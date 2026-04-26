Von Alfred-Walter von Staufen

Vertrauen ist kein Freibrief

Wer verlangt, man müsse „der Wissenschaft“ vertrauen, verwechselt bereits im ersten Satz eine Methode mit einer Autorität, eine offene, im besten Fall selbstkorrigierende Suchbewegung mit einem säkularen Priesteramt, und genau an diesem Punkt beginnt das Problem, denn Wissenschaft verdient Respekt, Prüfung, Widerspruch und, wenn die Evidenz trägt, Zustimmung, aber sie verdient niemals jene blinde, moralisch aufgeladene Unterwerfung, die man sonst eher aus Ideologien, Konfessionen oder Parteiapparaten kennt. Dass die Skepsis vieler Bürger nicht einfach ein Produkt von Unbildung oder Bosheit ist, zeigt sogar die wissenschaftsnahe Selbstbeobachtung: Das Wissenschaftsbarometer hält das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung in Deutschland zwar weiterhin für stabil, zugleich meint aber eine Mehrheit der Befragten, der Einfluss von Wirtschaft und Politik auf die Wissenschaft sei zu groß. Wer diese Spannung nicht ernst nimmt, wer nur fromm „Vertrauen!“ ruft und jeden Zweifel schon für eine Charakterschwäche hält, der hat das eigentliche Problem nicht verstanden: Nicht das Misstrauen zerstört Wissenschaft, sondern der Missbrauch ihres Namens als Herrschaftssprache. [1]

Man muss dafür nicht einmal bis in die Gegenwart springen. Ein Blick in die Archive genügt, und der Kittel beginnt zu flackern. Die Eugenik wurde nicht von irgendwelchen Kneipenpropheten erfunden, sondern von angesehenen Akademikern der Akademie LEOPOLDINA , Ärzten und Biologen befördert; das NIH beschreibt sie selbst als Bewegung, die aus der Annahme entstand, menschliche Eigenschaften ließen sich simpel vererben und die „menschliche Rasse“ könne durch Selektion verbessert werden. Aus dieser Mischung aus Biologie, Sozialdisziplinierung und Größenwahn entstanden Zwangssterilisationen, Entrechtungen und eine Sprache des angeblich Minderwertigen, die später politisch mörderisch wurde. Daneben blühte die Phrenologie, also der Wahn, man könne Intelligenz, Charakter und moralische Qualität aus Schädelformen lesen; die Encyclopaedia Britannica nennt sie heute klar eine diskreditierte Pseudowissenschaft. Mit anderen Worten: Was als Wissenschaft auftrat, war oft genug nur das Vorurteil der Epoche in gelehrter Sprache. [2] [3]

Und weil sich Epochenirrtümer so gern erhaben geben, kamen sie oft mit Siegel, Titel und institutioneller Würde daher. Darum ist das Gerede, man müsse „auf die Wissenschaft hören“, so unerquicklich simpel: Auf welche denn, auf die der Zwangssterilisierer, auf die der Schädelvermesser, auf die der Lobotomie-Lobby? Egas Moniz erhielt 1949 sogar den Nobelpreis für die Lobotomie; die Nobel Foundation selbst hält fest, dass der Eingriff in den 1940er und 1950er Jahren weit verbreitet war, bevor deutlich wurde, dass er schwere Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen konnte. Man muss sich das in aller Nüchternheit auf der Zunge zergehen lassen: Eine als Fortschritt gefeierte Therapie, ausgezeichnet mit der höchsten wissenschaftlichen Weihe, hinterließ bei zahllosen Menschen zerstörte Biografien. Wer daraus nicht lernt, dass institutionelles Prestige und Wahrheit zwei verschiedene Dinge sind, lernt überhaupt nichts. [4] [5]

