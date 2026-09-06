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Promis und Adel im August 2026: Ein Monat, in dem selbst die Wirklichkeit eine Redaktion brauchte

Von Mara-Josephine Lützeler von Roden

Der August trägt Sonnenbrille

Der August ist jener Monat, in dem die gesellschaftliche Wirklichkeit für gewöhnlich ein wenig die Krawatte lockert. Parlamente leeren sich, Minister verschwinden in Wanderhosen, Nachrichtensprecher berichten plötzlich über Eisdielen und Menschen, die den Rest des Jahres sehr beschäftigt damit sind, bedeutend zu wirken, lassen sich auf Yachten fotografieren, damit niemand auf den Gedanken kommt, sie könnten im Urlaub womöglich bedeutungslos sein.

Es ist die hohe Zeit der Sichtbarkeit. Aber nicht des Seins, denn das wäre nun wirklich altmodisch.

Im August 2026 konnte man besonders schön beobachten, wie sehr sich Prominenz inzwischen von einer gesellschaftlichen Stellung in einen dauerhaften Betriebszustand verwandelt hat. Wer öffentlich existiert, darf nicht einfach essen, reisen, lieben, streiten, scheitern oder schweigen. Alles benötigt mittlerweile eine zweite Ebene. Das Essen braucht ein Foto, die Reise einen Hashtag, die Liebe einen Jahrestagspost, der Streit eine Stellungnahme und das Schweigen möglichst einen Sprecher, der erklärt, dass man sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern werde.

Früher besaß man ein Privatleben.

Heute besitzt man die Kommunikationsrechte daran.

Und so servierte der August eine ungewöhnlich hübsche Mischung aus tatsächlicher Geschichte, kontrollierter Selbstinszenierung und jenem Reality-Betrieb, in dem Menschen freiwillig Häuser beziehen, aus denen vernünftige Erwachsene vermutlich bereits nach Besichtigung der Gemeinschaftsküche wieder ausziehen würden. Ein König starb. Eine Ikone ging. Eine prominente Ehe endete höflich. Eine neue Reality-Staffel begann erwartungsgemäß weniger höflich. Und selbst eines der bedeutendsten Museen der Welt musste feststellen, dass man heutzutage nicht nur Kunst kuratiert, sondern auch die moralische Halbwertszeit ihrer Schöpfer.

Der Salon hatte also reichlich zu betrachten.

Wir bestellen zunächst etwas Kaltes.

Krone, Kamera und Kontrollverlust

Beginnen wir ausnahmsweise dort, wo das Wort Prominenz noch eine Bedeutung besitzt, die älter ist als TikTok und Facebook.

König Harald V. von Norwegen starb am 28. August 2026 im Alter von 89 Jahren. Sein Sohn übernahm als König Haakon VIII. den Thron, Tausende Menschen kamen zum Königspalast, und Norwegen trat in eine Phase nationaler Trauer ein. Haakon würdigte seinen Vater in seiner ersten Ansprache als Monarch und kündigte an, das Amt auf seine eigene Weise weiterzuführen.

Es war ein bemerkenswerter Augenblick, weil die Welt für einige Stunden daran erinnert wurde, dass es tatsächlich noch öffentliche Rollen gibt, deren Bedeutung nicht jeden Montagmorgen von einer Reichweitenanalyse bestätigt werden muss.

Ein König muss keinen Algorithmus besänftigen.

Zumindest noch nicht.

Man darf Monarchien anachronistisch finden, unnötig, romantisch oder alles gleichzeitig. Aber sie besitzen etwas, das der modernen Prominentenindustrie chronisch fehlt: Zeit. Eine Dynastie wird nicht dadurch glaubwürdiger, dass sie dreimal täglich postet. Sie wird dadurch glaubwürdig, dass sie sehr lange da ist. Die Krone kennt keine Story, die nach 24 Stunden verschwindet.

Obwohl man vermutlich bereits darüber nachdenkt.

