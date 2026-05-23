Von Alfred-Walter von Staufen

Weimar war kein Gespenst, sondern eine Bedienungsanleitung für den Absturz

Das Ende der Weimarer Republik sollte uns nicht als staubiges Schulbuchkapitel begegnen, das man nach der zehnten Klasse ordentlich abheftet, um anschließend beruhigt zu behaupten, Geschichte wiederhole sich ohnehin nie, denn genau diese Selbstberuhigung ist der erste kleine Riss im Mauerwerk einer Demokratie, die sich für stabil hält, weil sie Verfassungsorgane besitzt, Gerichte beschäftigt, Ministerien beheizt und bei offiziellen Anlässen so staatstragend spricht, als könne die Republik schon deshalb nicht fallen, weil sie genügend Aktenordner mit Bundesadler auf dem Rücken stehen hat. Weimar ist nicht deshalb wichtig, weil heute alles genauso wäre; Weimar ist wichtig, weil dort sichtbar wurde, wie eine Demokratie innerlich austrocknet, bevor sie äußerlich zusammenbricht, wie Parlamente erst verspottet, dann umgangen, dann verachtet und schließlich für überflüssig erklärt werden, während ein erschöpftes Volk zwischen Arbeitslosigkeit, Inflationserinnerung, Abstiegsangst und politischem Ekel den Glauben verliert, dass ausgerechnet jene Institutionen, die seine Lage nicht verbessern, noch seine Freiheit schützen könnten.

Die brutale Lehre aus den Jahren 1930 bis 1933 lautet nicht, dass über Nacht ein ganzes Land den Verstand verlor, sondern dass die Demokratie Schritt für Schritt entkernt wurde, während man formal noch Wahlen abhielt, Reden druckte und Verfassung sagte, als wäre das Wort selbst schon Schutz genug. Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt, dass die Präsidialkabinette ab 1930 immer stärker auf Notverordnungen setzten und damit der Reichstag zunehmend umgangen wurde (1). Im Durchschnitt des Jahres 1932 gab es 5,6 Millionen registrierte Arbeitslose, was 29,9 Prozent entsprach, und Ende Februar 1932 lag die Zahl der sichtbaren Arbeitslosen bereits bei 6,1 Millionen (2). Wer solche Zahlen liest und sie nur als historische Statistik behandelt, hat nicht begriffen, dass hinter jeder Zahl ein Küchentisch stand, an dem weniger Brot lag, ein Vater, der schwieg, eine Mutter, die rechnete, ein junger Mensch, der in der Arbeitslosenschlange lernte, dass große Worte über Freiheit wenig wärmen, wenn der Ofen kalt bleibt.

Heute ist Deutschland nicht Weimar, und wer das behauptet, macht sich die Analyse zu billig; aber Deutschland trägt Weimar-Symptome, und wer das nicht sehen will, macht sich die Beruhigung zu bequem. Die Zustimmung zur Demokratie als Idee lag laut Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 zwar noch bei 90,4 Prozent, aber die Zustimmung zur Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik funktioniert, nur noch bei 42,3 Prozent (3). Das ist kein Randgeräusch. Das ist das Knacken im Gebälk. Wenn Menschen Demokratie grundsätzlich bejahen, aber ihrer konkreten politischen Ausführung nicht mehr trauen, dann entsteht genau jener gefährliche Zwischenraum, in dem Verachtung wächst: nicht unbedingt gegen die Freiheit, aber gegen jene, die sie verwalten; nicht unbedingt gegen den Staat, aber gegen jene, die ihn mit moralischem Hochglanzlack überziehen, während unten im Maschinenraum längst die Schrauben klappern.