Ebenso unerquicklich war die Geschichte der Hygiene, die heute jeder Grundschüler versteht und die damals an der Eitelkeit der Lehrmeinung zerschellte. Semmelweis erkannte im 19. Jahrhundert, dass Händewaschen die Müttersterblichkeit drastisch senken konnte, doch Ärzte gingen weiterhin von der Leiche zum Kreißsaal, als sei das Sakko des Professors ein Schutzengel und nicht womöglich der Träger des Todes. Fachhistorische Beiträge in PubMed und NCBI erinnern daran, dass Ärzte damals eben nicht routinemäßig ihre Hände wuschen und Semmelweis’ Intervention ein frühes, starkes Beispiel epidemiologisch begründeter Prävention war. Der eigentliche Skandal war nicht der Irrtum allein, sondern die Arroganz, mit der man den Korrekturversuch abwehrte. [6] [7]

Ähnlich unerquicklich verlief die Geschichte des Rauchens. Heute wirkt es wie ein schlechter Scherz aus einem schwarzen Kabarett, dass Ärzte einst in Zigarettenwerbung auftauchten, um Sicherheit zu signalisieren; historisch ist es gut dokumentiert. Eine Auswertung in der American Journal of Public Health zeigt, wie Tabakfirmen zwischen 1930 und 1953 gezielt mit dem Bild des Arztes arbeiteten, während gleichzeitig die Evidenz für Gesundheitsschäden wuchs. Erst 1964 erklärte der Bericht des US Surgeon General auf Grundlage von mehr als 7.000 Publikationen unmissverständlich, dass Zigarettenrauchen Lungenkrebs und Kehlkopfkrebs bei Männern verursacht. Auch hier also dieselbe Lektion: Wissenschaft kann korrigieren, ja; aber bevor sie korrigiert, kann sie lange irren, verharmlosen oder sich instrumentalisieren lassen, während andere schon Kasse machen. [8] [9]

Wer noch immer glaubt, das seien nur Sünden aus staubigen Jahrhunderten, der schaue auf Arzneimittel und Umweltgifte. Das National Cancer Institute hält fest, dass DES zwischen 1940 und 1971 millionenfach Schwangeren gegeben wurde, in der irrigen Annahme, es könne Schwangerschaftskomplikationen verhindern; später zeigte sich der Zusammenhang mit schweren gesundheitlichen Schäden. Die Umweltgeschichte des Bleibenzins erzählt dasselbe Muster: Jahrzehntelang wurde ein hochtoxischer Stoff in die Alltagswelt gepumpt, bis Regulierung und Verbot das Offensichtliche nachholten. Wer also nach den vergangenen Jahren nicht mehr bereit ist, jede politische Maßnahme schon deshalb für vernünftig zu halten, weil irgendwo das Wort „wissenschaftsbasiert“ darübergeschrieben wurde, der ist nicht automatisch ein Feind der Vernunft, sondern womöglich schlicht ein Bürger mit historischem Gedächtnis. [10] [11]

Gerade deshalb muss man die Frage nach Vertrauen wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wissenschaft ist stark, wenn sie ihre Irrtumsfähigkeit offenlegt, wenn sie Dissens nicht moralisch vernichtet, wenn sie Interessen transparent macht und wenn sie zwischen Befund, Deutung und politischem Werturteil sauber trennt; sie wird gefährlich, wenn sie sich zur sakralen Kulisse eines Regierungsstils verwandelt, der Entscheidungen nicht mehr begründet, sondern mit Expertennamen versiegelt. Und genau an dieser Stelle beginnt das deutsche Problem der letzten Jahre erst wirklich interessant zu werden: nicht bei der Forschung im Labor, sondern dort, wo akademische Autorität, politische Macht, moralische Etikettierung und mediale Lautstärke ineinanderlaufen, bis der Bürger den Eindruck bekommt, nicht mehr beraten, sondern erzogen zu werden. [12] [13] [14]

