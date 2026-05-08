Rubrik: Fragen, die sonst keiner stellt

Von Alfred-Walter von Staufen

Die Rubrik „Fragen, die sonst keiner stellt“ öffnet Räume für unbequeme Gedanken, leise Zweifel und klare Analysen jenseits der üblichen Schlagzeilen. Hier geht es nicht um Empörung als Selbstzweck, sondern um jene Fragen, die Macht, Moral und öffentliche Gewissheiten lieber unbeantwortet lassen.

Der Fehler ist intern, die Kritik ist öffentlich

Institutionen vertragen Fehler oft erstaunlich gut, solange diese Fehler im eigenen Haus bleiben, mit Aktenzeichen versehen, in Besprechungsrunden abgefedert, durch Zuständigkeitsvermerke neutralisiert und irgendwann in einem Bericht begraben werden, den zwar jeder unterschreibt, aber kaum einer wirklich liest; Kritik dagegen ist anders, sie kommt von außen, sie trägt keine Hausnummer im Organigramm, sie fragt nicht höflich nach dem Dienstweg, sie steht plötzlich im Raum wie ein Bürger mit nassen Schuhen auf dem frisch gewischten Behördenflur und sagt nicht: „Da ist ein Prozessoptimierungsbedarf“, sondern: „Ihr habt versagt.“ Genau an dieser Stelle beginnt die Kränkung der Macht, und zwar nicht, weil jede Institution grundsätzlich böse wäre, sondern weil Institutionen sich mit der Zeit daran gewöhnen, sich selbst für notwendig, vernünftig und im Zweifel auch moralisch überlegen zu halten, während der Bürger draußen als Störgeräusch erscheint, als ungeschulter Zwischenrufer, als Mensch mit Meinung, aber ohne Fachreferat.

Das erklärt, warum ein Fehler intern oft wie ein bedauerlicher Betriebsunfall behandelt wird, während Kritik wie ein Angriff auf die Ordnung erscheint. Der Fehler ist ein Vorgang. Die Kritik ist ein Kontrollverlust. Ein Fehler lässt sich verwalten, vertagen, prüfen, delegieren, in eine Kommission geben, durch eine externe Evaluation entschärfen und am Ende mit jener wunderbar bleichen Verwaltungssprache versehen, die selbst einen Totalschaden noch wie einen Zwischenstand klingen lässt. Kritik dagegen will Deutungshoheit. Sie will wissen, wer verantwortlich war, wer weggesehen hat, wer gewarnt wurde, wer profitierte, wer sich wegduckte und warum dieselben Institutionen, die vom Bürger ständig Transparenz, Vertrauen, Geduld und Anpassungsfähigkeit verlangen, selbst oft schon nervös werden, wenn jemand nur die Vorhänge ein wenig beiseiteschiebt. Dabei ist Kritik nicht der Feind der Demokratie, sondern ihre Atemluft; das Bundesverfassungsgericht hat die Meinungsfreiheit im Lüth-Urteil als für die freiheitlich-demokratische Ordnung „schlechthin konstituierend“ beschrieben, weil sie die ständige geistige Auseinandersetzung erst ermöglicht (1).

Der empfindliche Punkt liegt also nicht im Fehler selbst, sondern im Gesichtsverlust. Institutionen besitzen ein Innenleben, das nach außen gern als Sachlichkeit verkauft wird, in Wahrheit aber oft aus Rangordnung, Routinen, Sprachregelungen, Pressestellen, Verteidigungsreflexen und einer tief sitzenden Angst besteht, der eigene Anspruch könne öffentlich kleiner wirken als das eigene Auftreten. Ein Ministerium, eine Behörde, ein Verband, eine öffentlich finanzierte Einrichtung, eine große Anstalt oder ein politisches Gremium lebt nicht nur von Gesetzen, Budgets und Zuständigkeiten, sondern auch von Aura. Es muss so aussehen, als wisse es, was es tut. Es muss Kompetenz ausstrahlen, auch wenn intern längst alle wissen, dass die Excel-Tabelle wackelt, der Projektplan eine Fata Morgana ist und die letzte Reform ungefähr so elegant funktioniert wie ein Kühlschrank auf Rollschuhen. Der Fehler kratzt an der Praxis. Die Kritik kratzt am Bild. Und Bilder verteidigen Institutionen oft härter als Wirklichkeit.

