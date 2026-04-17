Das Land im Leerlauf – oder: Wie Reformen in Deutschland erst geprüft, dann vertagt und am Ende beerdigt werden Rubrik: Die Todsünden der Demokratie – Robert R. Manor

Freitag. Zehn Uhr. Ich habe mir angewöhnt, freitags um diese Uhrzeit einen kleinen gedanklichen Spaziergang durch die Republik zu machen. Nicht durch die feierlichen Worte der Sonntagsreden, nicht durch jene Regierungsprosa, in der jeder zweite Satz nach Aufbruch klingt und jeder dritte nach „historischer Verantwortung“, sondern durch die alltäglichen Räume, in denen der Staat so vor sich hin arbeitet – oder es zumindest glaubhaft versucht. Im Wartezimmer, auf dem Amt, in Schulfluren, an Bahnhöfen, in Bürgerbüros, in Treppenhäusern mit Aushängen, die aussehen, als hätten sie schon drei Regierungen überlebt. In dieser Rubrik schaue ich mir Woche für Woche eine der klassischen Todsünden an – nicht als theologische Fingerübung, sondern als Diagnose einer Demokratie, die sich gern modern gibt und doch regelmäßig an sehr alten menschlichen Schwächen scheitert. Heute geht es um die Trägheit. Vielleicht ist sie die gefährlichste dieser Sünden, weil sie so harmlos aussieht. Sie skandalisiert sich nicht wie der Zorn, sie glitzert nicht wie die Gier, sie posiert nicht wie die Wollust. Sie sitzt einfach da. Wartet. Vertagt. Prüft. Bildet Arbeitsgruppen. Und wenn man nicht aufpasst, hat sie aus der Zukunft ein Protokoll gemacht. Wenn Reformen angekündigt, vertagt, verwässert und vergessen werden, wenn das System sich selbst erhält – um jeden Preis –, dann wirkt Trägheit nicht wie ein Fehler. Dann wirkt sie wie Vernunft. Und genau darin liegt ihr Erfolg.

Manchmal stelle ich mir vor, Deutschland würde seine staatliche Trägheit endlich institutionell würdigen und ein Bundesministerium für Aufschub, Abwägung und ergebnisoffene Verschleppung gründen. Ein ehrwürdiger Bau natürlich, irgendwo zwischen Kanzleramt und Denkpause, mit einem Eingang, der nie ganz geöffnet und nie ganz geschlossen ist, damit man symbolisch sieht: Hier wird nichts überstürzt. Im Foyer gäbe es keine Rezeption, sondern nur einen Hinweis: „Ihr Anliegen wird derzeit geprüft.“ Nicht von wem, nicht bis wann, aber mit dem beruhigenden Zusatz: „mit Hochdruck“. Dieser deutsche Hochdruck ist eine faszinierende Wetterlage. Er erzeugt selten Bewegung, aber immer das gute Gefühl, dass theoretisch irgendwo etwas passieren könnte. Im ersten Stock säße die Abteilung „Ankündigungsmanagement“. Dort würden Reformen sprachlich aufbereitet, bevor sie jemals in die Nähe von Wirklichkeit geraten. Man formulierte Sätze wie: „Wir stehen am Beginn eines umfassenden Transformationsprozesses“ oder „Die notwendigen Abstimmungen laufen.“ Das Schöne an solchen Sätzen ist, dass sie nach Vorwärtsgang klingen, während das Fahrzeug längst im Leerlauf tuckert. Im zweiten Stock befände sich die Unterabteilung „Verwässerung“. Hier würden ursprünglich mutige Ideen so lange in Runden mit Ländern, Verbänden, Ressorts, Ausschüssen, Beauftragten, Praxispartnern und Bedenkenträgern besprochen, bis sie am Ende ungefähr dieselbe politische Wirkung entfalten wie eine lauwarme Wärmflasche im Schneesturm. Was als Reform startete, ginge dort als Kompromiss mit eingebauter Unschärfe wieder hinaus. Besonders stolz wäre das Haus auf das Referat „Vergessen und Verstetigen“. Dort kümmerte man sich um all jene Vorhaben, die einst mit großer Geste angekündigt wurden und nun irgendwo zwischen Gesetzgebungsverfahren, Haushaltsvorbehalt und föderaler Feinabstimmung ihren letzten Herzschlag tun. Niemand würde dort offen sagen, dass ein Projekt tot ist. Das