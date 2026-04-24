Von Alfred-Walter von Staufen

Anmerkung: Ich habe es mir bereits zu DDR-Zeiten zur Aufgabe gemacht, gegen Ungerechtigkeit, Abzocke und gegen Lügen von allen Seiten anzuschreiben, auch wenn der Preis dafür nicht selten hoch war, nicht nur in Form von offenen Anfeindungen, sondern auch in stillen Konsequenzen, die tiefer trafen als jedes gesprochene Wort, und dass ich mir mit dieser Haltung nicht nur Freunde gemacht habe, war mir immer bewusst, doch es gibt einen Punkt, an dem Schweigen zur Mitschuld wird, und genau an diesem Punkt stehen wir heute wieder, vielleicht leiser, vielleicht moderner, aber nicht weniger gefährlich.

Die neue Heilslehre von HEILNATURA: Wenn Gesundheit zur Ware wird

Es beginnt selten mit einem Betrug, es beginnt vielmehr mit einem Gefühl, einem leisen Zweifel, einem Ziehen im Brustkorb, einer Diagnose, die man nicht ganz versteht, oder einem diffusen Unwohlsein, das sich zwischen den Zeilen der eigenen Existenz breitmacht, und genau dort, in diesem Zwischenraum aus Angst und Hoffnung, setzt eine Industrie an, die sich selbst gern als Helfer inszeniert, in Wahrheit jedoch oft mehr Verkäufer als Heiler ist, und die Firma Heilnatura, betrieben von der Synapsy Mobile Networks GmbH, ist dabei kein Einzelfall, sondern ein exemplarisches Symptom eines Systems, das Gesundheit längst nicht mehr nur als medizinische Aufgabe begreift, sondern als Markt, als Spielfeld, als Bühne für Versprechen, die so groß sind, dass sie die Realität kaum tragen kann.

Denn wenn ein Unternehmen, dessen ursprünglicher Zweck in der Vernetzung von Mobilfunknutzern lag, plötzlich beginnt, Nahrungsergänzungsmittel zu vertreiben, die sich an kranke, verunsicherte oder suchende Menschen richten, dann ist das zunächst nicht illegal, nicht einmal ungewöhnlich, doch es wirft Fragen auf, die tiefer gehen als jede Produktbeschreibung, denn es stellt sich die Frage, ob hier Expertise gewachsen ist oder ob lediglich ein Markt erkannt wurde, ein Markt, der Milliarden schwer ist und in dem Regulierung oft nur am Rand stattfindet, während im Zentrum die große Erzählung regiert.

Diese Erzählung folgt fast immer dem gleichen Muster: Es gibt ein Problem, das diffus bleibt, oft unsichtbar, manchmal sogar unspezifisch formuliert – „stille Entzündungen“, „Belastungen“, „unsichtbare Schäden“ – Begriffe, die mehr Gefühl als Diagnose transportieren, und genau darin liegt ihre Stärke, denn sie sprechen nicht den Verstand an, sondern die Sorge, die Unsicherheit, die Angst vor dem, was man nicht greifen kann, und wer Angst hat, der sucht nicht nach Studien, sondern nach Lösungen.

Und so entstehen Produkte wie „SpikeFORTE“, beworben von einem Arzt immer in Videos mit einem Stethoskop um den Hals um Vertrauen zu verkaufen, die eine Mischung aus Curcumin, Nattokinase und Antioxidantien enthalten, Stoffe, die für sich genommen durchaus ihre Berechtigung haben mögen, die jedoch in ihrer Kombination plötzlich zu etwas erhoben werden, das sie nicht sind, nämlich zu einem vermeintlichen Schutzschild gegen komplexe biologische Prozesse, für die es bislang keine belastbaren Belege gibt, insbesondere wenn es um die Behauptung geht, sogenannte Spike-Proteine im menschlichen Körper gezielt abbauen zu können, eine These, die wissenschaftlich nicht belegt ist und auf Laborversuchen basiert, die sich nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragen lassen (1).

