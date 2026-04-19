Von Alfred-Walter von Staufen

Das fehlende Puzzlestück der Energiewende

Es gibt Momente in der Geschichte eines Landes, in denen sich große Visionen nicht an ihren Absichten messen lassen, sondern an ihrer Physik, und genau in einem solchen Moment scheint sich Deutschland derzeit zu befinden, während es sich selbst mit beeindruckender moralischer Entschlossenheit auf eine Energiewende verpflichtet hat, die in ihrer Idee so rein klingt wie ein Gebet – und in ihrer Umsetzung doch an der Realität der Kilowattstunden zu zerschellen droht.

Man hat gelernt, stolz zu sein auf installierte Leistung, auf Windräder, die sich über Felder drehen, und auf Solarpaneele, die Dächer bedecken wie glänzende Rüstungen eines neuen Zeitalters, doch kaum jemand spricht mit der gleichen Leidenschaft über das, was danach kommt, nämlich die Frage, was geschieht, wenn der Wind eben nicht weht und die Sonne sich hinter einer dichten Wolkendecke verbirgt – und genau hier beginnt die leise, aber unüberhörbare Lücke, die man höflich als „Speicherproblem“ bezeichnet, die in Wahrheit jedoch das Fundament der gesamten Konstruktion betrifft.

Denn Deutschland verfügt derzeit über Batteriespeicherkapazitäten von rund 26 GWh, wobei der überwiegende Teil davon in privaten Heimspeichern gebunden ist und nur etwa 4,3 GWh tatsächlich netzdienlich zur Verfügung stehen (1), was in nüchternen Zahlen bedeutet, dass man Milliarden investiert hat, ohne ein System geschaffen zu haben, das im Ernstfall die Versorgung auch nur annähernd sichern kann.

Diese Speicher haben bereits mehr als 10 Milliarden Euro gekostet (2), und dennoch decken sie – wenn man ehrlich rechnet – lediglich etwa 30 Minuten des sommerlichen Stromverbrauchs, also jener Jahreszeit, in der die Bedingungen ohnehin am günstigsten sind, während die eigentliche Herausforderung des Winters damit noch gar nicht berührt wird (3).

Und so steht man vor einem Bild, das man fast poetisch nennen könnte, wenn es nicht zugleich so unerquicklich wäre: ein hochmodernes Land, das sich selbst als Vorreiter begreift, verfügt über eine Stromreserve, die in weniger als einer Stunde erschöpft wäre – eine Art energetischer Atem, der kaum tief genug ist, um einen einzigen langen Winterabend zu überstehen.

Die eigentliche Irritation beginnt jedoch nicht bei den Zahlen, sondern bei der Stille, die sie umgibt, denn während in politischen Reden von Transformation, Innovation und Fortschritt gesprochen wird, bleibt die zentrale Frage, wie ein Industrieland ohne verlässliche Speicher auskommen will, erstaunlich oft unbeantwortet, als hätte man sich darauf geeinigt, dass die Realität sich dem Narrativ anzupassen habe und nicht umgekehrt.

Denn was bedeutet es konkret, wenn man die Energiewende ernst nimmt? Es bedeutet, dass man nicht nur Energie erzeugen, sondern sie auch dann verfügbar machen muss, wenn sie nicht erzeugt wird – eine Selbstverständlichkeit, die in jeder anderen Branche trivial wäre, in der Energiepolitik jedoch offenbar als optional behandelt wird, obwohl sie das Herzstück jeder stabilen Versorgung darstellt.

Die sogenannten „Dunkelflauten“, also jene kalten, dunklen und windstillen Perioden im Winter, sind kein theoretisches Konstrukt, sondern ein regelmäßig auftretendes meteorologisches Phänomen, das mit steigender Elektrifizierung – etwa durch Wärmepumpen und Elektromobilität – sogar noch an Bedeutung gewinnt (4), und dennoch scheint man politisch darauf zu hoffen, dass diese Phasen entweder kürzer werden oder sich irgendwie durch Importe überbrücken lassen, als wäre Energie ein Gut, das sich beliebig aus dem Ausland beziehen lässt, ohne selbst Teil eines Systems zu sein, das den gleichen Schwankungen unterliegt.

