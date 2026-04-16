Von Alfred-Walter von Staufen

Die zweite Haut, die wir nicht hinterfragen

Es ist ein stilles Ritual unserer Zeit, beinahe unbemerkt, eingebettet in die Routinen eines Alltags, der sich selbst für aufgeklärt hält: Wir kleiden uns. Morgens, mechanisch, zwischen Zahnbürste und Kaffeetasse, greifen wir zu Stoffen, die wir weder verstehen noch hinterfragen, wir ziehen sie über unsere Haut, jene empfindlichste Grenze zwischen Innen und Außen, und verlassen das Haus mit dem beruhigenden Gefühl, alles sei in Ordnung – sauber, gepflegt, gesellschaftlich akzeptabel.

Doch was, wenn genau dieses Ritual, das uns Schutz und Identität verspricht, in Wahrheit eine der dauerhaftesten und unterschätztesten Quellen schleichender Belastung darstellt?

Kleidung, einst ein Symbol für Kultur, Handwerk und regionale Identität, ist heute vor allem eines geworden: ein industrielles Produkt, optimiert auf Kosten, Geschwindigkeit und globale Lieferketten, in denen der menschliche Körper nur noch als Endverbraucher existiert, nicht aber als Maßstab für Qualität oder Gesundheit.

Wer ein T-Shirt für fünf Euro kauft, kauft nicht nur Baumwolle, sondern ein komplexes chemisches Gemisch, das während Produktion, Färbung, Veredelung und Transport in den Stoff eingebracht wurde – Substanzen, deren Namen selbst für Chemiker schwer auszusprechen sind, deren Wirkung jedoch umso klarer ist: Sie bleiben.

Nicht im Schrank. Nicht im Waschbecken. Sondern auf der Haut.

Und genau dort beginnt die Geschichte, die kaum jemand erzählen will.

Die moderne Gesellschaft hat sich angewöhnt, Gefahren nur dann ernst zu nehmen, wenn sie laut sind, sichtbar, dramatisch inszeniert – ein Unfall, ein Virus, ein Skandal, der durch die Medien rollt und uns zwingt hinzusehen –, doch was passiert, wenn die größte Belastung nicht schreit, sondern flüstert?

Was passiert, wenn die Gefahr nicht von außen kommt, sondern sich täglich, Stunde um Stunde, direkt an unserem Körper befindet?

Die Haut ist kein passives Schutzschild, wie es in populären Darstellungen oft suggeriert wird, sondern ein hochaktives Organ, das Stoffe aufnehmen kann, insbesondere lipophile Substanzen, die sich in Fett lösen und so in den Körper gelangen (1). Dennoch behandeln wir Kleidung, die direkt auf dieser Oberfläche liegt, als wäre sie chemisch inert, als bestünde sie aus reiner, neutraler Materie, die keinerlei Wechselwirkung mit unserem Organismus eingeht.

Diese Annahme ist nicht nur falsch, sie ist gefährlich.

Denn zahlreiche Studien und Umweltberichte zeigen, dass Textilien eine Vielzahl von Chemikalien enthalten, darunter Alkylphenole wie Nonylphenol, die hormonell wirksam sind und in den Stoffwechsel eingreifen können (2), Phthalate, die als Weichmacher eingesetzt werden und mit Fortpflanzungsstörungen in Verbindung gebracht werden (3), sowie per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC), die sich im menschlichen Körper anreichern und mit Leber- und Immunproblemen assoziiert sind (4).

Hinzu kommen Azofarbstoffe, von denen einige unter bestimmten Bedingungen krebserregende aromatische Amine freisetzen können (5), sowie Schwermetalle wie Chrom VI, Blei oder Cadmium, die in Färbeprozessen eingesetzt werden und hochtoxisch wirken (6).

Und dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – bleibt die öffentliche Diskussion auffallend leise.

Warum?

Weil diese Stoffe nicht sofort wirken. Sie verursachen keinen akuten Schmerz, kein plötzliches Unwohlsein, kein klares Signal, das uns zwingt, die Quelle zu identifizieren.

Sie wirken langsam. Chronisch. Unsichtbar.

Und genau das macht sie so gefährlich.

Denn der Mensch reagiert auf das, was er spürt – nicht auf das, was sich über Jahre hinweg im Hintergrund aufbaut.

