Ein Manifest der Autoren von Freunde der Erkenntnis

Anmerkung: Dieser Beitrag richtet sich nicht gegen einzelne Personen, ganz gleich auf welcher Seite sie stehen oder welche Überzeugungen sie vertreten. Es geht vielmehr um ein System, das längst gelernt hat, Zweifel, Angst und Hoffnung in ein Geschäftsmodell zu verwandeln – ein System, in dem ausgerechnet jene am lautesten „Fake News!“ rufen, die selbst von einfachen Erzählungen, Halbwahrheiten und bewusst gesetzten Narrativen leben. Nicht der Mensch steht hier im Fokus, sondern die Mechanik dahinter: Wie aus Behauptungen Gewissheiten werden, aus Wiederholungen „Wahrheiten“ – und aus kritischem Denken ein Störgeräusch, das man möglichst leise dreht.

Der Moment, in dem der Verstand den Raum verlässt

Es gibt diesen einen Moment, der sich nicht ankündigt, der nicht laut ist, nicht spektakulär, nicht einmal besonders dramatisch – und doch verändert er alles, weil er sich leise in die Köpfe schleicht und dort beginnt, etwas Grundlegendes abzuschalten: den gesunden Menschenverstand. Man merkt es nicht sofort, man merkt es erst, wenn man zurückblickt und sich fragt, wann genau der Punkt war, an dem aus einfachen Fragen plötzlich komplizierte Erklärungen wurden und aus klaren Zusammenhängen ein Nebel aus Rechtfertigungen, Ausflüchten und absurden Konstruktionen entstand.

In den letzten Wochen hat sich dieser Moment in einer erschreckenden Deutlichkeit gezeigt, die selbst abgebrühte Beobachter sprachlos zurücklässt, weil man kaum noch nachvollziehen kann, mit welcher Selbstverständlichkeit politische Entscheidungen getroffen werden, die in ihrer Konsequenz nicht nur fahrlässig wirken, sondern beinahe entkoppelt von jeder Form rationaler Abwägung erscheinen, als hätte jemand beschlossen, die Realität selbst sei nur noch eine Variable unter vielen, die man beliebig verschieben kann, solange die Erzählung stimmt.

Da wird ein Konflikt eskaliert, der längst hätte entschärft werden müssen, da werden Raketen geschickt, deren Folgen nicht kalkulierbar sind, da brennen Schulen, sterben Kinder, und irgendwo in einem klimatisierten Raum erklärt ein Sprecher mit fester Stimme, dass es sich um „notwendige Maßnahmen“ gehandelt habe – als wäre das Wort „notwendig“ inzwischen zu einer universellen Entschuldigung geworden, die jede moralische und logische Prüfung ersetzt. Die Bilder aus dem Iran, die Berichte über zerstörte Infrastruktur, über zivile Opfer, über Menschen, die schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort waren, stehen in einem grotesken Gegensatz zu der kühlen Sprache, mit der diese Ereignisse kommentiert werden (1).

Und während diese Ereignisse noch nicht einmal verarbeitet sind, während die Welt noch versucht zu verstehen, was da eigentlich geschieht, setzt bereits die nächste Welle ein – nicht mit Bomben, sondern mit Preisen. Der Ölpreis springt über 110 Dollar pro Barrel (2), die Energieagentur spricht von einer Krise, die schwerer wiegt als die historischen Schocks von 1973, 1979 und 2022 zusammen (3), und plötzlich wird aus einem geopolitischen Ereignis eine ganz konkrete Realität am Küchentisch, wo die nächste Heizkostenabrechnung liegt und die nächste Tankfüllung bezahlt werden muss.

Man braucht kein Studium der Volkswirtschaft, um zu verstehen, was hier passiert, man braucht nur einen Taschenrechner und ein wenig Alltagserfahrung, um zu begreifen, dass steigende Energiepreise nicht isoliert bleiben, sondern sich durch das gesamte System ziehen wie ein Riss durch eine Glasscheibe: Transport wird teurer, Produktion wird teurer, Lebensmittel werden teurer, und am Ende steht ein Preis, der nicht mehr nur eine Zahl ist, sondern ein Gefühl, das sich breitmacht – das Gefühl, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Und doch, trotz dieser offensichtlichen Zusammenhänge, trotz der Tatsache, dass jeder einzelne Bürger diese Entwicklungen unmittelbar spürt, entsteht parallel eine Erzählung, die all das relativiert, erklärt, umdeutet, bis aus einer klaren Ursache-Wirkung-Kette ein diffuses „Man kann es nicht so einfach sagen“ wird, als wäre es eine intellektuelle Leistung, das Offensichtliche zu verkomplizieren, statt es beim Namen zu nennen.