Wenn man jedoch die Dimensionen ernsthaft durchrechnet, wird schnell klar, dass eine zehntägige Winterflaute – ein realistisches Szenario – etwa 12.000 GWh an Speicher erfordern würde, also das rund 470-Fache der heutigen Kapazität (5), eine Zahl, die so groß ist, dass sie im politischen Diskurs oft gar nicht erst ausgesprochen wird, weil sie die Illusion der Machbarkeit infrage stellt.

Und hier stellt sich die unausweichliche Frage: Wie konnte es geschehen, dass ein Projekt von solcher Tragweite so lange betrieben wird, ohne dass seine zentrale Voraussetzung – die Speicherung – in den Mittelpunkt gestellt wurde?

Ist es ein Fall von politischer Kurzsichtigkeit, von technologischem Optimismus oder schlicht von der menschlichen Neigung, unangenehme Wahrheiten so lange zu ignorieren, bis sie sich nicht mehr ignorieren lassen?

Vielleicht ist es von allem etwas.

Doch sicher ist: Wer diese Frage nicht beantwortet, betreibt keine Energiewende, sondern eine Energieverlagerung ins Ungewisse.

Diagnose der Gegenwart

Wenn man sich die Gegenwart nüchtern betrachtet, dann zeigt sich ein Bild, das weniger von Fortschritt als von einem erstaunlichen Missverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit geprägt ist, denn während die politische Kommunikation eine nahezu vollständige Transformation des Energiesystems suggeriert, basiert die tatsächliche Versorgung weiterhin zu erheblichen Teilen auf konventionellen Energieträgern, die man rhetorisch bereits verabschiedet hat, technisch jedoch noch dringend benötigt, um die Stabilität des Netzes überhaupt gewährleisten zu können.

Deutschland erzeugt inzwischen einen erheblichen Anteil seines Stroms aus erneuerbaren Quellen, insbesondere aus Wind- und Solarenergie, doch diese Erzeugung ist volatil, also abhängig von Wetterbedingungen, und genau darin liegt das strukturelle Problem, das sich nicht durch moralische Appelle oder politische Zielsetzungen lösen lässt, sondern nur durch physikalisch belastbare Systeme, die Energie speichern oder jederzeit bereitstellen können (6).

Die Realität ist daher eine doppelte: Während an sonnigen und windreichen Tagen ein Überangebot entsteht, das teilweise zu negativen Strompreisen führt, weil die Netze die Energie nicht aufnehmen können (7), kommt es in windstillen und dunklen Phasen zu Engpässen, die durch konventionelle Kraftwerke oder Stromimporte ausgeglichen werden müssen, was letztlich bedeutet, dass das System nicht ersetzt, sondern lediglich ergänzt wurde – eine Art energetisches Parallelsystem, das gleichzeitig teuer und ineffizient ist.

Besonders deutlich wird diese Diskrepanz bei der Frage der Speicher, denn während die installierten Kapazitäten im Bereich der Heimspeicher stetig wachsen, tragen diese nur begrenzt zur Stabilisierung des Gesamtsystems bei, da sie primär auf Eigenverbrauch ausgelegt sind und nicht auf die Versorgungssicherheit im großen Maßstab (8), wodurch sich eine paradoxe Situation ergibt: Man investiert Milliarden in Speicher, die im Ernstfall kaum helfen, während die wirklich notwendigen Großspeicher in der benötigten Größenordnung weder vorhanden noch kurzfristig realisierbar sind.

Die Dimensionen, die hierfür erforderlich wären, sprengen dabei jede Vorstellung, denn ein Batteriesystem mit einer Kapazität von 12.000 GWh würde nicht nur Billionen Euro kosten, sondern auch enorme Mengen an Rohstoffen benötigen, darunter Lithium, Nickel, Graphit, Kupfer und Aluminium, deren Förderung mit erheblichen ökologischen und geopolitischen Herausforderungen verbunden ist (9).

Hinzu kommt, dass Batterien eine begrenzte Lebensdauer von etwa 10 bis 15 Jahren haben (10), was bedeutet, dass ein einmal aufgebautes System kontinuierlich ersetzt werden müsste, wodurch sich die Kosten nicht nur einmalig, sondern dauerhaft in gigantischer Höhe fortsetzen würden, eine Art energetischer Kreislauf, der weniger an Nachhaltigkeit erinnert als an eine permanent laufende Ersatzindustrie.