wäre zu brutal. Man würde erklären, es befinde sich „in der weiteren Prüfung“, „im Übergang in eine neue Phase“ oder „im Rahmen bestehender Strukturen“. Verwaltungssprache ist bekanntlich die Kunst, ein Begräbnis wie einen Workshop klingen zu lassen. Einmal im Jahr gäbe es im Ministerium den „Tag der verschobenen Zukunft“. Dann träte die Hausspitze vor die Presse und präsentierte die erfolgreichsten Aufschübe der vergangenen zwölf Monate. Gold erhielte das Projekt, das am häufigsten angekündigt wurde, ohne jemals beschlussreif zu werden. Silber ginge an jene Reform, die in jeder Rede vorkam, aber in keinem Haushalt. Und Bronze bekäme der Klassiker: die Maßnahme, die politisch längst erledigt war, aber formal noch weiterlief, weil niemand die Akte schließen wollte. Satire, gewiss. Aber wie so oft gilt auch hier: Die Wirklichkeit macht es einem leicht. Denn die Republik hat sich derart an das Nichtankommen gewöhnt, dass man schon fast dankbar ist, wenn etwas wenigstens angekündigt wird. Der deutsche Fortschritt gleicht manchmal einem Zug, dessen Verspätung regelmäßig durchgesagt wird, bis die Fahrgäste die Durchsage selbst für Bewegung halten.

Trägheit ist politisch deshalb so gefährlich, weil sie kaum je als Skandal erscheint. Korruption empört. Machtmissbrauch alarmiert. Lauter Unsinn in Talkshows nervt wenigstens sichtbar. Trägheit dagegen trägt die Maske der Vernunft. Sie kommt als Besonnenheit daher, als Sorgfalt, als Verfahren, als Verantwortungsbewusstsein. Und natürlich braucht ein Rechtsstaat Verfahren. Natürlich darf man nicht jede Reform im Galopp durchjagen, als sei Politik eine Casting-Show mit Gesetzesfinale. Aber zwischen rechtsstaatlicher Sorgfalt und institutioneller Lähmung liegt ein Unterschied. Und genau dieser Unterschied verschwindet in Deutschland gelegentlich hinter einem erstaunlich gut organisierten Dickicht aus Abstimmungen, Zuständigkeiten und Bedenklichkeit. Die politische Trägheit beginnt oft mit einer ehrlichen Einsicht: Ein Problem ist erkannt. Die Infrastruktur bröckelt, das Bildungswesen hinkt, die Verwaltung digitalisiert sich mit der Geschwindigkeit einer katholischen Kirchenreform, die Rente ächzt, der Wohnungsmarkt verkrampft, die Pflege arbeitet am Anschlag. Das alles ist bekannt. Fast jedes Problem in diesem Land ist längst beschrieben, vermessen, begutachtet, diskutiert und mit mindestens drei Kommissionen versehen worden. Man kann der Republik nicht vorwerfen, sie wisse nicht, woran sie leidet. Sie hat nur ein besonderes Talent, Wissen mit Handeln zu verwechseln. Trägheit entsteht dort, wo Erkenntnis nicht in Entscheidung mündet, sondern in einen Kreislauf weiterer Erkenntnis eingespeist wird. Dann folgt auf das Gutachten ein Fachgespräch, auf das Fachgespräch eine Länderabstimmung, auf die Länderabstimmung ein Konsultationsverfahren, auf die Konsultation ein Eckpunktepapier, auf die Eckpunkte ein Referentenentwurf, auf den Entwurf ein neuer Konflikt zwischen Ressorts, auf den Konflikt ein Vermittlungsversuch, und irgendwann stellt jemand fest, dass die gesellschaftliche Lage sich inzwischen verändert habe und man die Reform anpassen müsse. Was als Lösung begann, endet als Verfahrensbiografie. Ein Grund dafür liegt im Bauplan der Bundesrepublik selbst. Föderalismus, Gewaltenteilung, Ressortprinzip, Beteiligung, Verbände, Gerichte, Länder, Kommunen – all das schützt vor Durchregieren und ist im Kern zivilisatorisch wertvoll. Doch jedes Schutzsystem hat Nebenwirkungen. In Deutschland addieren sich diese Nebenwirkungen zuweilen zu einer eigenen Regierungsform: der Dauerabstimmung. Niemand darf alles entscheiden, also kann am Ende auch jeder verhindern, dass entschieden wird. Die