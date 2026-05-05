Von Alfred-Walter von Staufen

Die bequemste Form der Gefangenschaft heißt Hoffnung

Der gefährlichste Widerstand ist nicht der laute, nicht der wütende, nicht der unbequeme, sondern der, der sich selbst für Widerstand hält und dabei längst in einem sorgfältig gepolsterten Wartezimmer sitzt, mit warmem Licht, digitalem Popcorn, Telegram-Kanal, Spendenlink und der beruhigenden Zusicherung, irgendwo im Hintergrund arbeite schon jemand an der großen Befreiung. Genau dort beginnt das Problem. Nicht bei der Kritik am Staat, nicht beim Zweifel an Macht, nicht bei der berechtigten Frage, ob Regierungen, Medien, Konzerne, Stiftungen und Sicherheitsapparate immer so harmlos sind, wie sie sich gern im Sonntagsanzug der Demokratie präsentieren. Das Problem beginnt dort, wo aus Kritik eine Ersatzreligion wird, aus Erkenntnis ein Geschäftsmodell, aus Widerstand ein Abo-Angebot und aus politischer Mündigkeit ein betreutes Hoffen auf den nächsten geheimen Plan.

Operation Trust war dafür das historische Lehrstück, kalt, präzise, sowjetisch, bürokratisch und gerade deshalb so modern, dass man beim Lesen alter Geheimdienstgeschichte manchmal den Eindruck bekommt, Moskau habe damals nicht nur Gegner eingefangen, sondern gleich die Bedienungsanleitung für spätere Zeitalter mitgeschrieben. Die sowjetische Geheimpolizei erschuf in den 1920er-Jahren eine angebliche monarchistische Untergrundorganisation, die „Monarchistische Union Zentralrusslands“, um echte Gegner der Bolschewiki im In- und Ausland aufzuspüren, zu beruhigen, zu lenken und am Ende unschädlich zu machen; die Operation wird in der Forschung und in historischen Darstellungen als gezielte sowjetische Gegenaufklärungs- und Täuschungsoperation beschrieben, die reale Antibolschewisten und Exilnetzwerke in eine künstliche Struktur lockte (1). Man baute also keine Opposition auf, man baute eine Attrappe von Opposition, und diese Attrappe hatte einen entscheidenden Vorteil: Sie sah für die Gegner glaubwürdiger aus als die Wirklichkeit, weil sie genau das versprach, was hoffende Menschen hören wollen. Nicht: Es wird schwer. Nicht: Ihr müsst selbst handeln. Nicht: Macht ist träge, brutal und lernfähig. Sondern: Wartet. Vertraut. Wir sind schon drin. Der Umsturz läuft. Bald!

Das Geniale an einer solchen Täuschung liegt nicht darin, dass sie Menschen belügt; Lügen sind billig, jeder schlechte Politiker kann das, jeder Börsenbrief, jede Wunderpille, jeder selbsternannte Aufklärer mit Ringlicht und dramatischer Musik. Das Geniale liegt darin, dass sie Menschen dort abholt, wo sie innerlich bereits stehen: müde, verletzt, suchend, empört, aber oft auch erschöpft von der Zumutung, selbst Verantwortung zu übernehmen. Operation Trust funktionierte, weil sie Hoffnung nicht zerstörte, sondern konservierte. Sie nahm den Gegnern nicht den Glauben an den Widerstand, sie gab ihnen einen schöneren. Sie sagte ihnen nicht: Ihr seid machtlos. Sie sagte: Ihr seid Teil von etwas Großem, aber gerade deshalb müsst ihr stillhalten . Der Widerstand wurde dadurch nicht verboten, sondern simuliert. Und simulierter Widerstand ist für Macht oft nützlicher als offener Gehorsam, weil der Gehorsame wenigstens weiß, dass er gehorcht, während der Simulant sich abends noch als Held fühlt.