Wir leben in einer Zeit, die sich selbst für hygienisch, gesundheitsbewusst und wissenschaftlich informiert hält, und dennoch ist sie geprägt von einem paradoxen Blindfleck: Während Ernährung bis ins Detail analysiert wird, während Bio-Siegel, Kalorienangaben und Herkunftsnachweise über Kaufentscheidungen bestimmen, bleibt ein Bereich nahezu unangetastet – die Kleidung.

Dabei ist die Expositionsdauer hier ungleich höher.

Ein durchschnittlicher Mensch trägt Kleidung bis zu 16 Stunden am Tag, oft direkt auf der Haut, bei Wärme, Schweißbildung und mechanischer Reibung – Bedingungen, die die Aufnahme von Chemikalien zusätzlich begünstigen können (7).

Und dennoch wird Kleidung in der öffentlichen Wahrnehmung kaum als potenzielle Belastungsquelle diskutiert.

Das liegt nicht zuletzt an der Struktur der globalen Textilindustrie, die sich in den letzten Jahrzehnten zu einem hochkomplexen, schwer durchschaubaren System entwickelt hat, in dem Produktionsschritte über mehrere Kontinente verteilt sind, regulatorische Standards variieren und Transparenz oft eher Marketingbegriff als Realität ist.

Chemikalien wie bromierte Flammschutzmittel, die bioakkumulativ sind und das Hormonsystem beeinflussen können (8), oder zinnorganische Verbindungen, die immun- und hormonstörend wirken (9), gelangen in Textilien nicht zufällig, sondern systematisch – als Bestandteil eines Produktionsprozesses, der auf Effizienz, Haltbarkeit und Kostensenkung ausgerichtet ist.

Der Preis dafür wird jedoch nicht an der Kasse gezahlt, sondern später im Körper.

Langfristig!

Still!

Unbemerkt!

Und genau darin liegt die eigentliche Tragik unserer Gegenwart: dass wir gelernt haben, Risiken zu ignorieren, solange sie sich nicht sofort bemerkbar machen, dass wir Bequemlichkeit über Bewusstsein stellen und dass wir ein System akzeptieren, das uns Produkte liefert, deren wahre Kosten nicht auf dem Preisschild stehen.

Es ist eine eigentümliche Form moderner Selbsttäuschung, dass wir glauben, Kontrolle über unsere Gesundheit zu besitzen, während wir gleichzeitig bereitwillig Produkte konsumieren, deren Zusammensetzung wir weder verstehen noch nachvollziehen können, und genau hierin offenbart sich ein strukturelles Problem, das weit über individuelle Entscheidungen hinausgeht, denn es ist nicht allein der Verbraucher, der versagt, sondern ein gesamtes System, das Intransparenz nicht nur zulässt, sondern funktional benötigt.

Die globale Textilproduktion ist heute ein Netzwerk aus tausenden Zulieferern, Zwischenhändlern und Veredelungsbetrieben, verteilt über Länder mit unterschiedlichsten Umwelt- und Gesundheitsstandards, sodass selbst große Marken oft nicht vollständig nachvollziehen können – oder wollen –, welche Substanzen am Ende tatsächlich im fertigen Produkt enthalten sind (10). Die Folge ist ein Zustand, in dem Verantwortung diffus wird, Risiken externalisiert und der menschliche Körper zum stillen Endpunkt einer langen Kette chemischer Prozesse degradiert wird.

Dabei ist die Liste der eingesetzten Stoffe nicht nur lang, sondern in ihrer Wirkung oft kumulativ, was bedeutet, dass nicht ein einzelner Stoff das Problem darstellt, sondern die Kombination vieler Substanzen, die gleichzeitig auf den Organismus einwirken und sich gegenseitig verstärken können – ein Effekt, der in der Toxikologie als „Cocktail-Effekt“ beschrieben wird (11). Genau dieser Effekt entzieht sich jedoch der klassischen Risikobewertung, die meist einzelne Stoffe isoliert betrachtet und dadurch ein trügerisches Sicherheitsgefühl erzeugt.

Ein besonders problematischer Bereich sind dabei per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC), die aufgrund ihrer wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften in Outdoor-Bekleidung weit verbreitet sind, sich jedoch in Umwelt und Körper kaum abbauen und über Jahre hinweg anreichern können (12). Studien zeigen, dass diese Stoffe im Blut von Menschen weltweit nachweisbar sind, unabhängig von geografischer Lage oder Lebensstil, was ihre allgegenwärtige Verbreitung eindrucksvoll belegt (13).

