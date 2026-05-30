Von Alfred-Walter von Staufen

Wenn eine Sozialministerin die Wirklichkeit weichzeichnet

Bärbel Bas ist nicht wegen eines einzelnen Satzes politisch unhaltbar, sondern weil sich in diesem Satz eine ganze Regierungsmentalität verdichtet: das beharrliche Wegsprechen dessen, was Millionen Bürger längst auf ihren Lohnzetteln, in ihren Abgabenbescheiden, in ihren kommunalen Haushalten und an den überfüllten Schreibtischen der Jobcenter spüren. Wer als Bundesministerin für Arbeit und Soziales, seit dem 6. Mai 2025 im Amt und seit dem 27. Juni 2025 zudem Vorsitzende der SPD, in einer Lage wachsender sozialer Spannungen nicht präziser spricht, sondern den Bürgern mit einem Satz wie „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“ eine politische Beruhigungspille reicht, die schon beim Schlucken bitter nach Realitätsverweigerung schmeckt, der beschädigt nicht nur die eigene Glaubwürdigkeit, sondern auch den Restbestand an Vertrauen in einen Staat, der jeden Monat zuverlässig Beiträge abbucht und dann so tut, als seien die Fragen der Beitragszahler eine moralische Unverschämtheit (1).

Natürlich ist Migration nicht einfach Bürgergeld, und natürlich kommen Menschen aus vielen Gründen nach Deutschland: Krieg, Verfolgung, Arbeit, Familie, Hoffnung, Not, manchmal auch schlichte Perspektivlosigkeit. Wer daraus eine primitive Parole macht, vergiftet die Debatte. Aber wer das Gegenteil behauptet und jede Einwanderung in soziale Sicherungssysteme kategorisch abstreitet, betreibt ebenfalls keine Aufklärung, sondern eine Art amtliche Nebelmaschine. ZDFheute schrieb zu Bas’ Satz ausdrücklich, die Zahlen zeigten, dass sie falsch liege, und verwies für Januar 2026 auf 2.410.700 ausländische Bezieher von Regelleistungen sowie einen Anteil von rund 46,5 Prozent unter den Leistungsberechtigten ohne deutsche Staatsangehörigkeit; zugleich erinnerte ZDF daran, dass der Koalitionsvertrag von Union und SPD selbst davon spricht, Anreize zur Einwanderung in die Sozialsysteme deutlich reduzieren zu wollen (2). Genau hier beginnt der eigentliche politische Skandal, nicht im Schaum der Talkshows, nicht im empörten Tweet, nicht im Parteienstreit, sondern in dieser doppelten Buchführung: Im Vertrag erkennt man das Problem an, im Plenum wischt man es vom Tisch, und draußen soll der Bürger bitte weiter lächeln, als hätte er gerade keine Rechnung bekommen, sondern eine Einladung zum Sommerfest der Bürokratie.

Eine Sozialministerin darf irren. Sie darf sich korrigieren. Sie darf differenzieren. Aber sie darf nicht den Eindruck erwecken, der Staat halte seine eigenen Bürger für zu grob, zu dumm oder zu gefährlich, um ihnen die Wahrheit in vollständigen Sätzen zuzumuten. Gerade das Arbeits- und Sozialministerium ist kein poetischer Salon, in dem man Begriffe wie Girlanden aufhängt, bis alles freundlich aussieht. Es ist die Schaltstelle eines Systems, in dem Menschen arbeiten, einzahlen, hoffen, krank werden, arbeitslos werden, alt werden, pflegen, verzweifeln und trotzdem jeden Monat erwarten dürfen, dass die politische Führung wenigstens die Wirklichkeit nicht beleidigt. Bas sprach in der Regierungsbefragung selbst davon, der Arbeitsmarkt stehe unter Druck und man müsse wirtschaftlich wieder „in die Spur kommen“; sie verwies dabei auf Investitionen von 500 Milliarden Euro in Straßen, Schulen und Digitalisierung (3). Wer aber gleichzeitig den Druck anerkennt und eine zentrale Ursache öffentlicher Debatten sprachlich verdampfen lässt, steht nicht über dem Streit, sondern mitten im Problem.