Der Expertenstaat trägt keinen weißen Kittel, sondern ein Mandat

Der entscheidende Punkt liegt nämlich nicht darin, dass es in Deutschland kluge Köpfe gäbe, die Regierungen beraten, denn selbstverständlich braucht ein moderner Staat Fachwissen, Analysen, Modellierungen und Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich machen können; unerquicklich wird es erst dann, wenn aus Beratung ein Ersatz für öffentliche Debatte wird, wenn der Bürger den Eindruck bekommt, dass zwischen Ministerium, Medienarena und akademischer Spitzeninstitution längst ein eigener „Wohnraum“ entstanden ist, in dem nicht mehr offen um den besseren Weg gerungen, sondern nur noch verkündet wird, was angeblich als vernünftig zu gelten hat. Genau hier tauchen die großen Namen auf, die in Deutschland fast schon den Ton einer säkularen Weihe tragen: die Leopoldina, der Deutsche Ethikrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen, dazu der ganze Kranz weiterer Gremien, Kommissionen und Expertenzirkel, die formal unabhängig sein mögen, praktisch aber eine enorme Definitionsmacht darüber besitzen, was als rational, verantwortungsvoll und vertretbar gilt. Das viele der Gelehrten des Deutschen Ethikrats und der Wirtschaftsweisen auch Leopoldina-Mitglieder sind und auch noch in den Führungsetagen Deutscher Konzerne sitzen, ist gewiss alles andere als ein Zufall!

Man muss bei der Kritik allerdings sauber bleiben, sonst macht man es sich zu leicht und hilft am Ende genau jenen, die jede Skepsis gern als dumpfen Affekt abtun. Die Leopoldina ist offiziell die Nationale Akademie der Wissenschaften, sie berät Politik und Öffentlichkeit in wissenschaftlichen Zukunftsfragen und nimmt Stellung zu gesellschaftlich relevanten Themen; genau so beschreibt sie ihre eigene Aufgabe. Während der Corona-Jahre trat sie mit Ad-hoc-Stellungnahmen aufgrund von „ Modellrechnungen “ besonders sichtbar in Erscheinung, etwa mit Empfehlungen zu Kontaktbeschränkungen, Schulpolitik und weiteren Maßnahmen, die offenkundig nicht bloß naturwissenschaftliche, sondern zugleich soziale, ökonomische und freiheitliche Folgen hatten. Das ist an sich noch kein Skandal, wohl aber ein Lehrstück darüber, wie schnell aus einer wissenschaftlichen Stimme eine politisch aufgeladene Autorität werden kann, der in der öffentlichen Wahrnehmung mehr als nur beratendes Gewicht zukommt. Wer „die Leopoldina“ sagt, meint eben im Alltag nicht irgendeinen Diskussionsbeitrag unter vielen, sondern fast schon eine „Oberinstanz der Vernünftigkeit“ 😉. [15] [16]

Darin liegt die eigentliche Schieflage, denn die Öffentlichkeit hört nicht nur Inhalte, sie hört Rang. Ein Satz aus einem privaten Forschungskolloquium ist ein Satz; ein Satz aus einer Nationalakademie ist politisches Material. Gerade deshalb reicht es nicht, sich hinter dem Wort „Empfehlung“ zu verstecken, denn Empfehlungen solcher Institutionen wirken im medialen und politischen Betrieb eben nicht wie lose Gedanken, sondern wie eine Art Gütesiegel für das, was kurz darauf als alternativlos verkauft wird. Diese Wirkung ist umso größer, je weniger die Grenzen zwischen empirischer Erkenntnis und normativer Bewertung kenntlich gemacht werden. Ob ein „Virus“ ansteckend ist, ist eine wissenschaftliche Frage; ob dafür Schulen monatelang geschlossen werden sollen, ist es nicht allein, denn hier prallen Freiheitsrechte, Bildungschancen, familiäre Lasten, psychische Schäden und politische Wertentscheidungen aufeinander. Wer diese Ebenen vermischt, verwandelt Wissenschaft unbemerkt in Regierungsstil.

