„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Von Hein Claasen aus der Marsch

Krähen am Zaun, Northvolt im Kopf: Hein Claasen erklärt Dithmarschen, bevor Harald es digitalisiert

Heins Bauernregel:

Wenn morgens schon der Kaffee schief guckt,

steht entweder Sturm an oder Harald hat eine Idee.

Moin. Ich bin Hein Claasen aus Wesselburen. Dithmarschen. Hier weht der Wind nicht, hier nimmt er Stellung.

Ich stand also wieder am Zaun. Fast wie jeden Morgen. In der einen Hand mein Kaffeebecher, in der anderen diese stille Hoffnung, dass der Tag vielleicht ohne Weltrettung beginnt. Aber die Hoffnung ist hier oben wie ein Klappstuhl bei Westwind: steht kurz und liegt dann.

Von drüben kamen Harald und Gudrun. Harald, Ex-Banker aus Frankfurt am Main, trug eine Jacke, die aussah, als hätte sie sich ein Vorstand für einen Spaziergang durch die soziale Verantwortung gekauft. Gudrun hatte einen Schal um, farblich zwischen Kurkuma, Weltfrieden und pädagogischer Überforderung. Beide wirkten entschlossen. Das ist bei Zugezogenen immer gefährlich. Wenn Einheimische entschlossen wirken, ist meistens ein Trecker festgefahren. Wenn Zugezogene entschlossen wirken, kommt gleich ein Konzept.

Gudrun blieb am Zaun stehen und zeigte mit der Thermosflasche Richtung Feldweg. „Hein, ich bin erschüttert. Wirklich erschüttert. Da hängen Krähen an den Zäunen. Mit Kabelbindern! Das ist archaisch, grausam und symbolisch völlig entgrenzt.“

Ich nahm einen Schluck Kaffee. Der war stark genug, um eine Kreistagssitzung zu überleben.

„Jo“, sagte ich. „Die hängen da nicht wegen Dekoration. Das machen manche Bauern, um andere Krähen abzuschrecken.“

Gudrun sah mich an, als hätte ich gerade vorgeschlagen, den Weltfrieden mit einer Mistforke zu zerstören.

„Abschrecken? Hein, das sind sensible Rabenvögel. Hochintelligent. Sozial komplex. Vermutlich traumakompetent.“

„Mag sein“, sagte ich. „Aber wenn die den Lämmern an die Augen gehen oder Jungpflanzen rausziehen, dann hilft dem Schäfer keine Traumakompetenz. Dann hilft nur, dass die Krähe kurz denkt: Hier war schon Betrieb, ich flieg mal zu einem anderen Buffet.“

Harald nickte sachlich, aber nur so lange, bis er merkte, dass Nicken hier Zustimmung bedeuten könnte. Dann stellte er sein Gesicht auf Frankfurter Abwägung. Das ist diese Miene, bei der man gleichzeitig versteht, investiert und nichts entscheidet.

„Aber Hein“, sagte Gudrun, „du sprichst von Lämmern als Ausfall. Das sind Lebewesen, keine Lego-Bausteine.“

„Gudrun“, sagte ich, „für dich ist ein Lamm ein beseeltes Naturwesen mit Blick in die kosmische Verletzlichkeit. Für den Schaf-Grafen ist es zusätzlich auch ein Tier, das morgens noch da sein sollte.“

„Schaf-Graf?“ Gudrun wurde noch aufrechter. „Das klingt ja furchtbar feudal. Graf! Wirklich? Ein trauriges Überbleibsel der deutschen Monarchie.“

Ich sah zu Harald. Harald sah zu seiner Schuhspitze. Die Schuhspitze sah aus, als wollte sie wieder nach Frankfurt.

„Nö“, sagte ich. „Der Schaf-Graf ist Schäfer und heißt mit Nachnamen Graf. Wenn der Mann Steiger hieße und Schweine mästen würde, würden wir ihn eben Schweinsteiger nennen.“

Gudrun blinzelte. Das passiert öfter, wenn Tatsachen ohne Vorwarnung in ein Gespräch platzen.

