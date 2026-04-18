Die Rubrik „Fragen, die sonst keiner stellt“ widmet sich jenen Themen, die im öffentlichen Diskurs oft übergangen, verkürzt dargestellt oder bewusst gemieden werden. Hier geht es nicht um schnelle Antworten, sondern um unbequeme Fragen, gründliche Analysen und den Versuch, gesellschaftliche Entwicklungen mit offenem Blick, kritischem Denken und intellektueller Neugier zu betrachten.

Beobachtung: Ein leiser Riss, der immer größer wird

Man kann es inzwischen überall beobachten – in den Gesprächen am Küchentisch, in den Kommentarspalten unter Zeitungsartikeln, auf Bahnhöfen, in Kneipen, in Wartezimmern, in den kleinen Gesprächsinseln des Alltags, die früher einmal als völlig unpolitische Zonen galten und die heute plötzlich zu Orten geworden sind, an denen Menschen über Nachrichten, Entscheidungen und Erklärungen diskutieren, die sie aus Politik und Medien hören – und dabei immer häufiger mit einem Tonfall sprechen, der nicht mehr von Vertrauen, sondern von Zweifel geprägt ist.

Es ist ein merkwürdiges Gefühl, das sich durch viele dieser Gespräche zieht. Denn die Menschen sind nicht plötzlich dümmer geworden, nicht plötzlich radikaler, nicht plötzlich misstrauischer aus heiterem Himmel. Vielmehr scheint sich über viele Jahre hinweg ein langsamer Prozess vollzogen zu haben, eine Art Erosion des Vertrauens, die so schleichend stattfand, dass man sie zunächst kaum bemerkte, bis sie schließlich zu einem offenen Thema wurde: Warum glauben immer weniger Menschen den offiziellen Erklärungen aus Politik und Medien?

Umfragen zeigen seit Jahren eine Entwicklung, die selbst politische Beobachter überrascht hat. Während klassische Institutionen wie Polizei oder Feuerwehr weiterhin relativ hohe Vertrauenswerte genießen, sinkt das Vertrauen in politische Parteien, Regierungen und teilweise auch in große Medienhäuser kontinuierlich oder schwankt stark je nach politischem Lager (Edelman Trust Barometer 2024: https://www.edelman.com/trust/trust-barometer). Besonders auffällig ist dabei, dass dieses Misstrauen nicht mehr nur am politischen Rand entsteht, sondern längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.

Eine Studie der Universität Mainz zur Medienvertrauensforschung zeigt beispielsweise, dass zwar weiterhin eine Mehrheit der Deutschen den etablierten Medien grundsätzlich vertraut, gleichzeitig jedoch ein wachsender Teil der Bevölkerung glaubt, dass wichtige Informationen bewusst weggelassen oder einseitig dargestellt werden (Mainzer Medienvertrauensstudie 2023: https://www.ifp.uni-mainz.de/medienvertrauensstudie). Dieser Eindruck – ob gerechtfertigt oder nicht – hat Folgen, denn Vertrauen ist in einer Demokratie kein Luxus, sondern eine der zentralen Voraussetzungen für das Funktionieren politischer Systeme.

In einer funktionierenden Demokratie muss nicht jeder Bürger jede politische Entscheidung gut finden, doch er sollte zumindest das Gefühl haben, dass die Informationen, auf deren Grundlage diese Entscheidungen erklärt werden, ehrlich und vollständig sind. Wenn dieses Gefühl verloren geht, entsteht eine Situation, in der nicht nur einzelne Maßnahmen, sondern das gesamte System der politischen Kommunikation infrage gestellt wird.

Genau hier scheint sich derzeit eine historische Verschiebung zu vollziehen. Noch vor zwanzig Jahren galt der klassische Nachrichtenjournalismus für viele Menschen als relativ stabile Autorität: Wenn etwas in der Tagesschau, in großen Zeitungen oder in öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen berichtet wurde, dann galt es zumindest als geprüfte Information, über deren Interpretation man streiten konnte, deren grundsätzliche Existenz jedoch selten bestritten wurde.