Ähnlich verhält es sich beim Deutschen Ethikrat, der nach eigener Darstellung Bundestag und Bundesregierung sowie die Öffentlichkeit in ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen berät. Schon diese Selbstbeschreibung zeigt, wie gewaltig der Deutungsraum ist, in dem sich dieses Gremium bewegt, denn Ethik ist eben nicht Laborchemie, sondern der Versuch, in konflikthaften Lebenslagen vernünftige Maßstäbe zu formulieren. Gerade deshalb wäre hier intellektuelle Bescheidenheit das höchste Gebot. Doch in der politischen Wirklichkeit werden ethische Stellungnahmen oft nicht als Einladung zur Debatte behandelt, sondern als moralische Aufladung einer ohnehin gewünschten Linie . Wer dann Einwände erhebt, merkt rasch, wie sich die Sprache verändert: Aus Kritik wird Verantwortungslosigkeit, aus Widerspruch wird Verrohung, aus Skepsis wird eine Charakterfrage. Der Ethikrat erlässt keine Gesetze, gewiss; aber er beeinflusst das moralische Klima, in dem Gesetze vorbereitet, legitimiert und verteidigt werden. Und das ist Macht, auch wenn sie nicht in Handschellen auftritt. [17]

Die sogenannten Wirtschaftsweisen wiederum gehören organisatorisch nicht direkt zur Leopoldina (jedoch wie bereits erwähnt einige von denen sind rein zufällig auch Leopoldina-Mitglieder), sondern zum Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, einem unabhängigen wissenschaftlichen Beratungsgremium, das die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen berät. Gerade diese „Unabhängigkeit“ wird regelmäßig betont, und auch hier wäre es töricht zu behaupten, man habe es mit einem bloßen Befehlsempfänger der Tagespolitik zu tun. Aber der Punkt liegt anderswo: In der öffentlichen Praxis entsteht aus solchen Gremien eine Art technokratische Oberbühne, auf der komplexe gesellschaftliche Konflikte in Kennzahlen, Szenarien und modellierte Plausibilitäten übersetzt werden, bis der Bürger vergisst, dass hinter jeder scheinbar nüchternen Empfehlung auch Menschen mit Annahmen, Weltbildern, Prioritäten und blinden Flecken sitzen. Der Sachverständigenrat selbst beschreibt seine Aufgabe als regelmäßige Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und als Hilfe zur Urteilsbildung bei allen wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen. Man beachte die Formulierung: Hilfe zur Urteilsbildung. In der politischen Kommunikation wird daraus nicht selten: So ist es, so muss es sein, und wer abweicht, versteht die Lage nicht. [18]

Damit ist der Kern des Problems benannt. Nicht Wissenschaft als solche steht hier am Pranger, sondern ihre Verwandlung in ein Herrschaftsinstrument aus Reputation, institutioneller Dichte und moralischer Aufladung. Das ist kein rein deutsches Phänomen, aber in Deutschland gedeiht es besonders gut, weil man hier eine fast zärtliche Sehnsucht nach verwalteter Vernunft hat, nach dem großen Schiedsrichter aus dem Expertenzimmer, der den Streit der Bürger beendet, indem er ihn als erledigt erklärt. Genau deshalb reagieren viele Menschen inzwischen nicht mehr allergisch auf Forschung, sondern auf das politische Bühnenbild, in dem Forschung als letzte Instanz auftritt, während ihre Unsicherheiten, Interessenkonflikte und inneren Kämpfe hinter einer glatten Front aus Pressekonferenzen, Talkshows und „Einordnungen“ verschwinden. Wenn aber der Bürger merkt, dass er zwar formell gefragt, faktisch aber pädagogisch behandelt wird, dann wächst nicht nur das Misstrauen gegen die Politik, sondern auch gegen jene Wissenschaft, die sich freiwillig in ihre Nähe gestellt hat. Und das ist vielleicht der größte Schaden überhaupt: dass eine Methode, die vom Zweifel lebt, ihren Ruf verliert, weil ihre Vertreter sich allzu gern wie Verwalter des richtigen Bewusstseins benehmen.