Doch auch vermeintlich alltägliche Kleidungsstücke wie Unterwäsche oder T-Shirts sind keineswegs frei von problematischen Substanzen. Untersuchungen haben gezeigt, dass insbesondere billige Textilien aus synthetischen Fasern häufig mit Weichmachern, Farbstoffen und Rückständen aus der Produktion belastet sind, die bei Hautkontakt freigesetzt werden können (14).

Und dennoch bleibt die gesellschaftliche Reaktion erstaunlich verhalten.

Warum wird über Mikroplastik im Meer diskutiert, aber nicht über Mikrochemie auf der Haut?

Warum hinterfragen wir Lebensmittel bis ins Detail, während wir Kleidung als selbstverständlich hinnehmen?

Die Antwort liegt nicht nur in mangelndem Wissen, sondern auch in einer kulturellen Verschiebung, in der Kleidung primär als Ausdruck von Stil, Status und Zugehörigkeit wahrgenommen wird, nicht aber als potenzieller Einflussfaktor auf die Gesundheit. Mode ist schnell, emotional, identitätsstiftend – und genau deshalb schwer rational zu hinterfragen.

Hinzu kommt ein wirtschaftlicher Druck, der sich in den letzten Jahrzehnten massiv verstärkt hat: Die sogenannte „Fast Fashion“ basiert auf kurzen Produktionszyklen, niedrigen Preisen und ständig wechselnden Kollektionen, was zwangsläufig zu Einsparungen an anderer Stelle führt – meist bei Materialqualität und Produktionsstandards (15).

Das Ergebnis ist ein paradoxes System, in dem Kleidung immer günstiger wird, während die unsichtbaren Kosten steigen.

Kosten, die nicht in Euro gemessen werden, sondern in Belastung.

In chronischer Exposition.

In langfristigen gesundheitlichen Effekten, die sich nur schwer eindeutig zuordnen lassen, aber dennoch real sind.

Um die Tragweite dieser Entwicklung zu verstehen, lohnt ein Blick zurück in eine Zeit, in der Kleidung noch nicht industriell, sondern handwerklich gefertigt wurde, in der Stoffe aus natürlichen Materialien bestanden und Färbeprozesse auf pflanzlichen oder mineralischen Substanzen basierten, deren Wirkung zwar nicht immer harmlos, aber in ihrer Komplexität und Konzentration deutlich geringer war als das, was wir heute vorfinden.

Leinen, Wolle, Hanf – Materialien, die über Jahrhunderte hinweg genutzt wurden, waren nicht frei von Risiken, doch sie standen in einem anderen Verhältnis zum menschlichen Körper, weil sie Teil eines geschlossenen Kreislaufs waren, eingebettet in lokale Produktionsstrukturen, in denen Wissen über Materialien, Verarbeitung und Wirkung über Generationen hinweg weitergegeben wurde.

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begann sich dieses Verhältnis grundlegend zu verändern. Die Einführung synthetischer Farbstoffe, insbesondere der Anilinfarben, markierte einen Wendepunkt, an dem chemische Innovation erstmals in großem Maßstab in die Textilproduktion Einzug hielt – ein Fortschritt, der zunächst als Triumph der Wissenschaft gefeiert wurde, dessen Nebenwirkungen jedoch erst Jahrzehnte später sichtbar wurden, als sich gesundheitliche Probleme bei Arbeitern und Verbrauchern häuften (16).

Im 20. Jahrhundert beschleunigte sich diese Entwicklung weiter, getrieben durch die petrochemische Industrie, die neue Materialien wie Polyester, Nylon und Acryl hervorbrachte, die nicht nur günstiger, sondern auch vielseitiger einsetzbar waren, jedoch gleichzeitig neue chemische Anforderungen mit sich brachten, etwa in Form von Weichmachern, Flammschutzmitteln oder wasserabweisenden Beschichtungen.

Die Textilie wurde zur technischen Oberfläche.

Zum Funktionsmaterial.

Zum Träger von Eigenschaften, die weit über das hinausgingen, was natürliche Fasern leisten konnten.

Doch mit jeder neuen Funktion kam auch eine neue Substanz.

Und mit jeder Substanz ein potenzielles Risiko.

Interessanterweise verlief diese Entwicklung weitgehend ohne breite gesellschaftliche Debatte, was auch daran lag, dass die positiven Effekte – günstigere Kleidung, größere Auswahl, neue Designs – unmittelbar sichtbar waren, während die negativen Folgen sich zeitverzögert und oft diffus zeigten.