Republik ist dann nicht blockiert, weil einer zu stark wäre, sondern weil zu viele ihre Berechtigung darin finden, auf dem Bremspedal mitzustehen. Hinzu kommt die politische Risikovermeidung. Reformen schaffen Verlierer, selbst wenn sie langfristig vernünftig sind. Wer etwas vereinfacht, nimmt irgendwo Zuständigkeit weg. Wer kürzt, verärgert Empfänger. Wer modernisiert, verunsichert diejenigen, die sich im alten System eingerichtet haben. Demokratie braucht deshalb Mut zur Unbeliebtheit – zumindest zeitweise. Doch genau dieser Mut ist in einer Aufmerksamkeitsordnung, die jede Irritation sofort zur Empörungswelle aufblasen kann, knapp geworden. Also werden Reformen vorsorglich entkernt, abgefedert, verzögert, kleingeschnitten. Nicht weil Politiker grundsätzlich untätig wären, sondern weil sie gelernt haben, dass die politische Gegenwart den Schmerz des Handelns härter bestraft als die Langeweile des Unterlassens. Trägheit ist deshalb oft das Kind einer verängstigten Politik. Man ahnt, dass etwas geändert werden müsste, will aber möglichst niemanden gegen sich aufbringen. Also wird aus der Reform ein Signal, aus dem Signal ein Prüfauftrag, aus dem Prüfauftrag ein Prozess. Der Bürger bekommt dann das beruhigende Gefühl, dass sich „etwas in Bewegung“ befinde, während in Wahrheit vor allem neue Dokumente entstehen. So nähert sich Deutschland dem Fortschritt gern in der Pose desjenigen, der am Beckenrand steht, die Wassertemperatur diskutiert und am Ende erklärt, man müsse den Einstieg noch einmal ressortübergreifend abstimmen. Ein weiterer Faktor ist die institutionelle Selbsterhaltung. Systeme wollen fortbestehen. Behörden, Programme, Zuständigkeiten, Verfahren – all das entwickelt mit der Zeit eine eigene Trägheit. Nicht aus Bosheit, sondern aus Logik. Wer eine Zuständigkeit besitzt, verteidigt sie. Wer einen Haushaltstitel verwaltet, findet Gründe für seine Verstetigung. Wer in einem Verfahren lebt, wird selten dessen radikalster Kritiker sein. So entsteht ein stiller Konservatismus des Apparats. Nicht politisch rechts oder links, sondern funktional. Das System liebt seine eigenen Routinen, weil Routinen Sicherheit bieten. Reformen hingegen bedeuten Unschärfe, Umstellung, Kontrollverlust. Und Kontrolle ist für jede Verwaltung ungefähr das, was Sauerstoff für Lungen ist. Wenn das System sich selbst erhält – um jeden Preis –, dann zeigt sich Trägheit nicht nur im Nichtstun, sondern im bevorzugten Weitertun des Bekannten. Man modernisiert symbolisch, ohne strukturell zu ändern. Man digitalisiert Formulare, ohne Verfahren zu entschlacken. Man schafft Koordinatoren für Probleme, die eigentlich Entscheidung verlangen. Man richtet Gremien ein, wo Verantwortliche nötig wären. Und weil das alles nach Aktivität aussieht, kommt lange niemand auf die Idee, dass Aktivität und Veränderung zwei sehr verschiedene Dinge sind. Die Folgen dieser Trägheit sind tiefgreifend. Erstens verliert die Politik Glaubwürdigkeit. Bürger hören Ankündigungen, merken aber, dass die Wirklichkeit erstaunlich unbeweglich bleibt. Das erzeugt jene spezielle Form von Verdrossenheit, die nicht laut ist, sondern abwinkend. Zweitens werden Probleme teurer. Jede verschleppte Infrastrukturreform, jede ausgesessene Bildungslücke, jede vertagte Verwaltungsmodernisierung wächst mit der Zeit zu einem größeren, komplizierteren und kostspieligeren Problem heran. Drittens entstehen Parallelwelten: eine politische Sprache des Aufbruchs und eine gesellschaftliche Erfahrung der Stagnation. Je länger diese beiden Welten auseinanderdriften, desto weniger Vertrauen bleibt zwischen ihnen. Bemerkenswert ist zudem, dass Trägheit moralisch oft unterschätzt wird. Dabei kann Unterlassen