An dieser Stelle passt auch der Blick auf mein Buch „Die Wut des kleinen Mannes“ (von Alfred-Walter von Staufen), weil es genau dieses Gefühl ernst nimmt, das in Sonntagsreden so gern abgetan wird: die stille, oft beschämte, manchmal zornige Erfahrung vieler Bürger, im eigenen Land nur noch Objekt von Erklärungen, Maßnahmen und moralisierenden Belehrungen zu sein, während über ihre Köpfe hinweg beschlossen wird, was vernünftig, solidarisch, nachhaltig oder alternativlos sei. Das Buch ist kein Pamphlet gegen Bildung und schon gar kein Schlachtruf gegen Forschung, sondern eine präzise, unbequeme Betrachtung jener wachsenden Distanz zwischen einer sprechenden Klasse aus Politik, Medien und Expertenapparat auf der einen Seite und den alltäglichen Erfahrungen normaler Menschen auf der anderen, die ihre Stromrechnung lesen, ihre Miete zahlen, ihre Kinder aufziehen und dennoch ständig den Eindruck haben, sie müssten sich von oben sagen lassen, was sie zu denken, zu ertragen und zu akzeptieren hätten. Wer verstehen will, warum das Vertrauen schwindet und warum sich Entfremdung nicht mit noch mehr Belehrung kurieren lässt, der wird in diesem Buch mehr finden als Wut, nämlich einen sehr genauen Blick auf das beschädigte Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten.

Wer Wahrheit sagt, darf keine Unfehlbarkeit verlangen

Das eigentlich Verstörende an der ganzen Debatte ist ja nicht, dass Wissenschaft irren kann, denn das kann und muss sie sogar, wenn sie mehr sein will als eine dekorative Liturgie für gebildete Milieus, sondern dass ausgerechnet jene Kreise, die sich so gern auf Wissenschaft berufen, oft eine Sprache pflegen, in der Zweifel nicht als notwendiger Bestandteil von Erkenntnis erscheint, sondern als moralischer Makel, als Abweichung vom anständigen Ton, als Störung einer bereits feststehenden Vernunftordnung. Dabei sagen es die Institutionen selbst, freilich in höflicherem Ton, als man es im politischen Tagesgeschäft dann zu hören bekommt: Die Leopoldina versteht sich als Nationale Akademie der Wissenschaften, die Politik und Gesellschaft unabhängig zu wichtigen Zukunftsthemen berät; seit ihrer Ernennung zur Nationalakademie 2008 hat sie die Aufgabe der wissenschaftsbasierten Gesellschafts- und Politikberatung ausdrücklich ausgebaut. Der Deutsche Ethikrat wiederum bearbeitet laut gesetzlichem Auftrag ethische, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche, medizinische und rechtliche Fragen und gibt mit Stellungnahmen und Empfehlungen Orientierung für Gesellschaft und Politik; seine Mitglieder werden vom Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Bundestages ernannt. Der Sachverständigenrat Wirtschaft schließlich hat den gesetzlichen Auftrag, die gesamtwirtschaftliche Lage und ihre absehbare Entwicklung darzustellen und Fehlentwicklungen sowie Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder Beseitigung aufzuzeigen. Das alles ist legitim, notwendig, ja in Teilen sogar vorbildlich – aber es ist eben kein Himmel ohne Interessen, keine wolkenlose Zone reiner Wahrheit, sondern ein dichtes Feld aus Expertise, Auswahl, Deutung, Wertung und institutioneller Autorität. [19]