Es ist dieser Bruch zwischen Realität und Deutung, der beunruhigt, weil er zeigt, dass nicht nur politische Entscheidungen aus dem Ruder laufen, sondern auch die Fähigkeit vieler Menschen, diese Entscheidungen einzuordnen, zu hinterfragen, zu bewerten. Der gesunde Menschenverstand, der einst als niedrigste, aber verlässlichste Instanz galt, scheint plötzlich verhandelbar geworden zu sein, als hätte man beschlossen, dass Logik optional ist, solange die eigene Weltanschauung intakt bleibt.

Dabei ist die Rechnung denkbar einfach: Wenn ein Konflikt eskaliert, steigen die Preise. Wenn Preise steigen, sinkt die Kaufkraft. Wenn die Kaufkraft sinkt, wird das Leben für alle teurer. Und wenn all das gleichzeitig passiert, dann hat das Konsequenzen, die sich nicht wegdiskutieren lassen, egal wie viele Erklärungsmodelle man darüberlegt.

Was sich hier zeigt, ist kein komplexes geopolitisches Rätsel, sondern eine schlichte Kettenreaktion, die jeder verstehen kann, der bereit ist, hinzusehen. Und genau darin liegt das Problem: Viele schauen nicht mehr hin, sie hören nur noch zu, sie übernehmen Narrative, sie wiederholen Schlagworte, sie vertrauen darauf, dass irgendjemand im Hintergrund schon wissen wird, was er tut.

Vielleicht ist genau das der gefährlichste Punkt dieser Entwicklung, nicht die Entscheidungen selbst, sondern die wachsende Bereitschaft, sie nicht mehr zu hinterfragen. Denn wenn der Moment kommt, in dem der gesunde Menschenverstand den Raum verlässt, dann bleibt ein Vakuum zurück, das schnell gefüllt wird – mit Ideologien, mit einfachen Antworten, mit großen Versprechen.

Und genau dort beginnt der eigentliche Schaden.

Die organisierte Verwirrung und das Geschäft mit der Dummheit

Es ist nicht nur das, was geschieht, das irritiert – es ist das, was daraus gemacht wird, die Art, wie Ereignisse nicht mehr eingeordnet, sondern umgebaut werden, wie aus klaren Zusammenhängen bewusst ein Labyrinth entsteht, in dem sich der Einzelne verliert, während irgendwo anders jemand sehr genau weiß, wo der Ausgang ist, und ihn gut bewacht.

Denn während draußen Preise steigen und Märkte reagieren, während Unternehmen rechnen und Bürger sparen, hat sich parallel ein zweiter Markt entwickelt, ein viel subtilerer, ein Markt der Deutung, der Erzählungen, der angeblichen „Hintergründe“, auf dem nicht mit Waren gehandelt wird, sondern mit Aufmerksamkeit, mit Angst, mit Hoffnung – und dieser Markt boomt, weil er ein Versprechen verkauft, das so verführerisch wie gefährlich ist: dass hinter all dem Chaos ein Plan steckt, ein großer, geheimer, genialer Plan, den nur wenige verstehen.

Man muss sich das in seiner ganzen Absurdität einmal nüchtern vor Augen führen: Da verhängt ein Präsident Strafzölle, hebt sie wieder auf, setzt sie erneut ein, droht, verhandelt, eskaliert, rudert zurück – und während Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten anzupassen, während Investoren Risiken neu bewerten, während ganze Branchen unter Druck geraten, entsteht parallel die Erzählung, all das sei kein Chaos, sondern Strategie, kein Fehler, sondern „5D-Schach“. Strafzölle von zehn, zwanzig, teils dreißig Prozent auf europäische Waren (4) werden nicht mehr als wirtschaftspolitisches Instrument bewertet, sondern als genialer Zug in einem Spiel, dessen Regeln niemand kennt, aber jeder glaubt, sie erklären zu können.