Die Republik stirbt nicht zuerst im Gesetzblatt, sondern am Küchentisch

Die gefährlichste Täuschung unserer Gegenwart besteht darin, Demokratie nur noch als Verfahrensordnung zu begreifen, als pünktlich einberufene Wahl, als Geschäftsordnung, als Ausschusskalender, als Pressekonferenz mit Fahnen im Hintergrund, während draußen der Bürger an der Supermarktkasse steht und das sehr einfache, sehr alte, sehr republikanische Gefühl verliert, dass dieser Staat mit seinem Geld, seiner Arbeit, seiner Geduld und seinem Vertrauen sorgsam umgeht. Weimar ist nicht daran gestorben, dass plötzlich keine Stühle mehr im Reichstag standen, sondern daran, dass immer mehr Menschen glaubten, auf diesen Stühlen säßen entweder Hilflose, Blinde, Taktiker oder Zyniker; und genau an dieser Stelle beginnt auch heute der eigentliche Ernst, denn eine Demokratie kann sehr lange so tun, als sei alles in Ordnung, wenn nur die Form stimmt, aber sie überlebt nicht dauerhaft, wenn die Bürger innerlich kündigen, bevor sie äußerlich radikal wählen.

Man muss die Zahlen nicht dramatisieren, sie sind nüchtern genug. Bei der Bundestagswahl 2025 erreichte die AfD 20,8 Prozent der Zweitstimmen und wurde damit zweitstärkste Kraft, während die FDP mit 4,3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte und das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 4,98 Prozent nur knapp darunter blieb (4). Das ist nicht Weimar, aber es ist eine deutliche Verschiebung der politischen Tektonik, und wer diese Verschiebung nur mit moralischem Kopfschütteln beantwortet, hat aus Weimar ausgerechnet das Falsche gelernt, nämlich den Glauben, man könne politische Erdbeben verhindern, indem man die Seismographen beschimpft. Parteien verlieren Bindekraft, Milieus zerfallen, alte Gewissheiten wirken wie Tapeten in einem Haus, das längst feucht geworden ist, und die Bürger hören immer häufiger Reden, in denen Verantwortung großgeschrieben, aber Zuständigkeit kleingedruckt wird.

Dazu kommt eine Verrohung des politischen Klimas, die man nicht mit dem historischen Straßenkrieg der frühen dreißiger Jahre gleichsetzen darf, die aber dennoch ein Warnsignal ist, weil Demokratien immer dann gefährdet sind, wenn der Gegner nicht mehr als Gegner, sondern als Feind betrachtet wird. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten stieg 2024 laut Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt um 40,22 Prozent auf 84.172 Delikte (5). Straftaten gegen Parteivertreter und Parteimitglieder nehmen ebenfalls zu, und selbst wenn jede einzelne Tat genau geprüft, eingeordnet und nicht parteipolitisch ausgeschlachtet werden muss, bleibt der Befund bitter: Die Republik wird lauter, gröber, gereizter, misstrauischer. Es ist der Tonfall eines Landes, in dem zu viele Menschen nicht mehr diskutieren, sondern abrechnen wollen.

Die wirtschaftliche Lage ist nicht mit 1932 vergleichbar, aber auch hier wäre Schönfärberei fahrlässig. Im April 2026 lag die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 6,4 Prozent, also weit entfernt von den katastrophalen Weimarer Massenarbeitslosenzahlen, doch die Bundesagentur für Arbeit meldete zugleich 3.008.000 Arbeitslose und einen saisonbereinigten Anstieg gegenüber dem Vormonat (6). Der Unterschied zu Weimar ist gewaltig, aber die politische Wirkung von Unsicherheit folgt keiner historischen Prozentrechnung; sie entsteht dort, wo ein Handwerker nach Feierabend seine Rechnungen sortiert, eine Pflegerin im Supermarkt jeden Preis prüft, ein kleiner Unternehmer vor Formularen sitzt, die mehr Lebenszeit fressen als manche Krankheit, und eine Familie merkt, dass der Staat überall Ansprüche stellt, aber bei den einfachen Dingen immer öfter versagt.

Hier liegt die eigentliche Lehre: Eine Republik verliert nicht nur durch ihre Feinde, sondern auch durch ihre Ermüdung, durch die schleichende Arroganz ihrer Apparate, durch eine politische Sprache, die Probleme erst relativiert, dann etikettiert und am Ende moralisch verwaltet. Weimar zeigt, wohin es führt, wenn die Mitte glaubt, sie könne Verzweiflung aussitzen, Spaltung moderieren und Radikalisierung mit Sonntagsreden einhegen. Die Demokratie braucht keine hysterische Selbstinszenierung, aber sie braucht Ernst, Demut und die Fähigkeit, Missstände zu beheben, bevor sie zu Mythen werden.