Und während all diese Aspekte bekannt sind, wird die öffentliche Debatte häufig auf vereinfachte Narrative reduziert, in denen technologische Lösungen als bereits greifbar dargestellt werden, obwohl sie sich in vielen Fällen noch im experimentellen Stadium befinden, sodass sich der Eindruck aufdrängt, dass man weniger eine Strategie verfolgt als vielmehr auf einen zukünftigen Durchbruch hofft, der die bestehenden Probleme nachträglich lösen soll – ein Prinzip, das in der Geschichte technischer Entwicklungen selten erfolgreich war.

Um die Tragweite dieser Entwicklung zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, denn die Geschichte der Energieversorgung war stets eine Geschichte der Zuverlässigkeit, nicht der Ideologie, und sie wurde von der einfachen Erkenntnis geprägt, dass eine Gesellschaft nur dann stabil funktionieren kann, wenn ihre Energieversorgung jederzeit gewährleistet ist, unabhängig von äußeren Umständen.

Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts basierte auf Kohle, nicht weil sie besonders sauber oder moralisch überlegen war, sondern weil sie verfügbar, speicherbar und zuverlässig einsetzbar war, Eigenschaften, die es ermöglichten, Produktionsprozesse zu planen und wirtschaftliche Strukturen aufzubauen, die nicht vom Wetter abhängig waren, während später Öl und Gas diese Rolle übernahmen und die Flexibilität des Systems weiter erhöhten.

Auch die Einführung der Kernenergie folgte diesem Prinzip, denn sie bot eine kontinuierliche, grundlastfähige Energiequelle, die unabhängig von Tageszeit oder Wetterbedingungen betrieben werden konnte, was sie zu einem zentralen Bestandteil vieler Energiesysteme machte, auch wenn sie politisch umstritten blieb (11).

Was all diese Entwicklungen gemeinsam hatten, war die Priorität der Versorgungssicherheit, die stets über ideologischen Überlegungen stand, weil man sich der Konsequenzen bewusst war, die ein instabiles Energiesystem für Wirtschaft und Gesellschaft haben kann – von Produktionsausfällen über Preisexplosionen bis hin zu sozialen Spannungen.

Die heutige Energiewende unterscheidet sich jedoch in einem entscheidenden Punkt von diesen historischen Entwicklungen, denn sie basiert nicht primär auf einer technologischen Innovation, die bestehende Probleme löst, sondern auf einer politischen Zielsetzung, die eine bestehende Infrastruktur ersetzen will, ohne dass die notwendigen Alternativen in gleicher Qualität zur Verfügung stehen, was zu einer Situation führt, in der man gewissermaßen vorwärtsgeht, ohne den Boden unter den Füßen vollständig zu kennen.

Dabei ist die Idee einer nachhaltigen Energieversorgung keineswegs neu, doch sie war in der Vergangenheit stets mit der Frage verbunden, wie sich Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit miteinander verbinden lassen, während heute oft der Eindruck entsteht, dass man bereit ist, die zweite zugunsten der ersten zu vernachlässigen, obwohl beide untrennbar miteinander verbunden sind.

Und genau hier liegt die eigentliche historische Lehre, die man zu übersehen scheint: Jede erfolgreiche Energieform hat sich nicht deshalb durchgesetzt, weil sie politisch gewünscht war, sondern weil sie funktionierte – zuverlässig, skalierbar und wirtschaftlich tragfähig.

Die Frage, die sich daraus ergibt, ist ebenso einfach wie unbequem: Funktioniert das aktuelle Modell unter realen Bedingungen – oder funktioniert es nur unter idealen Annahmen?