Und genau hier beginnt der Punkt, an dem es nicht mehr nur unerquicklich, sondern gefährlich wird, weil diese Art der Deutung eine einfache, fast schon kindliche Logik bedient: Wenn etwas schiefgeht, dann ist es nicht schiefgegangen, sondern Teil eines größeren Plans. Wenn etwas widersprüchlich ist, dann ist es nicht widersprüchlich, sondern bewusst so angelegt. Wenn etwas Schaden anrichtet, dann ist dieser Schaden notwendig, weil er einem höheren Ziel dient. Es ist die perfekte Immunisierung gegen Kritik, weil jede Kritik automatisch als Unverständnis ausgelegt wird.

Dabei braucht man keinen Zugang zu geheimen Papieren, keine Insiderinformationen, keine verschwörungstheoretischen Konstruktionen, um zu erkennen, was tatsächlich passiert: Unternehmen verlieren Marktanteile, weil ihre Produkte teurer werden. Fast die Hälfte der deutschen Firmen erwartet negative Auswirkungen durch US-Zölle (5). Investitionen werden verschoben oder ganz gestrichen, weil Planungssicherheit fehlt. Lieferketten werden instabil, weil politische Entscheidungen nicht mehr berechenbar sind. Das ist keine Theorie, das ist Betriebswirtschaft.

Und während diese Realität greifbar ist, während sie sich in Zahlen, in Bilanzen, in Arbeitsplatzentscheidungen niederschlägt, wird parallel eine zweite Realität konstruiert, in der all das nur Oberfläche ist, nur Ablenkung, nur Teil eines Spiels, das angeblich im Verborgenen entschieden wird. „Ordo ab Chao“ – Ordnung aus dem Chaos – wird dabei plötzlich nicht mehr als historische Formel betrachtet, sondern als Beweis, als Schlüssel, als Erklärung für alles, was man nicht versteht (6).

Man könnte darüber lachen, wenn es nicht so viele Menschen ernst nehmen würden, wenn daraus nicht ein Geschäftsmodell entstanden wäre, das sich erstaunlich stabil hält, weil es genau das liefert, was viele hören wollen: einfache Antworten in einer komplexen Welt, klare Schuldige in einem unübersichtlichen System, und vor allem die beruhigende Vorstellung, dass es jemanden gibt, der die Kontrolle hat.

Und dieser jemand, so die Erzählung, sei ausgerechnet derjenige, der nachweislich von diesen Entwicklungen profitiert. Donald Trump, dessen Vermögen und Geschäftsinteressen sich während seiner politischen Laufbahn erheblich erweitert haben sollen, wird gleichzeitig als Gegner eben jener Machtstrukturen dargestellt, die ihn hervorgebracht haben. Schätzungen sprechen von Einnahmen in Milliardenhöhe seit Amtsantritt, irgendwo zwischen 3,4 und 4,5 Milliarden Dollar, je nach Quelle und Berechnungsmethode – Zahlen, die schwer exakt zu verifizieren sind, aber die Richtung ist klar: Hier agiert kein Außenseiter, hier agiert ein Akteur innerhalb eines Systems, das er angeblich bekämpft.

Und genau diese Diskrepanz ist es, die stutzig machen sollte, nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus rein logischen. Wenn jemand Teil eines Systems ist, von ihm profitiert, innerhalb seiner Strukturen agiert, dann ist die Annahme, er würde dieses System von innen heraus zerstören, zumindest erklärungsbedürftig. Doch statt diese einfache Frage zu stellen, wird sie oft gar nicht mehr zugelassen, weil sie nicht in das gewünschte Bild passt.

Parallel dazu entsteht eine ganze Industrie, die von dieser Erzählung lebt: Kanäle, die Spenden sammeln, Seminare anbieten, Produkte verkaufen, die alle auf derselben Grundidee basieren – dass man Teil einer kleinen, wissenden Gemeinschaft ist, die „verstanden hat“, während der Rest der Welt noch schläft. Es ist ein lukratives Modell, weil es sich selbst stabilisiert: Wer zweifelt, gehört nicht mehr dazu. Wer widerspricht, hat es nicht verstanden. Wer Fragen stellt, wird ausgegrenzt.