Wer heute über Q-Anon spricht, muss vorsichtig bleiben, wenn er sauber denken will. Q-Anon ist nicht historisch so belegt wie Operation Trust, nicht mit Aktenlage, Dienststellen, Befehlswegen und später offengelegter Urheberschaft. Q-Anon entstand ab 2017 aus anonymen Botschaften auf Imageboards wie 4chan, rund um die Erzählung eines angeblichen Insiders mit Zugang zu geheimem Wissen; die ADL beschreibt Q-Anon als dezentrale verschwörungsideologische Bewegung, deren Anhänger an einen geheimen Kampf gegen einen sogenannten „Deep State“ glauben und deren zentrale Hoffnung sich um „The Plan“ und einen kommenden „Storm“ dreht (2). Gerade deshalb ist der Vergleich nicht als Gleichsetzung der Urheber, sondern als Analyse des Mechanismus interessant. Denn der Mechanismus riecht vertraut: Es gibt einen geheimen Plan, es gibt weiße Ritter im Hintergrund, es gibt baldige Enthüllungen, baldige Verhaftungen, baldige Reinigung, baldige Erlösung, baldigen Sturm, baldige Gerechtigkeit; und während dieses Baldige wie eine Karotte vor der Seele baumelt, vergehen Jahre, Biografien, Familienfrieden, politische Urteilskraft und manchmal auch der letzte Rest nüchterner Selbstachtung.

Hier liegt die eigentliche bittere Wahrheit, und sie ist bitter genug, um ohne Theaterdonner auszukommen: Der sogenannte Widerstand ist vielerorts längst nicht mehr von Widerständlern geprägt, sondern von Geschäftemachern, Märchenerzählern und Erregungshändlern übernommen worden. Sie verkaufen Hoffnung in Raten. Sie verkaufen Enthüllungen mit Fortsetzung. Sie verkaufen Seminare, Zauberwasser, Nahrungsergänzung, Goldfantasien, Krisenvorräte, Mitgliedschaften, Spezialzugänge, geheime Dokumente und das gute Gefühl, zu den wenigen Erwachten zu gehören, während man tatsächlich nur im nächsten Vertriebsmodell gelandet ist.

Man sagt den Leuten nicht mehr einfach: Denk selbst.

Man sagt ihnen: Kauf mein Denken.

Man sagt ihnen nicht: Prüfe Quellen. Man sagt: Ich habe Quellen, aber ich darf sie noch nicht zeigen. Man sagt ihnen nicht: Organisiere dich real, sauber, demokratisch, rechtsstaatlich, lokal, verantwortlich. Man sagt: Warte, teile, spende, abonniere, vertraue.

Das ist keine harmlose Folklore am Rand des Internets. Das ist eine psychologische Industrie. Q-Anon und verwandte Erzählmilieus haben nach Einschätzung von Sicherheits- und Extremismusforschern reale politische und gesellschaftliche Folgen entfaltet; der Soufan Center verwies 2021 auf ein FBI-Bulletin von 2019, in dem verschwörungsideologisch motivierter Extremismus ausdrücklich als Sicherheitsproblem beschrieben wurde, und die ADL hält fest, dass Q-Anon-nahe Überzeugungen demokratische Institutionen beschädigen und in einzelnen Fällen Gewalt inspiriert haben (3). Aber selbst dort, wo niemand gewalttätig wird, entsteht ein Schaden, der leiser ist und deshalb oft unterschätzt wird: Menschen verlieren die Fähigkeit, zwischen berechtigter Kritik und mythischer Selbstbetäubung zu unterscheiden. Sie halten Misstrauen für Analyse. Sie halten Codes für Erkenntnis. Sie halten Passivität für Strategie.

Und während sie warten, verdienen andere.

Der neue Widerstand trägt Warenkorb

Der moderne Märchenerzähler kommt selten mit Rauschebart und Wanderstab, er kommt mit Mikrofon, Newsletter, Shoplink, Zahlungsdienstleister und einer Stimme, die so klingt, als habe sie die Wahrheit gerade aus einem geheimen Archiv gerettet, während im Hintergrund schon die nächste Rabattaktion vorbereitet wird. Das ist vielleicht die traurigste Entwicklung der letzten Jahre: Nicht jeder Zweifel wurde dümmer, aber sehr viel Zweifel wurde vermarktet. Nicht jeder Protest wurde gekauft, aber sehr viel Protest wurde in ein Geschäftsmodell verwandelt. Und wer heute noch glaubt, der sogenannte Widerstand sei automatisch sauberer, ehrlicher, mutiger oder moralischer als die Institutionen, die er kritisiert, hat vermutlich noch nie gesehen, wie schnell aus Empörung ein Verkaufstrichter wird.