Darum entsteht bei öffentlicher Kritik so schnell dieser eigentümliche Ton, den jeder kennt, der einmal eine offizielle Stellungnahme gelesen hat: Man bedaure Irritationen, nehme Hinweise ernst, weise die Darstellung aber entschieden zurück, habe stets nach bestem Wissen gehandelt, prüfe einzelne Aspekte und bitte darum, die komplexe Lage zu berücksichtigen. Das klingt nach Vernunft, ist aber häufig die höfliche Version von: „Wer hat Ihnen erlaubt, das laut zu sagen?“ Man sieht es in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens: Transparenz wird gelobt, solange sie als Werbewort dient; sobald sie als Forderung auftritt, wird sie zur Zumutung. Dabei sieht das Informationsfreiheitsgesetz ausdrücklich Zugang zu amtlichen Informationen vor, und der Informationszugang gegenüber Bundesbehörden soll nach Darstellung des Bundesverwaltungsamts unverzüglich, möglichst innerhalb eines Monats, gewährt werden (2). Die schöne Theorie lautet also: Der Staat gehört nicht seinen Aktenführern, sondern dem Bürger. Die weniger schöne Praxis beginnt dort, wo die Akte plötzlich Betriebsgeheimnis, laufender Vorgang, Datenschutzproblem, Sicherheitsfrage oder schlicht nicht auffindbar ist.

Noch deutlicher wird der Widerspruch beim Umgang mit Hinweisgebern. Wenn Institutionen wirklich so kritikfähig wären, wie sie es in Leitbildern behaupten, bräuchte man kein eigenes Hinweisgeberschutzgesetz. Dieses Gesetz soll Menschen schützen, die beruflich Informationen über Verstöße erhalten und Missstände melden; die externe Meldestelle des Bundes beschreibt sein Ziel ausdrücklich als Schutz vor Benachteiligungen und als Herstellung von Rechtssicherheit für Hinweisgeber (3). Das allein ist bereits ein politischer Offenbarungseid im Maßanzug: Man muss Menschen gesetzlich davor schützen, die Wahrheit über Fehler zu sagen, weil Organisationen dazu neigen, nicht den Missstand als Problem zu betrachten, sondern den Menschen, der ihn sichtbar macht. Der Rauchmelder wird beschimpft, weil er piept. Das Feuer bleibt zunächst sitzen und nimmt an der nächsten Steuerungsrunde teil.

Der Bürger spürt diese Doppelmoral längst, auch wenn er sie nicht immer in Paragraphen übersetzen kann. Er merkt, dass Fehler oben oft verdunsten, während Kritik unten kleben bleibt. Er sieht, wie Verantwortung in großen Apparaten wandert wie ein scheues Reh im Nebel: einmal kurz zu sehen, dann wieder verschwunden zwischen Referat, Abteilung, Ausschuss, Zuständigkeit, Beratungsvorlage und externer Expertise. Zugleich erlebt er, dass Kritik sehr schnell personalisiert wird. Wer eine Entscheidung kritisiert, gilt bald als schwierig. Wer eine Behörde kritisiert, angeblich als staatsfeindlich. Wer eine Institution hinterfragt, soll erst einmal seine eigene Qualifikation nachweisen. Und wer nachfragt, ob der Kaiser vielleicht doch etwas luftig gekleidet sei, bekommt häufig keine Antwort auf die Kleiderfrage, sondern eine Belehrung über Respekt vor monarchischen Textilien.

