer Argumentationskraft bewertet werden, sondern nach ihrer moralischen Einordnung, nach ihrer Vereinbarkeit mit dem jeweils dominierenden Wertekanon, und damit wird aus einer inhaltlichen Debatte eine moralische Prüfung.

Diese Verschiebung ist keineswegs neu, doch sie hat durch die Dynamik digitaler Öffentlichkeiten eine neue Intensität erreicht, denn soziale Medien verstärken nicht nur Meinungen, sondern auch Bewertungen, sie schaffen Resonanzräume, in denen Zustimmung und Ablehnung in Echtzeit sichtbar werden, und genau diese Sichtbarkeit erzeugt Druck.

Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür ist die sogenannte „Cancel Culture“, ein Begriff, der selbst umstritten ist, dessen Wirkung jedoch kaum bestritten werden kann: Personen werden aufgrund bestimmter Aussagen öffentlich kritisiert, teilweise boykottiert, ausgeladen oder beruflich benachteiligt, und auch wenn diese Prozesse nicht immer einheitlich verlaufen, so haben sie doch eine gemeinsame Wirkung – sie setzen Signale.

Signale darüber, was sagbar ist und was nicht, darüber, welche Positionen akzeptiert werden und welche Konsequenzen nach sich ziehen können, und diese Signale wirken weit über die einzelnen Fälle hinaus, sie prägen das Verhalten vieler, die diese Beispiele beobachten und daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen.

Studien aus den USA und Europa zeigen, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, bestimmte Themen nicht mehr offen ansprechen zu können, ohne negative Konsequenzen zu riskieren (5), und auch wenn solche Zahlen unterschiedlich interpretiert werden können, so weisen sie doch auf eine Wahrnehmung hin, die ernst genommen werden muss.

Denn Wahrnehmung ist im Bereich der Meinungsfreiheit nicht weniger relevant als Realität, vielleicht sogar mehr, denn wenn Menschen glauben, dass sie nicht frei sprechen können, dann handeln sie entsprechend, unabhängig davon, ob diese Einschränkung tatsächlich existiert oder nicht.

Und genau hier zeigt sich die Raffinesse moderner Diskurssteuerung: Sie funktioniert nicht primär über Verbote, sondern über Erwartungen, über soziale Sanktionen, über die Angst vor Konsequenzen, die oft nicht einmal konkret benannt werden müssen, weil sie bereits im kollektiven Bewusstsein verankert sind.

Ein weiterer Aspekt, der diese Entwicklung verstärkt, ist die zunehmende Rolle von Institutionen, die sich der „Bekämpfung von Desinformation“ verschrieben haben, ein Ziel, das grundsätzlich nachvollziehbar ist, doch in seiner Umsetzung oft Fragen aufwirft, insbesondere dann, wenn nicht klar ist, wer definiert, was als Desinformation gilt und was nicht.

Organisationen wie HateAid oder internationale Initiativen zur Inhaltsmoderation arbeiten mit Plattformen und staatlichen Stellen zusammen, um Inhalte zu bewerten und gegebenenfalls zu entfernen oder zu kennzeichnen, und auch wenn diese Maßnahmen häufig gut gemeint sind, so entsteht doch eine neue Form der Deutungshoheit, die nicht immer transparent ist.

Denn wer entscheidet letztlich darüber, welche Information korrekt ist und welche nicht, insbesondere in komplexen, sich schnell entwickelnden Themenfeldern, in denen wissenschaftliche Erkenntnisse selbst im Wandel sind?

Die Geschichte zeigt, dass auch vermeintliche Gewissheiten sich als Irrtümer herausstellen können, und gerade deshalb ist ein offener Diskurs so wichtig, weil er Raum lässt für Korrektur, für Widerspruch, für Entwicklung.