Gerade deshalb ist der immer wieder vorgetragene Satz, man müsse „der Wissenschaft vertrauen“, so unerquicklich ungenau, weil er unterschlägt, dass Wissenschaft nicht im Singular auftritt, sondern in Schulen, Interessen, Fachkulturen, Gremien, Auswahlmechanismen und öffentlichen Inszenierungen, und weil er zweitens so tut, als sei die Grenze zwischen Befund und politischer Bewertung irgendwie naturgegeben, obwohl sie in Wahrheit ständig neu gezogen, verschoben und im Ernstfall auch verwischt wird. Eine Akademie kann Daten zusammentragen; ob aus diesen Daten am Ende ein freiheitsschonender, wirtschaftlich tragfähiger und sozial verantwortbarer Weg folgt, ist damit noch längst nicht entschieden. Ein Ethikrat kann kluge und abgewogene Überlegungen formulieren; ob daraus im politischen Betrieb eine offene Einladung zum Denken oder eine moralische Disziplinierungsformel wird, entscheidet nicht nur die Qualität des Textes, sondern auch das Klima, in dem er verbreitet, ausgeschlachtet und gegen Kritiker gewendet wird. Und ein wirtschaftswissenschaftliches Gutachten mag mit großem Ernst verschiedene Zielkonflikte aufzeigen; sobald es im politischen Raum als quasi naturgesetzliche Notwendigkeit verkauft wird, verwandelt sich Analyse in Legitimationsmaterial. Genau an diesem Punkt beginnt die Müdigkeit vieler Bürger, die nicht an Formeln, Modellen oder Forschung verzweifeln, sondern an der Erfahrung, dass hinter dem Wort „wissenschaftlich“ allzu oft ein pädagogischer Ton steht, der eher Gehorsam als Urteilskraft einfordert. [20]

Dass dieses Misstrauen nicht bloß das Grummeln einiger Randfiguren ist, sondern längst im Zentrum der Gesellschaft angekommen ist, zeigen selbst wissenschaftsnahe Erhebungen. Das Wissenschaftsbarometer berichtet für Deutschland ein insgesamt stabiles Vertrauen in Wissenschaft und Forschung, zugleich aber hält eine Mehrheit den Einfluss von Wirtschaft und Politik auf die Wissenschaft für zu groß; der Wissenschaftsrat verweist in seiner 2026 veröffentlichten Perspektivschrift ebenfalls auf entsprechende Werte aus dem Wissenschaftsbarometer, wonach 67 Prozent den Einfluss der Wirtschaft und 57 Prozent den Einfluss der Politik auf die Wissenschaft als zu groß empfinden. Man muss diese Zahlen nicht hysterisch aufladen, um zu verstehen, was sie bedeuten: Der Bürger misstraut nicht notwendig dem Mikroskop, sondern dem Betrieb um das Mikroskop herum, der Finanzierung, der Auswahl, der medialen Rahmung, der Nähe zu Ministerien, der Gewissheitstonlage, kurz gesagt jener ganzen Inszenierung von Neutralität, die oft umso lauter beschworen wird, je stärker sie unter Druck steht. Neutralität ist im politischen Beratungsraum kein Zustand, sondern eine Disziplin, eine tägliche Übung in Selbstbegrenzung, Transparenz und intellektueller Demut. Dort, wo diese Demut schwindet, wächst die Versuchung, Kritik nicht mehr argumentativ zu beantworten, sondern mit Etiketten zu entschärfen. [21] [22]

Und genau hier liegt die Lehre, die man nach all den Jahren, all den Krisen, all den irrtumsfreudigen Gewissheiten endlich einmal nüchtern ziehen sollte. Nicht der Bürger ist der Störfaktor, wenn er nachfragt, wer ein Gremium besetzt, wer eine Stellungnahme verfasst, welche Prämissen einem Modell zugrunde liegen und an welchem Punkt aus fachlicher Expertise plötzlich politische Normsetzung wird. Der Störfaktor ist vielmehr jener still angewachsene Expertenstaat, der sich demokratisch unangreifbar macht, indem er seine Werturteile als Sachzwang, seine Präferenzen als Vernunft und seine Empfehlungen als moralisch überhöhte Notwendigkeit ausgibt. Eine freie Gesellschaft lebt aber nicht davon, dass Akademien, Räte und Gutachter verstummen; sie lebt davon, dass deren Einfluss sichtbar, überprüfbar, kritisierbar und begrenzbar bleibt. Wer Wissenschaft gegen Kritik immunisieren will, verrät nicht nur die Demokratie, sondern auch die Wissenschaft selbst, denn ihr Kern ist nicht Autorität, sondern Prüfung; nicht Reputation, sondern Widerlegbarkeit; nicht die beruhigende Geste des großen Belehrers, sondern die unbequeme Offenheit, irren zu können. [23] [24] [25] [26] [27]