Und so entsteht eine paradoxe Situation: Während politische Entscheidungen reale, messbare, spürbare Auswirkungen haben – steigende Preise, sinkende Kaufkraft, wachsende Unsicherheit – verlagert sich ein Teil der öffentlichen Debatte in einen Raum, in dem diese Realität zweitrangig wird, ersetzt durch Narrative, die nicht überprüfbar sind, aber emotional stark wirken.

Das Problem ist nicht, dass Menschen nach Erklärungen suchen. Das Problem ist, dass sie bereit sind, jede Erklärung zu akzeptieren, solange sie in ihr Weltbild passt, und dass sie gleichzeitig die einfachste, naheliegendste Erklärung ablehnen, weil sie zu banal erscheint. Die Idee, dass politische Entscheidungen wirtschaftliche Folgen haben, ist offensichtlich. Die Idee, dass all das Teil eines geheimen Masterplans ist, ist faszinierend.

Und genau deshalb setzt sie sich so leicht durch.

Denn sie verlangt nichts außer Glauben .

Der Preis der Bequemlichkeit und die letzte Kapitulation des Denkens

Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem man sich nicht mehr fragen kann, ob Menschen getäuscht werden, sondern ob sie es vielleicht längst vorziehen, sich täuschen zu lassen, weil die Wahrheit zu unbequem geworden ist, zu sperrig, zu unerquicklich, zu wenig geeignet, das eigene Weltbild zu stabilisieren, und genau an diesem Punkt kippt etwas, nicht laut, nicht sichtbar, sondern leise, fast unmerklich – und plötzlich ist der gesunde Menschenverstand nicht mehr Maßstab, sondern Störfaktor.

Denn was wir derzeit erleben, ist keine klassische politische Fehlentwicklung mehr, kein bloßes Aneinanderreihen unglücklicher Entscheidungen, sondern ein Zustand, in dem sich Verantwortung auflöst, weil sie nicht mehr eingefordert wird, in dem Macht sich ausbreitet, weil sie nicht mehr begrenzt wird, und in dem die Realität selbst verhandelbar geworden ist, solange sie nur laut genug übertönt wird.

Da werden Kriege geführt, deren Begründungen so dünn sind, dass sie kaum das Gewicht eines Satzes tragen, da werden wirtschaftliche Maßnahmen beschlossen, deren Folgen jeder Lehrling im ersten Ausbildungsjahr durchrechnen könnte, und dennoch stehen am Ende Menschen vor Kameras und erklären mit ernster Miene, dass all das notwendig gewesen sei, alternativlos, unausweichlich – Worte, die längst zu rhetorischen Platzhaltern geworden sind, weil sie keine Erklärung mehr liefern, sondern nur noch eine Rechtfertigung simulieren.

Und währenddessen sitzt der Bürger zu Hause, schaut auf seine Abrechnungen, auf seine Einkäufe, auf seine monatlichen Belastungen, und beginnt zu rechnen, nicht ideologisch, nicht politisch, sondern schlicht mathematisch: Was kommt rein, was geht raus, was bleibt übrig. Und genau in diesem Moment, in dieser simplen Rechnung, zeigt sich die ganze Absurdität der großen Erzählungen, weil sie an der Realität des Alltags zerschellen.

Der Ölpreis steigt, die Energiepreise folgen, die Produktionskosten ziehen nach, die Preise im Supermarkt klettern weiter – eine Kettenreaktion, die so banal ist, dass sie fast beleidigend wirkt, weil man sie überhaupt erklären muss. Und doch wird sie erklärt, nicht um sie verständlich zu machen, sondern um sie zu relativieren, zu verwässern, zu verschieben, bis am Ende niemand mehr genau sagen kann, wo eigentlich die Ursache liegt.

Dabei ist sie greifbar. Sie hat Namen, sie hat Entscheidungen, sie hat Konsequenzen.

Und trotzdem wird sie verschleiert.