Das ist der Kern: Institutionen reagieren auf Kritik empfindlicher als auf Fehler, weil Fehler ihre Funktionsfähigkeit betreffen, Kritik aber ihre Autorität. Der Fehler sagt: Etwas ist schiefgelaufen. Die Kritik sagt: Ihr seid nicht unangreifbar. Und genau diese zweite Botschaft trifft tiefer, weil moderne Institutionen zwar ständig von Partizipation, Dialog und Bürgernähe sprechen, aber in ihrem Innersten häufig noch immer nach dem alten Amtsprinzip ticken: Wir erklären, ihr versteht; wir entscheiden, ihr vertraut; wir machen Fehler, ihr bleibt ruhig. Doch eine Demokratie, die Kritik nur als höflich verpackten Verbesserungsvorschlag akzeptiert, aber bei Widerspruch sofort den Puls der beleidigten Obrigkeit bekommt, hat nicht zu viel Streit, sondern zu wenig Reife.

Der Apparat schützt sein Gesicht, nicht seine Lernfähigkeit

Wer verstehen will, warum Institutionen auf Kritik empfindlicher reagieren als auf Fehler, muss sich ansehen, wie Apparate lernen, oder genauer: wie sie häufig verhindern, lernen zu müssen. Lernen würde bedeuten, sich selbst in Frage zu stellen, Abläufe zu ändern, Zuständigkeiten neu zu ordnen, Macht abzugeben, Gewohnheiten zu brechen und gelegentlich auch zuzugeben, dass der Bürger draußen nicht nur gefühlt, sondern sachlich recht hatte. Das ist unbequem. Es kostet Prestige. Es stört Karrieren. Es beschädigt Erzählungen. Ein Fehler dagegen lässt sich, solange er nicht zu laut wird, in die weiche Watte der Komplexität einwickeln: schwierige Ausgangslage, unvorhersehbare Entwicklung, europäische Rahmenbedingungen, föderale Abstimmung, Personalmangel, Pandemie-Nachwirkungen, Digitalisierungslücke, globale Krisenlage. Alles kann wahr sein. Und trotzdem bleibt am Ende die Frage stehen, warum Institutionen mit derselben Energie, mit der sie ihre Schwierigkeiten erklären, nicht auch ihre Verantwortung tragen.

Die öffentliche Verwaltung kennt diese Spannung längst. Der eGovernment Monitor 2025 der Initiative D21 und der Technischen Universität München zeigt, dass nur noch ein Drittel der Menschen in Deutschland großes oder sehr großes Vertrauen in den Staat hat; 2022 waren es noch 38 Prozent, 2025 nur noch 33 Prozent (4). Das ist keine kleine Unzufriedenheit am Rand, kein Stammtischräuspern zwischen zwei Bierdeckeln, sondern ein Alarmzeichen aus der Mitte der Gesellschaft: Der Bürger verliert nicht deshalb Vertrauen, weil er plötzlich grundsätzlich gegen Verwaltung, Staat oder demokratische Ordnung wäre, sondern weil er immer öfter erlebt, dass die Institutionen bei ihren eigenen Fehlern die Stimme senken, bei Kritik aber den Rücken gerade machen. Wer drei Monate auf eine Antwort wartet, darf Geduld lernen. Wer nach drei Monaten öffentlich fragt, warum niemand antwortet, lernt Zuständigkeitsdeutsch. Und Zuständigkeitsdeutsch ist jene Sprache, in der Verantwortung so lange durch den Flur getragen wird, bis sie keiner mehr erkennt.

Noch klarer wird das, wenn man die Bürokratie betrachtet. Der Nationale Normenkontrollrat sprach in seinem Jahresbericht 2025 von weiterhin viel zu hohen Belastungen und nannte 64 Milliarden Euro Bürokratiekosten pro Jahr sowie 16,8 Milliarden Euro zusätzlichen jährlichen Erfüllungsaufwand (5). Solche Zahlen sind keine Fußnote, sie sind der Kassenzettel eines Systems, das sich selbst für vernünftig hält und dem Bürger gleichzeitig erklärt, er müsse effizienter, flexibler, digitaler, klimabewusster, gesünder, mobiler, sparsamer und anpassungsfähiger werden. Der kleine Handwerker muss Formulare ausfüllen, der Verein muss Nachweise liefern, der Bürger muss Anträge stellen, Unternehmen müssen Berichtspflichten erfüllen, aber wenn der Staat selbst über Jahre hinweg Prozesse verschleppt, Schnittstellen nicht baut, Doppelabfragen produziert und Verwaltungswege so gestaltet, als sei das Faxgerät noch immer ein Symbol technischer Avantgarde, dann wird selten von institutionellem Versagen gesprochen, sondern von Transformationsbedarf. Das Wort Versagen bleibt offenbar dem Bürger vorbehalten.

