„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Die Wächter im Buch Henoch: Engel, Nephilim und verbotenes Wissen

Von Mara-Josephine Lützeler von Roden & Alfred-Walter von Staufen

Manche Texte verschwanden nicht, weil niemand sie lesen wollte, sondern weil andere Stimmen lauter wurden. DIE VERBORGENEN SCHRIFTEN folgt jenen Fragmenten, Büchern und Überlieferungen, die an den Rändern der Geschichte überdauerten – rätselhaft, widersprüchlich und manchmal erstaunlich nah an Fragen, die uns bis heute nicht loslassen.

Sie sehen die Töchter der Menschen.

Mehr braucht es zunächst nicht.

Himmlische Wesen blicken hinab auf die Erde, sehen Frauen, die ihnen gefallen, verlassen jenen Bereich, dem sie angehören, und treffen eine Entscheidung, deren Folgen nach der Erzählung weit über eine verbotene Verbindung hinausreichen werden. Sie steigen herab. Sie nehmen sich Frauen. Sie zeugen Kinder. Und sie öffnen den Menschen Türen zu einem Wissen, von dem der Text behauptet, dass es ihnen nicht hätte gegeben werden dürfen.

Es ist eine der befremdlichsten Szenen der antiken jüdischen Literatur.

Und das Merkwürdigste daran ist vielleicht nicht einmal, dass Engel die Grenze zwischen Himmel und Erde überschreiten.

Das Merkwürdigste ist, was sie mitbringen.

Waffen, Metallurgie, Beschwörungen, Kenntnisse über Pflanzen und Wurzeln, sowie die Beobachtungen der Sterne, der Sonne, des Mondes und der Wolken, aber auch Schmuck, Kosmetik und Techniken, mit denen der menschliche Körper verändert und geschmückt werden kann.

Wissen. Nicht Unwissenheit bringt in dieser Geschichte das Verderben über die Welt. Nein, Wissen tut es. Oder genauer gesagt: Wissen, das in die falschen Hände gelangt, zur falschen Zeit, ohne jene Reife und Verantwortung, die seinem Gebrauch Grenzen setzen könnte.

Damit beginnt die Geschichte der Wächter.

Und vielleicht beginnt hier zugleich eine Frage, die sehr viel moderner ist, als es ein mehr als zweitausend Jahre alter Text zunächst vermuten lässt.

Was die Quelle selbst sagt: Vier Verse, die ein Tor öffnen

Der Ausgangspunkt findet sich nicht im Henochbuch, sondern in der Genesis. Dort stehen lediglich vier Verse, Genesis 6,1-4. Die Menschen vermehren sich auf der Erde, ihnen werden Töchter geboren, und die sogenannten „Söhne Gottes“ sehen, dass diese Frauen schön sind. Sie nehmen sich Frauen nach ihrer Wahl. Danach ist von den Nephilim die Rede und von mächtigen Männern der Vorzeit, Männern von Ruhm und Namen. Viel mehr erfahren wir nicht. Die Episode endet beinahe so abrupt, wie sie begonnen hat. [1]

Wer nur diese vier Verse liest, bleibt mit mehr Fragen als Antworten zurück.

Wer sind diese „Söhne Gottes“?

Warum dürfen sie menschliche Frauen nehmen oder warum sollen sie es gerade nicht dürfen?

Sind die Nephilim ihre Kinder?

Warum folgt unmittelbar danach die große Klage über die Verderbtheit der Menschheit und schließlich die Sintflut?

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Die Genesis erklärt es nicht.

Gerade diese Leerstelle wurde jedoch für spätere jüdische Autoren ungeheuer produktiv.

Der hebräische Ausdruck benei ha-elohim, meist mit „Söhne Gottes“ wiedergegeben, begegnet auch im Buch Hiob, wo er auf Wesen der himmlischen Sphäre verweist. Deshalb gehört die Deutung als göttliche oder himmlische Wesen zu den alten und textlich naheliegenden Lesarten. Später entstanden andere Erklärungen, etwa die Vorstellung, es könne sich um menschliche Herrscher oder um eine fromme Abstammungslinie handeln. Doch die Verfasser der Henochüberlieferung lassen keinen Zweifel daran, wie sie Genesis verstanden: Diese Wesen sind Engel. Sie gehören zum Himmel. Und sie verlassen ihren vorgesehenen Bereich. [2]

Aus vier rätselhaften Versen entsteht so eine ganze kosmische Tragödie.