Mit Haakon wurde Mette-Marit Königin, und auch hier zeigte sich natürlich sofort, dass selbst jahrhundertealte Institutionen inzwischen unter den Bedingungen einer Öffentlichkeit leben, die Biografien nicht vergisst, sondern archiviert, durchsucht und bei Bedarf neu sortiert. Reuters beschrieb die neue Königin vor dem Hintergrund früherer und aktueller Kontroversen als eine Monarchin unter ungewöhnlich intensiver öffentlicher Beobachtung.

Die Krone wird also vererbt.

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Die Suchmaschinenhistorie jedoch leider nicht gelöscht.

Drei Tage zuvor war eine andere Form von Königin gegangen. Dolly Parton starb am 25. August im Alter von 80 Jahren. Sie hinterließ nicht nur eine jahrzehntelange Musikkarriere, sondern auch ein bemerkenswertes unternehmerisches und philanthropisches Vermächtnis, darunter ihre internationale Leseförderung durch die Imagination Library. Weltweit folgten Würdigungen und öffentliche Zeichen der Trauer.

Parton war dabei ein interessantes Gegenmodell zur heutigen Forderung nach permanenter Authentizität. Sie war offenkundig inszeniert. Niemand hielt diese Haare ernsthaft für einen naturgegebenen Zustand. Sie machte nie ein Geheimnis daraus, dass Dolly Parton auch eine Kunstfigur war.

Und gerade deshalb wirkte sie glaubwürdig.

Wie wohltuend.

Heute verlangt man von öffentlichen Menschen gern, sie müssten „echt“ sein, was meistens bedeutet, dass eine Kamera filmen soll, wie sie ungeschminkt Kaffee trinken, nachdem jemand Beleuchtung, Kamerawinkel und Veröffentlichungstermin abgestimmt hat. Parton ersparte uns diese kleine Komödie. Sie trug Glitzer und wusste, dass wir wussten, dass sie Glitzer trug.

Vielleicht ist Aufrichtigkeit manchmal nichts anderes als die Höflichkeit, die eigene Inszenierung nicht als Natürlichkeit zu verkaufen.

In Deutschland wiederum endete im August eine prominente Ehe ausgesprochen zivilisiert. Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer bestätigten ihre Trennung nach mehr als 15 gemeinsamen Jahren. Über ihren Medienanwalt ließen beide mitteilen, man habe sich bereits vor längerer Zeit in Freundschaft für getrennte Wege entschieden; aus Liebe sei eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft geworden. Weitere Stellungnahmen werde es nicht geben.

Man möchte ihnen fast einen Preis verleihen.

Nicht für die Trennung.

Für die Disziplin.

Denn das moderne Prominenten-Aus besitzt normalerweise mehrere Akte: zunächst das verdächtig fehlende gemeinsame Foto, dann anonyme Freunde, anschließend „Insider“, schließlich die öffentliche Erklärung und irgendwann ein Podcast, in dem einer der Beteiligten erklärt, dass er nie einen Podcast über die Trennung machen wollte.

Ferres und Maschmeyer entschieden sich stattdessen für die elegante Variante: Bekanntgabe, Dankbarkeit, Privatsphäre, Vorhang.

Ein Eheende als Pressemitteilung.

Aber immerhin ohne Reunion-Special.

Womit wir beim „Sommerhaus der Stars“ wären.

Am 25. August begann die elfte Staffel auf RTL+. Acht Promipaare zogen in die bekannte Unterkunft in Bocholt, wo Spiele, Nominierungen, räumliche Enge, Bündnisse und Konflikte erneut zum Konzept gehören. RTL selbst versprach bereits zum Start Tränen, lautstarke Diskussionen und wenig Rückzugsmöglichkeiten.

Es wäre jedoch unfair, sich über Reality-TV moralisch zu erheben.

Reality-TV ist möglicherweise die ehrlichste Branche Deutschlands.

