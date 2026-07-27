Von Mara Köstlin

Wo das Licht die erste Garbe berührt

Auf einem flachen Stein liegt eine Garbe, noch feucht vom Atem des frühen Morgens. Zwischen den Halmen ruht ein goldener Schimmer, als hätte das Licht dort übernachtet. Niemand spricht. Nur der Wind fährt über das Feld und prüft, was reif geworden ist.

So beginnt die Zeit des Lugh, nicht mit einem lauten Donner, sondern an einer stillen Schwelle. Der Sommer steht noch hoch, doch sein Glanz trägt bereits den Schatten des Herbstes. Die Ähren neigen sich an den Wegen, während unter der Erde die Wurzeln ihre Kräfte sammeln. Ernte bedeutet Fülle, doch in jeder Fülle wohnt bereits ein leiser Abschied.

Im mittelalterlichen Irland erzählten Handschriften von Lugh als einem Gott vieler Künste. In der Sage Cath Maige Tuired erscheint er vor dem verschlossenen Tor von Tara. Der Wächter fragt nach seinem Handwerk, denn niemand ohne besondere Fähigkeit darf eintreten. Lugh nennt sich Zimmermann, Schmied, Krieger, Harfner, Dichter, Heiler und kundiger Spieler. Für jede genannte Kunst wartet bereits ein anerkannter Meister im königlichen Haus. Doch Lugh stellt jene Frage, welche die geordnete Welt für einen Augenblick verstummen lässt: Gibt es dort einen, der alle Künste zugleich beherrscht?

Das Tor öffnet sich.

Diese Szene bewahrt weit mehr als die Erinnerung an einen vielseitigen Gott. Sie erzählt von einer Ordnung, die einzelne Fähigkeiten achtet, ihre Verbindung jedoch beinahe übersieht. Lugh gehört keinem engen Bereich, denn sein Wesen liegt gerade im lebendigen Verbinden. Darum steht er der Ernte nahe, obwohl er kein einfacher Getreidegott gewesen ist. Auch eine Ernte verlangt viele Künste: Wetterkenntnis, Geduld beim Säen, Kraft beim Schneiden und Weisheit beim gerechten Teilen.

Sein Fest hieß Lugnasad, die Versammlung des Lugh, und lag am Beginn des Augusts. Im heutigen Irisch lebt der Name als Lúnasa für den Monat August fort. Doch die alten Erzählungen führen den Ursprung der Feier nicht zu einem Triumph, sondern zu einem Grab. Lugh soll die Spiele für Tailtiu gestiftet haben, seine Pflegemutter, deren Name eng mit der Landschaft von Tailtin verbunden blieb.

Die Dichtung der Ortsüberlieferung erzählt, Tailtiu habe Wildnis gerodet und fruchtbare Ebenen bereitet. Ihre Arbeit erschöpfte sie, und an den Kalenden des August sei sie gestorben. Um ihr Grab versammelten sich die Menschen zu Klage, Wettkampf, Handel und gemeinsamer Erinnerung. Freude und Trauer standen dort nicht als Gegensätze, sondern bildeten gemeinsam den Kreis einer reifenden Welt, die Nahrung empfing und ihren Preis kannte.

Unter dem hellen Himmel lag eine dunkle Wahrheit: Jede erste Garbe verdankt sich einer Mühe, die im Korn selbst nicht mehr sichtbar bleibt.

Der Kreis der Spiele

Wenn die Felder abgeerntet waren, begann die Versammlung erst ihre eigentliche Gestalt zu zeigen.

Menschen kamen aus entfernten Gebieten nach Tailtiu, begleitet von Pferden, Wagen, Händlern, Dichtern und Musikern. Die Zusammenkunft verband körperliche Wettkämpfe mit Rechtsprechung, Handel, Werbung um Ansehen und der Erneuerung politischer Beziehungen. Der Kreis der Spiele war deshalb niemals bloß ein Platz für Sieger. Er wurde zu einem zeitweiligen Abbild der Gesellschaft.

Mittelalterliche Texte schildern Wagenrennen, sportliche Prüfungen, Musik und die öffentliche Kunst des gesprochenen Wortes. Auch Verbindungen zwischen Familien konnten dort vorbereitet oder bekräftigt werden. Wer anreiste, brachte nicht nur Waren und Kraft mit, sondern seinen Namen, seine Herkunft und das Gedächtnis seines Hauses.

In einer Welt ohne schnelle Wege besaß eine solche Versammlung besonderes Gewicht. Nachrichten wanderten mit den Menschen über Hügel, Flüsse und alte Straßen. Entscheidungen erhielten Zeugen. Versprechen bekamen einen Ort. Selbst Streit konnte für einige Tage unter Regeln treten, die größer waren als der einzelne Zorn.

Die Überlieferung darf dennoch nicht wie ein ungebrochenes Fenster in eine ferne Vorzeit gelesen werden. Viele Texte über Lugh und Tailtiu wurden erst von christlichen Schreibern des Mittelalters aufgezeichnet. In ihren Handschriften berühren sich ältere Erzählstoffe, gelehrte Ordnung und die religiöse Sprache ihrer eigenen Zeit.

Gerade darin liegt ihre stille Kostbarkeit.

Das Christentum löschte den Rhythmus des bäuerlichen Jahres nicht aus. Es legte neue Namen, Heiligengedenktage und Segensformen über vertraute Schwellen. Aus heiligen Versammlungen konnten Märkte, Kirchweihen oder Wallfahrten werden. Der Weg zum Hügel blieb, während sich die Worte veränderten.

