Von Alfred-Walter von Staufen

Der Staat hat kein Einnahmeproblem, er hat ein Wahrheitsproblem

Deutschland ist kein armes Land, Deutschland wird nur zunehmend so verwaltet, als müsse der Bürger jeden Morgen dankbar sein, wenn der Staat ihm von seinem eigenen Geld noch ein paar Krümel übrig lässt, und genau an dieser Stelle beginnt der eigentliche Skandal: Nicht der Rentner, der nach vierzig Arbeitsjahren eine halbwegs würdige Rente erwartet, nicht die alleinerziehende Mutter, die mit jedem Einkauf im Supermarkt neu rechnen muss, nicht der Kranke, der auf einen Facharzttermin wartet, und nicht der fleißige Handwerker, der morgens um sechs mit kalten Fingern im Lieferwagen sitzt, sind das Problem dieses Landes, sondern ein politisch-administrativer Apparat, der inzwischen mit Zahlen hantiert, als wären Milliarden nur etwas größere Büroklammern. Das deutsche Sozialbudget lag 2024 nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums bei rund 1.345 Milliarden Euro, also bei etwa 1,345 Billionen Euro, und entsprach 31,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (1).

Man muss diese Zahl einen Augenblick stehen lassen, nicht wie eine Nachricht, die unten durchs Fernsehbild läuft und sofort wieder verschwindet, sondern wie einen schweren Aktenordner, der mit dumpfem Schlag auf den Küchentisch fällt: 1,345 Billionen Euro für soziale Sicherung, Renten, Gesundheit, Pflege, Arbeitslosigkeit, Bürgergeld, Sozialhilfe, Familienleistungen, Wohnen, Kinder- und Jugendhilfe und all die vielen Nebenarme eines Staates, der sich selbst gern als warmherzige Mutter verkauft, aber im Alltag viel zu oft als überforderter Vormund auftritt. Wer jetzt billig gegen „die Bürger“ wettert, hat schon verloren, denn Bürger kosten nicht einfach, Bürger arbeiten, zahlen, erziehen, pflegen, tragen, dulden und halten diesen Laden überhaupt am Laufen; teuer wird es dort, wo ein Staat Hilfe verspricht, aber Verwaltung produziert, wo er Gerechtigkeit ankündigt, aber Zuständigkeiten stapelt, wo er Verantwortung predigt, aber niemanden persönlich verantwortlich macht, wenn Milliarden versickern.

Gleichzeitig zeigt der Blick auf den öffentlichen Dienst, wie breit der Apparat geworden ist: 2024 arbeiteten rund 5,4 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst, also knapp 12 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland (2). Darunter waren zum Stichtag 30. Juni 2024 rund 1,96 Millionen Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten, die dienstrechtlich besonders abgesichert sind (3). Auch das ist zunächst kein Vorwurf an den einzelnen Polizisten, die Lehrerin, den Feuerwehrmann, die Richterin oder den Soldaten; wer nachts Streife fährt, vor einer überfüllten Klasse steht oder in einer überlasteten Behörde wenigstens noch versucht, den Laden zusammenzuhalten, verdient keinen Spott. Der Zorn richtet sich nicht gegen die Menschen, die arbeiten, sondern gegen ein System, das sich immer weiter aufbläht, während draußen die Bürger lernen sollen, dass Verzicht eine moralische Tugend sei.

Und dann kommen die Pensionen, jener stille Elefant im Haushaltsraum, der höflich in der Ecke steht, aber jedes Jahr mehr Platz braucht: 2024 beliefen sich die Ausgaben für Pensionen ehemaliger Staatsbediensteter auf 56,9 Milliarden Euro, hinzu kamen 9,0 Milliarden Euro Hinterbliebenenversorgung, zusammen also 65,9 Milliarden Euro (4). Noch einmal: Das ist nicht die Neiddebatte des Stammtisches, der dem pensionierten Lehrer seinen Ruhestand missgönnt; das ist die nüchterne Frage, wie lange ein Land zwei Alterssicherungssysteme nebeneinander finanzieren kann, während die einen über Rentenpunkte reden und die anderen über Ruhegehalt, während die einen jeden Beitragsmonat zählen und die anderen auf einen Staat vertrauen dürfen, der seine Versprechen am Ende aus der Tasche jener Bürger bezahlt, die selbst kaum noch wissen, ob sie später würdig leben oder nur ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Die Rechnung liegt nicht im Finanzministerium, sie liegt auf dem Küchentisch