Erst in den letzten Jahrzehnten begann sich ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln, etwa durch Umweltorganisationen und wissenschaftliche Studien, die auf die Belastung durch Textilchemikalien hinwiesen, doch selbst heute bleibt dieses Wissen fragmentiert und erreicht nur einen Bruchteil der Bevölkerung.

Die Geschichte der Kleidung ist somit auch eine Geschichte der Entfremdung – nicht nur von der Produktion, sondern auch von den Konsequenzen unseres Konsums.

Wir tragen, was wir nicht kennen.

Und wir vertrauen, was wir nicht überprüfen.

Vielleicht liegt der eigentliche Kern dieses Themas nicht allein in der Chemie, nicht in Formeln, Grenzwerten oder regulatorischen Schwellen, sondern in einer tieferen Frage, die sich durch unsere gesamte Gegenwart zieht wie ein unsichtbarer Faden: Was sind wir bereit zu akzeptieren, solange es bequem ist?

Denn Kleidung ist in diesem Zusammenhang mehr als nur Stoff – sie ist ein Symbol, eine zweite Haut, die wir nicht nur physisch tragen, sondern auch mental, eine Schicht aus Gewohnheit, Anpassung und stillschweigender Zustimmung zu einem System, das wir selten hinterfragen, obwohl es uns täglich berührt.

Der Mensch der Moderne versteht sich als aufgeklärt, als kritisch, als souverän in seinen Entscheidungen, und doch zeigt sich gerade hier eine erstaunliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität, denn während wir komplexe Debatten über Ernährung, Klimawandel oder Digitalisierung führen, bleibt der direkte Kontakt zwischen Haut und Textil ein blinder Fleck, ein Bereich, in dem wir Vertrauen schenken, wo Skepsis angebracht wäre.

Vielleicht, weil die Konsequenzen nicht unmittelbar sichtbar sind.

Vielleicht, weil die Sprache der Chemie zu abstrakt ist, zu weit entfernt vom Alltag, um als Bedrohung wahrgenommen zu werden.

Oder vielleicht, weil wir gelernt haben, Risiken zu relativieren, solange sie sich in den Hintergrund drängen lassen.

Doch genau darin liegt die philosophische Brisanz dieses Themas: in der Erkenntnis, dass die gefährlichsten Einflüsse oft jene sind, die sich unserer Wahrnehmung entziehen, die nicht laut sind, nicht dramatisch, sondern leise, kontinuierlich, beinahe unsichtbar wirken.

Der französische Philosoph Michel Serres sprach einst davon, dass der Mensch in einer „verschmutzten Welt“ lebt, in der die Grenzen zwischen Natur und Technik zunehmend verschwimmen – ein Gedanke, der sich auf erschreckende Weise auch auf unsere Kleidung übertragen lässt, die längst nicht mehr nur Schutz oder Ausdruck ist, sondern ein hybrides Produkt aus Natur, Chemie und globaler Industrie.

Und so stellt sich die Frage, ob wir überhaupt noch wissen, was wir tragen.

Nicht im modischen Sinne, sondern mehr im existenziellen.

Denn wenn die Haut, dieses empfindlichste Organ unseres Körpers, zur permanenten Kontaktfläche für eine Vielzahl von Substanzen wird, deren Wirkung wir nur teilweise verstehen, dann verändert sich auch unser Verhältnis zur Welt – wir sind nicht mehr nur Beobachter, sondern Teil eines Systems, das uns formt, beeinflusst und in gewisser Weise auch durchdringt.

Vielleicht ist es genau diese Erkenntnis, die so schwer zu akzeptieren ist: dass wir nicht außerhalb stehen, sondern mittendrin.

Dass wir nicht nur konsumieren, sondern auch aufgenommen werden.

Und dass die Grenze zwischen Innen und Außen längst poröser ist, als wir es wahrhaben wollen.

Wenn man den Blick von der individuellen Ebene auf die gesellschaftliche hebt, offenbart sich ein weiteres Spannungsfeld, das nicht weniger beunruhigend ist: die Frage nach Verantwortung.

Wer trägt sie?

Der Verbraucher, der kauft, was angeboten wird?

Die Industrie, die produziert, was nachgefragt wird?

Oder die Politik, die regulieren sollte, was potenziell schädlich ist?