Es ist diese Verschiebung von Möglichkeit zu Gewissheit, von Hypothese zu Versprechen, die den Kern des Problems bildet, denn sie verwandelt ein Supplement in ein Narrativ, und dieses Narrativ wird nicht selten verstärkt durch Personen, die in bestimmten Milieus als Autoritäten gelten, ohne jedoch die wissenschaftliche Legitimation zu besitzen, die ihre Aussagen tragen könnte, und so entsteht ein Echo, das lauter ist als jede Studie, ein Echo aus Telegram-Kanälen, Blogs und Erfahrungsberichten, das sich selbst verstärkt und am Ende eine Realität erzeugt, die mit der tatsächlichen Datenlage nur noch wenig zu tun hat.

Doch Heilnatura ist nur ein Beispiel in einem viel größeren Geflecht, das sich über den gesamten Gesundheitsmarkt spannt, denn ähnliche Muster finden sich auch bei anderen Anbietern, etwa bei Produkten wie „Mitochondrien-Boostern“, die versprechen, die „Energiezentren der Zellen“ zu revitalisieren, obwohl die Evidenz für solche Effekte beim Menschen oft begrenzt ist, oder bei sogenannten „Detox-Kuren“, die suggerieren, der Körper müsse von innen gereinigt werden, obwohl Leber und Nieren genau diese Funktion bereits übernehmen (2).

Auch der Markt für „Kollagen-Booster“ zeigt ein ähnliches Bild, in dem mit Jugend, Schönheit und Regeneration geworben wird, während die tatsächliche Wirkung oft weit hinter den Erwartungen zurückbleibt, weil der Körper Proteine nicht einfach dort einbaut, wo es die Werbung verspricht, sondern sie zunächst in ihre Bestandteile zerlegt (3).

Und so entsteht ein System, das nicht auf Lüge im klassischen Sinne basiert, sondern auf Übertreibung, auf Auslassung, auf der geschickten Inszenierung von Halbwissen, das gerade ausreichend plausibel ist, um zu überzeugen, aber nicht ausreichend belegt, um zu tragen, ein System, das sich zwischen Legalität und Moral bewegt und genau dort seine größte Wirkung entfaltet, denn es ist schwer zu greifen, schwer zu regulieren und noch schwerer zu durchschauen.

Am Ende steht der Mensch, der sucht, der hofft, der ausprobiert, und der oft erst im Nachhinein erkennt, dass er nicht betrogen wurde, aber auch nicht wirklich geholfen bekam, und genau diese Grauzone ist es, die den modernen Gesundheitsmarkt so erfolgreich und gleichzeitig so problematisch macht.

Der Selbstversuch und die stille Ohnmacht: Wenn Hoffnung verkauft wird

Es gibt einen Moment, den jeder kennt, der ernsthaft krank ist, einen Moment, in dem die nüchterne Sprache der Medizin, ihre Leitlinien, ihre Tabellen und Studien plötzlich nicht mehr ausreichen, weil sie zwar erklären, aber nicht trösten, weil sie benennen, aber nicht heilen, und genau in diesem Zwischenraum, in dem sich Wissen und Verzweiflung begegnen, beginnt der Mensch zu suchen, nicht mehr nach Wahrheit allein, sondern nach Hoffnung, nach einem Ausweg, nach etwas, das greifbar ist, und in diesem Moment tritt der Markt auf den Plan, nicht laut, nicht aggressiv, sondern leise, beinahe fürsorglich, mit Worten wie „Unterstützung“, „natürlich“, „sanft“, Worte, die keine Heilung versprechen und doch genau das suggerieren.

Ich, der Autor dieses Textes kennt diesen Moment nicht nur theoretisch, sondern aus eigener Erfahrung, denn als Lungenpatient, geplagt von einer Krankheit, die sich nicht einfach wegdiskutieren lässt, sondern sich mit jedem Atemzug bemerkbar macht, hat er sich, wie so viele andere, auf die Suche gemacht, nicht aus Naivität, sondern aus Notwendigkeit, und ist dabei auf ein Produkt gestoßen, das den vielversprechenden Namen „Spirosol“ trägt, ein Präparat, das suggeriert , die Lunge zu unterstützen, die Atmung zu erleichtern , vielleicht sogar mehr zu leisten, als es offen ausspricht.

Doch was folgt, ist kein Wunder, kein spürbarer Effekt, keine Verbesserung, sondern nichts, eine Leerstelle, ein Ausbleiben dessen, was erhofft wurde, und dieses Nichts ist vielleicht die ehrlichste Antwort, die ein solches Produkt geben kann, denn es zeigt, dass zwischen Versprechen und Wirkung oft eine Lücke klafft, die sich nicht mit Marketing schließen lässt.