Der Schmerz beginnt nicht bei der Zahl, sondern bei dem Augenblick, in dem ein normaler Bürger abends seine Kontoauszüge anschaut und versteht, dass dieser Staat nicht abstrakt teuer ist, sondern ganz konkret in seinem Leben sitzt: im Strompreis, in der Miete, in der Pflege der Mutter, im kaputten Schulgebäude des Kindes, im Facharzttermin, der erst dann kommt, wenn die Krankheit längst gelernt hat, sich einzurichten. Und während der Bürger lernt, Sonderangebote zu vergleichen wie früher andere Leute Aktienkurse, während Rentner im Discounter vor dem Käse stehen und innerlich verhandeln, ob Würde heute 2,49 Euro kosten darf, sprechen Ministerien von Sozialausgaben, Transferleistungen, Versorgungsansprüchen und Haushaltslinien, als ginge es um kalte Tabellen, nicht um warmes Blut, nicht um Lebenszeit, nicht um die stille Demütigung eines Landes, das immer mehr Geld bewegt und immer weniger Sicherheit ausliefert. Die gesetzliche Rentenversicherung war 2024 mit 409,4 Milliarden Euro der größte Einzelblock im Sozialbudget, die Krankenversicherung folgte mit 326,6 Milliarden Euro, die Pflegeversicherung lag bei 65,7 Milliarden Euro, und allein diese drei Bereiche zeigen, dass Deutschland längst in einem System lebt, das seine eigene Alterung, seine medizinische Überlastung und seine politische Reformunfähigkeit mit immer größeren Geldsummen zudeckt (5).

Man kann einem alten Menschen nicht vorwerfen, dass er alt wird. Man kann einem Kranken nicht vorwerfen, dass er krank wird. Man kann einem Pflegebedürftigen nicht vorwerfen, dass sein Körper irgendwann den Vertrag mit der Leistungsfähigkeit kündigt. Aber man darf einem Staat vorwerfen, dass er jahrzehntelang so getan hat, als könne man jedes Problem mit neuen Beiträgen, neuen Zuschüssen, neuen Sondervermögen, neuen Arbeitskreisen und neuen wohlklingenden Reformversprechen vertagen, bis die Rechnung irgendwann nicht mehr wie eine Rechnung aussieht, sondern wie ein Sargdeckel für die nächste Generation. Die Finanzierung des Sozialbudgets zeigt diese Schieflage brutal deutlich: 2024 standen den Sozialleistungen unter anderem 897,7 Milliarden Euro Sozialbeiträge und 464,8 Milliarden Euro staatliche Zuschüsse gegenüber, also Beiträge aus Arbeit und Zuschüsse aus Steuern, zwei Taschen derselben Gesellschaft, die politisch gern getrennt dargestellt werden, aber am Ende doch am selben Körper hängen (6).

Besonders bitter wird es beim Bürgergeld, weil diese Debatte fast immer falsch geführt wird. Wer aus dem Bürgergeld eine primitive Hassparole macht, schlägt nach unten und trifft oft Menschen, die längst am Boden liegen; wer aber jede Kritik daran als kaltherzig abwehrt, schützt nicht die Schwachen, sondern die Bequemlichkeit eines Systems, das viel zu oft verwaltet, statt zu befähigen. Im Sozialbudget 2024 wurde Bürgergeld mit 58,2 Milliarden Euro ausgewiesen, während der reine Bundeshaushaltsposten Bürgergeld 2024 bei 26,5 Milliarden Euro lag und für 2025 mit 29,6 Milliarden Euro veranschlagt wurde; der Unterschied liegt daran, dass zur Grundsicherung für Arbeitsuchende weitere Kosten wie Unterkunft, Verwaltung und Eingliederung gehören (7). Hier liegt der Nerv blank: Nicht Hilfe ist der Skandal, sondern ein Staat, der Hilfe so organisiert, dass Arbeitende sich betrogen fühlen, Bedürftige sich entmündigt fühlen und die Verwaltung dazwischen immer neue Formulare gebiert, als könne man soziale Würde lochen, abheften und mit Eingangsstempel versehen.

Und daneben läuft der Pensionsapparat weiter, fast geräuschlos, fast höflich, fast unsichtbar, aber mit einer Wucht, die jeder Finanzminister kennt und kaum einer offen ausspricht: 65,9 Milliarden Euro für Pensionen und Hinterbliebenenversorgung im Jahr 2024, zusätzlich die Beihilfe, deren staatliche Gesundheitsleistungen für Beamte 2024 mit 23,17 Milliarden Euro beziffert wurden (8). Wer hier noch von kleinen Korrekturen spricht, verharmlost die Lage. Das Land trägt nicht nur soziale Verantwortung, es trägt eine historische Kostenlawine, und diese Lawine rollt nicht durch Talkshows, sondern durch Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Krankenkassenbeiträge, Pflegeheimrechnungen und die leeren Blicke jener Menschen, die immer brav gezahlt haben und nun merken, dass Bravsein in Deutschland keine Rendite mehr hat, sondern höchstens eine Wartemarke.