Philosophische Reflexion

Es gibt in der Geschichte immer wieder jene Momente, in denen sich eine Gesellschaft nicht an ihren Absichten, sondern an ihrer Wirklichkeit messen lassen muss, und genau an diesem Punkt scheint sich die deutsche Energiepolitik inzwischen zu befinden, denn sie bewegt sich zunehmend in einem Spannungsfeld zwischen moralischem Anspruch und physikalischer Realität, zwischen politischem Willen und technischer Machbarkeit, zwischen dem Wunsch nach Reinheit und der Notwendigkeit von Stabilität, wobei gerade diese Spannung selten offen ausgesprochen wird, sondern sich in Form von Ausweichbewegungen, Begriffen und Narrativen manifestiert, die das Problem eher umkreisen als es zu benennen.

Denn was ist eine Energiewende eigentlich, wenn man sie von ihrer politischen Aufladung befreit? Sie ist nichts anderes als der Versuch, ein komplexes Versorgungssystem neu zu organisieren, ohne dabei seine Grundfunktion zu verlieren, nämlich jederzeit Energie bereitzustellen – und genau diese Selbstverständlichkeit gerät ins Wanken, wenn man beginnt, Verfügbarkeit durch Hoffnung zu ersetzen und Planung durch Szenarien, die nur unter optimalen Bedingungen funktionieren.

Die eigentliche Frage ist daher nicht, ob erneuerbare Energien sinnvoll sind – das sind sie zweifellos –, sondern ob man ein System aufbauen kann, das ohne verlässliche Reserve funktioniert, und hier zeigt sich eine bemerkenswerte Verschiebung im Denken, denn während früher technische Systeme auf Sicherheit ausgelegt wurden, scheint heute eine gewisse Bereitschaft entstanden zu sein, Risiken in Kauf zu nehmen, solange das Ziel als moralisch gerechtfertigt erscheint.

Doch die Physik kennt keine Moral, und das Stromnetz kennt keine Ideologie, sondern nur Frequenzen, Lasten und Gleichgewichte, die entweder eingehalten werden oder nicht, und genau deshalb ist die Vorstellung, man könne ein solches System allein durch politischen Willen stabilisieren, eine gefährliche Illusion, die sich früher oder später an der Realität messen lassen muss.

Es ist diese Diskrepanz, die dem Ganzen eine fast tragische Dimension verleiht, denn man erkennt den guten Willen, man erkennt die Notwendigkeit von Veränderung, und doch sieht man zugleich, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, an entscheidenden Stellen unvollständig ist – ein Puzzle, bei dem das zentrale Teil fehlt, während man bereits versucht, das Gesamtbild zu präsentieren.

Und so richtet sich der Blick zwangsläufig auf die Republik selbst, auf ihre politische Kultur, ihre Entscheidungsprozesse und ihre Fähigkeit, mit unbequemen Wahrheiten umzugehen, denn die Energiewende ist längst nicht mehr nur ein technisches Projekt, sondern ein Spiegelbild dessen, wie dieses Land mit Realität, Risiko und Verantwortung umgeht.

Deutschland versteht sich gern als Vorreiter, als moralische Instanz, als Modell für andere Länder, doch gerade dieser Anspruch führt bisweilen dazu, dass man sich selbst unter Druck setzt, Lösungen präsentieren zu müssen, bevor sie tatsächlich ausgereift sind, wodurch eine Dynamik entsteht, in der Kritik nicht als notwendiger Bestandteil eines funktionierenden Systems verstanden wird, sondern als Störung, als Verzögerung, als Hindernis auf dem Weg zu einem Ziel, das bereits als alternativlos definiert wurde.

Dabei wäre gerade die Offenheit für Kritik das, was ein solches Projekt dringend benötigt, denn die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Eine notwendige Speichergröße von rund 12.000 GWh steht einer real verfügbaren Kapazität von 26 GWh gegenüber (12), ein Verhältnis, das nicht durch politische Kommunikation, sondern nur durch massive technische Entwicklungen verändert werden kann – Entwicklungen, die Zeit, Ressourcen und vor allem Ehrlichkeit erfordern.

Stattdessen entsteht oft der Eindruck, dass man sich in einem Zustand des „Weiter so“ eingerichtet hat, in dem Probleme zwar erkannt, aber nicht konsequent adressiert werden, weil ihre Lösung unbequem, teuer oder politisch riskant wäre, sodass sich die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer weiter vergrößert, während man gleichzeitig versucht, den Eindruck von Kontrolle aufrechtzuerhalten.