Heute dagegen erleben wir eine Medienlandschaft, in der Informationen in einem Tempo zirkulieren, das selbst professionelle Journalisten kaum noch vollständig überblicken können. Nachrichten entstehen nicht mehr ausschließlich in Redaktionen, sondern auch in sozialen Netzwerken, auf Videoplattformen oder in Telegram-Kanälen, in denen sich alternative Interpretationen von Ereignissen verbreiten – manchmal berechtigt, manchmal irreführend, manchmal schlicht erfunden.

Diese neue Informationslandschaft hat einen paradoxen Effekt erzeugt: Noch nie in der Geschichte hatten Bürger so viele Informationsquellen zur Verfügung wie heute, und gleichzeitig war das Vertrauen in die Wahrheit einzelner Informationen noch nie so fragil.

Der amerikanische Medienforscher Jay Rosen beschrieb diesen Zustand einmal als Übergang von einer „Gatekeeper-Gesellschaft“ zu einer „Network-Gesellschaft“, in der nicht mehr wenige Redaktionen entscheiden, welche Informationen relevant sind, sondern Millionen Nutzer gleichzeitig Informationen verbreiten, kommentieren und interpretieren (Rosen, PressThink: https://pressthink.org).

Doch genau diese Demokratisierung der Informationsproduktion hat auch eine neue Form der Verunsicherung erzeugt. Denn wenn jeder senden kann, stellt sich zwangsläufig die Frage, wem man noch glauben soll. Wenn jede Nachricht sofort von Gegeninterpretationen begleitet wird, entsteht eine permanente Debatte über Wahrheit selbst.

Und genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Vertrauenskrise unserer Zeit.

Irritation: Wenn Zweifel zur gesellschaftlichen Stimmung werden

Die eigentliche Frage lautet nämlich nicht nur, ob Medien oder Politik Fehler machen – denn Fehler gehören zur menschlichen Realität jeder Institution –, sondern warum diese Fehler heute eine Wirkung entfalten, die weit über einzelne Ereignisse hinausgeht und sich zu einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber ganzen Institutionen verdichtet.

Ein Teil der Antwort liegt vermutlich in der Geschwindigkeit moderner Kommunikation. Während politische Entscheidungen früher in relativ stabilen Informationsräumen diskutiert wurden, entstehen heute innerhalb weniger Stunden globale Debattenwellen, die sich in sozialen Netzwerken exponentiell verbreiten können (MIT Study on Fake News Spread: https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146).

Eine viel zitierte Untersuchung des Massachusetts Institute of Technology kam zu dem Ergebnis, dass falsche Nachrichten in sozialen Netzwerken deutlich schneller verbreitet werden als korrekte Informationen – nicht unbedingt, weil Menschen bewusst lügen wollen, sondern weil überraschende, emotionale oder empörende Inhalte stärker geteilt werden (MIT Media Lab, 2018: https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146).

Damit entsteht eine Dynamik, die demokratische Öffentlichkeiten verändert: Informationen werden nicht mehr nur nach ihrem Wahrheitsgehalt bewertet, sondern nach ihrer emotionalen Wirkung, ihrer Überraschungskraft oder ihrer politischen Nützlichkeit. Der öffentliche Diskurs verschiebt sich dadurch von einer klassischen Debattenkultur zu einer Art permanentem Wettbewerb um Aufmerksamkeit.

Hinzu kommt ein zweiter Faktor, der selten offen ausgesprochen wird: Politik ist kompliziert geworden. Entscheidungen über Energiepolitik, Finanzmärkte, geopolitische Konflikte oder Digitalisierung sind oft so komplex, dass ihre langfristigen Folgen selbst Experten nur schwer abschätzen können.

Wenn Politiker jedoch einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen und diese Versprechen später nicht einlösen können, entsteht eine Lücke zwischen Erwartung und Realität – und genau in dieser Lücke wächst das Misstrauen.

Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama beschrieb dieses Phänomen als Vertrauenskrise moderner Demokratien, in der Bürger zunehmend glauben, dass politische Institutionen ihre Interessen nicht mehr angemessen vertreten (Fukuyama, Political Order and Political Decay: https://www.penguinrandomhouse.com/books/315065/political-order-and-political-decay-by-francis-fukuyama).

Doch die vielleicht entscheidende Irritation unserer Zeit liegt noch tiefer: Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass politische Kommunikation nicht mehr nur Informationen vermittelt, sondern zunehmend auch Narrative produziert – also Deutungen der Wirklichkeit, die bestimmte politische Ziele unterstützen.