Ein Land, das alles bezahlt und trotzdem an den falschen Stellen arm wird

Das Bitterste an dieser deutschen Rechnung ist nicht, dass sie hoch ist, sondern dass sie trotz ihrer Höhe so wenig Frieden stiftet, denn ein Sozialstaat, der über 1,345 Billionen Euro bewegt und trotzdem Millionen Menschen das Gefühl gibt, sie müssten sich für ihre Bedürftigkeit schämen oder für ihre Arbeit entschuldigen, hat nicht nur ein Finanzproblem, er hat ein moralisches Betriebsproblem; er nimmt dem Bürger immer mehr ab, verspricht ihm immer mehr Sicherheit, verteilt immer mehr Zuständigkeiten über immer mehr Behörden und schafft es am Ende doch nicht, jenes schlichte Grundgefühl herzustellen, für das ein Gemeinwesen überhaupt gegründet wurde: dass der Fleißige nicht der Dumme ist, der Schwache nicht vergessen wird und der Staat nicht zuerst sich selbst versorgt. Das Sozialbudget 2024 lag nach den vorläufigen Ergebnissen des Bundesarbeitsministeriums bei rund 1.345 Milliarden Euro, also bei gut einem Drittel der Wirtschaftsleistung, genauer bei 31,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (9).

Man muss hier nicht brüllen, um wütend zu sein; manchmal reicht es, die Zahlen leise nebeneinanderzulegen, damit sie von selbst schreien. Auf der einen Seite stehen Renten, Pflege, Krankheit, Bürgergeld, Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Wohngeld, Familienleistungen, Arbeitslosigkeit und ein Gesundheitssystem, in dem die Beiträge steigen, während Patienten monatelang auf Termine warten; auf der anderen Seite steht ein öffentlicher Apparat mit rund 5,4 Millionen Beschäftigten, der inzwischen knapp 12 Prozent aller Erwerbstätigen umfasst (10). Dazu kommen rund 1,96 Millionen Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten, also Menschen in einem besonderen Dienst- und Versorgungssystem, dessen Kosten nicht aus dem Himmel fallen, sondern aus Haushalten, Steuern, Abgaben und Zukunftsversprechen bezahlt werden (11).

Der Staat redet gern von Solidarität, aber er verwechselt Solidarität zu oft mit Zugriff. Solidarität heißt nicht, dass der Bürger schweigend jede neue Abgabe schluckt, jede neue Verwaltungsblüte hinnimmt, jede politische Fehlplanung bezahlt und sich am Ende noch anhören muss, er solle weniger jammern, während andere in Talkshows die nächste Reform ankündigen, als sei ein Reformpapier schon eine vollbrachte Tat. Solidarität heißt, dass die Gemeinschaft die trägt, die wirklich getragen werden müssen, dass sie Krankheit, Alter, Pflege, Behinderung, Arbeitslosigkeit und Not nicht dem Markt überlässt, aber Solidarität heißt eben auch, dass der Staat mit dem Geld der Bürger nicht umgeht wie ein Erbe mit fremdem Silberbesteck. Wer Jahr für Jahr Milliarden verteilt, ohne die Wirkung schonungslos zu prüfen, wer Hilfesysteme so kompliziert baut, dass am Ende Anwälte, Berater, Verwaltungen und Zwischenebenen mitessen, während der Bedürftige durch Formulare kriecht, der betreibt keine soziale Gerechtigkeit, sondern bürokratische Selbstvermehrung mit humanitärer Begleitmusik.

Deutschland braucht deshalb keine kalte Abrissbirne gegen den Sozialstaat, sondern eine heiße, ehrliche, schmerzhafte Inventur. Was hilft wirklich? Was lähmt? Was schützt Menschen? Was hält sie künstlich in Abhängigkeit? Was gehört in eine echte Daseinsvorsorge? Was ist nur politisch lackierte Verschwendung? Wo werden Milliarden ausgegeben, weil niemand den Mut hat, alte Strukturen anzufassen? Und warum reden wir ständig über die Kosten einzelner Bürger, aber viel zu selten über die Kosten eines Staates, der seine eigene Überforderung mit immer neuen Begriffen tarnt? Die Rechnung liegt nicht irgendwo in Berlin. Sie liegt auf dem Küchentisch. Zwischen Heizkostenabschlag, Krankenkassenbrief, Renteninformation, Pflegebescheid, Lohnabrechnung und der stillen Frage, wie lange ein fleißiges Land noch duldet, dass es sich reich arbeitet und arm verwaltet.