Diese Empfindlichkeit hat auch damit zu tun, dass Kritik die Rangordnung umdreht. Normalerweise fragt die Institution und der Bürger antwortet. Die Behörde verlangt Nachweise, der Bürger liefert. Das Amt setzt Fristen, der Bürger hält sie ein. Der Staat erhebt Beiträge, Gebühren, Steuern, Daten, Pflichten, Erwartungen und gelegentlich auch den Zeigefinger. Sobald aber der Bürger fragt, prüft, dokumentiert, widerspricht und öffentlich macht, was nicht funktioniert, entsteht eine Umkehrung, die viele Apparate innerlich nicht mögen: Plötzlich wird nicht der Bürger vermessen, sondern die Institution. Plötzlich steht nicht der Antragsteller unter Beobachtung, sondern der Entscheider. Plötzlich muss nicht der kleine Mann erklären, warum er ein Formular zu spät eingereicht hat, sondern die große Einrichtung, warum sie über Jahre hinweg Reformen angekündigt und Zustände produziert hat, die sie bei einem privaten Unternehmen vermutlich als Organisationsversagen bezeichnen würde. Diese Umkehrung ist demokratisch notwendig, aber psychologisch unerwünscht.

Man sieht das besonders gut an der Sprache institutioneller Selbstverteidigung. Fehler werden entpersönlicht. Kritik wird personalisiert. Ein Missstand „ist entstanden“, eine Verzögerung „hat sich ergeben“, eine Fehlentscheidung „muss im damaligen Kontext betrachtet werden“, ein Kontrollverlust „wird aufgearbeitet“. Sobald aber jemand öffentlich kritisiert, hat er angeblich „verkürzt“, „zugespitzt“, „nicht differenziert“, „Vertrauen beschädigt“ oder „Narrative bedient“. Das ist raffiniert, weil es die Sachebene verlässt, ohne so auszusehen. Die Institution redet nicht mehr über den Kern der Kritik, sondern über den Ton der Kritik, über den Zeitpunkt, über die Form, über mögliche Missverständnisse, über die Gefahr einer Instrumentalisierung. Aus dem Inhalt wird eine Stilfrage. Aus dem Fehler wird ein Kommunikationsproblem. Aus dem Kritiker wird ein Risiko. So kann ein Apparat scheinbar sachlich bleiben und trotzdem seine eigentliche Abwehrleistung vollbringen: Er muss nicht antworten, er muss nur den Fragenden problematisieren.

Dabei ist Kritik gerade für Institutionen lebensnotwendig, weil große Organisationen zur Selbsttäuschung neigen. Je mehr Ebenen zwischen Entscheidung und Wirkung liegen, desto leichter wird es, die Wirklichkeit zu filtern. Oben kommen dann keine Menschen mehr an, sondern Vorlagen. Keine Schlangen vor Ämtern, sondern Bearbeitungsstände. Keine Wut, sondern Beschwerdequoten. Kein Kontrollverlust, sondern Optimierungspotenzial. Die OECD beschreibt Vertrauen in öffentliche Institutionen als Ergebnis von Verlässlichkeit, Reaktionsfähigkeit, Integrität, Offenheit und Fairness (6). Genau daran entscheidet sich die Sache: Eine Institution, die Kritik abwehrt, statt aus ihr zu lernen, verliert nicht nur Sympathie, sondern Legitimität im Alltag. Sie bleibt vielleicht formal zuständig, aber innerlich ist sie beim Bürger schon abgewählt, lange bevor der nächste Wahlzettel kommt.

