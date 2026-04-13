Von Alfred-Walter von Staufen

DAS ENDE DER BEQUEMEN GEWISSHEIT

Deutschland verliert gerade etwas, das man nicht messen kann, aber auf dem jede Volkswirtschaft gebaut ist: Vertrauen .

Nicht das Vertrauen der Bürger, das war schon lange angekratzt, sondern das Vertrauen der Märkte, jener stillen, oft verachteten, aber letztlich entscheidenden Instanz, die darüber befindet, ob ein Staat als sicher gilt oder nicht, ob seine Schulden als solide oder als Risiko wahrgenommen werden, und genau dieses Vertrauen beginnt zu bröckeln, leise, unaufgeregt, ohne Schlagzeilen, aber mit der Wucht eines tektonischen Risses, der sich langsam durch das Fundament zieht.

Wenn große Vermögensverwalter beginnen, gegen deutsche Staatsanleihen zu wetten, dann ist das kein Spektakel, kein politischer Skandal, sondern ein nüchterner Vorgang, der in den Handelsräumen dieser Welt mit der gleichen Kälte vollzogen wird wie jede andere Entscheidung, und doch sagt er mehr über den Zustand dieses Landes aus als jede Regierungserklärung der letzten Jahre, denn wer gegen deutsche Anleihen wettet, stellt nicht nur eine kurzfristige Prognose auf, sondern formuliert ein Urteil: Dieses Land ist nicht mehr unangreifbar.

Die Mechanik dahinter ist banal und zugleich brutal.

Fallen die Kurse von Staatsanleihen, steigen ihre Renditen, und genau das ist es, worauf spekuliert wird, auf steigende Zinsen, auf höhere Risikoaufschläge, auf eine Zukunft, in der Deutschland mehr zahlen muss, um sich Geld zu leihen, und diese Erwartung ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern speist sich aus einer Reihe von Entwicklungen, die man lange ignoriert oder klein geredet hat.

Die Staatsverschuldung steigt, nicht sprunghaft, aber stetig, und mit ihr die Abhängigkeit von Kapitalmärkten, während gleichzeitig enorme Summen für Transformation, Energiepolitik, Subventionen und geopolitische Verpflichtungen gebunden werden, was politisch gewollt sein mag, ökonomisch jedoch einen Preis hat, der nicht verschwindet, nur weil man ihn nicht benennt (1).

Gleichzeitig bleibt die Inflation ein Gespenst, das sich nie ganz verabschiedet hat, auch wenn man es zwischenzeitlich für gebändigt erklärte, denn die strukturellen Ursachen, Energiepreise, Lieferketten, geopolitische Spannungen, sind keineswegs verschwunden, sondern lediglich in eine Phase scheinbarer Ruhe eingetreten, die jederzeit wieder kippen kann (2).

Und genau hier beginnt der eigentliche Konflikt.

Denn Staatsanleihen sind nichts anderes als ein Versprechen auf die Zukunft, ein Vertrag zwischen Staat und Investor, in dem Vertrauen die zentrale Währung ist, und wenn dieses Vertrauen schwindet, dann verlangen Investoren einen Ausgleich, höhere Zinsen, bessere Konditionen, mehr Sicherheit für das Risiko, das sie eingehen, und genau das ist der Punkt, an dem aus einem finanztechnischen Detail eine politische Realität wird.

Denn höhere Zinsen sind nicht neutral.

Sie sind eine Umverteilung.

Von unten nach oben.

Vom Schuldner zum Kapitalgeber.

Und Deutschland ist in diesem Moment beides zugleich, ein Staat, der Schulden aufnimmt, und eine Gesellschaft, die die Konsequenzen trägt.

Die eigentliche Tragik liegt jedoch nicht in der Tatsache, dass Märkte reagieren, sondern darin, dass diese Entwicklung lange vorhersehbar war und dennoch kaum ernsthaft diskutiert wurde, weil man sich an eine Illusion gewöhnt hatte, die Illusion, dass Deutschland dauerhaft günstig Geld bekommt, dass Schulden keine echte Last sind, solange sie politisch gut begründet werden, dass Märkte am Ende schon mitspielen werden, weil sie es immer getan haben.

Diese Gewissheit bricht gerade weg.

Langsam, aber sichtbar.