Wenn Bürger diesen Eindruck gewinnen, dann entsteht ein gefährlicher Kreislauf: Jede neue Information wird automatisch daraufhin geprüft, ob sie möglicherweise Teil eines politischen Narrativs ist. Vertrauen wird dann nicht mehr vorausgesetzt, sondern muss ständig neu erkämpft werden.

Und genau hier beginnt die eigentliche Debatte unserer Zeit: Ist diese Skepsis ein Zeichen demokratischer Wachsamkeit – oder bereits ein Symptom eines tieferen Vertrauensverlustes?

Vielleicht ist sie beides zugleich.

Denn eine Demokratie lebt davon, dass Bürger kritisch denken. Doch sie lebt auch davon, dass sie ihren Institutionen zumindest ein Mindestmaß an Vertrauen entgegenbringen können.

Wenn dieses Gleichgewicht verloren geht, entsteht ein Zustand, den manche Politikwissenschaftler bereits als „post-vertrauenspolitische Gesellschaft“ beschreiben – eine Gesellschaft, in der politische Entscheidungen nicht mehr auf einem gemeinsamen Fundament von Vertrauen beruhen, sondern auf konkurrierenden Wirklichkeitsdeutungen (Pew Research Center, Trust in Government Trends: https://www.pewresearch.org).

Und genau an diesem Punkt stehen wir heute.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht mehr nur: Warum verlieren Menschen Vertrauen?

Sondern: Was passiert mit einer Demokratie, wenn dieses Vertrauen dauerhaft verschwindet?

Diagnose der Gegenwart: Wie Vertrauen in einer Informationsgesellschaft zerbröselt

Wenn man verstehen will, warum das Vertrauen vieler Bürger in Politik und Medien in den letzten Jahren sichtbar erodiert ist, dann muss man zunächst eine unbequeme Wahrheit aussprechen: Vertrauen ist kein Naturzustand, sondern ein gesellschaftlicher Vertrag. Es entsteht nicht automatisch, nur weil Institutionen existieren. Es entsteht nur dann, wenn Menschen über lange Zeit hinweg das Gefühl haben, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind, Informationen ehrlich kommuniziert werden und Fehler offen eingeräumt werden. Genau dieser stillschweigende Vertrag scheint in vielen westlichen Demokratien ins Wanken geraten zu sein.

Die Datenlage ist in diesem Punkt erstaunlich eindeutig. Laut dem Edelman Trust Barometer, einer weltweit durchgeführten Vertrauensstudie, ist das Vertrauen in Regierungen in vielen westlichen Ländern seit Jahren rückläufig oder stark polarisiert (Edelman Trust Barometer 2024: https://www.edelman.com/trust/trust-barometer). Gleichzeitig zeigt dieselbe Studie, dass Menschen zwar weiterhin grundsätzlich an demokratische Systeme glauben, jedoch zunehmend skeptisch gegenüber den konkreten Akteuren sind, die diese Systeme repräsentieren.

Diese Entwicklung ist kein deutsches Einzelphänomen. In den Vereinigten Staaten etwa lag das Vertrauen der Bürger in die Bundesregierung laut Pew Research Center in den 1960er Jahren noch bei über siebzig Prozent. Heute schwankt dieser Wert je nach politischer Situation häufig zwischen zwanzig und dreißig Prozent (Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/politics/2023/09/19/public-trust-in-government). Ähnliche Entwicklungen lassen sich in vielen europäischen Ländern beobachten.

Ein Teil dieser Vertrauenskrise hängt zweifellos mit der wachsenden Komplexität moderner Politik zusammen. Entscheidungen über Energieversorgung, Klimapolitik, Finanzmärkte oder geopolitische Konflikte betreffen globale Systeme, deren Dynamik selbst Fachleute oft nur begrenzt vorhersagen können. Wenn politische Entscheidungen jedoch auf solchen komplexen Grundlagen beruhen, entsteht zwangsläufig ein Kommunikationsproblem: Bürger erwarten klare Antworten, während die Realität oft nur Wahrscheinlichkeiten und Szenarien bietet.