Das Bittere ist: Viele Institutionen verwechseln Schutz des Vertrauens mit Schutz des eigenen Ansehens. Vertrauen entsteht aber nicht dadurch, dass Fehler klein geredet werden. Vertrauen entsteht, wenn der Bürger merkt, dass ein Apparat Fehler schneller korrigiert, als er Kritiker belehrt. Eine erwachsene Institution müsste sagen können: Ja, hier lagen wir falsch. Ja, die Kritik war berechtigt. Ja, wir ändern das. Ja, es gibt Verantwortliche. Stattdessen kommt zu oft die große Polsterung: Man nehme die Sorgen ernst, sehe aber keinen Anlass für grundsätzliche Zweifel, werde die Prozesse evaluieren und zu gegebener Zeit berichten. Der Bürger hört das und denkt sich: Aha, der Patient blutet, aber das Krankenhaus bestellt erst einmal eine Arbeitsgruppe zum Thema Rot.

Darum ist die Empfindlichkeit gegenüber Kritik so gefährlich. Sie ist nicht nur eine schlechte Angewohnheit, sie ist ein Symptom. Sie zeigt, dass Institutionen ihre Würde nicht aus ihrer Korrekturfähigkeit ziehen, sondern aus ihrer Unantastbarkeit. Doch Unantastbarkeit ist kein demokratischer Wert. Sie ist ein höflich lackierter Rest aus Obrigkeitszeiten. In einer Republik muss die Institution Kritik nicht lieben, aber sie muss sie aushalten. Sie muss nicht jeden Vorwurf bestätigen, aber sie darf nicht so tun, als sei der Vorwurf schlimmer als der Fehler. Denn wo Kritik als Störung gilt, wird der Fehler zur Dauereinrichtung. Und wo der Kritiker zum Problem erklärt wird, kann sich der Apparat sehr lange einreden, das Haus brenne gar nicht; es rieche nur etwas intensiv nach Reformbedarf.

Kritik ist kein Angriff, sondern der letzte Rest gesunder Selbstverteidigung

An dem Punkt, an dem Institutionen Kritik empfindlicher behandeln als Fehler, kippt etwas Grundsätzliches, denn dann wird nicht mehr die Wirklichkeit zum Maßstab des Handelns, sondern das Bedürfnis, das eigene Bild von sich selbst zu schützen; und genau das ist der Moment, in dem aus Verwaltung langsam Selbstverwaltung, aus Verantwortung langsam Reputationsmanagement und aus demokratischer Dienstleistung allmählich jene Art milder Bevormundung wird, die den Bürger zwar ständig an seine Pflichten erinnert, sich selbst aber nur ungern an ihre Grenzen erinnern lässt. Der Apparat will dann nicht mehr zuerst wissen, ob der Vorwurf stimmt, sondern wer ihn erhoben hat, wie groß seine Reichweite ist, ob daraus ein medialer Flächenbrand entstehen könnte und wie man die Sache kommunikativ so einhegt, dass am Ende weniger über das Problem als über die Aufregung gesprochen wird. Das ist kein Zufall, sondern eine Schutzreaktion moderner Macht, die gelernt hat, dass Autorität heute weniger auf Befehl als auf öffentlicher Glaubwürdigkeit ruht, und deshalb jede Kritik als Gefahr für den eigenen Kredit behandelt.

Dabei müsste es gerade umgekehrt sein. Eine Institution, die etwas taugt, erkennt in Kritik nicht zuerst die Beleidigung, sondern den kostenlosen Realitätsabgleich. Denn der Bürger, der Kritik äußert, ist kein Saboteur des Gemeinwesens, sondern oft der letzte, der sich überhaupt noch die Mühe macht, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu benennen. Wer schweigt, hat innerlich häufig schon abgeschlossen. Wer noch kritisiert, hat noch nicht kapituliert. Das wird in den Apparaten nur erstaunlich selten begriffen. Dort wirkt Kritik oft wie eine Majestätsverletzung ohne Krone, obwohl die Verfassung den Staat nicht als empfindsame Autorität, sondern als gebundene Gewalt beschreibt; Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes bestimmt klar, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht (7). Wer sich das einmal langsam auf der Zunge zergehen lässt, merkt schnell, wie grotesk manche institutionelle Empfindlichkeit wirkt: Der Auftraggeber beschwert sich, und der Dienstleister reagiert, als sei er beleidigt worden.