Und mit ihr bricht ein Teil der wirtschaftlichen Selbstwahrnehmung dieses Landes.

Man muss sich nur einen ganz normalen Küchentisch vorstellen, Rechnungen, ein Laptop, vielleicht ein Baufinanzierungsangebot, das gestern noch tragbar war und heute plötzlich nicht mehr, und genau dort, nicht in den Börsensälen, zeigt sich die eigentliche Wirkung dieser Entwicklung, denn steigende Zinsen sind kein abstraktes Konzept, sondern eine konkrete Belastung, die sich durch jede Schicht der Gesellschaft zieht.

Der Staat zahlt mehr.

Die Banken geben das weiter.

Die Unternehmen investieren weniger.

Und am Ende sitzt jemand an diesem Tisch und fragt sich, warum alles teurer wird, obwohl doch immer versprochen wurde, dass es besser wird.

Das ist kein Zufall.

Das ist ein System!

Und dieses System beginnt sich gerade neu auszurichten.

Nicht laut, nicht dramatisch, aber mit Konsequenzen, die sich nicht mehr wegerklären lassen.

Die Wette gegen deutsche Anleihen ist deshalb nicht das Problem.

Sie ist das Symptom.

Ein stilles, aber deutliches Signal, dass sich etwas verschiebt.

Und wer genau hinsieht, erkennt, dass diese Verschiebung nicht nur ökonomisch ist, sondern politisch, gesellschaftlich und letztlich auch moralisch.

Denn sie stellt eine einfache Frage:

Wer trägt die Last, wenn das Vertrauen schwindet?

Und wer profitiert davon?

Diese Frage wird in den kommenden Jahren nicht theoretisch bleiben.

Sie wird beantwortet werden.

Jeden Tag.

Auf jedem Kontoauszug.

Und an jedem Küchentisch dieses Landes.

WIE DAS SYSTEM WIRKLICH FUNKTIONIERT (UND WARUM ES FAST JEDER SPÜRT, ABER KAUM EINER VERSTEHT)

Stell dir vor, du gehst zur Bank, setzt dich hin, willst ein Haus finanzieren, ganz normal, nichts Spektakuläres, du hast gerechnet, geplant, vielleicht sogar schon ein Objekt im Blick, und dann sagt dir der Berater mit ruhiger Stimme einen Zinssatz, der nur ein paar Prozentpunkte höher liegt als noch vor kurzer Zeit, und plötzlich kippt deine gesamte Rechnung, nicht dramatisch, nicht explosionsartig, sondern leise, fast unspektakulär, und genau so funktioniert das große Ganze auch, nur dass es dort nicht um dein Haus geht, sondern um ein ganzes Land.

Der Staat macht im Grunde nichts anderes als du.

Er leiht sich Geld.

Und zwar über Staatsanleihen.

Das ist kein kompliziertes Finanzprodukt, sondern eigentlich ein einfacher Deal: Du gibst dem Staat Geld, und der Staat verspricht dir, es später zurückzuzahlen, plus Zinsen, eine Art Mietpreis für dein Geld, und je sicherer dieser Staat gilt, desto weniger Zinsen muss er zahlen, weil die Investoren sagen: „Deutschland? Kein Problem, das Geld sehen wir wieder.“

Genau dieses Vertrauen war lange der große Vorteil.

Deutschland konnte sich billig verschulden.

Extrem billig.

Teilweise sogar zu negativen Zinsen.

Das heißt übersetzt: Investoren haben Geld gezahlt, um Deutschland Geld leihen zu dürfen (3).

Das klingt absurd, war aber Realität.

Und genau deshalb konnte Politik jahrelang Dinge finanzieren, die unter normalen Umständen viel teurer gewesen wären, weil die Zinsen kaum eine Rolle gespielt haben.

… und jetzt passiert Folgendes: Dieses Vertrauen bekommt Risse.

Nicht weil plötzlich alles schlecht ist, sondern weil mehrere Faktoren zusammenkommen: steigende Schulden, unsichere Wirtschaftsaussichten, geopolitische Spannungen, eine Inflation, die nicht wirklich verschwunden ist (4).

Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, den man verstehen muss, wenn man begreifen will, was gerade passiert:

Wenn Investoren anfangen zu zweifeln, wollen sie mehr Geld für ihr Risiko.