Der Satz von Bas ist deshalb mehr als ein Ausrutscher. Er ist ein Symbol für eine politische Klasse, die mit moralischer Überlegenheit spricht, wenn sie eigentlich Rechenschaft ablegen müsste. Es geht nicht darum, Menschen gegeneinander auszuspielen. Es geht darum, den Sozialstaat vor seiner eigenen Überforderung zu schützen, damit er denen helfen kann, die ihn wirklich brauchen, und damit die arbeitende Mitte nicht irgendwann das Gefühl bekommt, sie sei nur noch der Lastesel eines Systems, das ihr morgens Solidarität predigt und abends die Tasche durchsucht. Wenn eine Ministerin diese Spannung nicht benennt, sondern beschwichtigt, verharmlost und sprachlich glättet, dann ist sie für genau dieses Amt politisch nicht mehr tragbar.

Wer Leistungsträger beschimpft und Schutzrechte verwässert, verliert die Mitte

Noch gefährlicher als der Satz über die Sozialsysteme ist bei Bärbel Bas die politische Doppelbewegung, die sich inzwischen wie ein roter Faden durch ihr Amt zieht: Nach links wird im Ton gekämpft, nach rechts wird in der Sache verwaltet, und dazwischen steht die arbeitende Mitte wie ein Mensch an einem Bahnsteig, an dem ständig Durchsagen kommen, aber kein Zug mehr hält. Auf dem Juso-Bundeskongress sprach Bas über ihren Besuch beim Arbeitgebertag und sagte, dort sei ihr klar geworden, „gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen“; Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger nannte diese Aussage einen in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellosen Aufruf zum Kampf gegen Arbeitgeber und warf ihr vor, ein Bild zu zeichnen, als dächten Arbeitgeber nur an sich (4). Man muss Arbeitgeber nicht romantisieren, man muss nicht jeden Verband lieben, nicht jede Lobbyrede beklatschen, nicht jeden Maßanzug für einen Beitrag zum Gemeinwohl halten; aber eine Arbeitsministerin, die ausgerechnet in einem Land mit Fachkräftemangel, Insolvenzsorgen, stagnierender Wirtschaft und erschöpften Betrieben rhetorisch die Frontlinie zwischen Staat und Arbeitgebern aufzieht, sägt an dem Ast, auf dem der Sozialstaat sitzt. Denn Sozialpolitik fällt nicht vom Himmel wie Konfetti auf einem Parteitag, sie wird bezahlt aus Arbeit, Wertschöpfung, Löhnen, Unternehmensgewinnen, Beiträgen und Steuern, also aus genau jenem Zusammenspiel, das Bas im falschen Moment in Klassenkampfsprache übersetzt.

Diese Sprache wäre schon schwer genug zu ertragen, wenn sie wenigstens mit einer klaren Linie verbunden wäre. Doch genau diese Linie fehlt. Beim Bürgergeld, das zur neuen Grundsicherung umgebaut wurde, verteidigte Bas strengere Regeln mit mehr Verbindlichkeit, Eigenverantwortung und Mitwirkung; der Bundestag beschloss am 5. März 2026 die Umgestaltung des Bürgergelds zur neuen Grundsicherung, das Gesetz soll in wesentlichen Teilen zum 1. Juli 2026 greifen (5). Gleichzeitig wurde die Reform von ganz unterschiedlichen Seiten kritisiert: den einen ist sie zu weich, den anderen zu hart, und mitten darin steht Bas wie eine Ministerin, die allen erklären möchte, dass der Sozialstaat nun entschlossener, gerechter, menschlicher, sparsamer, verbindlicher und zugleich ungefährlich werde. Nur funktioniert Politik nicht wie ein Warenkorb im Reformsupermarkt, in den man „Härte“, „Menschlichkeit“, „Einsparung“, „Würde“ und „Vertrauen“ legt und an der Kasse behauptet, es sei alles im Sonderangebot gewesen. Wenn am Ende selbst die Einsparwirkung öffentlich infrage steht, wenn Sanktionen härter klingen als sie fiskalisch wirken, wenn die Bürger draußen aber weiterhin das Gefühl haben, dass Leistung sich zu oft schlechter rechnet als geschicktes Durchreichen von Ansprüchen, dann ist das kein Reformsignal, sondern ein neues Kapitel jener politischen Kosmetik, bei der der Spiegel geputzt wird, während das Zimmer brennt.