Das eigentliche Drama liegt aber tiefer. Wenn Institutionen auf Kritik empfindlicher reagieren als auf Fehler, dann lehren sie der Gesellschaft eine verhängnisvolle Lektion: Nicht der Irrtum ist gefährlich, sondern das Aussprechen des Irrtums. Das erzeugt Angst, Zynismus und ein Klima der inneren Emigration. Menschen ziehen sich zurück, sagen im Privaten noch, was sie im Öffentlichen nicht mehr sagen möchten, lassen Fünfe gerade sein, obwohl sie längst wissen, dass daraus irgendwann Fünfzig werden, und gewöhnen sich an eine politische Kultur, in der nicht mehr die beste Begründung gewinnt, sondern die robusteste Fassade. Für eine offene Gesellschaft ist das Gift. Die Europäische Kommission bezeichnet den Schutz der Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht als zentrale Elemente demokratischer Ordnung (8). Rechenschaftspflicht ohne Kritik ist jedoch nur ein hübsches Wort auf glattem Papier. Erst die Zumutung der Nachfrage macht aus einem System tatsächlich eine Republik und nicht bloß eine freundlich ausgeleuchtete Verwaltungspyramide.

Man muss das auch im Alltag sehen, nicht nur im Staatsrecht. Der Vater, der nie Widerspruch duldet, erzieht keine starken Kinder, sondern verunsicherte. Der Chef, der auf Einwände gereizter reagiert als auf teure Fehlentscheidungen, führt keine lernende Organisation, sondern einen Hofstaat. Und der Staat, der Kritik zwar pathetisch preist, praktisch aber gern in problematische Tonlagen, falsche Narrative oder mangelnde Sachkenntnis umetikettiert, verliert jene innere Würde, die er durch kein Leitbild der Welt ersetzen kann. Würde hat eine Institution nicht dann, wenn sie unangefochten bleibt, sondern dann, wenn sie angefochten werden kann, ohne klein zu werden. Größe zeigt sich nicht im gekränkten Ton, sondern im offenen Blick. Nur wer Fehlbarkeit zulässt, bleibt glaubwürdig. Nur wer Kritik erträgt, verdient Vertrauen. Und nur wer Verantwortung nicht als PR-Risiko, sondern als Pflicht versteht, wird dem Bürger nicht wie ein Vormund erscheinen, sondern wie das, was der Staat in einer freiheitlichen Ordnung sein soll: ein Diener der Öffentlichkeit, kein Pädagoge mit Hoheitszeichen.

Deshalb ist die Frage, warum Institutionen auf Kritik oft empfindlicher reagieren als auf Fehler, am Ende keine Nebensache für Feuilletons und keine Schrulle überkritischer Gemüter, sondern eine Kernfrage jeder erwachsenen Demokratie. Denn dort, wo Kritik als Störung gilt, schrumpft der Bürger zum Untertanen im Freizeitmodus. Dort, wo der Fehler verharmlost und der Kritiker problematisiert wird, beginnt jener geistige Stillstand, der jedes Gemeinwesen von innen mürbe macht. Eine freie Ordnung braucht keine unfehlbaren Institutionen. Sie braucht fehlbare Institutionen mit Charakter, also solche, die den Mut besitzen, sich korrigieren zu lassen, ohne sofort in den Modus der gekränkten Selbstverteidigung zu kippen. Der Satz „Wir haben uns geirrt“ wäre in vielen Häusern revolutionärer als jede Reformkommission, jeder Krisengipfel und jeder Imagefilm zusammen. Vielleicht liegt genau darin der stille Skandal unserer Zeit: Dass manche Institutionen lieber an ihrer Unnahbarkeit arbeiten als an ihrer Besserungsfähigkeit.