Niemand bestellt dort Goethe und beschwert sich anschließend über die fehlenden Rosenkavaliere. Man sperrt mehrere Menschen mit komplizierten Beziehungen, unterschiedlichen Temperamenten und Aussicht auf Preisgeld auf engem Raum zusammen, reicht ihnen Aufgaben, filmt alles und wartet darauf, dass die menschliche Zivilisation in kleinen Portionen ihren Dienst quittiert.

Das ist kein Versehen.

Das ist der Produktionsplan.

Besonders hübsch ist nur, dass anschließend regelmäßig darüber diskutiert wird, ob das Gezeigte „authentisch“ gewesen sei. Als wäre ein Haus voller Kameras, Mikrofone, Produktionspersonal und Nominierungsregeln die natürliche Umgebung eines deutschen Liebespaares.

Man könnte ebenso einen Tiger im Supermarkt aussetzen und anschließend seine Einkaufsvorlieben analysieren.

Aber Reality-TV ist inzwischen mehr als Fernsehen. Es produziert Anschlusskommunikation. Eine Szene endet nicht mit dem Abspann. Sie zieht weiter zu Instagram, TikTok, Podcasts, Interviews und Kommentarspalten. Das Fernsehen liefert nur noch den Urknall. Das eigentliche Universum entsteht anschließend auf den Smartphones des Publikums.

Und dann war da noch John Galliano.

Das Metropolitan Museum of Art und der britische Modedesigner sagten Ende August eine für 2027 geplante Ausstellung über sein Werk ab. Vorausgegangen war öffentliche Kritik wegen Gallianos antisemitischer Äußerungen aus dem Jahr 2011. Galliano erklärte erneut, Verantwortung für den verursachten Schmerz zu übernehmen; die Kontroverse solle das Museum nicht weiter belasten.

Hier wurde das übliche Prominentenspiel plötzlich ernster.

Denn unsere Gegenwart verlangt inzwischen nicht nur, dass wir Kunst betrachten. Wir sollen gleichzeitig ein moralisches Gutachten über den Künstler erstellen.

Darf man bewundern, was ein Mensch geschaffen hat, dessen Verhalten man verurteilt? Wie lange gilt Schuld? Was bedeutet Reue? Wann wird Würdigung zur Rehabilitation?

Es sind schwierige Fragen.

Was unsere Zeit allerdings keineswegs daran hindert, sie bevorzugt innerhalb von 280 Zeichen abschließend zu beantworten.

Die Mechanik dahinter: Aufmerksamkeit zahlt bar

All diese Geschichten haben erstaunlich wenig miteinander zu tun und folgen doch derselben Mechanik.

Öffentlichkeit produziert nicht mehr nur Bekanntheit.

Sie produziert Deutung.

Wer prominent ist, steht deshalb nicht lediglich im Licht. Er steht in einem permanenten Kommentarraum.

Ein Kleid ist nicht mehr einfach schön oder hässlich, sondern eine Botschaft. Eine Trennung ist keine private Entscheidung, sondern ein Narrativ. Schweigen wird interpretiert. Sprechen ebenfalls. Eine Entschuldigung kann als Einsicht gelten oder als PR-Strategie. Selbst der Versuch, keine Aufmerksamkeit zu erzeugen, erzeugt zuverlässig Schlagzeilen darüber, dass jemand keine Aufmerksamkeit erzeugen möchte.

Das ist fast schon metaphysisch.

Empörung besitzt dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie ist kostenlos herzustellen und hervorragend zu monetarisieren.

Liebe klickt.

Abneigung klickt ebenfalls.

Gleichgültigkeit hingegen ist wirtschaftlich völlig unbrauchbar.

Deshalb ist der gefährlichste Zustand für einen öffentlichen Menschen heute nicht der Skandal.

Es ist das Desinteresse.

Wir sind das Publikum – Leider!