Darum sollte man den Satz „Vertraut der Wissenschaft“ vielleicht endlich durch einen erwachseneren ersetzen, einen Satz ohne Weihrauch und ohne den beleidigten Unterton jener Milieus, die ihr eigenes Weltbild für die letzte Ausfahrt der Vernunft halten. Man sollte sagen: Achtet die Wissenschaft, prüft ihre Ergebnisse, verlangt Transparenz, trennt Befund von Moral, Analyse von Herrschaft, Forschung von politischer Verwertung, und verwechselt nie den wissenschaftlichen Prozess mit seinen Funktionären, denn auch Akademien, Ethikräte, Sachverständige und Kommissionen sind Gebilde aus Menschen, Karrierewegen, Moden, Eitelkeiten, Überzeugungen und zeitgebundenen Blindstellen. Der Bürger muss ihnen nicht feindlich gegenüberstehen. Aber er muss ihnen auch nicht ergeben sein. Demokratie ist kein Warteraum, in dem das Volk still sitzt, bis ihm die bessere Einsicht aus einem Gremium zugestellt wird; Demokratie ist die Zumutung, dass freie Menschen sich streiten dürfen, auch gegen den Ton der höheren Kreise, und dass kein weißer Kittel, kein Gutachten und kein Podiumsgesicht ihnen dieses Recht abnimmt. Die Moral ist am Ende unerquicklich schlicht: Wo Wissenschaft sich ihrer Grenzen bewusst bleibt, stärkt sie Freiheit; wo sie sich mit Macht gegen Kritik abschirmt, wird sie zum Werkzeug der Macht. Und Macht, die sich für Vernunft ausgibt, ist meist gefährlicher als Macht, die wenigstens noch zugibt, dass sie Macht ist.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

[1] https://wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/

[2] https://irp.nih.gov/catalyst/29/4/unfit-to-breed-americas-dark-tale-of-eugenics

[3] https://www.britannica.com/topic/phrenology

[4] https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1949/moniz/facts/

[5] https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1949/moniz/article/

[6] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9632745/

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144018/

[8] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1470496/

[9] https://www.cdc.gov/tobacco-surgeon-general-reports/about/history.html

[10] https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/hormones/des-fact-sheet

[11] https://www.epa.gov/history/epa-history-lead

[12] https://wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/

[13] https://www.leopoldina.org/aufgaben/empfehlen-und-beraten/politikberatung-in-deutschland

[14] https://www.leopoldina.org/akademie/rolle-der-leopoldina

[15] https://www.leopoldina.org/die-akademie/aufgaben-und-struktur/

[16] https://www.leopoldina.org/ergebnisse-und-termine/publikationen

[17] https://www.ethikrat.org/der-ethikrat/aufgaben/

[18] https://www.svr-wirtschaft.de/der-sachverstaendigenrat.html

[19] https://www.leopoldina.org/aufgaben; https://www.leopoldina.org/aufgaben/vernetzen/der-staendige-ausschuss-der-nationalen-akademie-der-wissenschaften; https://www.ethikrat.org/ueber-uns/der-ethikrat/; https://www.ethikrat.org/; https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ueber-uns/gesetz.html; https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ueber-uns/aufgaben.html

[20] https://www.leopoldina.org/aufgaben; https://www.ethikrat.org/; https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ueber-uns/aufgaben.html; https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ueber-uns/gesetz.html

[21] https://wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/

[22] https://www.wissenschaftsrat.de/download/2026/3014-26.pdf?__blob=publicationFile&v=11

[23] https://www.leopoldina.org/aufgaben

[24] https://www.ethikrat.org/

[25] https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ueber-uns/aufgaben.html

[26] https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ueber-uns/gesetz.html

[27] https://wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/

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