Und dieses „mehr Geld“ sind höhere Zinsen.

So einfach ist das.

Das ist keine Verschwörung.

Das ist kein geheimer Plan.

Das ist schlicht Mathematik plus Misstrauen.

Und jetzt wird es interessant.

Denn wer bestimmt diese Zinsen?

Nicht die Regierung.

Nicht das Parlament.

Nicht der Bürger.

Sondern der Markt.

Also große Investoren, Fonds, Banken, Versicherungen.

Die entscheiden, ob sie deutsche Anleihen kaufen oder nicht.

Und zu welchem Preis.

Und genau hier kommt die Wette ins Spiel.

Wenn große Player darauf setzen, dass die Kurse deutscher Anleihen fallen, dann setzen sie automatisch darauf, dass die Zinsen steigen, und wenn viele das tun, verstärkt sich dieser Effekt selbst, wie ein Domino, das langsam ins Rollen kommt.

Das nennt man Marktdynamik.

Und die ist gnadenlos.

Denn sie kennt keine politischen Versprechen.

Keine Pressekonferenzen.

Keine Wahlprogramme.

Sie kennt nur Zahlen.

Und Erwartungen.

Und wenn diese Erwartungen kippen, dann kippt das System mit.

Jetzt wird es für den Alltag entscheidend.

Denn diese höheren Zinsen bleiben nicht beim Staat.

Sie wandern weiter.

Wie eine Welle.

Vom Finanzmarkt in die reale Welt.

Der Staat zahlt mehr.

Die Banken geben das weiter.

Und plötzlich wird alles teurer.

Kredite.

Hypotheken.

Unternehmensfinanzierungen.

Selbst dein Dispo.

Das ist keine Theorie.

Das ist direkte Wirkung.

Man kann das wie ein Rohrsystem verstehen.

Oben wird der Druck erhöht.

Und unten kommt er an.

Immer.

Ohne Ausnahme.

Und genau deshalb ist diese Entwicklung so gefährlich, weil sie sich nicht auf einen Bereich beschränkt, sondern überall gleichzeitig wirkt.

Ein Unternehmen überlegt sich plötzlich zweimal, ob es investiert.

Ein Bauherr verschiebt sein Projekt.

Ein Mittelständler reduziert seine Expansion.

Und der Staat?

Der steht vor einer simplen Rechnung.

Mehr Zinsen bedeuten mehr Ausgaben.

Und dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle.

Für Infrastruktur.

Für Soziales.

Für alles, was politisch versprochen wurde.

Das nennt man Verdrängungseffekt.

Und der ist brutal.

Weil er nicht diskutiert wird.

Er passiert einfach.

Jetzt kommt noch ein zweiter Effekt dazu, der oft unterschätzt wird.

Inflation.

Wenn gleichzeitig die Preise steigen und die Zinsen steigen, dann passiert etwas, das man als wirtschaftlichen Ausnahmezustand bezeichnen kann.

Denn normalerweise senkt man Zinsen, wenn die Wirtschaft schwächelt.

Und erhöht sie, wenn sie überhitzt.

Aber wenn beides gleichzeitig passiert, schwache Wirtschaft und steigende Preise, dann steckt man fest.

Das nennt man Stagflation.

Und genau davor warnen viele Ökonomen (5).

Und jetzt wird klar, warum diese Wette gegen deutsche Anleihen mehr ist als ein Börsenspiel.

Sie ist ein Signal.

Ein Hinweis darauf, dass große Marktteilnehmer genau dieses Szenario für möglich halten.

Und sich darauf vorbereiten.

Während der normale Bürger davon oft erst etwas merkt, wenn die nächste Rechnung kommt.

Das Bittere daran ist nicht, dass dieses System existiert.

Das Bittere ist, dass es kaum jemand versteht.

Dass viele glauben, Politik hätte die Kontrolle.

Dass man einfach beschließen könnte, dass Zinsen niedrig bleiben.

Dass Schulden keine Rolle spielen.

Aber so funktioniert es nicht.

Ein Staat kann vieles.

Aber er kann nicht dauerhaft gegen die Logik der Märkte regieren.

Und genau das ist der Punkt, an dem sich die Macht verschiebt.

Leise.

Unauffällig.

Aber unumkehrbar.

Denn wer die Zinsen bestimmt, bestimmt am Ende die Spielregeln.