Noch deutlicher wird der Widerspruch beim Arbeitszeitgesetz. Bas kündigte an, im Juni 2026 einen Entwurf zur Reform vorzulegen; die schwarz-rote Koalition will flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen und diskutiert den Wechsel von der täglichen zur wöchentlichen Höchstarbeitszeit (6). Juristische Einordnungen verweisen darauf, dass bisher nach § 3 Arbeitszeitgesetz grundsätzlich acht Stunden pro Werktag gelten und nur unter Voraussetzungen bis zu zehn Stunden möglich sind; Kritiker der Wochenlogik warnen, dass bei elf Stunden Ruhezeit rechnerisch sehr lange Arbeitstage denkbar würden (7). Und genau hier wird die politische Figur Bärbel Bas endgültig widersprüchlich: Sie attackiert Arbeitgeber rhetorisch, übernimmt aber eine Reformdebatte, die aus Sicht vieler Beschäftigter den Schutz des Arbeitstages aufweichen könnte. Sie spricht von sozialer Sicherheit, während die tägliche Grenze der Arbeitszeit zur Verhandlungsmasse wird. Sie gibt sich als Schutzpatronin der kleinen Leute, aber ihre Politik wirkt zu oft wie ein Formular, auf dem oben Solidarität steht und unten Flexibilisierung unterschrieben wird.

Eine Ministerin, die den Sozialstaat erklären müsste, macht ihn unverständlicher. Eine SPD-Vorsitzende, die Brücken bauen müsste, reißt sprachlich Gräben auf. Eine Arbeitsministerin, die Arbeit schützen müsste, tastet an Regeln, die für viele Beschäftigte nicht Bürokratie, sondern Atemluft bedeuten. Bärbel Bas ist deshalb nicht wegen einer einzelnen Kontroverse untragbar, sondern wegen der Summe aus beschwichtigender Sprache, parteipolitischer Kampfpose und technokratischer Reformlogik. Sie steht für eine Politik, die den Bürgern gleichzeitig mehr Vertrauen abverlangt und ihnen weniger Grund dafür gibt.

Ein Amt verträgt keine Nebelkerzen

Bärbel Bas ist inzwischen nicht mehr nur eine Politikerin mit angreifbaren Sätzen, sondern ein politisches Symptom: Sie steht für jene merkwürdige Mischung aus moralischem Sendungsbewusstsein, sozialpolitischer Unschärfe und demokratischer Härte gegen den Widerspruch, die den Bürger nicht überzeugt, sondern ermüdet. Wer den Sozialstaat verteidigen will, muss ihn ehrlich beschreiben. Wer Arbeit schützen will, muss die Menschen ernst nehmen, die morgens aufstehen, bevor das Land überhaupt wach ist. Wer Demokratie verteidigen will, darf nicht bei jeder unbequemen Verschiebung im Parteiensystem zuerst nach Verfahren, Verboten und Sicherheitsarchitekturen greifen. Bas zeigte sich im September 2025 offen für Gespräche über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren, nachdem die Grünen ein entsprechendes Gesprächsangebot gemacht hatten (8). Man kann über die AfD hart urteilen, man kann ihre Programmatik ablehnen, man kann sie politisch stellen, öffentlich zerlegen und mit besseren Antworten überflüssig machen. Aber eine SPD-Vorsitzende, die in einem Land voller Vertrauensverlust, Abstiegsangst und politischer Entfremdung den Eindruck verstärkt, die etablierten Parteien wollten unliebsame Konkurrenz lieber juristisch einhegen als politisch besiegen, gießt Öl in ein Feuer, das sie anschließend mit staatsbürgerlicher Besorgnis betrachtet.