Doch wenn dieser Raum zunehmend eingeschränkt wird, nicht durch Gesetze, sondern durch soziale und institutionelle Mechanismen, dann entsteht ein Spannungsfeld, das schwer aufzulösen ist: Auf der einen Seite steht der legitime Wunsch, falsche Informationen zu bekämpfen, auf der anderen Seite die Notwendigkeit, den Diskurs offen zu halten.

Hinzu kommt ein weiterer Faktor, der oft unterschätzt wird: die ökonomische Dimension der Meinungsfreiheit.

Denn auch Medienhäuser, Plattformen und Organisationen agieren nicht im luftleeren Raum, sondern unterliegen wirtschaftlichen Zwängen, sie müssen Reichweite generieren, Vertrauen aufbauen, Werbekunden zufriedenstellen, und all diese Faktoren beeinflussen, bewusst oder unbewusst, die Auswahl und Darstellung von Themen.

So entsteht ein komplexes System, in dem wirtschaftliche, politische und moralische Interessen ineinandergreifen, ein System, das nicht zentral gesteuert wird, aber dennoch klare Effekte erzeugt – Effekte, die sich im öffentlichen Diskurs widerspiegeln.

Und genau hier wird die Ausgangsfrage erneut relevant: Wenn Meinungsfreiheit nicht mehr nur ein rechtliches Konzept ist, sondern ein soziales, ein kulturelles, ein ökonomisches Geflecht, das ständig neu ausgehandelt wird, kann sie dann überhaupt noch als stabile Größe betrachtet werden?

Oder ist sie längst zu einem dynamischen Zustand geworden, der sich je nach Kontext verändert, der mal weiter, mal enger gefasst ist, der mal mehr, mal weniger Raum lässt?

Vielleicht ist es genau diese Unbestimmtheit, die das Gefühl erzeugt, dass etwas verloren gegangen ist, auch wenn es formal noch existiert.

Denn Freiheit, und das ist vielleicht ihre größte Stärke und zugleich ihre größte Schwäche, lebt von Klarheit, von Vertrauen, von der Gewissheit, dass sie gilt – nicht nur auf dem Papier, sondern im Alltag.

Wenn diese Gewissheit schwindet, wenn an ihre Stelle Unsicherheit tritt, dann verändert sich das Verhalten der Menschen, dann wird aus Offenheit Vorsicht, aus Debatte Zurückhaltung, aus Freiheit eine Frage.

Und vielleicht ist genau das der Punkt, an dem wir heute stehen.

Nicht am Ende der Meinungsfreiheit, sondern an einem Punkt, an dem sie neu gedacht werden muss.

Die Freiheit im Spiegel ihrer eigenen Angst

Es ist eine eigentümliche Ironie unserer Zeit, dass ausgerechnet jene Freiheit, die einst als Bollwerk gegen Machtmissbrauch gedacht war, heute selbst unter dem Verdacht steht, missbraucht zu werden, und aus dieser Ironie heraus entsteht eine Dynamik, die schwer zu durchbrechen ist, weil sie sich aus einem durchaus nachvollziehbaren Impuls speist: dem Wunsch, Schaden zu verhindern, Konflikte zu vermeiden, Wahrheit zu schützen – und doch führt genau dieser Impuls in seiner Überdehnung dazu, dass das Fundament der Freiheit selbst ins Wanken gerät.

Denn wenn jede Meinung potenziell gefährlich ist, wenn jede Äußerung daraufhin überprüft werden muss, ob sie verletzen, täuschen oder destabilisieren könnte, dann wird aus der Freiheit ein Risiko, ein Zustand, der kontrolliert, moderiert, eingehegt werden muss, und damit verändert sich ihr Wesen grundlegend.

Die Meinungsfreiheit, so scheint es, steht heute weniger unter dem Druck äußerer Feinde als unter dem Druck ihrer eigenen Verteidiger, die sie schützen wollen, indem sie sie begrenzen, die sie sichern wollen, indem sie sie erklären, die sie bewahren wollen, indem sie sie formen.