Es gibt eine alte Regel der politischen Psychologie: Wer Menschen zuerst verunsichert und ihnen danach ein exklusives Deutungsangebot verkauft, besitzt nicht nur ihre Aufmerksamkeit, sondern oft auch ihre Brieftasche. Genau so arbeiten nicht alle, aber zu viele. Erst kommt die Weltlage als Dauerkrise, dann die Behauptung, alles sei noch viel schlimmer, als man ahne, anschließend der Hinweis, man dürfe das natürlich nicht überall sagen, und zum Schluss die Einladung in den geschützten Kanal, zum Sonderseminar, zur Krisenmappe, zum Silberpaket, zum Gesundheitsprodukt, zum Enthüllungsbuch, zur Spendenkampagne, zur Bewegung, die angeblich kurz vor dem Durchbruch steht. Das alte „Trust the Plan“ wird dabei nicht unbedingt wörtlich wiederholt, aber der seelische Mechanismus bleibt derselbe: Bleib bei mir, ich führe dich durch den Nebel, ich weiß mehr als die anderen, und wenn du lange genug wartest, zahlst, teilst und glaubst, wirst du eines Tages erleben, dass alles Sinn ergibt.

So entsteht ein Widerstand, der nicht mehr auf Mündigkeit zielt, sondern auf Bindung. Er will keine erwachsenen Bürger, die ihre Quellen prüfen, ihre Abgeordneten anschreiben, lokale Strukturen aufbauen, eigene Fehler korrigieren und auch einmal sagen können: Diese Behauptung war falsch. Er will Anhänger, Zuschauer, Käufer, Kommentatoren, Multiplikatoren. Er will Menschen, die sich täglich aufregen, aber nie nüchtern werden. Denn nüchterne Menschen kaufen schlechter. Nüchterne Menschen fragen nach Belegen. Nüchterne Menschen verlassen den Kanal, wenn zum zwölften Mal der große Umbruch angekündigt wurde und wieder nur ein neues Video, ein neues Buch, ein neues Produkt oder ein neuer Spendenaufruf kam.

Hier trifft sich die alte Operation Trust mit dem neuen digitalen Jahrmarkt nicht in der Akte, sondern im Effekt. Operation Trust gab Gegnern das Gefühl, Teil einer geheimen, wirksamen Gegenmacht zu sein; Q-Anon und ähnliche Heilsnarrative geben kritischen Milieus das Gefühl, längst in den letzten Minuten vor der großen Enthüllung zu leben. Die eine Struktur war staatlich gelenkt, die andere ist eher ein wildes Gemisch aus Internetmythos, politischer Religion, Popkultur, Geschäft und seelischer Bedürftigkeit. Aber beide verwandeln Handlung in Erwartung. Beide verwandeln die Zumutung der Verantwortung in die Wärme eines Plans. Beide sagen dem Einzelnen, er müsse im Grunde nur noch durchhalten, deuten, glauben, teilen, warten. Und genau dadurch wird aus dem Bürger, der eigentlich handeln könnte, der Zuschauer einer Serie, deren Finale nie ausgestrahlt wird.

Das ist der eigentliche Betrug am aufrichtigen Menschen. Denn viele, die in solche Milieus geraten, sind nicht dumm, nicht böse, nicht einmal grundsätzlich antidemokratisch. Viele sind enttäuscht, überfordert, wütend, einsam, beschämt, misstrauisch nach Jahren politischer Widersprüche, medialer Belehrung, wirtschaftlicher Abstiegsangst und einer öffentlichen Sprache, die ihnen ständig erklärt, was sie zu fühlen haben. Sie merken, dass etwas nicht stimmt. Und damit haben sie oft recht. Aber dann geraten sie an Leute, die dieses berechtigte Unbehagen nicht klären, sondern bewirtschaften. Sie nehmen die Wunde und bauen einen Shop darum. Sie nehmen die Enttäuschung und machen daraus ein Abo. Sie nehmen das Bedürfnis nach Wahrheit und liefern stattdessen ein Märchen mit Fortsetzungsfunktion.

Besonders perfide ist dabei, dass diese neuen Widerstandsunternehmer sich fast immer als Opfer inszenieren. Sie behaupten, sie würden unterdrückt, während sie täglich senden. Sie behaupten, sie dürften nichts sagen, während sie ganze Geschäftsmodelle darauf aufbauen, es immer wieder zu sagen. Sie behaupten, sie kämpften gegen Manipulation, arbeiten aber selbst mit denselben Knöpfen: Angst, Hoffnung, Zugehörigkeit, Feindbild, Erlösungsversprechen.