Dieses Spannungsverhältnis zwischen politischer Erwartung und tatsächlicher Komplexität führt dazu, dass politische Kommunikation häufig vereinfacht wird. Aus komplizierten Zusammenhängen werden kurze Botschaften, aus differenzierten Analysen werden Schlagzeilen, aus vorsichtigen Prognosen werden politische Versprechen. Genau hier beginnt jedoch das Problem. Denn wenn die Realität später anders verläuft als angekündigt, entsteht schnell der Eindruck, dass Politiker entweder bewusst getäuscht haben oder selbst nicht genau wissen, was sie tun.

Ein ähnliches Spannungsfeld existiert im Journalismus. Klassischer Qualitätsjournalismus basiert auf sorgfältiger Recherche, auf Quellenprüfung und auf redaktionellen Standards. Doch gleichzeitig stehen Medien heute unter einem enormen wirtschaftlichen Druck, da digitale Plattformen einen Großteil der Werbeeinnahmen absorbieren (Reuters Institute Digital News Report 2023: https://www.digitalnewsreport.org). Dadurch entsteht ein Wettlauf um Aufmerksamkeit, der nicht immer mit der traditionellen journalistischen Sorgfalt vereinbar ist.

In sozialen Netzwerken wiederum gilt ein völlig anderes Prinzip: Aufmerksamkeit ist die wichtigste Währung. Inhalte, die Empörung, Angst oder Begeisterung auslösen, verbreiten sich deutlich schneller als nüchterne Analysen. Studien zeigen, dass emotionale Inhalte deutlich häufiger geteilt werden als sachliche Informationen (Harvard Business Review – Why Emotions Drive Viral Content: https://hbr.org/2016/05/why-emotions-drive-viral-content).

Diese Dynamik verändert auch die Wahrnehmung politischer Ereignisse. Wenn Bürger täglich mit einer Flut an widersprüchlichen Informationen konfrontiert werden, entsteht ein Gefühl permanenter Unsicherheit. In diesem Zustand beginnen viele Menschen, Informationen nicht mehr nach ihrer faktischen Qualität zu beurteilen, sondern danach, ob sie in das eigene Weltbild passen.

Der Kommunikationswissenschaftler Walter Lippmann beschrieb bereits in den 1920er Jahren ein ähnliches Problem moderner Massengesellschaften. In seinem Werk „Public Opinion“ argumentierte er, dass Menschen komplexe politische Realitäten häufig nur durch vereinfachte Bilder – sogenannte „pictures in our heads“ – verstehen können (Walter Lippmann, Public Opinion: https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691129363/public-opinion).

Im digitalen Zeitalter scheint sich dieses Phänomen jedoch noch einmal dramatisch verstärkt zu haben. Denn soziale Netzwerke ermöglichen es, dass Menschen gezielt Informationsräume wählen, die ihre eigenen Überzeugungen bestätigen. Politische Kommunikation findet dadurch zunehmend in getrennten Realitäten statt – eine Entwicklung, die Politikwissenschaftler als „Informationsblasen“ oder „Echo-Kammern“ beschreiben (Oxford Internet Institute: https://www.oii.ox.ac.uk/research/projects/political-echo-chambers).

Die Folgen sind tiefgreifend. Wenn verschiedene Gruppen der Gesellschaft völlig unterschiedliche Informationsquellen nutzen, entsteht eine Situation, in der sich Menschen nicht mehr nur über politische Lösungen streiten, sondern über die grundlegende Beschreibung der Realität selbst.

Genau dieser Zustand ist vermutlich einer der wichtigsten Gründe für die wachsende Vertrauenskrise unserer Zeit. Denn Vertrauen setzt voraus, dass Menschen zumindest ein gemeinsames Fundament von Fakten teilen. Wenn dieses Fundament brüchig wird, verwandelt sich politische Debatte schnell in einen Kampf konkurrierender Wirklichkeiten.

Doch die gegenwärtige Vertrauenskrise hat noch eine weitere Dimension, die häufig übersehen wird: Sie ist nicht nur eine Krise der Information, sondern auch eine Krise der Repräsentation.

Viele Bürger haben heute das Gefühl, dass politische Entscheidungen zunehmend in internationalen Institutionen, Expertengremien oder wirtschaftlichen Netzwerken getroffen werden, während nationale Parlamente nur noch begrenzten Einfluss haben. Diese Wahrnehmung – unabhängig davon, ob sie immer zutrifft – verstärkt den Eindruck, dass demokratische Kontrolle schwindet.