Die Bundesrepublik ist stärker als Weimar, aber nur, wenn sie wieder dient

Die Bundesrepublik hat aus Weimar gelernt, wenigstens auf dem Papier, und dieses Papier ist nicht wenig, denn das Grundgesetz ist keine nette Hausordnung für gute Zeiten, sondern eine gebaute Gegenwehr gegen jene Selbstabschaffung der Demokratie, die man in Weimar zu spät als Todesursache erkannte. Die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3 schützt unter anderem die Menschenwürde sowie die Grundsätze aus Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes, also Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat und Bundesstaatlichkeit, vor Abschaffung durch Verfassungsänderung (7). Das ist ein gewaltiger Unterschied zu Weimar. Es gibt heute ein Bundesverfassungsgericht, eine wehrhafte Demokratie, eine föderale Machtverteilung, freie Medien, starke Gerichte, Verfassungsschutzbehörden, zivilgesellschaftliche Kontrolle und ein historisches Gedächtnis, das wenigstens noch laut genug ist, um zu stören, wenn wieder jemand beginnt, den Staat wie Privateigentum zu behandeln.

Aber gerade deshalb ist die Lage so ärgerlich, so beschämend, so politisch fahrlässig: Wir besitzen heute bessere Sicherungen als Weimar, und trotzdem benehmen sich zu viele Verantwortliche, als könne man den Sicherungskasten der Republik dauerhaft überlasten, ohne dass irgendwann der Strom ausfällt. Man kann Bürger nicht jahrelang mit steigenden Abgaben, Behördenstau, Bildungschaos, Pflegenotstand, Wohnungsnot, Infrastrukturverfall, Energiepreisangst und moralischer Belehrung traktieren und sich dann wundern, wenn dieselben Bürger nicht mehr ehrfürchtig applaudieren, sobald ihnen ein Minister erklärt, alles sei kompliziert. Natürlich ist Politik kompliziert. Das weiß jeder, der einmal versucht hat, eine Heizung einbauen zu lassen, einen Pflegeplatz zu finden, eine bezahlbare Wohnung zu suchen oder ein Formular auszufüllen, das offenbar in einer Amtsstube entworfen wurde, in der das Sonnenlicht nur noch als theoretisches Konzept existiert.

Weimar lehrt nicht, dass jede Krise im Faschismus endet; Weimar lehrt, dass Demokratien dann gefährlich werden, wenn die politische Klasse die seelische Temperatur des Landes nicht mehr spürt. Eine Republik kann Verfassungsartikel besitzen und trotzdem Vertrauen verlieren. Sie kann Gerichte haben und trotzdem Gerechtigkeit vermissen lassen. Sie kann Parlamente füllen und dennoch das Gefühl erzeugen, dass zentrale Entscheidungen längst in Kommissionen, Hinterzimmern, Parteizirkeln, Expertenrunden und ministeriellen Nebelkammern vorbereitet werden, bevor der Bürger überhaupt merkt, dass er wieder einmal nur als Zahler, Dulder und moralisch zu erziehendes Wesen vorkommt. Das Bundesverfassungsgericht nennt für ein Parteiverbot eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung als zentrale Voraussetzung (8); doch die wehrhafte Demokratie darf sich nicht allein auf Verbote, Beobachtungen und juristische Grenzpfähle verlassen, denn eine gesunde Republik verteidigt sich nicht nur gegen ihre Feinde, sondern vor allem durch gute Regierungsführung, spürbare Fairness, handwerkliche Kompetenz und den einfachen Anstand, Bürger nicht für dumm zu verkaufen.