Der Bürger ist nicht die Melkkuh der Geschichte

Die Moral dieser Zahlen ist einfach und unbequem: Ein Staat, der so viel Geld braucht, muss sich jeden Tag neu rechtfertigen, nicht der Bürger. Nicht der Handwerker muss erklären, warum er nach zwölf Stunden Arbeit müde ist. Nicht die Krankenschwester muss erklären, warum sie mehr Netto vom Brutto verdient hätte. Nicht der Rentner muss erklären, warum er nach einem langen Berufsleben nicht als Kostenstelle betrachtet werden möchte. Nicht die Familie muss erklären, warum sie bei Miete, Energie, Lebensmitteln, Versicherungen und Abgaben irgendwann nicht mehr von Wohlstand spricht, sondern von Schadensbegrenzung.

Erklären muss sich ein Staat, der 1,345 Billionen Euro Sozialleistungen organisiert und trotzdem Vertrauen verliert. Erklären muss sich eine Politik, die Bürgergeld, Rente, Pflege, Pensionen, Beihilfen, Verwaltung und immer neue Programme nebeneinanderstellt, ohne dem Bürger endlich verständlich zu sagen, was tragfähig ist und was nur noch mit Schulden, Abgaben und Hoffnung zusammengeklebt wird. Erklären muss sich ein System, das Arbeit besteuert, Leistung belastet, Eigentum moralisch verdächtigt und Abhängigkeit verwaltet, während es sich selbst selten genug zur Ordnung ruft.

Der Sozialstaat ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Aber auch Errungenschaften können verkommen, wenn man sie nicht pflegt, prüft und schützt. Wer wirklich sozial sein will, muss verschwenderische Strukturen angreifen, nicht die Schwachen. Wer wirklich gerecht sein will, muss den Bürger entlasten, nicht ihn erziehen. Wer wirklich Verantwortung trägt, muss endlich sagen: Dieses Land hat genug Geld, aber zu wenig Ordnung, zu wenig Mut und zu viel politische Bequemlichkeit.

Genau an dieser Stelle gehört ein Buch auf den Tisch, das nicht noch eine weitere Sonntagsrede über den guten Staat hält, sondern die schlichte und längst überfällige Frage stellt, warum ein Land mit enormer Steuerkraft, gewaltigen Sozialausgaben, leistungsfähigen Bürgern und immer noch großer industrieller Substanz so häufig wirkt, als habe es seine innere Ordnung verloren: „VERSORGUNG STATT VERSCHWENDUNG – Der Reformplan für einen Staat, der wieder den Bürgern dient.“ Von Alfred-Walter von Staufen, Robert R. Manor und Sören Fahr geschrieben, setzt dieses Reformbuch genau dort an, wo die politische Debatte meistens ausweicht: bei der Daseinsvorsorge, bei Gesundheit, Pflege, Wohnen, Energie, Arbeit, Bildung, Sozialstaat und echter demokratischer Verantwortung.

Es geht nicht um kalte Kürzungen, nicht um das übliche Gegeneinander von „oben“ und „unten“, nicht um die primitive Frage, wer angeblich zu viel bekommt, sondern um die viel wichtigere Frage, warum so viel Geld durch Systeme läuft, deren Ergebnis den Bürger oft nicht mehr erreicht. Der Titel sagt bereits, worum es geht: Versorgung zuerst, Verschwendung zuletzt. Ein Staat soll nicht bevormunden, sondern dienen; er soll nicht jeden Lebensbereich pädagogisch überwachen, sondern die Grundlagen sichern, die Menschen brauchen, um frei, gesund, verantwortlich und würdig leben zu können.

Dieses Buch ist deshalb keine Wutbroschüre, sondern ein Reformruf mit scharfer Kante. Es spricht jene Bürger an, die nicht mehr an politische Beschwichtigungsformeln glauben, aber auch nicht in bloße Zerstörungsfantasien flüchten wollen. Es fragt: Was muss bleiben? Was muss weg? Was muss einfacher, ehrlicher, bürgernäher werden? Wer nach diesen Zahlen nicht nur den Kopf schütteln, sondern Ordnung in den Gedanken bringen will, findet in diesem Buch einen Plan, der nicht vom Staat als Selbstzweck ausgeht, sondern vom Bürger als Souverän.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a230-25-sozialbudget-2024.html

(2) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/06/PD25_212_741.html

(3) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/05/PD26_N027_741.html

(4) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/12/PD25_455_742.html

(5) https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a230-25-sozialbudget-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2

(6) https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a230-25-sozialbudget-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2

(7) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw28-de-arbeit-1094304

(8) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/12/PD25_455_742.html; https://www.aerzteblatt.de/news/staatliche-gesundheitsleistungen-fur-beamte-werden-immer-teurer-c5688b81-7738-40aa-9867-29e931e1c5ca

(9) https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a230-25-sozialbudget-2024.html

(10) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/06/PD25_212_741.html

(11) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/05/PD26_N027_741.html

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