Besonders irritierend wird dieser Befund, wenn man genauer hinschaut, wenn man die Herkunft solcher Produkte betrachtet, ihre Zusammensetzung, ihre Positionierung im Markt, denn bei näherer Recherche zeigt sich, dass Spirosol in seiner Grundidee ursprünglich aus dem Tierbereich stammt, insbesondere aus der Behandlung von Pferden, ein Umstand, der nicht per se verwerflich ist, aber doch Fragen aufwirft, wenn ein Produkt ohne klare klinische Studienlage auf den Menschen übertragen und dort zu einem Premiumpreis verkauft wird, als handle es sich um eine speziell entwickelte Lösung für komplexe menschliche Erkrankungen.

Hier zeigt sich ein Muster, das sich durch den gesamten Markt zieht: Die Übertragung von Ideen, Wirkstoffen oder Konzepten aus einem Bereich in einen anderen, ohne dass die notwendige wissenschaftliche Absicherung erfolgt, begleitet von einer Sprache, die bewusst im Ungefähren bleibt, die nicht lügt, aber auch nicht aufklärt, die andeutet, statt zu belegen, und genau darin liegt ihre Stärke, denn sie schafft einen Raum, in dem der Käufer selbst die Lücke mit Hoffnung füllt.

Der Autor hat dieses Spiel durchlaufen, hat gekauft und sehr viel Geld bezahlt, eingenommen, gewartet, beobachtet, und am Ende feststellen müssen, dass sich nichts verändert hat, keine messbare Verbesserung, keine subjektive Erleichterung, nicht einmal ein Placeboeffekt, der zumindest das Gefühl vermittelt hätte, etwas getan zu haben, und genau dieser Punkt ist entscheidend, denn er zeigt, dass selbst die psychologische Wirkung, auf die viele solcher Produkte setzen, nicht garantiert ist.

Doch Spirosol ist kein Einzelfall, es ist Teil eines größeren Systems, in dem ähnliche Mechanismen wirken, etwa bei sogenannten „Lungendetox“-Produkten, die versprechen, Schadstoffe aus den Atemwegen zu entfernen, obwohl es keine wissenschaftliche Grundlage für eine solche gezielte „Reinigung“ gibt, da die Lunge über eigene Mechanismen verfügt, die genau diese Aufgabe übernehmen (4).

Ein weiteres Beispiel findet sich im Bereich der „Immunbooster“, die insbesondere in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt haben, oft mit hochdosierten Vitaminen und Pflanzenstoffen, die suggerieren, das Immunsystem gezielt stärken zu können, obwohl die Evidenz zeigt, dass ein gesundes Immunsystem nicht einfach durch einzelne Stoffe „hochgefahren“ werden kann, sondern ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren darstellt (5).

Auch im Bereich der „Anti-Aging“-Produkte zeigt sich ein ähnliches Bild, in dem mit Schlagworten wie „Zellschutz“, „Regeneration“ und „Verjüngung“ geworben wird, während die tatsächliche Wirkung oft marginal ist und weit hinter den Erwartungen zurückbleibt, die durch die Werbung geweckt werden.

Was all diese Beispiele verbindet, ist nicht nur die Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität, sondern auch die Tatsache, dass sie sich in einer Grauzone bewegen, in der rechtlich vieles erlaubt ist, was moralisch zumindest fragwürdig erscheint, denn solange keine konkreten Heilversprechen gemacht werden, sondern lediglich „Unterstützung“ suggeriert wird, bewegen sich die Anbieter auf sicherem Terrain, während der Kunde im Unklaren bleibt.

Und genau hier liegt die eigentliche Tragik, denn der Mensch, der kauft, ist kein naiver Konsument, sondern ein Suchender, ein Hoffender, jemand, der bereit ist, Geld auszugeben, Zeit zu investieren, Erwartungen aufzubauen, weil er keine Alternative sieht oder weil die vorhandenen Alternativen nicht ausreichen, und genau diese Situation wird von einem Markt genutzt, der sich selbst als Ergänzung versteht, in Wahrheit jedoch oft eine Parallelwelt bildet, in der andere Regeln gelten, in der Evidenz optional ist und Wirkung nicht zwingend nachgewiesen werden muss.