Die Wächter werden sichtbar

Im sogenannten Buch der Wächter, heute 1 Henoch 1-36, erhält die knappe biblische Szene plötzlich Namen, Orte, Motive und Konsequenzen.

Die Wesen werden als Engel bezeichnet, als Kinder des Himmels. Zweihundert von ihnen beschließen, menschliche Frauen zu nehmen und mit ihnen Kinder zu zeugen. Ihr Anführer heißt in den verschiedenen Textüberlieferungen Semjaza, Semihazah oder ähnlich. Er fürchtet zunächst, die anderen könnten ihn am Ende allein mit der Schuld zurücklassen.

Darauf reagieren sie auf bemerkenswerte Weise. Sie schließen keinen lockeren Pakt. Sie schwören gemeinsam.

Sie verpflichten sich gegenseitig unter Flüchen, den einmal gefassten Plan nicht aufzugeben. Erst dann steigen sie herab. Der Ort dieser Verpflichtung ist der Berg Hermon. 1 Henoch verbindet sogar den Namen des Berges erzählerisch mit diesem Schwur und den damit verbundenen Verwünschungen. [3]

Das verändert die Szene entscheidend.

Wir haben es nicht mehr mit einzelnen Wesen zu tun, die einer Versuchung erliegen. Die Grenzüberschreitung wird organisiert. Sie wird beschlossen, abgesichert und kollektiv vollzogen.

Niemand soll später sagen können: Ich war nur dabei. Niemand soll sich zurückziehen.

Der Schwur macht aus einem Impuls eine Verschwörung gegen die bestehende Ordnung.

Und der Berg wird zum Schauplatz eines Entschlusses, der Himmel und Erde miteinander vermischt.

Hermon – der Berg des Schwurs

Der Hermon ist kein erfundener Märchenberg. Er gehört zur realen Geographie des südlichen Anti-Libanon und bildet ein mächtiges Massiv nördlich des antiken Galiläa. Dass gerade dieser Berg in der Henochüberlieferung eine so prominente Rolle erhält, hat die Forschung immer wieder beschäftigt.

Einige Forscher haben vermutet, dass Teile des Wächterbuches in einem kulturellen Umfeld entstanden sein könnten, in dem die Region um den Hermon unmittelbar bekannt war. Sicher beweisen lässt sich daraus kein konkreter Entstehungsort des gesamten Werkes. Bemerkenswert bleibt aber, wie eng mythologische Handlung und reale Landschaft miteinander verbunden werden. Untersuchungen unter anderem von George W. E. Nickelsburg haben deshalb eine Entstehung einzelner Traditionen im weiteren Raum Obergaliläas erwogen. [4]

Auch hier lohnt sich etwas Zurückhaltung.

Der Text sagt, dass die Wächter auf dem Hermon herabsteigen und sich dort durch ihren Schwur binden.

Dass an diesem Ort tatsächlich Engel landeten, ist keine historische Aussage, die sich archäologisch überprüfen ließe. Das eine ist Text und das andere wäre Geschichte. Beides sollte man nicht miteinander verwechseln oder vermischen.

Die Kinder, die zu groß für die Welt werden

Die Verbindung zwischen den Wächtern und den Frauen bleibt nicht folgenlos.

Die Frauen werden schwanger und gebären gewaltige Nachkommen. In der erhaltenen Überlieferung wachsen daraus die riesenhaften Gestalten, die schließlich alles verzehren, was die Menschen hervorbringen. Als die menschlichen Ressourcen nicht mehr ausreichen, wenden sich diese Wesen gegen die Menschen selbst. Gewalt breitet sich aus. Blut wird vergossen. Die Schöpfungsordnung gerät aus den Fugen. [5]

Das ist mehr als antike Monsterliteratur.

Die Erzählung denkt in Grenzen.

Himmel und Erde besitzen unterschiedliche Bereiche. Himmlisches und Menschliches haben unterschiedliche Bedingungen. Werden diese Bereiche gewaltsam vermischt, entsteht nichts Höheres, sondern etwas Ungeordnetes.

Die Kinder der Wächter sind deshalb im Text keine triumphierende neue Menschheit.

Sie sind das sichtbare Ergebnis einer Ordnung, die zerbrochen wurde.

Später geht die Erzählung noch weiter. Nach dem Tod der Riesen sollen ihre Geister als böse Geister auf der Erde verbleiben. Auf diese Weise erklärt die Henochtradition nicht nur Gewalt vor der Sintflut, sondern auch die Existenz schädlicher Geister in der Gegenwart ihrer damaligen Leser. [6]

Eine alte Geschichte wird damit zu einer Erklärung des Bösen.

Doch dann kommt das Wissen

Bis hierher könnte man die Erzählung als Mythos über verbotene Sexualität, Vermischung und Gewalt lesen.

Aber dann geschieht etwas, das sie erheblich interessanter macht.

Die Wächter beginnen zu unterrichten.

Azazel beziehungsweise Asael lehrt die Menschen, Schwerter, Messer, Schilde und Brustpanzer herzustellen. Er zeigt ihnen die Bearbeitung von Metallen. Zugleich erscheinen Schmuck, Edelsteine, Farbstoffe und die Verschönerung der Augenlider.

Andere Wächter vermitteln Beschwörungen, Kenntnisse über Wurzeln und Pflanzen, astrologisches Wissen, die Beobachtung der Sternbilder, der Wolken, der Erde, der Sonne und des Mondes. [7]

Wir sollten diese Liste nicht vorschnell mit einem modernen Lehrplan verwechseln.

Es geht nicht darum, dass das Henochbuch Naturwissenschaft im heutigen Sinne ablehnt.

Der Text unterscheidet vielmehr zwischen legitimem und illegitimem Wissen.

Gerade darin liegt eine seiner erstaunlichsten Ideen, denn Enoch selbst empfängt ebenfalls Wissen.

Er sieht himmlische Ordnungen, Bewegungen der Gestirne, kosmische Bereiche und Geheimnisse der Schöpfung. Das Henochbuch ist geradezu besessen von Erkenntnis.

Das Problem lautet deshalb nicht: Der Mensch darf nichts wissen. Das Problem lautet vielmehr: Wer offenbart wem welches Wissen, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Berechtigung und mit welchen Folgen?

Was die Forschung dazu sagt: Wissen besitzt eine Ordnung

Die Religionshistorikerin Annette Yoshiko Reed hat auf diese besondere Spannung hingewiesen: Die Henochliteratur kennt sowohl legitime himmlische Offenbarung als auch unerlaubte Weitergabe himmlischer Geheimnisse. Enoch steigt in gewisser Weise zur Erkenntnis empor, während die Wächter Geheimnisse nach unten tragen, die ihnen nicht zur beliebigen Weitergabe anvertraut wurden. [8]

Das ist entscheidend!

Denn plötzlich erscheint das Wächterbuch nicht mehr als primitive Warnung vor Erkenntnis, sondern als erstaunlich differenzierte Erzählung über die Verantwortung des Wissenden.

Ein Schwert ist zunächst Metall.

Doch wer die Kunst besitzt, daraus eine Waffe zu fertigen, erweitert menschliche Handlungsmöglichkeiten.

Kenntnis vergrößert die Macht und Macht vergrößert die Folgen eines Fehlers.

Im Wächterbuch wird genau diese Verbindung sichtbar. Die Weitergabe bestimmter Kenntnisse führt nicht zu einer besseren Welt. Sie beschleunigt Gewalt, Täuschung, Begierde und Herrschaft. In 1 Henoch 9 wird Azazel ausdrücklich beschuldigt, himmlische Geheimnisse offenbart zu haben, während die Erde zugleich mit Blut und Unrecht gefüllt wird. [9]

Noch deutlicher wird Kapitel 16.

Dort lautet der Vorwurf gegen die Wächter sinngemäß, dass sie zwar im Himmel waren, aber keineswegs alle Geheimnisse kannten, und dennoch das, was ihnen bekannt war, an Menschen weitergaben, die damit großes Unheil anrichteten. [10]

Es ist eine bemerkenswerte Vorstellung.

Selbst die Wächter wissen nicht alles.

Aber sie wissen genug, um Schaden anzurichten.

Eine antike Theorie über den Ursprung des Bösen

Hier berührt die Erzählung eine der ältesten Fragen religiösen Denkens.

Woher kommt das Böse?

Genesis 6,5 legt den Schwerpunkt stark auf den Menschen: Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse geworden.

Das Wächterbuch verschiebt einen Teil der Verantwortung.

Menschliche Gewalt entsteht nicht ausschließlich aus dem menschlichen Inneren. Kosmische Wesen greifen in die Welt ein, überschreiten Grenzen und beschleunigen die Verderbnis.

Die Judaistin Miryam Brand beschreibt den Wächtermythos deshalb als eine frühe jüdische Auseinandersetzung mit dem Ursprung des Bösen. Dabei scheinen im erhaltenen Text verschiedene Überlieferungsstränge miteinander verbunden worden zu sein: die sexuelle Grenzüberschreitung der Engel, die Geburt der Riesen und die Weitergabe verbotenen Wissens. [11]

Das erklärt auch manche Doppelung und Spannung innerhalb der Geschichte.

Sie muss nicht aus einem einzigen Guss entstanden sein.

Vielleicht wurden ältere Motive aufgenommen, neu interpretiert und schließlich miteinander verbunden.

Gerade das macht antike Texte interessant.

Sie sind keine eingefrorenen Botschaften.

Sie tragen Spuren von Debatten.

Wie alt ist diese Geschichte?

Der sogenannte Book of the Watchers gehört zu den ältesten Bestandteilen von 1 Henoch. Die Entdeckung aramäischer Henochfragmente unter den Schriftrollen vom Toten Meer veränderte die Forschung erheblich, weil dadurch deutlich wurde, dass zentrale Teile der Henochliteratur bereits Jahrhunderte vor der Zeitenwende existierten.

Paläographische Untersuchungen der Qumranfragmente sprechen dafür, das Wächterbuch zumindest in wesentlichen Teilen in das 3. Jahrhundert v. Chr. zu datieren. Damit gehört es zu den frühesten erhaltenen jüdischen Apokalypsen außerhalb der Hebräischen Bibel. [12]

Das ist ein wichtiger Punkt.

Das Henochbuch ist keine mittelalterliche Fantasie über Engel.

Und schon gar keine moderne Mystery-Erfindung.

Wir befinden uns mitten im Judentum der Zeit des Zweiten Tempels, in einer Epoche, in der intensiv über Engel, Dämonen, Offenbarung, göttliche Ordnung, das Böse, das Gericht und die verborgene Struktur des Kosmos nachgedacht wurde.

Was offenbleibt

Damit endet allerdings die Sicherheit.

Wir wissen nicht, welche konkreten historischen Erfahrungen hinter der Wächtererzählung stehen.

War sie eine Kritik an bestimmten Priestern oder Eliten?

Spiegelt sie Auseinandersetzungen um fremde Wissenschaft und hellenistische Kultur?

Steht hinter Azazels Metallurgie eine grundsätzliche Skepsis gegenüber militärischer Technik?

Oder wurden ältere Mythen über Kulturbringer, göttliche Wesen und urzeitliche Helden in eine neue jüdische Theologie eingebaut?

Für mehrere dieser Möglichkeiten wurden Argumente vorgelegt.

Keine erklärt den gesamten Text zweifelsfrei.

Auch die Verbindung zwischen den Nephilim der Genesis und den Riesen des Wächterbuches ist eine Interpretation und Weiterentwicklung. Genesis selbst bietet erheblich weniger Einzelheiten, als spätere Leser oft hineinlesen.

Ebenso wenig können wir sagen, dass das Henochbuch historische Ereignisse im modernen Sinn dokumentiert.

Es dokumentiert zunächst einmal Vorstellungen.

Und Vorstellungen können historisch ausgesprochen wichtig sein.

Waren die Wächter Außerirdische?

An dieser Stelle betreten wir zwangsläufig modernes Gelände.

Prä-Astronautische Deutungen lesen die herabsteigenden Wesen gelegentlich als Besucher einer technisch überlegenen außerirdischen Zivilisation. Himmlische Wesen werden dann zu Raumfahrern, verbotenes Wissen zu fortgeschrittener Technologie und die Verbindung mit menschlichen Frauen zu biologischen Experimenten.

Als moderne Interpretation darf man darüber sprechen.

Als historische Aussage über das Henochbuch sollte man es nicht darstellen.

Im erhaltenen Text sind die Wächter keine Raumfahrer. Sie werden als Engel, als Kinder des Himmels und als Wesen einer religiös gedachten kosmischen Ordnung beschrieben. Weder Raumschiffe noch Planeten noch technische Herkunftssysteme werden genannt. Wer darin Außerirdische erkennt, übersetzt antike religiöse Bilder in ein modernes technisches Weltbild.

Das kann gedanklich reizvoll sein, es ist aber etwas anderes als Textgeschichte.

Man sollte das Geheimnisvolle eines alten Textes nicht dadurch vermehren, dass man ihm Dinge unterschiebt, die dort nicht stehen.

Das, was tatsächlich dort steht, ist bereits merkwürdig genug.

Vielleicht geht es gar nicht um Engel

Am Ende bleibt deshalb eine andere Frage.

Vielleicht erzählt die Geschichte der Wächter nicht nur davon, dass himmlische Wesen eine Grenze überschritten.

Vielleicht erzählt sie auch davon, was immer geschieht, wenn Macht und Erkenntnis schneller wachsen als Verantwortung.

Die Wächter besitzen Wissen, sie besitzen Zugang zu Bereichen, die Menschen verschlossen sind, aber sie besitzen offenbar nicht die Weisheit, mit diesem Wissen richtig umzugehen.

Sie offenbaren, lehren und sie ermöglichen.

Danach können sie nicht mehr kontrollieren, was aus dem Offenbarten wird.

Das ist der eigentlich beunruhigende Gedanke dieser alten Schrift, denn er benötigt keine Engel, um verständlich zu sein.

Jede Zivilisation kennt den Moment, in dem aus einer Erkenntnis eine Möglichkeit wird und aus einer Möglichkeit eine Versuchung.

Metall kann zum Pflug werden oder zum Schwert. Chemie kann heilen oder vergiften und Biologie kann Krankheiten besiegen oder Grenzen verschieben, deren Folgen niemand vollständig überblickt. Digitale Systeme können Wissen zugänglich machen oder Menschen bis in ihre intimsten Lebensbereiche überwachen und Künstliche Intelligenz kann Fähigkeiten vervielfachen, bevor eine Gesellschaft entschieden hat, welche davon sie überhaupt vervielfachen möchte.

Vielleicht würden die Verfasser des Wächterbuches unsere Welt deshalb besser verstehen, als wir ihnen zutrauen.

Nicht weil sie unsere Technik vorausgesehen hätten, sondern weil sie etwas sehr viel Grundsätzlicheres begriffen: Nicht jede Fähigkeit beantwortet die Frage, ob man sie benutzen sollte. Nicht jedes Wissen trägt seine moralische Gebrauchsanweisung in sich und Fortschritt ist kein moralischer Begriff.

Die Wächter scheitern deshalb vielleicht nicht daran, dass sie zu wenig wissen, sondern sie scheitern daran, dass ihr Wissen größer ist als ihre Verantwortung.

Das ist eine erstaunlich nüchterne Warnung für einen Text, in dem Engel vom Himmel steigen, Riesen über die Erde ziehen und verborgene Geheimnisse aus himmlischen Regionen zu den Menschen gelangen.

Vielleicht liegt darin auch der Grund, weshalb diese Geschichte nach mehr als zwei Jahrtausenden noch immer eine eigentümliche Unruhe auslöst.

Wir können die Wächter als Mythos lesen, religionsgeschichtlich untersuchen und wir können fragen, welche älteren Erzählungen in ihnen weiterleben. Aber irgendwann dreht sich die Frage um, dann geht es nicht mehr darum, was die Wächter den Menschen beigebracht haben. Dann geht es darum, ob wir selbst inzwischen zu einer Zivilisation geworden sind, die schneller lernt, was sie tun kann, als sie darüber nachdenkt, was sie tun sollte.

Vielleicht ist das die Grenze, von der diese alte Geschichte wirklich erzählt und vielleicht wurde sie niemals nur am Berg Hermon überschritten.

Es gibt Fragen, die beginnen mit einem alten Text und enden plötzlich bei der Gegenwart. Wer entscheidet, welches Wissen weitergegeben wird? Wer besitzt die Deutungshoheit über Herkunft, Abstammung und Legitimität? Und warum spielte die Vorstellung besonderer Blutlinien in nahezu allen frühen Hochkulturen eine so auffällige Rolle?

An genau jener Schnittstelle zwischen Überlieferung, Herrschaft und dem menschlichen Bedürfnis nach Legitimation bewegt sich auch das Buch „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“ von Mara-Josephine Lützeler von Roden und Alfred-Walter von Staufen.

Dabei geht es nicht darum, alte Mythen kurzerhand zu historischen Tatsachen zu erklären. Interessanter ist eine andere Frage: Warum erzählten Gesellschaften über Jahrtausende hinweg immer wieder Geschichten, in denen Herrschaft nicht allein durch Besitz oder Gewalt begründet wurde, sondern durch Herkunft, Abstammung, sakrale Ordnung und eine Verbindung zu etwas, das über den gewöhnlichen Menschen hinausweisen sollte?

Wer nach der Geschichte der Wächter weiterdenken möchte, gelangt deshalb beinahe zwangsläufig zu einem größeren Thema: der Verbindung von Wissen, Herkunft und Autorität.

Denn vielleicht war Macht niemals nur die Fähigkeit zu herrschen.

Vielleicht bestand ihre wirksamste Form schon immer darin, Menschen davon zu überzeugen, warum gerade bestimmte Menschen herrschen dürfen.

Nicht alles, was verloren ging, wurde absichtlich verborgen. Nicht alles, was verborgen blieb, enthält ein Geheimnis. Doch jede wiederentdeckte Schrift erweitert unseren Blick auf eine Vergangenheit, die sehr viel vielstimmiger war, als es ihre späteren Überlieferungen manchmal vermuten lassen.

In „DIE VERBORGENEN SCHRIFTEN“ folgen wir diesen Stimmen weiter – Blatt für Blatt, Fragment für Fragment und immer mit der Frage, was zwischen den Zeilen der Geschichte noch auf seine Wiederentdeckung wartet.

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Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen (KI generiert)

Quellen:

[1] Bible Gateway, Genesis 6:1-4, New Revised Standard Version Updated Edition, 2021 https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+6%3A1-4&version=NRSVUE

[2] Biblical Studies Press, NET Bible, Genesis 6:1-4, Anmerkung zu „sons of God“

[3] 1 Henoch 6, R. H. Charles-Überlieferung, The Descent of the Watchers, Direkt zu 1 Henoch 6

[4] Durham University, Book of Watchers: History of Documents and Research, unter Bezug auf George W. E. Nickelsburg, 2011

[5] PBS Frontline, The Book of Enoch, Chapters 7-8, R. H. Charles-Übersetzung

[6] R. H. Charles, 1 Enoch 15, 1912/1917

[7] R. H. Charles, 1 Enoch 8, 1912/1917

[8] Annette Yoshiko Reed, Heavenly Ascent, Angelic Descent, and the Transmission of Knowledge in 1 Enoch 6-16, Cambridge University Press, 2009

[9] R. H. Charles, 1 Enoch 9, 1912/1917

[10] 1 Henoch 16, R. H. Charles-Überlieferung,

[11] Miryam Brand, The Benei Elohim, the Watchers, and the Origins of Evil, TheTorah.com, 2016, aktualisiert 2026

[12] Annette Yoshiko Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity, Cambridge University Press, mit Zusammenfassung der Qumranbefunde und Datierung

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