Und wer die Spielregeln bestimmt, bestimmt die Realität.

Und genau dort stehen wir gerade.

Nicht am Anfang.

Sondern mitten in dieser Verschiebung.

Und die meisten haben es noch nicht einmal bemerkt.

WER AM ENDE ZAHLT (UND WARUM SICH DIE SCHLINGE ZUSAMMENZIEHT)

Am Ende läuft alles auf eine einfache Bewegung hinaus, so schlicht, dass man sie leicht übersieht, und doch so folgenreich, dass sie den Alltag von Millionen Menschen verändert: Geld fließt dorthin, wo es schon ist, und entfernt sich von denen, die es brauchen, und genau das geschieht gerade, nicht plötzlich, nicht spektakulär, sondern in einer langsamen, stetigen Verschiebung, die sich in steigenden Zinsen, höheren Preisen und wachsender Unsicherheit ausdrückt.

Man kann das ohne jedes Fachwissen verstehen.

Wer Geld hat, bekommt mehr dafür.

Wer keins hat, zahlt mehr dafür.

Das ist die ganze Mechanik.

Und sie wirkt ausnahmslos.

Wenn der Staat höhere Zinsen zahlen muss, dann tut er das nicht aus eigener Tasche, sondern aus Steuermitteln, also aus dem Geld der Bürger, und wenn Banken höhere Refinanzierungskosten haben, geben sie diese weiter, nicht aus Bosheit, sondern weil ihr Geschäftsmodell genau so funktioniert, und wenn Unternehmen teurer finanzieren müssen, erhöhen sie Preise oder reduzieren Investitionen, und am Ende trifft alles zusammen bei denen, die weder Einfluss noch Ausweichmöglichkeiten haben.

Das ist kein moralisches Urteil.

Das ist ein Ablauf.

Ein System, das sich selbst verstärkt.

Und genau deshalb wird es jetzt eng.

Nicht im Sinne eines plötzlichen Zusammenbruchs, sondern im Sinne eines stetigen Druckanstiegs, der sich durch alle Bereiche zieht, bis er im Alltag spürbar wird, an der Tankstelle, im Supermarkt, bei der nächsten Kreditrate, und irgendwann in einem Gefühl, das viele schon kennen, aber noch nicht klar benennen können: dass es trotz Arbeit, trotz Planung, trotz Disziplin immer schwerer wird, voranzukommen.

Das ist der Moment, in dem wirtschaftliche Entwicklung zur gesellschaftlichen Frage wird.

Denn wenn die Lasten wachsen, stellt sich zwangsläufig die Frage, wer sie trägt.

Und die Antwort ist unbequem.

Sie lautet nicht: die Märkte.

Nicht: die Politik.

Sondern: die breite Mitte.

Immer.

Das bedeutet nicht, dass es keine Gewinner gibt.

Im Gegenteil.

Kapital, das flexibel ist, das global agiert, das Risiken schnell verlagern kann, profitiert in solchen Phasen sogar, weil es auf Veränderungen reagieren kann, während der normale Bürger an Strukturen gebunden ist, an Kredite, an Arbeitsverhältnisse, an Lebensumstände, die sich nicht einfach anpassen lassen.

Und genau hier liegt die eigentliche Schieflage.

Nicht in der Existenz von Märkten.

Sondern in der unterschiedlichen Fähigkeit, mit ihnen umzugehen.

Während oben reagiert wird, wird unten getragen.

Und diese Differenz wächst.

Langsam, aber spürbar.

Es ist deshalb auch kein Zufall, dass in genau solchen Phasen die Stimmen lauter werden, die einfache Erklärungen anbieten, die versprechen, dass irgendwo ein geheimer Plan existiert, dass im Hintergrund Kräfte wirken, die alles steuern, dass es nur eine Enthüllung, eine Erkenntnis, ein „Aufwachen“ brauche, um die Dinge zu ändern.

Und genau hier wird es traurig.

Weil diese Erzählungen zwar verständlich sind, aber nichts erklären.

Weil sie Komplexität durch Fantasie ersetzen.

Und Verantwortung durch Schuldzuweisung.