Der Unterschied zum klassischen Propagandisten ist nur die Verpackung. Früher kam die Botschaft von oben, heute kommt sie im Hoodie. Früher hieß es Linie, heute heißt es Community. Früher gab es Parteiparolen, heute gibt es Rabattcodes.

Man sollte dabei nicht den Fehler machen, jede Gegenöffentlichkeit zu verachten. Eine Demokratie braucht Gegenöffentlichkeit, sie braucht unbequeme Fragen, sie braucht freie Autoren, unabhängige Verlage, kritische Bürger, eigenwillige Zeitschriften, störrische Menschen mit gesundem Misstrauen und einer gewissen Allergie gegen Regierungssprache. Ohne diese Kräfte wird Öffentlichkeit zur Pressestelle. Aber Gegenöffentlichkeit verliert ihre Würde, wenn sie aus Kritik ein Dauerrauschen macht, aus Zweifel ein Dogma und aus Bürgern eine Kundschaft. Dann wird sie nicht zur Korrektur der Macht, sondern zu deren Karikatur. Dann unterscheidet sie sich vom verachteten System nur noch darin, dass sie kleinere Bühnen hat und schlechtere Buchhaltung.

Deshalb ist die wichtigste Frage nicht, ob jemand „gegen das System“ ist. Das kann jeder behaupten, auch der größte Blender, solange es Klicks bringt. Die wichtigere Frage lautet: Macht dieser Mensch seine Leser freier oder abhängiger? Führt er sie zu Quellen oder zu sich selbst? Ermutigt er sie zum Denken oder hält er sie im Fieber? Korrigiert er eigene Fehler oder erklärt er jede Widerlegung zur Bestätigung? Baut er Urteilskraft auf oder nur Erregung? Wer diese Fragen stellt, merkt schnell, dass der Markt des Widerstands voller Priester ist, aber arm an Aufklärung.

Und genau hier liegt die eigentliche Niederlage: Nicht die Macht muss jeden Kritiker zerstören, wenn sich die Kritik selbst in Spektakel, Geschäft und Mythos verwandelt. Ein Widerstand, der ständig auf den großen Plan wartet, braucht keinen Kerker. Er hat seinen eigenen Wartebereich. Bequeme Stühle, warme Worte, dramatische Musik, monatliche Abbuchung.

Wer auf Erlösung wartet, wird verwaltet

Der mündige Bürger ist unbequem, weil er weder der Regierung noch ihren Gegnern vollständig gehört. Er ist nicht dankbar für jede amtliche Belehrung, aber auch nicht empfänglich für jeden Wanderprediger, der ihm im Netz die Weltformel verkauft. Er weiß, dass Macht kontrolliert werden muss, aber er weiß ebenso, dass die Kritik an der Macht selbst wieder Macht werden kann, sobald sie Gefolgschaft verlangt. Genau hier entscheidet sich, ob aus Widerstand Aufklärung wird oder nur ein zweiter Jahrmarkt, auf dem dieselben alten Tricks mit neuen Fahnen verkauft werden.

Operation Trust zeigt in historischer Klarheit, wie gefährlich kontrollierte Hoffnung sein kann. Die sowjetische GPU schuf eine angebliche antibolschewistische Untergrundorganisation, um reale Gegner zu identifizieren, zu beobachten und zu neutralisieren; genau darin bestand die Logik der Täuschung: Man bot den Gegnern eine Bühne, die in Wahrheit eine Falle war (4). Das Entscheidende war nicht nur die Informationsgewinnung. Das Entscheidende war die Lähmung. Wer glaubt, der Umsturz laufe bereits im Verborgenen, stellt weniger eigene Fragen, geht weniger eigene Risiken ein, baut weniger eigene Strukturen auf und wartet auf Signale von Menschen, die er gar nicht kennt. Die Falle besteht nicht aus Eisen, sondern aus Bedeutung.