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„Trotzdem“, sagte sie, „diese ganze Symbolik des Abschreckens ist problematisch.“

„Alles ist problematisch, wenn man lange genug draufguckt“, sagte ich. „Sogar ein Gartenzaun wird dann zur Grenze im Kopf. Dabei ist er meistens nur dafür da, dass die Kuh nicht im Kräuterbeet steht.“

Harald räusperte sich. „Also in der Stadt würde man für so etwas sicher ein partizipatives Krähenmanagement entwickeln.“

„In der Stadt“, sagte ich, „würdet ihr erst einen Runden Tisch gründen, dann einen Arbeitskreis Luftfauna, dann eine App, in der die Krähe ihre Bedürfnisse eintragen kann. Und am Ende frisst sie trotzdem das Lamm, aber nachhaltig dokumentiert.“

Gudrun zog Luft durch die Nase. Harald lächelte milde. Ich trank Kaffee. Der Zaun hielt. Für den Anfang war das viel.

„Man muss doch Alternativen suchen“, sagte Gudrun. „Optische Reize. Akustische Signale. Vielleicht Krähen-Dialog.“

„Gudrun“, sagte ich, „hier draußen nennt man das alles Tüddelkram, wenn es mehr kostet als der Schaden und weniger bringt als ein alter Gummistiefel auf einem Pfahl.“

Da war sie: die erste Stille des Morgens. Nicht lange. Dafür leben wir zu nah an Harald.

Harald setzte nun dieses Gesicht auf, das er immer aufsetzt, wenn er gleich etwas erklärt, das er selbst erst gestern aus einer Pressemitteilung gelernt hat.

„Hein“, sagte er, „man muss das doch größer denken. Dithmarschen steht vor einer Transformation. Northvolt war vielleicht ein Rückschlag, ja. Aber jetzt kommt Lyten. Ein amerikanischer Investor. Absichtserklärung. Batteriefertigung. KI-Infrastruktur. Ein Hub. Rund tausend Arbeitsplätze ab 2028.“

Ich sah ihn an. „Harald, bei uns ist ein Hub ein Ding, das am Trecker kaputtgeht. Und wenn einer in Dithmarschen KI sagt, fragt der andere, ob das eine neue Sorte Kohl ist.“

Gudrun hob sofort den Finger. „Das ist aber genau dieses rückwärtsgewandte Denken, Hein. Elektromobilität ist Zukunft. Nachhaltigkeit ist Zukunft. Die Kinder brauchen Zukunft.“

„Eure Kinder brauchen erstmal eine Brotdose, in der nicht drei Karottenstäbchen und ein Apfelscheibchen liegen, die aussehen, als hätten sie Burn-out“, sagte ich.

Harald lächelte gequält. „Wir nennen das achtsame Ernährung.“

„Ich nenne das Pausenbrot mit Anwesenheitspflicht.“

Gudrun schaute kurz empört, aber nicht dumm. Das muss man ihr lassen. Sie ist nicht dumm. Sie ist nur so überzeugt von allem, dass die Wirklichkeit manchmal draußen klingeln muss, bevor sie reingelassen wird.

„Hein“, sagte sie, „wir können doch nicht immer nur an Kosten denken. Es geht um Klima, Mobilität, soziale Verantwortung und die industrielle Zukunft des ländlichen Raums.“

„Gudrun“, sagte ich, „wenn mir einer erst 3.000 Arbeitsplätze verspricht, dann Milliarden in Aussicht stellt, dann der Steuerzahler mit einem Bein im Watt steckt und hinterher kommt der nächste mit 1.000 Arbeitsplätzen und KI dazu, dann klingt das für mich nicht nach Zukunft. Das klingt nach einem Mann, der sein Auto gegen den Deich gesetzt hat und sagt: Gute Nachricht, der nächste Unfall wird digital.“

Harald stellte seinen Becher auf den Zaunpfahl. Das macht er nur, wenn er in die höhere Argumentationsklasse wechseln will.

„Du musst Vertrauen haben, Hein.“

„Harald, Vertrauen ist bei uns, wenn der Nachbar sagt, er bringt die geliehene Bohrmaschine zurück, und dann tut er das auch. Nicht wenn ein Investor aus Amerika ein englisches Wort auf ein altes Baugelände legt und alle so tun, als wäre das schon Industriepolitik.“

Heins Bauernregel:

Wenn der Prospekt mehr glänzt als der Spaten,

wird meistens zuerst die Rede gehalten

und dann der Acker gesucht.