Während sich die reale Lage zuspitzt, während Zinsen steigen, Kosten wachsen und Spielräume enger werden, verlieren sich Teile der sogenannten alternativen Medien noch immer in Geschichten, die zwar emotional funktionieren, aber praktisch wirkungslos sind, weil sie keine Lösungen bieten, sondern nur ein Gefühl von scheinbarer Klarheit, das beim ersten Blick auf die Realität zerfällt.

Das Problem ist nicht, dass Menschen zweifeln.

Das ist notwendig.

Das Problem ist, wenn Zweifel durch Märchen ersetzt wird.

Wenn aus Analyse ein Glaubenssystem wird.

Und wenn jede neue Entwicklung sofort in ein fertiges Narrativ gepresst wird, das sich selbst bestätigt, egal was passiert.

Denn währenddessen passiert etwas ganz Reales.

Die finanziellen Spielräume werden kleiner.

Die Abhängigkeiten größer.

Und die Luft dünner.

Nicht metaphorisch.

Sondern konkret.

Ein Staat, der mehr für Zinsen ausgibt, hat weniger für Gestaltung.

Eine Wirtschaft, die teurer finanziert, wächst langsamer.

Eine Gesellschaft, die steigende Kosten trägt, wird unruhiger.

Das ist kein Szenario.

Das ist eine Entwicklung.

Und sie läuft bereits.

Wer das ignoriert, verliert Zeit.

Und Zeit ist in solchen Phasen der entscheidende Faktor.

Nicht, weil morgen alles anders ist, sondern weil sich Trends verfestigen, weil aus Bewegung Struktur wird, und aus Struktur Realität.

Und genau an diesem Punkt lohnt sich ein Blick auf mein Buch „Die Wut des kleinen Mannes“, in dem ich genau diese Mechanismen beschreibe, nicht als Theorie, sondern als Alltagserfahrung, als das leise, oft übersehene Gefühl, dass sich etwas verschiebt, ohne dass jemand genau sagen kann, wann es begonnen hat, und warum es sich nicht mehr aufhalten lässt, ein Gefühl, das viele Menschen teilen, ohne es in Worte fassen zu können, weil es nicht aus einem einzelnen Ereignis entsteht, sondern aus einer Vielzahl von Entwicklungen, die zusammen ein Bild ergeben, ein Bild von wachsender Distanz zwischen politischer Erzählung und gelebter Realität, zwischen dem, was versprochen wird, und dem, was ankommt, und genau deshalb ist dieses Buch kein politisches Manifest, sondern der Versuch, eine Stimmung zu greifen, die längst da ist, eine Wut, die nicht laut sein muss, um wirksam zu sein, sondern gerade deshalb gefährlich wird, weil sie sich im Alltag festsetzt, in kleinen Entscheidungen, in Rückzug, in Resignation, in der leisen Abkehr von einem System, das viele nicht mehr als das ihre empfinden.

Und genau diese Stimmung trifft jetzt auf eine wirtschaftliche Entwicklung, die sie verstärken wird.

Nicht sofort.

Aber spürbar.

Denn wenn sich finanzielle Enge mit gesellschaftlicher Unsicherheit verbindet, entsteht etwas, das schwer zu steuern ist.

Nicht, weil es irrational ist.

Sondern weil es sich rational anfühlt.

Für jeden Einzelnen.

Und genau deshalb ist es so wichtig, die Dinge klar zu benennen.

Ohne Übertreibung.

Ohne Beschönigung.

Ohne Ausweichbewegungen.

Denn die Realität ist weder eine Verschwörung noch ein Zufall.

Sie ist das Ergebnis von Entscheidungen.

Und von Reaktionen.

Und von Mechanismen, die wirken, egal ob man sie versteht oder nicht.

Die eigentliche Frage ist deshalb nicht, ob diese Entwicklung gestoppt werden kann, sondern ob sie verstanden wird. Denn nur dann besteht überhaupt die Möglichkeit, darauf zu reagieren.

Alles andere ist Ablenkung.

Und dafür ist die Lage zu ernst.

Am Ende bleibt eine einfache Wahrheit.

Wenn Geld teurer wird, wird Leben teurer.

Und wenn Leben teurer wird, verändert sich eine Gesellschaft.

Langsam, aber unumkehrbar.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.bundesfinanzministerium.de

(2) https://www.ecb.europa.eu

(3) https://www.bundesbank.de

(4) https://www.ecb.europa.eu

(5) https://www.imf.org

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