Manche Menschen stiegen im August auf Anhöhen, besuchten Brunnen oder umrundeten besondere Orte. Andere flochten Ernteknoten aus Stroh, die als Zeichen der Zuneigung weitergegeben wurden. Solche Bräuche gehörten nicht überall derselben Zeit oder Bedeutung an. Dennoch bewahrten sie eine alte Bewegung: hinauszugehen, sich zu versammeln und die Reife des Landes gemeinsam wahrzunehmen.

Lugh trat dabei allmählich hinter den Horizont der volkstümlichen Erinnerung. Sein Name blieb im Kalender, doch seine Gestalt wurde blasser. Die Spiele bestanden nicht unverändert fort, und manche alte Ordnung verlor sich im Staub der Jahrhunderte.

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Geblieben war etwas Unsichtbares. Die Ernte wollte nicht allein gezählt werden. Sie verlangte nach Musik, Begegnung und einem Maß, das den Überfluss in Beziehung setzte.

Denn Korn wird Nahrung, wenn es geteilt wird. Eine Gemeinschaft aber entsteht dort, wo auch Erinnerung geteilt werden darf.

Von der heiligen Schwelle zum stillen Zeichen

Mit der Zeit veränderte sich nicht nur das Fest, sondern auch die Sprache seiner Deutung.

Was einst als Versammlung unter dem Namen eines Gottes erschien, wurde später zum Brauch, dann zur Folklore, schließlich oft nur noch zum kulturellen Echo. Lugh verschwand nicht plötzlich. Er wurde heller und ferner zugleich, wie eine Inschrift auf verwittertem Stein, die man noch erkennt, aber nicht mehr vollständig liest.

In der Antike und im frühen Mittelalter standen Ernte und Ordnung enger beieinander, als es dem heutigen Blick zunächst erscheint. Wer erntete, lebte nicht bloß von einem Ertrag, sondern von einer gelungenen Abstimmung zwischen Himmel, Boden, Arbeit und Gemeinschaft. Das Korn war nicht nur Besitz. Es war Antwort auf eine Beziehung.

In der Neuzeit verschob sich dieser Zusammenhang langsam. Landwirtschaft wurde präziser, Märkte wurden größer, Kalender nüchterner, Verwaltungen dichter. Die Ernte blieb lebenswichtig, doch sie verlor vielerorts ihre rituelle Mitte. Aus der gemeinsamen Schwelle wurde ein wirtschaftlicher Vorgang. Aus dem Fest der Versammlung wurde ein Termin im Jahreslauf. Aus dem Namen Lugh wurde für viele nur noch ein fernes kulturgeschichtliches Detail.

Das ist kein Verlust, der sich mit Klage beschreiben ließe. Es ist eher ein Wandel des Sehens.

Heute kaufen Menschen Brot, Mehl und Obst oft ohne spürbare Nähe zu Wetter, Boden oder Jahreszeit. Die Fülle ist verfügbarer geworden, aber ihre Herkunft ist stiller geworden. Gerade darin liegt vielleicht der eigentliche Abstand zu jenen alten Augusttagen. Nicht die Freude an der Ernte ist verschwunden, sondern ihr innerer Kreis aus Dank, Mühe und gemeinsamer Gegenwart ist schmaler geworden.

Und doch bleiben Zeichen. Ein Korb auf dem Wochenmarkt. Der Geruch von Stroh in einer Scheune. Ein Dorffest am Rand der Felder. Kinder, die Ähren durch die Finger gleiten lassen, ohne zu wissen, dass in dieser kleinen Geste ein sehr altes Gedächtnis ruht. Solche Bilder sind unscheinbar. Aber sie tragen etwas von jener Welt weiter, in der Ernte mehr war als Versorgung.

Lugh erscheint darin nicht mehr als Herr einer religiösen Ordnung, sondern als Figur des Zusammenhangs. Er erinnert daran, dass Reife nicht nur Fruchtbarkeit bedeutet, sondern auch Form. Dass Können nicht genügt, wenn es nicht verbunden wird. Und dass eine Gemeinschaft nicht allein von Gütern lebt, sondern von jenen Zeiten, in denen sie sich selbst begegnet.

Vielleicht liegt darin die leise Wahrheit der Spiele der Ernte. Nicht jeder Wettkampf wollte Überlegenheit zeigen. Manches Spiel machte nur sichtbar, dass Leben Rhythmus braucht, damit Fülle nicht stumm bleibt. Ein Kreis auf der Wiese, ein Weg zum Hügel, eine Gabe aus der ersten Ernte, ein Name, der weitergetragen wird: Mehr braucht Erinnerung oft nicht.

So steht Lugh heute nicht vor uns wie eine ferne Gottheit aus dunklen Nebeln. Er steht eher am Rand eines Feldes, dort, wo das Licht die Halme streift und der Sommer sich langsam zurücknimmt. Wer lange genug schaut, erkennt vielleicht, dass in jeder Ernte auch eine Frage liegt: Was bewahren wir, wenn wir nur noch besitzen wollen?

Die Antwort muss nicht laut sein. Vielleicht genügt ein stiller Blick auf die Dinge, bevor sie selbstverständlich werden. Vielleicht genügt es, die Jahreszeiten wieder als Formen der Zeit zu lesen und nicht nur als Abfolge von Daten. Vielleicht genügt es, zu spüren, dass selbst ein alter Name noch eine Tür öffnen kann.