Und genau hier beginnt die Eskalation, die man lange vermeiden wollte, denn ein Energiesystem ist kein Debattenraum, sondern eine Infrastruktur, die funktionieren muss – jederzeit, unter allen Bedingungen –, und wenn sie das nicht tut, dann sind die Konsequenzen nicht theoretisch, sondern real: steigende Preise, sinkende Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Schäden und letztlich ein Vertrauensverlust, der weit über die Energiepolitik hinausgeht.

Am Ende bleibt daher eine Erkenntnis, die ebenso schlicht wie unbequem ist: Die Energiewende ist kein moralisches Projekt, sondern ein technisches, und sie wird nicht daran gemessen werden, wie gut sie gemeint war, sondern daran, ob sie funktioniert, ob sie ein Land mit Energie versorgen kann – zuverlässig, bezahlbar und dauerhaft.

Das fehlende Puzzlestück ist dabei kein Detail, sondern das Zentrum, und solange dieses Zentrum nicht geschlossen wird, bleibt das gesamte Bild unvollständig, egal wie oft man es beschreibt oder wie schön man es darstellt, denn ein System, das auf Hoffnung basiert, wird früher oder später an der Realität scheitern, während ein System, das auf physikalischen Grundlagen aufgebaut ist, auch unter schwierigen Bedingungen bestehen kann.

Und vielleicht ist genau das die eigentliche Aufgabe der kommenden Jahre: nicht noch mehr Ziele zu formulieren, sondern endlich die Grundlagen zu schaffen, die notwendig sind, um diese Ziele überhaupt erreichen zu können, selbst wenn das bedeutet, unbequeme Entscheidungen zu treffen und liebgewonnene Narrative zu hinterfragen.

Denn Fortschritt entsteht nicht durch das Ignorieren von Problemen, sondern durch ihre Lösung – und wer das zentrale Problem ausblendet, der betreibt keine Transformation, sondern eine Illusion, die umso gefährlicher wird, je länger man an ihr festhält.

Apropos Systeme, die gut gemeint sind und sich doch gegen die Realität stellen: In der Trilogie „Der grüne Kommunismus“ von Alfred-Walter von Staufen wird genau diese Dynamik in aller Schärfe seziert – nicht als platte Kritik, sondern als tiefgehende Analyse eines Denkens, das glaubt, gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse durch moralische Zielsetzungen ersetzen zu können, ohne die zugrunde liegenden Strukturen ausreichend zu berücksichtigen.

Die Bücher zeigen anhand zahlreicher Beispiele, wie Ideologie, politische Planung und wirtschaftliche Realität aufeinanderprallen, wie sich Systeme verselbstständigen und wie aus ursprünglich guten Absichten Mechanismen entstehen können, die am Ende mehr Schaden als Nutzen erzeugen, weil sie sich von der Wirklichkeit entfernen, anstatt sie zu integrieren.

Gerade im Kontext der Energiewende wirkt diese Analyse aktueller denn je, denn sie stellt die entscheidende Frage: Was passiert, wenn ein System nicht mehr an seiner Funktion, sondern an seiner Gesinnung gemessen wird?

Wer verstehen will, warum sich politische Projekte manchmal von der Realität lösen und welche Folgen das haben kann, findet in dieser Trilogie nicht nur Antworten, sondern auch eine unbequeme, aber notwendige Perspektive auf unsere Gegenwart.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) Fraunhofer ISE: https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2024/stromspeicher-in-deutschland.html

(2) Bundesverband Solarwirtschaft: https://www.solarwirtschaft.de

(3) Agora Energiewende: https://www.agora-energiewende.de

(4) Deutscher Wetterdienst: https://www.dwd.de

(5) BMWK Szenarioanalysen: https://www.bmwk.de

(6) Bundesnetzagentur: https://www.bundesnetzagentur.de

(7) SMARD/Bundesnetzagentur: https://www.smard.de

(8) Fraunhofer ISE: https://www.ise.fraunhofer.de

(9) IEA – Critical Minerals Report: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions

(10) BloombergNEF: https://about.bnef.com

(11) World Nuclear Association: https://www.world-nuclear.org

(12) BMWK: https://www.bmwk.de; Fraunhofer ISE: https://www.ise.fraunhofer.de

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