Die Antwort ist – wie so oft – komplex, doch gerade in dieser Komplexität liegt auch eine Gefahr, denn sie ermöglicht es allen Beteiligten, Verantwortung weiterzureichen, zu relativieren oder zu fragmentieren.

Die Europäische Chemikalienverordnung REACH hat zweifellos Fortschritte gebracht, indem sie bestimmte Stoffe reguliert und Transparenzanforderungen erhöht hat (17), doch gleichzeitig zeigt sich, dass viele problematische Substanzen weiterhin im Umlauf sind, oft in Konzentrationen, die unterhalb gesetzlicher Grenzwerte liegen, deren langfristige Wirkung jedoch nicht ausreichend erforscht ist.

Grenzwerte suggerieren Sicherheit.

Doch sie sind immer auch ein Kompromiss.

Ein politischer.

Ein wirtschaftlicher.

Und nicht selten ein wissenschaftlich unvollständiger.

Denn die Realität biologischer Systeme lässt sich nicht in einfache Zahlen fassen, und die Wirkung von Stoffen hängt nicht nur von ihrer Konzentration ab, sondern auch von Dauer, Kombination und individueller Empfindlichkeit.

Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang die mangelnde Kennzeichnungspflicht für viele Chemikalien in Textilien, die es dem Verbraucher nahezu unmöglich macht, eine informierte Entscheidung zu treffen (18). Während Lebensmittel detailliert deklariert werden müssen, bleibt Kleidung in weiten Teilen eine Blackbox.

Ein Produkt ohne klare Inhaltsangabe.

Ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs, dessen Zusammensetzung verborgen bleibt.

Und genau hierin zeigt sich eine strukturelle Schieflage, die nicht nur gesundheitliche, sondern auch demokratische Fragen aufwirft.

Denn wie frei ist eine Entscheidung, wenn die Informationen fehlen?

Wie souverän ist ein Bürger, der nicht weiß, was er konsumiert?

Und wie glaubwürdig ist ein System, das Transparenz fordert, aber nicht konsequent umsetzt?

Es wäre zu einfach, hier nur Schuldzuweisungen zu formulieren, doch ebenso falsch wäre es, diese Fragen unbeantwortet zu lassen.

Denn sie betreffen nicht nur Kleidung.

Sondern das Verhältnis zwischen Individuum, Markt und Staat.

Ein Verhältnis, das neu gedacht werden muss.

Was am Ende bleibt

Am Ende bleibt eine Erkenntnis, die so schlicht wie unbequem ist: Gesundheit beginnt nicht erst im Krankenhaus, nicht in der Apotheke, nicht in der bewussten Ernährung – sie beginnt dort, wo der Körper täglich mit seiner Umwelt in Kontakt tritt.

Und dazu gehört die Kleidung.

Vielleicht mehr, als wir bisher wahrhaben wollten.

Es geht nicht darum, Angst zu schüren oder in eine pauschale Ablehnung moderner Produkte zu verfallen, sondern um Bewusstsein, um die Fähigkeit, Fragen zu stellen, wo bisher Gewohnheit herrschte, und um die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, aber auch für die Strukturen, in denen wir leben.

Denn jeder Kauf ist eine Entscheidung.

Nicht nur für ein Produkt.

Sondern für ein System.

Und vielleicht ist genau jetzt der Moment, in dem wir beginnen sollten, diese Entscheidungen bewusster zu treffen, genauer hinzusehen, nachzufragen, Alternativen zu suchen – nicht aus Ideologie, sondern aus einem einfachen, fast altmodischen Motiv heraus:

Dem Wunsch, gesund zu bleiben.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615601/

(2) https://echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.000.544

(3) https://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/phthalates

(4) https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/pfc

(5) https://www.bfr.bund.de/de/a-zofarbstoffe-5300.html

(6) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health

(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7068600/

(8) https://www.eea.europa.eu/publications/brominated-flame-retardants

(9) https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/zinnorganische-verbindungen

(10) https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europe-s-circular-economy

(11) https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

(12) https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/pfc

(13) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018321200

(14) https://www.oeko-tex.com/de/news/blog/die-haeufigsten-schadstoffe-in-textilien

(15) https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20201203STO93015/textilabfaelle-und-recycling-in-der-eu-zahlen-und-fakten

(16) https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/aniline-dyes

(17) https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/understanding-reach

(18) https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/textilien

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