Q-Anon ist, sauber betrachtet, kein bewiesener Nachbau dieser Operation. Es gibt keinen öffentlich belegten Dienstbefehl, keine offene Aktenlage, keine abschließend gesicherte Urheberschaft. Aber Q-Anon zeigt eine verwandte seelische Architektur: Die Anhänger glauben an einen geheimen Kampf gegen einen „Deep State“, an kommende Enthüllungen, an einen großen Plan und an eine Erlösung durch Kräfte, die angeblich im Hintergrund handeln; die ADL beschreibt „Trust the Plan“ als zentrales Motiv, nach dem alles, sogar Niederlagen und Widersprüche, Teil eines verborgenen Plans sein sollen (5). Damit wird die Wirklichkeit elastisch. Nichts widerlegt den Glauben, weil jede Widerlegung in den Glauben eingebaut wird. Wenn nichts passiert, ist das Teil des Plans. Wenn etwas passiert, war es angekündigt. Wenn der Prophet schweigt, spricht das Schweigen. Wenn er irrt, war der Irrtum eine Prüfung. So funktioniert nicht Aufklärung. So funktioniert Kult.

Man muss diesen Mechanismus nicht hysterisch beschreiben, er ist auch nüchtern schlimm genug. Der Mensch, der einmal gelernt hat, jede Enttäuschung als Beweis für die Tiefe des Plans zu deuten, verliert den Kontakt zur politischen Wirklichkeit. Er misst nicht mehr Ergebnisse, sondern Stimmungen. Er fragt nicht mehr: Was ist nachweisbar? Er fragt: Was fühlt sich nach verborgener Wahrheit an? Und genau dort entsteht die weiche Zone, in der Geschäftemacher, digitale Gurus und apokalyptische Märchenerzähler arbeiten. Sie müssen gar nicht alles selbst erfinden. Sie müssen nur den seelischen Hunger bedienen: nach Sinn, nach Zugehörigkeit, nach moralischer Überlegenheit, nach einem Platz im großen Drama.

Das besonders Bittere daran ist, dass echter Widerstand dadurch beschädigt wird. Denn es gibt reale Missstände, reale Lobbynetzwerke, reale Rüstungsgeschäfte, reale politische Heuchelei, reale Interessenkonflikte, reale Medienfehler, reale Abhängigkeiten, reale Machtzirkel, reale wirtschaftliche Profiteure des Leidens. Wer diese Dinge sauber kritisiert, braucht keine kosmische Oper mit geheimen Rettern. Er braucht Quellen, Geduld, Sprache, Mut, Unterscheidungsvermögen und die Bereitschaft, auch die eigene Seite zu prüfen. Aber genau diese Arbeit ist mühsam. Sie verkauft sich schlechter als Erlösung. Sie macht weniger Klicks als der Satz: „Bald fliegt alles auf.“ Sie bringt weniger Applaus als die Behauptung: „Wir stehen kurz vor dem Durchbruch.“ Darum gewinnt oft nicht der sorgfältige Kritiker, sondern der lautere Priester.

Die digitale Gegenöffentlichkeit hat an vielen Stellen nicht zu viel Skepsis, sondern zu wenig. Sie ist skeptisch gegenüber Regierung, Medien und Institutionen, aber viel zu gläubig gegenüber den eigenen Heilsverkäufern. Sie misstraut Pressekonferenzen, aber glaubt anonymen Screenshots. Sie verachtet Experten, aber folgt selbsternannten Insidern. Sie verspottet staatliche Narrative, aber schluckt private Narrative, sobald sie nur rebellisch genug klingen. Das ist keine Befreiung des Denkens, das ist nur ein Wechsel des Käfigs. Früher stand auf dem Käfig „Autorität“, heute steht darauf „Aufklärung“. Drinnen sitzt derselbe Mensch und wartet auf Fütterung.

Dass solche Milieus nicht folgenlos bleiben, haben Sicherheitsbehörden und Forschungsstellen mehrfach beschrieben. Das FBI bewertete 2019 verschwörungsideologisch motivierte Extremismusformen als möglichen Treiber krimineller oder gewaltsamer Handlungen (6), und Analysen wie jene des Soufan Center verwiesen darauf, dass QAnon nicht nur als Internetphantasie, sondern als reales Mobilisierungsmilieu verstanden werden müsse (7). Aber auch hier gilt: Die größere Gefahr liegt nicht nur im spektakulären Einzelfall. Sie liegt im schleichenden Verlust der Urteilskraft. Eine Gesellschaft, in der der eine Teil nur noch offiziellen Stellen glaubt und der andere Teil nur noch geheimen Zeichen, verliert die gemeinsame Sprache der Wirklichkeit. Dann reden alle von Wahrheit, aber kaum jemand arbeitet noch an ihr.