Gudrun verschränkte die Arme. „Du bist zynisch.“

„Nein“, sagte ich, „ich bin verheiratet mit der Wirklichkeit. Die ist nicht immer hübsch, aber sie räumt wenigstens nicht jeden Montag das Wohnzimmer nach einem Leitbild um.“

Harald versuchte es mit versöhnlichem Ton. „Natürlich gab es Fehler. Aber ein Standort muss sich entwickeln. Infrastruktur wächst mit der Vision.“

„Bei uns wächst erstmal Gras über die Vision“, sagte ich. „Und wenn genug Zeit vergeht, kommt ein Ausschuss und nennt das Begrünungskonzept.“

Gudrun schnaubte. „Das ist doch alles typisch. Sobald etwas Neues kommt, wird es hier behandelt wie eine fremde Krähe am Zaun.“

Ich zeigte mit dem Kaffeebecher Richtung Feld.

„Jetzt sind wir beim Thema. Der Schaf-Graf hängt eine Krähe an den Zaun, damit die anderen merken: Hier ist nicht alles Einladung. Vielleicht müsste man bei Großprojekten auch so einen Zaun haben. Nicht mit Krähen, Gudrun, bevor du wieder ein Ethikseminar aus dem Thermobecher ziehst. So einen Zaun mit warnenden Beispielen, als Abschreckung für weitere Invasoren von der Bankenmafia.“

Harald lachte trotz sich selbst. Das war gut. Wenn Harald lacht, klingt es, als würde in Frankfurt eine Tür zum Besprechungsraum leise zufallen.

„Du willst also Investoren abschrecken?“ fragte er.

„Nein“, sagte ich. „Ich will nur, dass sie nicht einmarschieren wie Krähen ins Lämmerbuffet und hinterher heißt es, der Bürger müsse die ökologische Flugroute finanzieren.“

Gudrun wurde streng. „Das ist ein sehr hartes Bild.“

„Das Leben auf dem Land ist nicht immer ein Bilderbuch mit Dinkelkeks“, sagte ich. „Manchmal ist es ein Schäfer, der morgens zählt und abends weniger hat. Und manchmal ist es ein Steuerzahler, der morgens Zeitung liest und abends merkt: Es sind schon wieder alle schlauer gewesen, aber erst nachdem das Geld weg war.“

Harald hob beschwichtigend beide Hände. „Aber ohne Risiko gibt es keinen Fortschritt.“

„Richtig“, sagte ich. „Nur wird das Risiko neuerdings sozialisiert und der Fortschritt privatisiert. Das ist wie bei einem Dorffest, wo einer die Tombola gewinnt und alle anderen den Kartoffelsalat bezahlen.“

„Du vereinfachst“, sagte Gudrun.

„Ja“, sagte ich. „Das nennt man Verstehen. Kompliziert machen können es die, die hinterher nichts dafür können.“

Da nickte sogar Harald. Erst ganz kurz. Dann tat er so, als hätte ihn eine Mücke gestochen. In Dithmarschen haben selbst Zustimmung und Insektenstich manchmal dieselbe Körperhaltung.

„Trotzdem“, sagte er, „Dithmarschen muss offen bleiben.“

„Offen ja“, sagte ich. „Aber nicht sperrangelweit für jeden Tüddelkram mit Pressefotos und Zukunftsmusik. Sonst steht hier bald ein Minister mit Helm im Matsch und erklärt, dass der erste Spatenstich ein Meilenstein war. Dabei war es nur der Moment, in dem der Spaten gemerkt hat, dass er allein ist.“

Harald war nun in Fahrt. Bei Harald erkennt man das daran, dass er nicht schneller spricht, sondern mehr englische Wörter braucht, um denselben Zaun zu erklären.