Was folgt, ist eine Spirale, die sich immer schneller dreht: steigende Kosten führen zu wachsender Unsicherheit, Unsicherheit führt zu Zurückhaltung, Zurückhaltung bremst Investitionen, gebremste Investitionen schwächen die Wirtschaft, und eine schwache Wirtschaft trifft am Ende wieder den Einzelnen, der ohnehin schon unter steigenden Preisen leidet. Es ist ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt, und das Perfide daran ist, dass er nicht einmal versteckt ist, sondern offen vor aller Augen abläuft.

Und doch passiert etwas noch Grundlegenderes: Die Bereitschaft, diesen Kreislauf zu erkennen, scheint zu schwinden. Stattdessen entsteht eine Art kollektive Bequemlichkeit, eine stillschweigende Übereinkunft, bestimmte Fragen nicht mehr zu stellen, bestimmte Zusammenhänge nicht mehr zu hinterfragen, weil es einfacher ist, sich einer Erzählung anzuschließen, die Trost bietet, als sich einer Realität zu stellen, die unangenehm ist.

Vielleicht ist genau das der Kern dieses Manifests, nicht die Kritik an einzelnen Entscheidungen, nicht die Analyse einzelner Maßnahmen, sondern die Feststellung, dass der gesunde Menschenverstand kein politisches Werkzeug ist, sondern eine Haltung, und dass diese Haltung zunehmend aufgegeben wird, weil sie anstrengend ist, weil sie Konsequenzen hat, weil sie dazu zwingt, Verantwortung zu übernehmen – nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man glaubt.

Denn wer glaubt, dass Chaos automatisch Ordnung schafft, der wird jedes Chaos akzeptieren. Wer glaubt, dass wirtschaftlicher Schaden ein notwendiger Zwischenschritt ist, der wird jeden Schaden hinnehmen. Wer glaubt, dass hinter jeder widersprüchlichen Entscheidung ein geheimer Plan steckt, der wird jede Widersprüchlichkeit entschuldigen.

Und genau das ist der Punkt, an dem aus politischer Fehlentwicklung gesellschaftliche Selbstaufgabe wird.

Es ist bequem, an den großen Plan zu glauben. Es ist unbequem, zu akzeptieren, dass Entscheidungen manchmal einfach schlecht sind. Es ist tröstlich, sich als Teil einer wissenden Minderheit zu sehen. Es ist ernüchternd, zu erkennen, dass man vielleicht nur Teil einer Erzählung ist, die andere für ihre eigenen Zwecke nutzen.

Und genau deshalb fällt es so schwer, den einfachen Satz auszusprechen, der doch alles zusammenfasst:

Vielleicht gibt es keinen „ganz großen Plan“.

Vielleicht gibt es nur das Project 2025!

Vielleicht gibt es nur Entscheidungen.

Und vielleicht sind diese Entscheidungen nicht klüger, nicht durchdachter, nicht strategischer als das, was jeder halbwegs klar denkende Mensch erkennen kann, wenn er bereit ist, sich die Mühe zu machen, hinzusehen.

Vielleicht ist genau das der Anfang, nicht die Antwort, sondern die Frage: Wann haben wir aufgehört, sie zu stellen?

Wann haben wir begonnen, Erklärungen zu akzeptieren, die wir vor wenigen Jahren noch belächelt hätten?

Wann haben wir entschieden, dass es einfacher ist, zu glauben, als zu denken?

Man kann diesen Text lesen und ihn als übertrieben empfinden, als zugespitzt, als unbequem. Man kann ihn ablehnen, man kann ihn kritisieren, man kann ihn ignorieren. Aber man sollte ihn nicht missverstehen.

Es geht hier nicht um eine politische Richtung, nicht um eine Ideologie, nicht um ein Lager.

Es geht um etwas viel Einfacheres.

Es geht um die Frage, ob wir bereit sind, unseren eigenen Verstand wieder zu benutzen.

Nicht selektiv. Nicht situativ.

Sondern konsequent.

Denn am Ende bleibt nur eine Erkenntnis, die so banal ist, dass sie fast schon radikal wirkt: Wer aufhört zu denken, wird gedacht.

Und wer sich daran gewöhnt hat, der merkt irgendwann nicht einmal mehr, dass es passiert!