Auch als Bundestagspräsidentin fiel Bas nicht nur durch Würde des Amtes auf, sondern durch eine Ordnungspolitik des Parlaments, die man einerseits verstehen kann und andererseits kritisch betrachten muss. Sie wollte härtere Strafen gegen Pöbler im Bundestag und brachte eine Erhöhung von Ordnungsgeldern ins Gespräch (9). Ja, ein Parlament darf kein Jahrmarkt der Verachtung werden. Ja, Zwischenrufe, kalkulierte Provokation und parlamentarischer Krawall beschädigen die Institution. Aber auch hier zeigt sich dasselbe Muster: Wo politische Überzeugungskraft fehlen müsste, tritt Disziplinierung auf. Wo Bürger Antworten erwarten, bekommen sie Verfahrensfragen. Wo die Demokratie atmen sollte, wird an der Hausordnung geschraubt. Die Verrohung des Parlaments ist ein echtes Problem, aber sie fällt nicht vom Himmel; sie wächst aus einer politischen Kultur, die Menschen zu lange erklärt hat, ihre Wut sei entweder moralisch falsch, statistisch ungebildet oder demokratisch verdächtig.

Genau deshalb ist Bärbel Bas als Symbolfigur so problematisch. Sie ist keine Randerscheinung und keine Anfängerin. Sie war Bundestagspräsidentin, ist Bundesministerin und SPD-Vorsitzende, also eine Frau mit Macht, Stimme, Zugriff und Verantwortung. Wenn ausgerechnet sie in zentralen Debatten über Migration, Sozialstaat, Arbeit, Arbeitgeber, Grundsicherung und AfD nicht ordnet, sondern verschärft; nicht klärt, sondern vernebelt; nicht verbindet, sondern neue Misstrauensräume schafft, dann darf man nicht mehr so tun, als gehe es nur um ein paar unglückliche Formulierungen. Dann geht es um politische Tragfähigkeit. Und diese Tragfähigkeit ist erschöpft.

An dieser Stelle gehört der Blick auf das neue Reformbuch „VERSORGUNG STATT VERSCHWENDUNG – Der Reformplan für einen Staat, der wieder den Bürgern dient.“ von Robert R. Manor und mir, weil genau dort die Frage gestellt wird, die in der Tagespolitik viel zu oft unter Aktenordnern, Talkshowposen und Parteitagsapplaus verschwindet: Wofür ist der Staat eigentlich da? Nicht für die Selbstbespiegelung seiner Funktionäre, nicht für das sprachliche Glätten seiner Fehlentscheidungen, nicht für die Verwaltung von Überforderung, sondern für den Bürger, der arbeitet, einzahlt, Kinder großzieht, Angehörige pflegt, Steuern zahlt, Regeln befolgt und am Ende des Monats trotzdem immer häufiger das Gefühl hat, in einem System zu leben, das von ihm alles verlangt und ihm im Gegenzug nur noch Erklärungen liefert.