Und genau hier liegt die eigentliche Tragik: Die Freiheit wird nicht abgeschafft, sie wird transformiert, langsam, schrittweise, oft unbemerkt, und gerade deshalb ist dieser Prozess so schwer zu fassen, weil er sich nicht in klaren Brüchen vollzieht, sondern in feinen Verschiebungen.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Freiheit selten plötzlich verschwindet, sondern meist in Etappen, in kleinen Anpassungen, in scheinbar vernünftigen Entscheidungen, die jeweils für sich genommen nachvollziehbar erscheinen, aber in ihrer Summe eine grundlegende Veränderung bewirken.

So war es auch bei der Entwicklung der Pressefreiheit, die in vielen Ländern zunächst durch direkte Zensur eingeschränkt wurde, später durch indirekte Mechanismen wie Lizenzierung, wirtschaftlichen Druck oder politische Einflussnahme, und heute erleben wir eine neue Phase, in der digitale Plattformen, algorithmische Filter und soziale Dynamiken eine zentrale Rolle spielen.

Diese Plattformen, betrieben von Unternehmen wie Meta Platforms oder Google, entscheiden mit ihren Algorithmen darüber, welche Inhalte sichtbar werden und welche nicht, und auch wenn diese Entscheidungen häufig automatisiert erfolgen, so sind sie doch das Ergebnis menschlicher Programmierung, menschlicher Prioritäten, menschlicher Werte.

Die Logik dieser Systeme ist dabei nicht primär politisch, sondern ökonomisch: Inhalte, die Aufmerksamkeit erzeugen, werden bevorzugt, Inhalte, die Konflikte auslösen, verbreiten sich schneller, und gleichzeitig besteht ein zunehmender Druck, problematische Inhalte zu entfernen, um rechtliche Risiken zu vermeiden und das Vertrauen der Nutzer zu erhalten.

Diese doppelte Logik – Verstärkung und Kontrolle – führt zu einem paradoxen Effekt: Einerseits werden extreme Positionen sichtbarer, andererseits wird der Raum für differenzierte, nuancierte Debatten enger, weil diese weniger Aufmerksamkeit generieren und gleichzeitig anfälliger für Missverständnisse sind.

In diesem Spannungsfeld bewegt sich der moderne Diskurs, ein Diskurs, der zunehmend fragmentiert ist, in dem unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Realitäten wahrnehmen, in dem gemeinsame Bezugspunkte schwinden, und genau diese Fragmentierung verstärkt wiederum das Bedürfnis nach Kontrolle, nach Einordnung, nach Klarheit.

Doch Kontrolle erzeugt Gegentendenzen, Widerstand, Misstrauen, und so entsteht ein Kreislauf, in dem jede Maßnahme zur Stabilisierung neue Instabilität hervorruft, ein Kreislauf, der schwer zu durchbrechen ist, weil er sich aus sich selbst heraus speist.

Und genau hier stellt sich die entscheidende Frage: Was bedeutet Meinungsfreiheit in einer Zeit, in der Information allgegenwärtig ist, in der jeder senden kann, in der Wahrheit und Falschheit oft schwer zu unterscheiden sind?

Ist sie noch das Recht, alles sagen zu dürfen, oder ist sie längst zu einem komplexen System geworden, in dem Rechte, Pflichten, Erwartungen und Bewertungen miteinander verwoben sind?

Vielleicht liegt die Antwort nicht in einer einfachen Definition, sondern in der Bereitschaft, diese Spannung auszuhalten, die Unschärfe zu akzeptieren, den Diskurs offen zu halten, auch wenn er unbequem ist.

Denn eine Freiheit, die nur dann gilt, wenn sie unproblematisch ist, ist keine Freiheit, sondern ein Privileg, das jederzeit entzogen werden kann.