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://apnews.com/article/6dd8a19413de5ba1f788b0f5b447d6b7

(2) https://www.theguardian.com/business/live/2026/apr/07/oil-price-rises-trump-deadline-iran-reopen-strait-of-hormuz-imf-business-live-news

(3) https://www.theguardian.com/business/2026/apr/07/oil-prices-donald-trump-iran-stock-market-imf-inflation

(4) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2025/764382/ECTI_IDA%282025%29764382_EN.pdf

(5) https://www.reuters.com/business/german-exporters-stay-upbeat-despite-iran-war-allianz-trade-says-2026-04-08/

(6) https://freimaurer-wiki.de/index.php/Traktat:_Ordo_ab_Chao#Ordo_ab_Chao

Autor Freunde der Erkenntnis Wer zwischen 2020 und 2026 für Freunde der Erkenntnis schrieb, schrieb nicht am Rand der Gegenwart, sondern in ihr hinein: in die Verhärtungen der Sprache, in die moralische Selbstgewissheit der Lager, in die ritualisierte Empörung, die sich als Haltung tarnt und doch oft nur Reflex ist. Der Autor versteht Publizistik nicht als Erregungsverwaltung, sondern als intellektuelle Arbeit am Nebel : Begriffe werden entkleidet, Narrative auf ihre Trägerinteressen geprüft, die Mechanik des Zeitgeistes offengelegt. Nicht das Personal steht im Zentrum, sondern die Architektur : die Apparate, die Rechtfertigungen, die institutionellen Routinen, die aus Macht „Notwendigkeit“ machen. Sein Schreiben bewegt sich im Spannungsfeld aus philosophischer Diagnostik , kulturhistorischer Tiefenschärfe und sprachkritischer Präzision . Es ist weder akademische Sterilität noch Aktivismus-Poesie – eher eine Form von Essayistik als Gegenwartskritik , die den Leser nicht beruhigt, sondern herausfordert: Was gilt hier eigentlich als wahr – und wer profitiert davon, dass es gilt? Schwerpunkte Machtanalyse : Strukturen, Legitimationen, Selbstschutzmechanismen politischer und ideologischer Apparate Medien- und Diskurskritik : Moralrhetorik, Deutungsmonopole, Begriffsverschiebungen Kultur- & Ideengeschichte : historische Rückbezüge als Gegenmittel zur Gegenwarts-Hysterie Psychologie kollektiver Narrative : Angst, Zugehörigkeit, Schuld- und Erlösungslogiken Sprachkritik : Begriffe als Waffen, Etiketten als Ersatz für Argumente Stil & Haltung Der Ton ist bewusst zugespitzt , weil der Autor davon ausgeht, dass die Gegenwart mit Watte nicht mehr zu erreichen ist. Ironie dient nicht dem Witz, sondern der Entlarvung ; Zuspitzung nicht der Pose, sondern der Prüfung . Im Kern steht ein nüchterner Satz, der seine Texte wie ein Stachel begleitet: Strukturen sind gefährlicher als Personen. Freunde der Erkenntnis ist in dieser Perspektive kein Nachrichtenraum, sondern ein Denkraum : eine Werkstatt gegen geistige Bequemlichkeit – und gegen die bequeme Lüge, man könne Freiheit durch Verwaltung, Wahrheit durch Etikettierung und Mündigkeit durch Betreuung ersetzen. Zwischen 2020 und 2026 entstanden so Langformate, Serien, Dossiers und Essays, die weniger „Meinung“ liefern als Orientierung im Bedeutungschaos : durch Zweifel, durch Argument, durch den Mut, auch das Eigene zu riskieren. ISBN: 978-3-912108-11-8

Erscheinungsjahr: 2025

Seitenzahl: 556 ISBN: 978-3-912108-20-0

Erscheinungsjahr: 2025

Seitenzahl: 544 ISBN: 978-3-912108-29-3

Erscheinungsjahr: 2026

Seitenzahl: 172 ISBN: 978-3-912108-24-8

Erscheinungsjahr: 2026

Seitenzahl: 448 ISBN: 978-3-912108-25-5

Erscheinungsjahr: 2026

Seitenzahl: 396 ISBN: 978-3-912108-27-9

Erscheinungsjahr: 2026

Seitenzahl: 404



Teilen mit:

Beitrag