Der Selbstversuch des Autors ist daher mehr als eine persönliche Erfahrung, er ist ein kleines, aber aussagekräftiges Beispiel für ein größeres Problem, ein Problem, das sich nicht auf einzelne Produkte oder Firmen reduzieren lässt, sondern tief in die Struktur eines Marktes eingebettet ist, der von der Sehnsucht nach Gesundheit lebt und von der Bereitschaft, für diese Sehnsucht zu bezahlen.

Milliarden mit Hoffnung: Die große Illusion eines Systems

Es ist ein stilles Geschäft, kein lautes, kein schmutziges im klassischen Sinne, kein Hinterzimmerhandel mit verbotenen Substanzen, sondern ein sauberes, glänzendes, modernes Geschäft, verpackt in weißen Dosen, goldenen Schriftzügen und Versprechen, die so weich formuliert sind, dass sie juristisch kaum angreifbar, aber emotional umso wirksamer sind, und genau darin liegt seine eigentliche Perfektion, denn dieses Geschäft verkauft nicht nur Produkte, es verkauft Möglichkeiten, Hoffnungen, Projektionen, und vor allem verkauft es eines: die Illusion von Kontrolle in einer Welt, in der Gesundheit oft unkontrollierbar erscheint.

Wer glaubt, es handle sich hier um ein Nischenphänomen, um ein paar dubiose Anbieter am Rand des Internets, der irrt gewaltig, denn wir sprechen hier von einer Industrie, deren Dimensionen selbst abgebrühte Beobachter erstaunen dürften, eine Industrie, die global längst dreistellige Milliardenumsätze generiert, mit einem Marktvolumen von über 361 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, mit Prognosen von über 600 Milliarden US-Dollar bis 2031 (6), ein Wachstum, das nicht durch medizinische Durchbrüche getrieben wird, sondern durch Lebensstil, Angst, Alterung und das wachsende Bedürfnis, den eigenen Körper optimieren zu können.

Auch in Deutschland zeigt sich dieses Bild, wenn auch in kleinerem Maßstab, aber nicht weniger deutlich, denn hierzulande greifen rund 70 bis 75 Prozent der Bevölkerung regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln (7), ein Markt, der jährlich Milliarden umsetzt, etwa 1,8 Milliarden Euro allein im Jahr 2022, mit steigender Tendenz (8), und das sind nur die offiziell erfassten Zahlen, ohne Direktvertrieb, ohne Influencer-Marketing, ohne die unzähligen Online-Shops, die sich wie Pilze aus dem digitalen Boden schieben.

Und hier beginnt die eigentliche Geschichte, denn ein Markt dieser Größe zieht nicht nur Anbieter an, sondern Investoren, Strategen, Plattformbetreiber, und plötzlich ist Gesundheit nicht mehr nur ein Thema für Ärzte und Patienten, sondern für Marketingabteilungen, für Conversion-Raten, für Zielgruppenanalysen, für Funnel-Optimierung, und genau hier schließt sich der Kreis zu Unternehmen wie der Synapsy Mobile Networks GmbH, deren ursprüngliche Kompetenz nicht in der Medizin liegt, sondern in der Vernetzung, in der Kommunikation, in der Fähigkeit, Menschen zu erreichen, zu überzeugen, zu binden.

Denn was nützt das beste Produkt, wenn es niemand kauft, und was nützt die beste Wissenschaft, wenn sie nicht verkauft werden kann, und so entsteht ein System, in dem nicht mehr die beste Wirkung gewinnt, sondern die beste Geschichte, nicht die solideste Studie, sondern die überzeugendste Erzählung, und genau deshalb florieren Produkte, deren Nutzen bestenfalls begrenzt ist, während gleichzeitig echte medizinische Innovationen oft Jahre brauchen, um überhaupt wahrgenommen zu werden.

Ein besonders aufschlussreiches Detail zeigt sich in der Regulierung, oder besser gesagt, in ihrem Fehlen, denn Nahrungsergänzungsmittel müssen, anders als Arzneimittel, kein Zulassungsverfahren durchlaufen, sie müssen ihre Wirksamkeit nicht nachweisen, sie müssen lediglich sicher sein, und selbst diese Sicherheit wird oft nur im Rahmen allgemeiner Lebensmittelkontrollen überprüft, während gleichzeitig jedes Jahr rund 10.000 neue Produkte in Deutschland angemeldet werden (9), ein unüberschaubarer Markt, in dem selbst Fachleute kaum den Überblick behalten.

