Von Mara Köstlin

Wenn das Korn sich neigt

Am Morgen des ersten August liegt das Korn schwer über den Feldern. Zwischen den Halmen ruht ein goldener Glanz, der nicht mehr dem Hochsommer gehört. Eine Sichel liegt auf einem flachen Stein, daneben ein Laib aus dem ersten Mehl. Noch wurde er nicht angeschnitten. Er wartet.

Lughnasadh beginnt in diesem stillen Augenblick zwischen Reife und Verlust. Die Erde hat gegeben, doch ihre Gabe ist noch nicht geborgen. Jeder Halm steht im Licht und trägt zugleich den Schatten der kommenden Leere. Ernte bedeutet Fülle. Aber sie bedeutet auch Abschied.

Das alte gälische Fest wurde um den ersten August begangen und bezeichnete den Beginn der Erntezeit. Sein Name führt zu Lugh, jener vielgestaltigen Gestalt der irischen Überlieferung, die mit Könnerschaft, Ordnung und leuchtender Klugheit verbunden war. Nicht allein das Korn stand im Mittelpunkt. Auch Versammlungen, Wettkämpfe, Handel und gemeinsames Mahl gehörten zu den überlieferten Formen des Festes.

In den Erzählungen stiftete Lugh die Feier zum Gedächtnis seiner Ziehmutter Tailtiu. Sie soll das Land für den Ackerbau bereitet und dabei ihre letzte Kraft hingegeben haben. So verband sich die erste Ernte mit einer Erinnerung an Mühe. Die Frucht erschien nicht als selbstverständlicher Besitz, sondern als Antwort auf Arbeit, Geduld und Opfer.

An diesem Ursprung berühren sich Mythos und bäuerliche Erfahrung. Wer einen Acker öffnet, verändert die Erde und bindet sein Leben an ihre Zeiten. Deshalb war der Dank niemals gedankenlos. Er trug das Wissen in sich, dass jede Nahrung aus einer Verwandlung hervorgeht.

Vielleicht lag darin die eigentliche Würde dieses Tages. Die Menschen feierten nicht erst, wenn alle Scheunen gefüllt waren. Sie versammelten sich am Anfang der Ernte, während Regen, Krankheit und Misserfolg weiterhin möglich blieben. Ihr Dank galt keinem abgeschlossenen Wohlstand, sondern einem ersten Zeichen.

Auf Anhöhen wurden Wege zurückgelegt, Beeren gesammelt und Speisen aus den neuen Früchten geteilt. Der Blick reichte dort weit über Felder, Wasserläufe und steinerne Grenzen. Solche Orte machten sichtbar, dass Ernte niemals nur das Werk einzelner Hände war. Wind, Boden, Saat, Tier und Mensch hatten gemeinsam daran geschrieben.

Lughnasadh war deshalb kein ausgelassenes Fest des Überflusses. Unter seiner Freude lag eine ernste Kenntnis vom Maß der Dinge. Was reif geworden war, musste geschnitten werden. Was genährt hatte, würde vergehen. Und aus dem Ende des Halmes entstand das Brot, das eine Gemeinschaft durch die dunklere Hälfte des Jahres trug.

Noch schweigt die Sichel auf dem Stein. Doch im ersten Licht liegt bereits die Bewegung der Hand.

Vom heiligen Brot zur gemessenen Stunde

Jahrhunderte später lag auf manchen Altären ein Brot aus dem neuen Korn. Es trug den Duft der Felder in steinerne Kirchenräume, wo Glocken den Tag ordneten. Aus dem altenglischen hlāfmæsse, der Brotmesse, entstand der Name Lammas. Der erste Laib wurde zur sichtbaren Schwelle zwischen Acker und Altar.

Das ältere Fest verschwand dabei nicht einfach unter einer neuen Deutung. Es wechselte seine Sprache. Quellen, Brunnen und Höhen blieben Orte gemeinschaftlicher Erinnerung, doch Heiligennamen legten sich über frühere Erzählungen. Prozessionen folgten Wegen, die vielleicht schon lange vor den Kirchtürmen begangen worden waren.

Im Mittelalter war der Jahreslauf noch kein Hintergrund des Lebens. Er war sein Maß. Pachttermine, Märkte, Arbeiten und kirchliche Festtage verbanden sich mit der Reife bestimmter Früchte. Wer den August erreichte, las nicht nur ein Datum. Er erkannte eine Aufgabe.

In Handschriften standen die Tage sauber nebeneinander, mit roter Tinte hervorgehoben und von Gebeten begleitet. Draußen aber schrieb das Wetter seinen eigenen Kalender über Wege, Dächer und Äcker. Ein später Regen konnte jede Ordnung verschieben. Die Glocke rief dennoch zur gemeinsamen Stunde.

So wurde aus Lughnasadh allmählich ein Geflecht verschiedener Formen. Gälische Versammlungen, christliche Segnungen und örtliche Erntebräuche lebten nebeneinander, ohne überall dasselbe zu bedeuten. Manche Namen verblassten. Die wiederkehrende Handlung blieb: Das Erste wurde nicht achtlos verbraucht.