Wer Macht ausübt, darf Kritik nicht als persönliche Kränkung behandeln, denn Macht ist kein empfindsames Porzellanservice, das man nur mit Samthandschuhen anfassen darf, sondern ein Auftrag auf Zeit, finanziert, legitimiert und begrenzt durch Bürger, die nicht zum Klatschen da sind, sondern zum Mitreden, Mitdenken und notfalls auch zum Widersprechen. Eine Institution, die bei jedem scharfen Einwand zusammenzuckt, aber bei offenkundigen Fehlleistungen erstaunlich gelassen bleibt, verrät nicht nur mangelnde Souveränität, sondern ein falsches Verhältnis zum eigenen Auftrag. Dann dient sie nicht mehr zuerst der Sache, sondern dem Selbsterhalt ihres Ansehens. Das ist der Anfang jener kalten Entfremdung, in der sich Bürger irgendwann nicht mehr vertreten, sondern verwaltet fühlen.

Darum ist Kritik kein Luxus, keine schlechte Kinderstube und kein Störgeräusch des demokratischen Betriebs, sondern eine Form öffentlicher Hygiene. Sie lüftet Räume, in denen sich Gewissheiten zu lange selbst beweihräuchern. Sie erinnert die Mächtigen daran, dass Autorität ohne Korrekturfähigkeit nur Fassade ist. Und sie schützt auch den Staat vor sich selbst, weil jede Institution, die nicht mehr widersprochen bekommt, früher oder später beginnt, ihren eigenen Irrtum für Ordnung zu halten.

Eine Republik bleibt nur dann frei, wenn ihre Bürger keine Angst davor haben müssen, unbequeme Fragen zu stellen, und wenn ihre Institutionen stark genug sind, auf Kritik weniger beleidigt als auf Fehler entschlossen zu reagieren. Alles andere wäre nicht Reife, sondern höflich verpackte Rückkehr der Obrigkeit.

Für alle die politisch interessiert sind, empfehle ich „Versorgung statt Verschwendung“ – ein politisches Reformbuch für alle, die spüren, dass Deutschland nicht an zu wenig Geld leidet, sondern an falscher Ordnung, überbordender Bürokratie und einem Staat, der seine Bürger zu oft als letzte Finanzierungsreserve behandelt.

Das Buch stellt eine einfache, aber unbequeme Frage: Warum sollen immer zuerst die Menschen zahlen, bevor der Staat seine eigene Verschwendung beendet? Pflege, Gesundheit, Energie, Wohnen, Arbeit, Sozialstaat, Bildung und Demokratie werden nicht als einzelne Baustellen betrachtet, sondern als zusammenhängende Grundfragen eines Landes, das wieder funktionieren muss.

Besonders stark ist die Dialogform: Alfred-Walter von Staufen denkt ruhig, analytisch und staatsphilosophisch; Robert R. Manor bringt pointierte, alltagsnahe Beobachtungen ein; Sören Fahr ordnet und verbindet die Gedanken zu einem klaren Reformplan. Dadurch bleibt das Buch lebendig, verständlich und lesbar, ohne an Ernst zu verlieren.

„Versorgung statt Verschwendung“ ist kein Wutbuch, sondern ein Gegenentwurf: für einen Staat, der stark ist, wo Bürger Schutz brauchen, und schlank dort, wo er sich selbst beschäftigt.

Eine klare Empfehlung für Leser, die politische Kritik mit konkreten Reformideen suchen.

Erst aufräumen. Dann reformieren.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html

(2) https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Organisation/Beauftragte/Informationsfreiheitsgesetz/informationsfreiheitsgesetz_node.html

(3) https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html

(4) https://initiatived21.de/publikationen/egovernment-monitor/2025

(5) https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/2025-10-02-nkr-jahresbericht-2025.html

(6) https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en/full-report/drivers-of-trust-in-public-institutions_fe2b7742.html

(7) https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20.html

(8) https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law_en

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