Genau an dieser Stelle gehört das neue Reformbuch „VERSORGUNG STATT VERSCHWENDUNG – Der Reformplan für einen Staat, der wieder den Bürgern dient“ von Alfred-Walter von Staufen, Robert R. Manor und Sören Fahr nicht als Reklame in den Text, sondern als notwendige Gegenfrage: Was folgt aus dieser Diagnose, wenn man nicht nur klagen, sondern ordnen will? Dieses Buch beginnt nicht mit dem Wunsch nach Abriss, sondern mit dem Anspruch auf Reparatur. Es sagt nicht: Weg mit dem Staat. Es sagt: Her mit einem Staat, der seine Hauptaufgaben wieder ernst nimmt. Gesundheit, Pflege, Wohnen, Energie, Arbeit, Bildung, soziale Sicherung, innere Ordnung, demokratische Kontrolle — das sind keine Dekorationen eines Gemeinwesens, sondern seine tragenden Balken. Wenn diese Balken knarren, hilft keine Sonntagsrede über Zusammenhalt, kein neues Förderprogramm mit wohlklingendem Namen, keine weitere Taskforce, die am Ende vor allem beweist, dass man Sitzungen auch als Ersatzhandlung organisieren kann. „Versorgung statt Verschwendung“ stellt die alte republikanische Frage neu: Dient der Staat noch dem Bürger, oder dient der Bürger inzwischen zu oft einem Apparat, der sich selbst ernährt, selbst erklärt, selbst entschuldigt und selbst verklärt? Gerade im Schatten der Weimar-Lehre ist diese Frage nicht polemisch, sondern staatsbürgerlich. Denn eine Demokratie wird nicht dadurch gerettet, dass man jeden Kritiker zum Feind erklärt, sondern dadurch, dass man die berechtigte Kritik ernst nimmt, bevor sie in Wut umschlägt. Reform ist kein Luxus. Reform ist Brandmauerarbeit mit Werkzeugkasten.

Der moralische Schluss ist deshalb einfach und unbequem: Wer Weimar wirklich verstanden hat, darf heute weder hysterisch werden noch bequem bleiben. Hysterie macht blind, Bequemlichkeit macht taub. Deutschland braucht keine historische Panik, aber eine politische Nüchternheit, die endlich wieder bei den Bürgern anfängt, bei ihren Rechnungen, ihren Sorgen, ihren Kindern, ihren alten Eltern, ihren Betrieben, ihren Schulen, ihren Krankenhäusern, ihren Straßen, ihren überlasteten Kommunen und ihrem schwindenden Vertrauen. Die Lehre aus Weimar ist nicht, überall Hitler zu rufen, bis niemand mehr zuhört. Die Lehre aus Weimar ist, die Republik so ernst zu nehmen, dass man ihre Schwächen nicht wegmoderiert, ihre Bürger nicht belehrt und ihre Probleme nicht in Sprachregelungen verpackt. Eine Demokratie muss funktionieren, nicht nur feierlich klingen. Sie muss schützen, ordnen, dienen und Maß halten. Sie muss stark genug sein gegen Extremisten, aber demütig genug gegenüber dem normalen Bürger, der jeden Morgen aufsteht, arbeitet, zahlt, pflegt, fährt, wartet, hofft und sich irgendwann fragt, ob oben überhaupt noch jemand merkt, wie es unten klingt, wenn der Alltag knirscht. Weimar war keine Panne. Weimar war eine Warnung. Und eine Warnung, die man belächelt, wird irgendwann zur Rechnung.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.bpb.de/themen/erster-weltkrieg-weimar/weimarer-republik/275841/zerstoerung-der-demokratie-1930-1933/

(2) https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/dossier-nationalsozialismus/39537/zerstoerung-der-demokratie-1930-1932/

(3) https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/leipziger-autoritarismus-studie-2024-erschienen-2024-11-13

(4) https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html

(5) https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/05/pmk2024.html

(6) https://www.arbeitsagentur.de/presse/2026-15-arbeitsmarkt-im-april-2026

(7) https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/recht-a-z/323359/ewigkeitsklausel/

(8) https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/DasBundesverfassungsgericht/Verfahrensarten/Parteiverbotsverfahren/parteiverbotsverfahren_node.html

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