Und so entsteht ein Paradox, das schwer zu ertragen ist, wenn man es einmal erkannt hat: Je kränker die Menschen sind, je verzweifelter ihre Situation, desto attraktiver werden diese Produkte, desto größer die Bereitschaft zu zahlen, desto weniger kritisch wird hinterfragt, und genau das macht diesen Markt so lukrativ, denn er lebt nicht von der Gesundheit der Menschen, sondern von ihrer Krankheit, nicht von ihrer Stärke, sondern von ihrer Schwäche.

Der Autor dieses Textes hat dies am eigenen Leib erfahren, nicht als abstrakte Erkenntnis, sondern als konkrete Realität, als Lungenpatient, der ein Produkt wie Spirosol ausprobiert hat, in der Hoffnung auf Linderung, auf Unterstützung, auf irgendeinen Effekt, der über das hinausgeht, was die Schulmedizin bereits leisten kann, und der stattdessen mit nichts zurückgelassen wurde, mit keiner Wirkung, keinem Fortschritt, keinem spürbaren Unterschied, nur mit der Erkenntnis, dass hier ein Versprechen existierte, das sich in der Realität nicht eingelöst hat.

Und genau hier, an diesem Punkt, muss man die Eskalationsrakete zünden, nicht aus Wut, nicht aus Polemik, sondern aus Verantwortung, denn es reicht nicht mehr, dieses System als „Grauzone“ zu beschreiben, es reicht nicht mehr, von „übertriebenem Marketing“ zu sprechen, wenn in Wahrheit ein Markt entstanden ist, der systematisch mit der Hoffnung von Menschen arbeitet, die keine Zeit haben, keine Geduld, keine Alternative sehen.

Denn seien wir ehrlich: Wer gesund ist, kauft solche Produkte aus Neugier, aus Lifestyle, aus dem Wunsch nach Optimierung, doch wer krank ist, kauft sie aus Verzweiflung, aus Angst, aus dem Bedürfnis, irgendetwas zu tun, und genau diese Gruppe ist es, die am meisten verliert, nicht nur Geld, sondern Zeit, Vertrauen, manchmal sogar die Chance auf eine wirksame Behandlung, weil sie sich zu lange auf das falsche Pferd verlässt.

Und deshalb braucht es an dieser Stelle keine diplomatischen Formulierungen mehr, keine vorsichtigen Einordnungen, sondern eine klare, unmissverständliche Aussage:

Wer ernsthaft krank ist, sollte die Finger von diesen bunten Pillen lassen!

Nicht, weil jede einzelne davon gefährlich wäre, sondern weil sie in den meisten Fällen nicht das leisten, was implizit erwartet wird, weil sie keine Therapie ersetzen, keine Krankheit heilen, keine komplexen Prozesse im Körper gezielt steuern können, und weil jeder Euro, der hier ausgegeben wird, ein Euro ist, der vielleicht an anderer Stelle fehlt, sei es für echte medizinische Behandlung, für Therapie, für Lebensqualität.

Denn am Ende bleibt eine einfache, unbequeme Wahrheit, die sich nicht wegdiskutieren lässt:

Gesundheit ist kein Produkt, das man kaufen kann!

Und wer Ihnen etwas anderes verkauft, verkauft nicht Ihre Gesundheit, sondern Ihre Hoffnung.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Schiffmann – https://t.me/antiilluminaten/94559

Quellen:

(1) https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/nattokinase-hilfe-bei-herzkreislaufproblemen-93467

(2) https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/detox-produkte-sind-meist-ueberfluessig-13933

(3) https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/kollagenpulver-schoenheit-aus-der-dose-49812

(4) https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/detox-produkte-sind-meist-ueberfluessig-13933

(5) https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/immunsystem-staerken-mit-nahrungsergaenzungsmitteln-50641

(6) https://straitsresearch.com/de/report/nutritional-supplements-market

(7) https://de.statista.com/infografik/24797/umfrage-zum-konsum-von-nahrungsergaenzungsmitteln-in-deutschland/

(8) https://www.lebensmittelverband.de/de/presse/pressemitteilungen/pm-20221018-nahrungsergaenzungsmittel-marktzahlen-2022

(9) https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Liste_%28Doping%29

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