Und eine Gesellschaft, die ihre Freiheit nur unter der Bedingung gewährt, dass sie nicht herausfordert, nicht irritiert, nicht stört, läuft Gefahr, genau jene Dynamik zu verlieren, die sie lebendig hält: die Fähigkeit zur Selbstkritik.

Die leise Entscheidung

Vielleicht ist es am Ende gar nicht die große Frage nach der Existenz der Meinungsfreiheit, die uns beschäftigen sollte, sondern die viel stillere, viel persönlichere Frage, wie wir selbst mit ihr umgehen, wie viel Mut wir noch aufbringen, um das zu sagen, was wir für richtig halten, auch dann, wenn es unbequem ist, auch dann, wenn es Widerspruch hervorruft, auch dann, wenn es uns angreifbar macht.

Denn Freiheit ist kein Zustand, der einmal erreicht und dann dauerhaft gesichert ist, sie ist ein Prozess, eine tägliche Entscheidung, eine Haltung, die gepflegt werden muss, nicht durch große Worte, sondern durch kleine Handlungen, durch das Zuhören ebenso wie durch das Sprechen, durch das Aushalten von Differenz ebenso wie durch das Formulieren eigener Positionen.

Und vielleicht liegt genau hier der Schlüssel: nicht in der perfekten Ordnung des Diskurses, nicht in der vollständigen Kontrolle über das, was gesagt wird, sondern in der Bereitschaft, Unsicherheit zuzulassen, Widerspruch zu ertragen, Vielfalt nicht nur zu tolerieren, sondern als notwendige Bedingung einer lebendigen Gesellschaft zu begreifen.

Denn eine Freiheit, die sich nicht mehr erklären muss, ist vielleicht die reinste Form der Freiheit, aber eine Freiheit, die erklärt werden darf, ohne sich rechtfertigen zu müssen, ist zumindest eine, die noch lebt.

Die Frage ist also nicht nur, ob Meinungsfreiheit noch Freiheit ist, sondern ob wir bereit sind, sie als solche zu verteidigen – nicht gegen äußere Feinde, sondern gegen die leise Versuchung, sie zu vereinfachen, zu ordnen, zu kontrollieren.

Denn genau in dieser Versuchung liegt die größte Gefahr.

Und vielleicht beginnt die Antwort nicht in den Institutionen, nicht in den Medien, nicht in den Plattformen, sondern bei uns selbst.

Wer diese Gedanken weiter vertiefen möchte, wer nicht nur an der Oberfläche der Debatte stehen bleiben will, sondern bereit ist, tiefer zu gehen, dem sei mein Buch „Die Wut des kleinen Mannes“ empfohlen.

In diesem Werk geht es nicht nur um Meinungsfreiheit, sondern um das große Ganze: um die zunehmende Entfremdung zwischen Bürger und System, um die leise Verschiebung von Machtstrukturen, um das Gefühl vieler Menschen, nicht mehr gehört zu werden – und die daraus entstehende Wut, die sich ihren Weg sucht, mal leise, mal laut, mal rational, mal emotional.

Das Buch verbindet Analyse mit Beobachtung, Fakten mit Gefühl, und es stellt Fragen, die oft nicht gestellt werden, weil sie unbequem sind, weil sie nicht in einfache Narrative passen, weil sie die Komplexität unserer Zeit offenlegen.

Es ist kein Buch der einfachen Antworten, sondern eines der ehrlichen Fragen, und vielleicht liegt genau darin sein Wert: Es lädt ein zum Nachdenken, zum Hinterfragen, zum Dialog – und damit zu genau jener Form von Freiheit, die wir so dringend brauchen.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_5.html

(2) https://www.tagesschau.de/faktenfinder/

(3) https://transparency.fb.com/policies/community-standards/

(4) https://www.allensbach.de/fileadmin/Allensbach/publikationen/ifa_berichte/2023/ifa_Bericht_2023_1.pdf

(5) https://www.cato.org/survey-reports/poll-62-americans-say-they-have-political-views-theyre-afraid-share

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