Der Maßstab bleibt einfach, fast altmodisch einfach. Wer Kritik übt, soll belegen. Wer behauptet, soll prüfen. Wer irrt, soll korrigieren. Wer verkauft, soll offenlegen. Wer Spenden sammelt, soll erklären. Wer Angst erzeugt, soll Verantwortung tragen. Wer Hoffnung gibt, soll nicht abhängig machen. Und wer Widerstand predigt, sollte zuerst beweisen, dass er Menschen nicht in Passivität führt, sondern in Mündigkeit. Denn echter Widerstand braucht keine täglichen Orakel. Er braucht Menschen, die ihr Leben nicht an Propheten auslagern.

Vielleicht ist die härteste Wahrheit über den simulierten Widerstand diese: Er schenkt dem Menschen ein gutes Gefühl und nimmt ihm dafür die eigene Kraft. Er sagt ihm, er sei wach, während er schläft. Er sagt ihm, er sei gefährlich, während er berechenbar bleibt. Er sagt ihm, er sei Teil einer großen Bewegung, während er im Grunde allein vor einem Bildschirm sitzt, abends müde, innerlich aufgewühlt, äußerlich unbewegt, und darauf wartet, dass andere die Welt für ihn in Ordnung bringen.

Eine freie Gesellschaft braucht keine schlafenden Gläubigen, auch nicht auf der angeblich richtigen Seite. Sie braucht Bürger, die sich nicht verführen lassen, weder vom Amt noch vom Altar der Gegenöffentlichkeit. Sie braucht Menschen, die Macht misstrauen, aber nicht jeden Zweifel zur Religion machen. Sie braucht Skepsis mit Rückgrat, nicht Misstrauen als Ware. Sie braucht Kritik, die sauber bleibt, auch wenn die Welt schmutzig ist.

Wer auf den großen Plan wartet, gibt den kleinen eigenen Schritt preis. Und wer den eigenen Schritt preisgibt, überlässt die Straße jenen, die längst gelernt haben, aus Hoffnung Geld zu machen.

Wer verstehen will, wie aus Leid, Angst, Krieg, Krankheit und politischer Ohnmacht Geschäftsmodelle entstehen, findet in meinem Buch „BLUTGELD: Die seelenlosen Profiteure des Todes“ eine konsequente Fortführung dieses Gedankens. Es geht dort nicht um billige Empörung, sondern um die kalte Frage, wer am Elend verdient, wer aus Krisen Kapital schlägt, wer an Tod, Krieg, Krankheit und gesellschaftlicher Zerrüttung nicht nur moralisch scheitert, sondern wirtschaftlich wächst. Dieses Buch richtet sich an Leser, die keine Märchen mehr wollen, weder von oben noch von unten, weder aus Ministerien noch aus den Hinterzimmern digitaler Heilsverkäufer. Es fragt nach Interessen, Mechanismen, Profiten und Verantwortung. Gerade deshalb passt es zu diesem Essay: Denn auch der simulierte Widerstand lebt davon, dass Menschen verletzt, verunsichert und wütend sind. Die Frage ist nur, ob man diese Menschen aufklärt — oder ob man sie erneut ausnimmt.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut, was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://icds.ee/en/disinformation-russias-old-but-effective-weapon-of-influence/; https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP78-03362A002200040004-7.pdf

(2) https://www.adl.org/resources/backgrounder/qanon

(3) https://thesoufancenter.org/research/quantifying-the-q-conspiracy-a-data-driven-approach-to-understanding-the-threat-posed-by-qanon/; https://www.adl.org/resources/backgrounder/qanon

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Trust; https://icds.ee/en/disinformation-russias-old-but-effective-weapon-of-influence/

(5) https://www.adl.org/resources/backgrounder/qanon; https://www.adl.org/resources/article/qanon-glossary

(6) https://info.publicintelligence.net/FBI-ConspiracyTheoryDomesticExtremism.pdf

(7) https://thesoufancenter.org/research/quantifying-the-q-conspiracy-a-data-driven-approach-to-understanding-the-threat-posed-by-qanon/

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