Dieses Buch setzt dort an, wo die politische Rhetorik aufhört: bei der nüchternen Frage, wie Versorgung wieder verlässlich, Verwaltung wieder dienend, Sozialpolitik wieder ehrlich und Verantwortung wieder sichtbar werden kann. Es geht nicht um das billige Geschrei gegen den Staat, sondern um die notwendige Rückeroberung des Staates durch den Bürger. Alfred-Walter von Staufen liefert die staatsphilosophische Analyse, Robert R. Manor erdet sie mit jener rheinischen Vernunft, die auch dann noch einen Satz findet, wenn andere nur noch Pressemitteilungen sortieren, und Sören Fahr übersetzt die Kritik in Reformgedanken, die nicht im Wolkenkuckucksheim wohnen, sondern vor der Tür des Finanzamts, im Wartezimmer der Krankenkasse und im Bescheid eines Jobcenters. Wer verstehen will, warum Politiker wie Bärbel Bas inzwischen nicht mehr nur Personen, sondern Symptome eines größeren Staatsversagens sind, findet in diesem Reformbuch den Gegenentwurf: erst aufräumen, dann reformieren.

Der Staat darf den Bürger nicht für dumm verkaufen

Die Moral dieses Falles ist einfach, aber unbequem: Ein Sozialstaat, der nicht ehrlich über seine Belastungen spricht, verliert seine moralische Autorität. Eine Arbeitsministerin, die Arbeitgeber rhetorisch zum Gegner macht und gleichzeitig Reformen mitträgt, die viele Beschäftigte als Angriff auf Schutzrechte empfinden, verliert die Mitte. Eine Parteivorsitzende, die über Verbotsdebatten offen spricht, während Millionen Menschen längst nicht mehr wissen, ob sie von der Politik noch vertreten oder nur noch erzogen werden sollen, verwechselt Demokratie mit Verwaltung der Zumutung.

Bärbel Bas ist nicht unhaltbar, weil sie eine harte Meinung hat. Harte Meinungen gehören zur Demokratie. Sie ist politisch nicht mehr tragbar, weil ihre Aussagen und ihr Handeln genau jene Widersprüche verkörpern, an denen das Vertrauen in diesen Staat zerbricht: nach außen soziale Wärme, in der Praxis technokratische Härte; nach außen Schutz der kleinen Leute, in der Debatte Kampf gegen Arbeitgeber; nach außen Demokratieverteidigung, in der Wirkung neue Nahrung für Entfremdung.

Ein Land braucht Politiker, die Wirklichkeit aushalten. Es braucht Minister, die nicht jede unbequeme Zahl als Angriff behandeln. Es braucht Verantwortung statt Beschwichtigung. Versorgung statt Verschwendung. Wahrheit statt Wortnebel. Wer das nicht leisten kann, sollte nicht länger so tun, als sei das Amt nur eine Bühne, auf der man Haltung spielt, während draußen die Menschen die Rechnung bezahlen.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskabinett/baerbel-bas-2342788; https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/bas-sozialleistungen-migration-fluechtlinge-kritik-100.html

(2) https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/bas-sozialleistungen-migration-fluechtlinge-kritik-100.html

(3) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw19-de-regierungsbefragung-1145294

(4) https://www.focus.de/politik/deutschland/arbeitgeberpraesident-nennt-bas-aussage-bei-den-jusos-respektlos_a814294b-66ab-4673-b0cd-c2a8ebdba027.html; https://www.welt.de/article692da386937203503697947b

(5) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw10-de-grundsicherung-1150460; https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/Politik__Inland_/article6968b29629d7700ee8582a68/bas-verteidigt-buergergeld-reform.html

(6) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2026-05/arbeitszeitgesetz-reform-baerbel-bas-spd-familien-gewerkschaften; https://www.n-tv.de/politik/Arbeitsministerin-Bas-will-Acht-Stunden-Tag-Regelung-lockern-id30792810.html

(7) https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bas-kuendigt-gesetzentwurf-arbeitszeitgesetz-an-juni-2026

(8) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-09/afd-verbot-gruene-gespraeche-baerbel-bas-spd-union

(9) https://www.tagesspiegel.de/politik/euer-verhalten-widert-die-leute-an-bundestagsprasidentin-bas-will-strafen-fur-pobler-im-bundestag-erhohen-10768348.html

Teilen mit:

Beitrag