„Hein“, sagte er, „ein moderner Industriestandort lebt von Synergien. Batteriefertigung, KI, Energiecluster, Speichertechnologie, regionale Wertschöpfung. Das ist ein Ökosystem.“

Ich sah auf den Graben hinter ihm. „Bei uns ist ein Ökosystem, wenn der Frosch quakt, die Ente meckert und keiner Fördermittel beantragt.“

Gudrun nickte trotzdem sehr ernst. „Aber Harald hat recht. Man muss die Dinge ganzheitlich betrachten.“

„Gudrun“, sagte ich, „ganzheitlich heißt bei euch immer: Der Bauer hat das Problem, der Steuerzahler hat die Rechnung, und am Ende bekommt jemand aus Kiel einen Preis für Mut.“

Da musste Harald lachen. Gudrun nicht. Sie sortierte innerlich vermutlich gerade meine Aussage in eine Schublade zwischen „strukturkonservativ“ und „emotional noch nicht dekolonisiert“.

„Du bist unfair“, sagte sie. „Du reduzierst Fortschritt auf Geld.“

„Nein“, sagte ich. „Ich reduziere Geld auf Geld. Das ist altmodisch, ich weiß. Früher nannte man das Haushalten. Heute nennt man es fehlende Transformationsbegeisterung.“

Harald hob den Zeigefinger. „Aber du musst doch zugeben, dass Arbeitsplätze wichtig sind.“

„Natürlich“, sagte ich. „Arbeitsplätze sind wichtig. Aber versprochene Arbeitsplätze sind wie Regen auf der Wetter-App: schön anzusehen, bis du mit der Gießkanne im Garten stehst.“

Gudrun schaute Richtung Northvolt-Gelände, als könne sie dort bereits die Zukunft wachsen sehen. Vielleicht sah sie auch nur einen Kran. Bei ihr ist das manchmal schwer zu unterscheiden.

„Und was wäre deine Lösung, Hein?“ fragte sie.

„Erstmal weniger Tüddelkram“, sagte ich. „Mehr ehrliche Zahlen. Weniger Hub. Mehr Handwerk. Weniger Hochglanz. Mehr Haftung. Und jeder, der mit großen Versprechen kommt, muss vorher eine Woche beim Schaf-Grafen arbeiten.“

Harald runzelte die Stirn. „Warum beim Schaf-Grafen?“

„Weil man da morgens lernt, dass ein Schaden nicht wegmoderiert werden kann. Wenn ein Lamm fehlt, fehlt ein Lamm. Da hilft keine Pressekonferenz mit Windjacke.“

Gudrun sagte: „Aber Hein, diese aufgehängten Krähen bleiben doch ein moralisches Problem.“

„Klar“, sagte ich. „Moralische Probleme gibt es genug. Aber die Natur ist kein Volkshochschulkurs. Die Krähe diskutiert nicht erst mit dem Lamm über Augenhöhe. Die handelt. Und der Bauer muss auch handeln. Das ist nicht romantisch, aber Dithmarschen wurde nicht gebaut, weil alle Tiere vorher eine Einverständniserklärung unterschrieben haben.“

Harald trank seinen Kaffee aus. „Trotzdem finde ich dein Bild mit den Investoren als Krähen schwierig.“

„Ich auch“, sagte ich. „Krähen sind wenigstens intelligent, anpassungsfähig und fliegen weg, wenn Gefahr droht. Bei manchen Projekten bleibt hinterher nur der Steuerzahler sitzen und fragt sich, warum er schon wieder die Vogelscheuche war.“

Da prustete Harald los. Gudrun wollte streng bleiben, aber es gelang ihr nur halb. Das ist das Schöne am Zaun: Er trennt Grundstücke, aber nicht immer den Humor.

„Hein“, sagte Gudrun schließlich, „du bist unmöglich.“

„Nein“, sagte ich. „Ich bin nur regional schwer exportierbar.“

„Und was machen wir jetzt mit den Krähen?“ fragte Harald.