Der Soziologe Colin Crouch prägte für diesen Zustand den Begriff der „Postdemokratie“. In solchen Systemen existieren demokratische Institutionen formal weiterhin, doch wichtige Entscheidungen werden zunehmend in technokratischen oder wirtschaftlichen Strukturen vorbereitet (Colin Crouch, Post-Democracy: https://www.politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745633150).

Wenn Bürger jedoch glauben, dass ihre Stimme kaum noch Einfluss auf politische Entscheidungen hat, dann verliert auch das Vertrauen in die Institutionen an Substanz. Demokratie erscheint dann nicht mehr als Beteiligungssystem, sondern als eine Art Verwaltungssystem politischer Entscheidungen.

Und genau hier beginnt die tiefere Dimension der Vertrauensfrage.

Denn Vertrauen in Politik und Medien ist letztlich immer auch Vertrauen in die Idee der Demokratie selbst.

Wenn dieses Vertrauen bröckelt, entsteht nicht nur Skepsis gegenüber einzelnen Entscheidungen – sondern eine grundlegende Frage nach der Funktionsfähigkeit des gesamten Systems.

Philosophische Reflexion: Vertrauen als Fundament jeder Republik

Wenn man einen Schritt zurücktritt und die gegenwärtige Vertrauenskrise nicht nur als politisches Tagesproblem betrachtet, sondern als ein tieferes gesellschaftliches Phänomen, dann erkennt man schnell, dass es sich dabei um eine der ältesten Fragen politischer Philosophie handelt: Wie entsteht Vertrauen zwischen Bürgern und Macht?

Schon der englische Philosoph Thomas Hobbes beschrieb im 17. Jahrhundert, dass jede politische Ordnung letztlich auf einem stillschweigenden Vertrag zwischen Staat und Gesellschaft beruht. Bürger übertragen dem Staat Macht – nicht weil sie ihm blind vertrauen, sondern weil sie erwarten, dass diese Macht in ihrem Interesse eingesetzt wird (Thomas Hobbes, Leviathan: https://plato.stanford.edu/entries/hobbes/). Dieser Vertrag ist jedoch fragil. Wenn Bürger den Eindruck gewinnen, dass Macht nicht mehr zu ihrem Schutz, sondern gegen ihre Interessen eingesetzt wird, beginnt dieser Vertrag zu bröckeln.

Die moderne Demokratie versuchte genau dieses Problem zu lösen. Durch Gewaltenteilung, freie Wahlen, unabhängige Gerichte und kritische Medien sollte verhindert werden, dass Macht unkontrolliert bleibt. Medien wurden dabei häufig als „vierte Gewalt“ beschrieben – als Institution, die politische Entscheidungen kontrolliert und Missstände öffentlich macht (Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/pressefreiheit/).

Doch genau dieses Verhältnis zwischen Politik und Medien hat sich im digitalen Zeitalter verändert. Während klassische Medien früher eine relativ klare Rolle als Vermittler zwischen Regierung und Bevölkerung hatten, befinden sie sich heute selbst im Zentrum politischer Konflikte. Medien berichten nicht nur über politische Debatten – sie werden selbst Teil dieser Debatten.

Das führt zu einer paradoxen Situation. Einerseits war öffentliche Kritik an Politik und Medien noch nie so sichtbar wie heute. Andererseits führt genau diese permanente Kritik häufig dazu, dass Bürger nicht mehr unterscheiden können, welche Kritik berechtigt ist und welche lediglich Teil politischer Kampagnen oder wirtschaftlicher Interessen darstellt.

Der Philosoph Jürgen Habermas beschrieb bereits in den 1960er Jahren die Bedeutung einer funktionierenden Öffentlichkeit für demokratische Gesellschaften. In seinem Werk „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ argumentierte er, dass demokratische Systeme nur dann stabil bleiben, wenn Bürger einen gemeinsamen Raum für rationalen Diskurs besitzen (Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit: https://www.suhrkamp.de/buch/juergen-habermas-strukturwandel-der-oeffentlichkeit-t-9783518292844).

Doch genau dieser Raum scheint heute fragmentiert zu sein. Die digitale Öffentlichkeit besteht nicht mehr aus einem gemeinsamen Diskursraum, sondern aus vielen parallelen Kommunikationswelten, in denen unterschiedliche Gruppen ihre eigenen Narrative entwickeln. Vertrauen entsteht jedoch nur dort, wo Menschen zumindest eine gemeinsame Realität teilen.