ebenso schädlich sein wie falsches Handeln. Wenn Wohnraum fehlt, Schulen zerbröseln, Genehmigungen Jahre dauern oder digitale Verfahren an Faxlogiken hängen, dann geschieht das nicht nur durch bösen Willen, sondern oft schlicht durch das Ausbleiben entschlossener Korrektur. Trägheit verletzt nicht dramatisch. Sie zermürbt. Sie macht das Land langsam unerquicklich. Sie produziert kein großes Ereignis, sondern tausend kleine Frustrationen, die sich im Alltag der Menschen ablagern wie Staub auf unbewegten Aktenordnern. Das Perfide ist: Trägheit rechtfertigt sich gern mit Verantwortung. Man wolle nichts überstürzen. Man müsse alle Beteiligten mitnehmen. Man brauche solide Grundlagen. Das ist oft nicht einmal gelogen. Aber es kann zur Ausrede werden, wenn die Prüfung zur Dauerhaltung und die Vorsicht zur Verhinderungsästhetik gerät. Eine Demokratie braucht Verfahren. Sie braucht aber auch den Willen, aus Verfahren Ergebnisse zu machen. Sonst verwandelt sie ihre Schutzmechanismen in eine bequem eingerichtete Nichtangriffsfläche gegen Veränderung. Trägheit ist deshalb die letzte und vielleicht gefährlichste Todsünde dieser Reihe. Nicht weil sie die lauteste wäre, sondern weil sie alle anderen konserviert. Gier kann sich einnisten, wenn niemand Reformen anpackt. Symbolpolitik gedeiht, wenn echte Entscheidungen ausbleiben. Empörung ersetzt Handlung besonders leicht dort, wo Handlung ohnehin nicht stattfindet. Trägheit ist das Sediment, auf dem die übrigen Laster bequem wohnen können.

Wenn ich auf Deutschland schaue, sehe ich ein Land, das immer noch viel kann und sich trotzdem erstaunlich oft verhält wie jemand, der seinen Keller aufräumen will, aber lieber erst einmal neue Regale kauft. Wir sind nicht unfähig. Wir sind nicht talentfrei. Wir sind auch nicht arm an Wissen. Wir sind nur überreich an Gründen, warum gerade jetzt der falsche Zeitpunkt für echte Veränderung sei. Das spürt man in nahezu allen großen Feldern. Die Bahn braucht Reformen, aber man diskutiert Gremien. Die Verwaltung braucht Vereinfachung, aber man digitalisiert die Formulare der alten Komplexität. Schulen brauchen Klarheit, aber bekommen Konzepte. Die Wirtschaft braucht Planbarkeit, aber erhält Übergangsfristen mit Fußnoten. Der Bürger wiederum bekommt Erklärungen. Viele, sehr viele Erklärungen. Und irgendwann bildet sich ein merkwürdiger Konsens des Ertragens: Es läuft nicht gut, aber es läuft ja irgendwie. Genau dieses „irgendwie“ ist politisch brandgefährlich. Denn eine Demokratie lebt nicht auf Dauer von ihren Ritualen, sondern von ihrer Problemlösungsfähigkeit. Wenn immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass Ankündigungen nur die Einleitung zur nächsten Vertagung sind, dann verlieren nicht nur Parteien Ansehen. Dann verliert das Verfahren selbst an Würde. Die Republik wird dann nicht mehr als handlungsfähige Ordnung erlebt, sondern als höflich verwaltete Überforderung. Vielleicht ist das deutsche Spezialproblem auch kulturell. Wir lieben Gründlichkeit, und das ist oft ein Vorzug. Aber Gründlichkeit kippt in Trägheit, wenn sie sich nicht mehr am Ziel orientiert, sondern an ihrer eigenen Dauer. Dann wird das Abwägen zum Selbstwert. Die Vorsicht adelt sich selbst. Und jedes entschiedenere Handeln gilt schon fast als Verdachtsmoment. Wer zu schnell will, so der tief verankerte Reflex, kann unmöglich seriös sein. Das Ergebnis ist unerquicklich: ein Land, das sich modernisieren möchte, aber seine Bremse für ein Sicherheitsfeature hält. Eine Republik, die ständig von Zukunft spricht und doch in der Gegenwart erstaunlich immobil wirkt. Und ein Staat, der sich selbst immer weiter absichert, bis er gegen die eigene Reformfähigkeit versichert ist.