Nun wäre es überaus angenehm, an dieser Stelle ausschließlich die Medien verantwortlich zu machen. Das gehört zu den gepflegtesten Freizeitbeschäftigungen eines gebildeten Publikums.

Wir lesen schließlich nur aus medienkritischem Interesse.

Selbstverständlich.

Wir klicken auf die Bilderstrecke mit den „zehn peinlichsten Auftritten“ ausschließlich, um die Mechanismen des Boulevardjournalismus wissenschaftlich zu erfassen.

Und Folge zwei des Sommerhauses brauchten wir natürlich für die Quellenlage.

Nein, meine Lieben. So leicht kommen wir nicht davon.

Der Boulevard ist kein fremdes Imperium, das uns gewaltsam mit Prominenten belästigt.

Er besitzt Kunden.

Uns.

Wir wünschen öffentlichen Menschen Privatsphäre und möchten gleichzeitig wissen, warum der Ehering fehlt. Wir kritisieren Luxus und betrachten trotzdem die Villa. Wir beklagen Schönheitsideale und vergrößern das Strandfoto. Wir verachten Reality-TV und kennen erstaunlich genau die Teilnehmer.

Vor allem aber lieben wir Fallhöhe.

Ein gewöhnlicher Mensch, der eine schlechte Entscheidung trifft, bekommt Ärger.

Ein Prominenter bekommt eine Titelgeschichte.

Vielleicht suchen wir deshalb gar keine Idole mehr. Wir suchen gesellschaftliche Versuchspersonen, an denen wir unsere eigenen Moralvorstellungen testen können.

Wie reich darf jemand sein?

Wie eitel?

Wie oft darf jemand scheitern?

Wie lange muss Reue dauern?

Wann ist eine Trennung würdevoll?

Wann wird Selbstbewusstsein zur Arroganz?

Und wie viel Authentizität verträgt eine perfekt ausgeleuchtete Instagram-Story?

Prominenz ist damit zu einer Art öffentlichem Gesellschaftslabor geworden.

Nur die Versuchstiere tragen Couture.

Der letzte Schluck

Der August 2026 hinterlässt uns deshalb weniger einen Stapel Promi-Geschichten als ein kleines Panorama unserer Gegenwart.

Ein König stirbt und erinnert daran, dass Bedeutung auch ohne tägliche Selbstvermarktung existieren kann. Eine Dolly Parton beweist posthum, dass eine Kunstfigur authentischer wirken kann als hundert angeblich ungefilterte Influencer-Videos. Ein prominentes Paar trennt sich mit einer Presseerklärung, die beinahe so geordnet wirkt wie eine Aufsichtsratssitzung. Reality-TV perfektioniert währenddessen die Kunst, Menschen in unnatürliche Situationen zu bringen und anschließend nach ihrer natürlichen Reaktion zu fragen. Und ein Museum stellt fest, dass heute selbst die Vergangenheit eine aktuelle Kommunikationsstrategie benötigt.

Vielleicht sollte man über all das nicht die Nase rümpfen.

Jedenfalls nicht zu hoch.

Denn während wir über die Menschen auf der Bühne urteilen, sitzen wir keineswegs außerhalb des Stücks.

Wir kaufen die Eintrittskarte mit unserer Aufmerksamkeit.

Wir verlängern den Skandal mit unseren Kommentaren.

Und wir entscheiden mit jedem Klick, welche Vorstellung morgen wieder gespielt wird.

Das Publikum ist also nicht unschuldig.

Es sitzt nur bequemer.

Ich werde auch im September wieder meinen Platz einnehmen, den Champagner nicht vorzeitig öffnen und besonders aufmerksam jene beobachten, die öffentlich erklären werden, wie vollkommen gleichgültig ihnen die öffentliche Meinung sei.

Sie liefern gewöhnlich die besten Geschichten.

Der Salon schließt nun seine Pforten, doch die Kronleuchter bleiben an.

Mehr aus dem Salon der schönen Abgründe

Titelbild KI generiert.

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