„Wir machen gar nichts“, sagte ich. „Der Schaf-Graf macht, was er für seine Lämmer tun muss. Die Behörden haben ihre Vorschriften. Die Bauern ihre Sorgen. Die Krähen ihre Gewohnheiten. Und Gudrun ihre Empörung. So bleibt die Region im Gleichgewicht.“

Gudrun sah mich an. „Du meinst also, jeder hat seine Rolle?“

„Genau“, sagte ich. „Die Krähe klaut, der Schäfer schützt, Harald erklärt die Zukunft, du rettest das Bewusstsein, und ich stehe hier mit Kaffee und verhindere, dass es ganz bekloppt wird.“

Harald grinste. „Das ist aber auch eine Art öffentlicher Dienst.“

„Unbezahlt“, sagte ich. „Also der ehrlichste.“

In dem Moment kam ein Windstoß über den Deich, nahm Gudruns Schal, wickelte ihn halb um Haralds Kopf und ließ ihn aussehen wie einen nachhaltigen Scheich auf dem Weg zur Investorenkonferenz. Gudrun befreite ihn, Harald sagte „Danke“ und ich dachte: So ist Dithmarschen. Erst Weltpolitik, dann Textilunfall.

„Weißt du, Hein“, sagte Harald, wieder milder, „vielleicht brauchen wir beides. Vorsicht und Hoffnung.“

„Jo“, sagte ich. „Hoffnung ist gut. Aber sie sollte nicht aussehen wie eine Bürgschaft, die keiner gelesen hat.“

Gudrun nickte langsam. „Und vielleicht sollte man über die Krähen wenigstens sprechen.“

„Sprechen kann man immer“, sagte ich. „Nur nicht so lange, bis das Lamm glaubt, es sei bereits gerettet.“

Dann standen wir drei am Zaun. Harald mit Zukunft im Kopf. Gudrun mit Mitleid im Schal. Ich mit Kaffee im Becher. Drüben rief eine Krähe. Ich weiß nicht, ob sie etwas sagen wollte. Vielleicht lachte sie auch nur. In Dithmarschen klingt beides ähnlich.

Am Ende war alles wieder gut. Gudrun versprach, den Schaf-Grafen nicht wegen Monarchieverherrlichung anzuzeigen. Harald versprach, beim nächsten Mal weniger „Hub“ zu sagen. Und ich versprach gar nichts. Das ist der Vorteil, wenn man schon morgens recht hat: Man muss nachmittags nicht nachbessern.

Heins Bauernregel:

Wenn Krähen am Zaun hängen und Banker von Zukunft sprechen,

halt den Kaffee fest – irgendwas fliegt immer.

Autor Hein Claasen Hein Claasen Autor der Rubrik „Neues aus der Marsch“ Hein Claasen stammt aus Wesselburen in Dithmarschen und gehört zu jener selten gewordenen norddeutschen Spezies, die erst spricht, wenn andere schon drei Sitzungen, zwei Arbeitskreise und ein Leitbild hinter sich haben. Er beobachtet das Leben in der Marsch mit trockenem Blick, wetterfester Geduld und jenem leisen Schmunzeln, das in Norddeutschland bereits als Gefühlsausbruch gilt. In seiner Rubrik „Neues aus der Marsch“ schreibt Hein Claasen über Dorf, Deich, Leute, Politik, Alltag, Behördenpost, Nachbarschaftsdramen und die großen Fragen, die manchmal mit einem Matschfleck auf zu sauberen Gummistiefeln beginnen. Zwischen Schafen, Amtsbriefen, Kaffeebecher und Küstenwind findet er die kleinen Wahrheiten, die man in Talkshows selten hört, auf alten Höfen aber jeden Dienstagmorgen. Hein ist kein Lautsprecher, kein Weltverbesserer und schon gar kein Mann für modische Erregung. Er sagt die Dinge lieber so, dass sie erst harmlos klingen und dann zwei Stunden später im Kopf weiterarbeiten. Seine Texte verbinden ländliche Bodenhaftung, norddeutschen Humor und eine feine gesellschaftliche Satire, die nicht brüllt, sondern trocken feststellt. Wenn Hein Claasen über die Marsch schreibt, geht es nie nur um die Marsch. Es geht um Deutschland im Kleinen: um neue Moral auf altem Boden, um Leute, die alles besser wissen, bis sie das erste Mal im Kuhfladen stehen, und um jene stille Vernunft, die keinen Applaus braucht, weil sie auch bei Gegenwind stehen bleibt.

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