Blick auf die Republik: Eine Demokratie im Spannungsfeld

In Deutschland wird diese Vertrauensfrage besonders intensiv diskutiert. Einerseits zeigen viele Umfragen weiterhin eine relativ hohe Zustimmung zur Demokratie als politischem System. Laut dem Demokratie-Monitor der Bertelsmann Stiftung unterstützt eine deutliche Mehrheit der Deutschen grundsätzlich die demokratische Ordnung (Bertelsmann Stiftung Demokratie Monitor: https://www.bertelsmann-stiftung.de).

Gleichzeitig wächst jedoch die Unzufriedenheit mit der konkreten politischen Praxis. Viele Bürger haben den Eindruck, dass politische Entscheidungen zunehmend technokratisch getroffen werden, während öffentliche Debatten häufig moralisch aufgeladen werden. Diese Kombination – technokratische Entscheidungsprozesse und moralisch geführte Diskurse – erzeugt eine Atmosphäre, in der politische Diskussionen schnell eskalieren können.

Auch Medien geraten dabei unter Druck. Während ein Teil der Bevölkerung journalistische Arbeit weiterhin als unverzichtbare Grundlage demokratischer Öffentlichkeit betrachtet, sehen andere Bürger in den Medien zunehmend politische Akteure, die bestimmte Narrative bevorzugen oder Themen unterschiedlich gewichten.

Diese Wahrnehmung ist nicht immer gerechtfertigt – doch sie existiert, und genau darin liegt ihre politische Bedeutung. Vertrauen basiert nämlich nicht nur auf objektiver Realität, sondern auch auf subjektiver Wahrnehmung.

Wenn Bürger glauben, dass Medien oder Politik nicht mehr vollständig transparent arbeiten, entsteht ein Klima der Skepsis. In diesem Klima werden selbst korrekte Informationen oft mit Misstrauen betrachtet. Jede neue Nachricht wird dann sofort auf mögliche Interessen, politische Hintergründe oder strategische Motive geprüft.

Das Problem ist offensichtlich: Eine Demokratie kann ohne kritische Bürger nicht funktionieren – doch sie kann auch nicht funktionieren, wenn jede Information grundsätzlich als potenziell manipuliert betrachtet wird.

Moralischer Schluss: Zwischen Skepsis und Verantwortung

Vielleicht liegt die eigentliche Herausforderung unserer Zeit deshalb nicht darin, Vertrauen blind wiederherzustellen, sondern eine neue Balance zwischen Skepsis und Verantwortung zu finden. Bürger müssen kritisch bleiben, Fragen stellen und Macht kontrollieren. Gleichzeitig müssen auch Politik und Medien verstehen, dass Vertrauen nicht durch moralische Appelle entsteht, sondern durch Transparenz, Selbstkritik und nachvollziehbare Entscheidungen.

Vertrauen wächst langsam – und es verschwindet oft schneller, als man glaubt. Es ist das Ergebnis unzähliger kleiner Erfahrungen, in denen Menschen das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Wenn Bürger den Eindruck gewinnen, dass Kritik gehört wird und Informationen offen diskutiert werden dürfen, entsteht Vertrauen fast automatisch.

Wenn jedoch der Eindruck entsteht, dass Debatten moralisch geschlossen werden oder Kritik reflexhaft delegitimiert wird, dann beginnt sich eine Spirale des Misstrauens zu drehen. Diese Spirale ist gefährlich – nicht nur für einzelne Regierungen oder Medienhäuser, sondern für die demokratische Kultur selbst.

Denn Demokratie lebt nicht von perfekten Entscheidungen. Sie lebt von Vertrauen, dass Fehler korrigiert werden können.

Die entscheidende Frage unserer Zeit lautet daher vielleicht nicht nur, warum Vertrauen verloren geht, sondern wie wir eine Öffentlichkeit schaffen können, in der Vertrauen wieder wachsen kann – durch Offenheit, durch ehrliche Debatten und durch den Mut, auch unbequeme Fragen zuzulassen.

Denn eine Gesellschaft, die aufhört zu fragen, hört irgendwann auch auf zu denken.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen