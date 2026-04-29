Von Alfred-Walter von Staufen

DIE UNSICHTBARE WIRKLICHKEIT IM PRIVATEN

Die Wohnungstür als Grenze – und als Illusion

Es ist eine der hartnäckigsten Selbsttäuschungen unserer Gesellschaft, dass Gewalt ein öffentliches Problem sei, etwas, das auf Straßen, in dunklen Parks oder in fremden Milieus stattfindet, während hinter der eigenen Wohnungstür Ordnung herrscht, ein Mindestmaß an Zivilisation, eine stillschweigende Übereinkunft, dass das Private ein geschützter Raum sei – und gerade deshalb wird dort am häufigsten geschwiegen.

Denn die Zahlen sind bekannt, sie liegen offen, sie werden jährlich veröffentlicht, und doch entfalten sie kaum Wirkung, weil sie in Berichten verstauben, statt im Bewusstsein zu wirken: In Deutschland werden jedes Jahr über 150.000 Fälle häuslicher Gewalt registriert, mit steigender Tendenz, was nicht nur auf eine reale Zunahme zurückzuführen ist, sondern auch auf eine verbesserte Erfassung und eine langsam wachsende Bereitschaft zur Anzeige (1).

Und dennoch bleibt der entscheidende Punkt bestehen: Diese Zahlen sind nur die Oberfläche, eine Art statistischer Schattenriss dessen, was tatsächlich geschieht, denn ein erheblicher Teil dieser Gewalt bleibt unsichtbar, nicht gemeldet, nicht protokolliert, nicht einmal ausgesprochen.

Wer genau hinsieht, erkennt ein Muster, das sich durch alle sozialen Schichten zieht, durch Akademikerhaushalte ebenso wie durch prekäre Lebensverhältnisse, durch urbane Wohnungen und ländliche Häuser, und es ist dieses Muster, das den Mythos zerstört, Gewalt sei ein Randphänomen, während sie in Wahrheit ein strukturelles Problem ist, tief verwoben mit Macht, Abhängigkeit und menschlicher Überforderung.

Die stille Irritation – wer ist Opfer, wer Täter?

Und hier beginnt die eigentliche Irritation, die kaum jemand offen ausspricht, weil sie nicht in die vertrauten Narrative passt: Häusliche Gewalt ist kein ausschließlich weibliches Opfer-Thema, auch wenn Frauen statistisch deutlich häufiger betroffen sind, sondern ein komplexes Geflecht, in dem auch Männer Opfer werden, allerdings unter anderen Bedingungen, mit anderen Konsequenzen und vor allem mit einer anderen gesellschaftlichen Wahrnehmung.

Etwa 20 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland sind männlich, eine Zahl, die seit Jahren relativ stabil bleibt, während die absolute Zahl der Betroffenen mit den Gesamtfällen steigt (2).

Diese Zahl wirkt auf den ersten Blick klar, fast beruhigend in ihrer Einordnung, doch sie wird brüchig, sobald man sich mit der Dunkelziffer beschäftigt, denn Männer zeigen Gewalt deutlich seltener an, aus Scham, aus Angst vor Spott, aus der tief verankerten Erwartung, Stärke zu demonstrieren, selbst dort, wo sie längst gebrochen ist.

Es entsteht eine merkwürdige Verzerrung: Während weibliche Opfer zunehmend sichtbar werden – was notwendig und richtig ist –, bleiben männliche Opfer oft unsichtbar, nicht weil es sie nicht gibt, sondern weil sie in ein gesellschaftliches Raster fallen, das für sie keinen Platz vorsieht.

Die Frage, die sich daraus ergibt, ist unangenehm, aber unvermeidlich: Wie viele Fälle sehen wir nicht, weil wir sie nicht sehen wollen?

Die Diagnose beginnt im Verborgenen

Die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, dass häusliche Gewalt selten isoliert auftritt, sondern fast immer eingebettet ist in ein Geflecht aus psychischer, sozialer und ökonomischer Kontrolle, das sich über Jahre entwickelt, oft unbemerkt, manchmal sogar von den Betroffenen selbst rationalisiert.

Die Forschung zeigt, dass psychische Gewalt – also Demütigung, Kontrolle, Isolation – die häufigste Form darstellt, unabhängig vom Geschlecht, und zugleich die am wenigsten sichtbare, weil sie keine blauen Flecken hinterlässt, sondern Unsicherheit, Angst und eine schleichende Erosion des Selbstwerts (3).

Körperliche Gewalt hingegen, die gesellschaftlich stärker wahrgenommen wird, ist statistisch häufiger und schwerer ausgeprägt, wenn Männer Täter sind, während Gewalt von Frauen gegen Männer oft andere Formen annimmt oder weniger gravierende körperliche Folgen hat – eine Differenz, die erklärt, warum die Wahrnehmung so asymmetrisch ist, ohne jedoch die Existenz männlicher Opfer zu relativieren.

Besonders auffällig ist, dass Gewalt häufig in Phasen eskaliert, die eigentlich als Lösung gedacht sind, etwa bei Trennungen, wenn Kontrolle verloren geht und Konflikte sich zuspitzen, ein Muster, das in vielen Studien bestätigt wird und das die naive Vorstellung widerlegt, dass ein Beziehungsende automatisch Sicherheit bedeutet (4).

Und während wir noch über Zahlen und Kategorien sprechen, geschieht das eigentlich Entscheidende im Hintergrund: Kinder wachsen in diesen Strukturen auf, hören Schreie durch Wände, sehen Gewalt, spüren Angst, und tragen diese Erfahrungen weiter, oft ohne Worte, aber mit langfristigen Folgen, die weit über die ursprüngliche Situation hinausreichen.

Damit verschiebt sich die Perspektive: Häusliche Gewalt ist kein punktuelles Ereignis, sondern ein Prozess, ein Kreislauf, der sich über Generationen fortsetzen kann, wenn er nicht erkannt und durchbrochen wird.

DER KREISLAUF, DEN NIEMAND SEHEN WILL

Wenn Kinder lernen, was Liebe angeblich ist

Es sind nicht die lauten Fälle, die das Problem erklären, sondern die leisen, die sich jeden Abend wiederholen, ohne Polizei, ohne Anzeige, ohne Statistik, und genau dort beginnt der eigentliche Schaden, denn Kinder, die Gewalt miterleben, lernen nicht, dass sie falsch ist, sondern oft, dass sie dazugehört.

Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland jährlich zwischen 100.000 und 150.000 Kinder direkt oder indirekt häusliche Gewalt erleben, sei es als Zeugen, als Betroffene oder als stille Beobachter hinter halb geschlossenen Türen (5).

Und was bedeutet „miterleben“ in diesem Zusammenhang, wenn nicht, dass ein Kind nachts wach wird, weil Stimmen lauter werden, weil Türen schlagen, weil ein Elternteil weint, während das andere schweigt, und dass sich diese Szenen einprägen, tiefer als jede bewusste Erinnerung, weil sie nicht verstanden, sondern gefühlt werden.

Die psychologischen Folgen sind gut dokumentiert: erhöhte Angst, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, aber auch Verhaltensmuster, die sich später im eigenen Leben wiederholen, weil das Kind nie gelernt hat, wie Konflikte ohne Gewalt gelöst werden können (6).

Hier entsteht das, was man nüchtern als „intergenerationale Weitergabe von Gewalt“ bezeichnet, ein Begriff, der so technisch klingt, dass er fast harmlos wirkt, obwohl er beschreibt, wie sich menschliches Leid fortpflanzt, nicht biologisch, sondern sozial, emotional, kulturell.

Die Irritation vertieft sich – Gewalt hat kein klares Gesicht

Wer versucht, häusliche Gewalt in einfache Kategorien zu pressen, wird schnell feststellen, dass sie sich diesen Versuchen entzieht, denn sie ist selten eindeutig, selten klar verteilt, selten so, dass man mit dem Finger auf eine Seite zeigen und sagen könnte: hier Täter, dort Opfer.

Natürlich gibt es klare Fälle, in denen Machtgefälle, physische Überlegenheit und strukturelle Abhängigkeiten eine eindeutige Richtung vorgeben, und es wäre fahrlässig, das zu relativieren, doch daneben existiert eine Grauzone, die größer ist, als viele wahrhaben wollen.

Psychische Gewalt etwa, die häufigste Form, ist nicht immer sofort erkennbar, sie beginnt mit kleinen Verschiebungen, mit subtilen Einschränkungen, mit Sätzen, die harmlos klingen und doch kontrollieren, mit Erwartungen, die sich langsam in Regeln verwandeln, bis das Gegenüber kaum noch bemerkt, dass es sich längst angepasst hat.

Studien zeigen, dass sowohl Männer als auch Frauen psychische Gewalt ausüben, wobei Männer häufiger als Täter schwerer körperlicher Gewalt auftreten, während Frauen in bestimmten Konstellationen ebenfalls kontrollierend und aggressiv handeln, wenn auch oft auf andere Weise (7).

Das Problem liegt nicht darin, Unterschiede zu benennen, sondern darin, sie zu absolutieren, denn sobald aus Statistik Moral wird, verliert man den Blick für die Realität, die immer komplexer ist als jede einfache Erklärung.

Die Gegenwart – eine Gesellschaft, die sieht und doch wegschaut

Es ist bemerkenswert, wie viel Wissen mittlerweile vorhanden ist und wie wenig sich daraus im Alltag ableitet, denn obwohl Kampagnen, Studien und politische Programme existieren, bleibt häusliche Gewalt für viele ein fernes Thema, solange sie nicht selbst betroffen sind.

Dabei zeigen die Zahlen einen klaren Trend: Die registrierten Fälle steigen seit Jahren, was nicht nur auf mehr Gewalt hinweist, sondern auch auf eine zunehmende Sensibilität und eine bessere Erfassung durch Behörden (8).

Und doch entsteht ein paradoxes Bild: Je mehr wir wissen, desto selektiver wird oft die Wahrnehmung, weil gesellschaftliche Debatten dazu neigen, sich auf bestimmte Aspekte zu konzentrieren, während andere in den Hintergrund treten.

Frauen als Opfer häuslicher Gewalt sind heute sichtbarer als früher, was ein Fortschritt ist, der nicht in Frage gestellt werden darf, doch gleichzeitig führt diese Fokussierung dazu, dass andere Perspektiven weniger Beachtung finden, insbesondere männliche Opfer, die oft zwischen Spott, Unglauben und struktureller Unsichtbarkeit stehen.

Hilfsangebote für Männer sind deutlich seltener, Schutzräume kaum vorhanden, Beratungsstellen weniger verbreitet, was nicht nur ein praktisches Problem ist, sondern auch ein symbolisches: Es signalisiert, wer als schützenswert gilt und wer sich selbst helfen soll.

Die stille Verschiebung – Gewalt beginnt früher

Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Verlagerung von Gewalt in jüngere Altersgruppen, insbesondere in Beziehungen von Jugendlichen, wo Kontrolle zunehmend digital stattfindet, über Smartphones, soziale Netzwerke und permanente Erreichbarkeit.

Hier zeigt sich eine neue Form von Macht, die nicht mehr physisch sein muss, um wirksam zu sein, sondern sich über Zugriff, Überwachung und emotionale Abhängigkeit definiert, ein Phänomen, das in Studien zu „digital dating abuse“ beschrieben wird und das eine Generation prägt, die mit diesen Technologien aufgewachsen ist (9).

Diese Entwicklung ist deshalb so relevant, weil sie den Einstieg in gewaltgeprägte Beziehungsmuster nach vorne verschiebt, sodass Verhaltensweisen, die früher erst im Erwachsenenalter auftraten, heute bereits in der Jugend entstehen.

Damit wird der Kreislauf noch stabiler, noch schwerer zu durchbrechen, weil er früher beginnt und sich tiefer verankert.

WAS BLEIBT, WENN DIE TÜR SICH SCHLIESST

Die lange Geschichte der kurzen Ausreden

Gewalt im Privaten ist kein neues Phänomen, sondern eines der ältesten überhaupt, und wer glaubt, wir hätten es erst in den letzten Jahrzehnten entdeckt, verwechselt Sichtbarkeit mit Existenz, denn über Jahrhunderte hinweg galt das, was innerhalb der Familie geschah, als Angelegenheit der Familie selbst, geschützt durch Tradition, durch rechtliche Grauzonen und durch eine Kultur, die Konflikte eher verdeckte als aufklärte.

Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war körperliche Züchtigung in vielen europäischen Gesellschaften rechtlich und sozial akzeptiert, nicht nur gegenüber Kindern, sondern auch innerhalb von Partnerschaften, eingebettet in ein Verständnis von Autorität und Ordnung, das heute befremdlich wirkt, aber lange Zeit als selbstverständlich galt (10).

Erst mit der schrittweisen Veränderung gesellschaftlicher Normen, mit der Emanzipationsbewegung, mit einer neuen Sensibilität für individuelle Rechte begann sich der Blick zu verschieben, langsam, zögerlich, oft gegen Widerstände, die bis heute nachwirken, weil sie nicht einfach verschwinden, sondern sich in subtileren Formen erhalten.

Und so stehen wir heute in einer merkwürdigen Zwischenphase: Wir wissen mehr als je zuvor, wir benennen Gewalt klarer, wir haben rechtliche Instrumente, Schutzsysteme und öffentliche Debatten, und doch bleibt ein Teil des Problems unangetastet, weil er sich der einfachen Einordnung entzieht.

Die philosophische Zumutung – Macht ohne Bühne

Wer über häusliche Gewalt nachdenkt, kommt früher oder später an einen Punkt, an dem es nicht mehr um Zahlen geht, sondern um ein grundlegendes Verständnis von Macht, denn das, was sich in privaten Beziehungen abspielt, ist letztlich eine Verdichtung dessen, was auch im größeren Maßstab gilt: Kontrolle, Abhängigkeit, Angst vor Verlust.

Macht zeigt sich dort am deutlichsten, wo sie nicht sichtbar ist, wo sie nicht legitimiert werden muss, wo sie nicht begründet wird, sondern einfach ausgeübt werden kann, weil die Strukturen es erlauben, und genau deshalb ist das Private so anfällig dafür.

Es braucht keine großen Ideologien, keine politischen Programme, keine öffentlichen Rechtfertigungen, es genügt eine Beziehung, in der ein Ungleichgewicht entsteht, sei es emotional, finanziell oder körperlich, und dieses Ungleichgewicht wird zur Grundlage für Verhalten, das von außen schwer zu erkennen ist, von innen aber allgegenwärtig.

Die philosophische Schwierigkeit liegt darin, dass Gewalt selten als solche beginnt, sondern sich entwickelt, schleichend, fast unmerklich, bis ein Punkt erreicht ist, an dem sie nicht mehr hinterfragt wird, weil sie Teil des Alltags geworden ist.

Und genau hier liegt die eigentliche Zumutung: dass Menschen in der Lage sind, sich an Zustände zu gewöhnen, die sie ursprünglich abgelehnt hätten, und dass diese Anpassung nicht aus Schwäche entsteht, sondern aus dem Versuch, mit einer Realität umzugehen, die sich nicht einfach ändern lässt.

Der Blick auf die Republik – zwischen Erkenntnis und Verdrängung

Wenn man den Blick weitet, wird deutlich, dass häusliche Gewalt nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern ein Spiegel gesellschaftlicher Strukturen ist, ein Indikator dafür, wie wir mit Macht, Konflikt und Verantwortung umgehen.

Die Bundesrepublik verfügt über ein dichtes Netz an Institutionen, Gesetzen und Programmen, die Gewalt bekämpfen sollen, von Frauenhäusern über Beratungsstellen bis hin zu polizeilichen Maßnahmen, und dennoch zeigen die steigenden Fallzahlen, dass diese Instrumente zwar notwendig, aber nicht ausreichend sind (11).

Das liegt nicht daran, dass sie falsch wären, sondern daran, dass sie oft erst greifen, wenn Gewalt bereits stattgefunden hat, während die eigentlichen Ursachen – Überforderung, ungelöste Konflikte, soziale Spannungen – weitgehend unberührt bleiben.

Hinzu kommt eine gewisse Selektivität in der öffentlichen Wahrnehmung, die dazu führt, dass bestimmte Opfergruppen stärker im Fokus stehen als andere, was politisch erklärbar, aber gesellschaftlich problematisch ist, weil es den Eindruck erweckt, dass Schutz und Aufmerksamkeit ungleich verteilt sind.

Eine Republik, die sich als gerecht versteht, muss jedoch den Anspruch haben, alle Betroffenen zu sehen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder sozialem Hintergrund, ohne dabei die realen Unterschiede zu verwischen, aber auch ohne blinde Flecken zu akzeptieren.

Der leise Schluss – was sich (theoretisch) ändern müsste

Es gibt keine einfache Lösung für ein Problem, das so tief in menschlichen Beziehungen verankert ist, und wer einfache Antworten verspricht, verkennt die Komplexität der Situation, doch es gibt eine grundlegende Einsicht, die sich nicht umgehen lässt: Gewalt beginnt nicht mit der ersten Ohrfeige, sondern lange vorher.

Sie beginnt mit dem Verlust von Respekt, mit der Gewöhnung an Grenzüberschreitungen, mit der stillen Akzeptanz von Verhalten, das man eigentlich ablehnt, und sie endet nicht automatisch, wenn die äußeren Umstände sich ändern, weil sie sich längst in den Köpfen festgesetzt hat.

Was sich ändern müsste, ist daher weniger ein einzelnes Gesetz oder eine neue Kampagne, sondern ein Bewusstsein, das früh ansetzt, das Beziehungen nicht erst dann betrachtet, wenn sie scheitern, sondern schon in dem Moment, in dem sie beginnen.

Und vielleicht ist das die unbequemste Erkenntnis: dass häusliche Gewalt kein Problem „der anderen“ ist, sondern eines, das jederzeit entstehen kann, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/HaeuslicheGewalt/haeuslicheGewalt_node.html

(2) https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/HaeuslicheGewalt/haeuslicheGewalt_2023.pdf

(3) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447915/

(5) https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93996/0a5d6d9b1f7c1bb1d1f6a0f2b0d2e4a8/gewalt-gegen-frauen-studie-data.pdf

(6) https://www.kindergesundheit-info.de/themen/risiken/gewalt/folgen-von-gewalt/

(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2968709/

(8) https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/HaeuslicheGewalt/haeuslicheGewalt_node.html

(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6113587/

(10) https://www.bpb.de/themen/gesellschaft/familie/192095/gewalt-in-der-familie/

(11) https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/HaeuslicheGewalt/haeuslicheGewalt_node.html

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