Mit der Neuzeit veränderte sich diese Haltung leise, aber grundlegend. Verbesserte Verkehrswege verbanden entfernte Märkte, neue Besitzordnungen trennten Menschen von gemeinsam genutztem Land, und schließlich begann die Maschine, den Rhythmus vieler Hände zu ersetzen. Die Ernte blieb notwendig, doch ihre Nähe zum täglichen Leben nahm ab.

Wo früher ein Dorf den Reifegrad der Felder kannte, trat zunehmend ein Handelssystem zwischen Herkunft und Mahlzeit. Korn wurde Ware, Zeit wurde berechnet, Arbeit wurde nach Stunden bemessen. Der August verlor nicht seine Wärme. Aber er verlor vielerorts seine alte Lesbarkeit.

Der Bedeutungswandel vollzog sich nicht in einem einzigen Bruch. Er glich Staub, der sich langsam auf eine Handschrift legt, bis einzelne Buchstaben kaum noch erkennbar sind. Unter der Schicht bleibt die Zeile bestehen. Nur das Auge muss sich wieder an ihre Zeichen gewöhnen.

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Vielleicht berührt uns Lammas deshalb heute wie ein kaum vernommener Glockenschlag. Nicht weil wir zu einer vergangenen Ordnung zurückkehren könnten, sondern weil in diesem Klang eine andere Beziehung zur Zeit bewahrt ist. Sie misst einen Tag nicht allein danach, was in ihm geleistet wurde.

Sie fragt, was in ihm reif geworden ist.

Was die erste Ernte bewahrt

Heute erreichen uns die Früchte des Sommers meist ohne Wegzeichen. Sie liegen geordnet in Regalen, gereinigt, gewogen und mit Herkunft versehen. Ihre Verfügbarkeit wirkt selbstverständlich, auch wenn sie das niemals ist. Zwischen Feld und Hand hat sich eine lange Kette aus Transport, Lagerung und Berechnung geschoben.

Gerade darin liegt die stille Fremdheit von Lughnasadh. Das Fest erinnert an eine Zeit, in der Nahrung nicht zuerst Produkt, sondern Beziehung war. Man aß nicht nur vom Land. Man lebte mit ihm, unter seinen Gaben und Begrenzungen.

Die erste Ernte markierte deshalb keinen bloßen wirtschaftlichen Erfolg. Sie machte sichtbar, dass das Leben auf Zuwendung angewiesen bleibt. Der Mensch kann säen, schneiden, mahlen und backen. Reife aber lässt sich nicht befehlen. Sie braucht Zeit, Maß und ein Einverständnis mit Dingen, die sich unserer Verfügung entziehen.

Vielleicht berührt uns dieser Gedanke heute stärker, als wir zunächst glauben. Unsere Gegenwart liebt Beschleunigung, Verfügbarkeit und ständige Wiederholung. Fast alles soll jederzeit erreichbar sein. Jahreszeiten werden dekorativ wahrgenommen, aber selten noch als innere Ordnung des Lebens.

Und doch bleibt etwas in uns empfänglich für Schwellen. Für den ersten Apfel. Für das erste Brot aus neuem Korn. Für den Geruch geschnittener Halme am Rand eines weiten Feldes. Solche Erfahrungen sind klein. Aber sie stellen eine verlorene Proportion wieder her.

Lughnasadh lehrt nicht Verzicht im strengen Sinn. Es lehrt Aufmerksamkeit. Das Fest sagt nicht, dass alles früher besser gewesen sei. Es erinnert vielmehr daran, dass Dankbarkeit einst an einen konkreten Zeitpunkt gebunden war, an eine Frucht, einen Schnitt, ein gemeinsam geteiltes Mahl. Gerade diese Konkretion verlieh ihr Gewicht.

Romano Guardini schrieb, der Mensch lebe nicht nur von dem, was er mache, sondern auch von dem, was er empfange. Dieser Gedanke öffnet den Raum, in dem das erste Erntefest noch heute verstanden werden kann. Es spricht von einer Welt, die nicht nur benutzt, sondern empfangen werden will.

So steht am ersten August kein lauter Triumph. Eher ein Innehalten. Die Hand hält das Brot, bevor sie es bricht. Das Auge sieht das Feld, bevor es zur Fläche wird. Für einen Augenblick kehrt jene ältere Gewissheit zurück, dass Reife mehr ist als Nutzen und Fülle mehr als Besitz.

Vielleicht ist dies das bleibende Geschenk von Lughnasadh. Es bewahrt die Ahnung, dass Anfang und Dank zusammengehören. Nicht erst die volle Scheune macht das Leben reich. Manchmal genügt das erste Zeichen, ein goldener Halm im Licht, ein Brot auf Stein, eine Glocke über den Feldern, Staub im Sonnenstrahl einer stillen Kammer.