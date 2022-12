Das Jahr 2022 hat nur noch wenige Tage und geht dann vorbei. Es war das 3. Jahr im Chaos und hat rein gar nichts an Hoffnung auf ein besseres Deutschland und auf politischer Ebene für uns hinterlassen. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Jahr voller Betrug, Lügen, Diebstahl, Korruption und anderer Leichen in den Kellern unseres hohen Hauses. Die Menschen sind einerseits müde und andererseits wütend. Es gibt Leute, die diese Zeit gut finden, sie leben aber nicht unter uns. Die Gewinner dieses Jahres sind Energie-Dealer, Strom-Verzocker, Pillendreher und Finanzjongleure, Waffenschmieden, Gelddrucker und natürlich Menschenhändler. Millionen sind auf der Flucht, doch von den deutschen Flüchtlingen redet man nicht! In diesem Jahr hatten wir den Totalausfall der Kartenlesegeräte in den Supermärkten, in einer Zeit, als Lebensmittel auf staatliche Empfehlung gebunkert werden sollten. Und es wurde Sonnenblumenöl und Klopapier gekauft, aber trotzdem ist Hakle Pleite gegangen. Komisch, dass ausgerechnet Sonnenblumen Mangelware gewesen sein sollen., aber egal! Zum Ende diesen Jahres sind unsere Krankenhäuser weit über dem Limit und hat größtenteils Aufnahmestopp, jedoch Corona ist nicht der Grund! Der Lauterbach hat sich eine Welle nach der anderen gewünscht und nun weiß er nicht mal woher er Medikamente schnorren soll. Erstmals muss die Bunte Republik of Germony mbH und Co. KG, mit Briefkästen in USA, die teuren Impfsuppen bezahlen, die die „Uschi auf der Halde“ da so eifrig und sehr teuer eingekauft hatte. Und der BioNTech-Figur Shahin, der kleine unbedeutende und geldgierige Bundesreichsverdienstkreuzträger *1, hat sich die Taschen mit Milliarden vollgestopft. Wir haben Ende 2022, jedoch im letzten März hätten wir schon alle gestorben sein sollen, die sich nicht die Suppe im Festzelt für eine Bratwurst oder für einen Gratisbesuch im Puff abgeholt haben. Die ungeimpften Lebenden tragen nun ihre Toten zu Grabe, die sich nicht entziehen konnten oder wollten. Die Lebenden weinen um ihre Toten und es kümmert niemanden, kein Wort wird verloren, woran sie sterben. Ein „plötzlicher und unerwartet“ nennen sie es, aber sicher gibt es sicher bald etwas dagegen von Ratiopharm. Wir sollen verblöden, verrohen, verrecken. Wir sollen den Glauben verlieren und die Hoffnung gleich mit. Aber es kommt ein neues Jahr und da wird hoffentlich aufgeräumt. Der ganze widerliche Dreck kommt raus und dann wird die schmutzige Wäsche gewaschen! Dieses Jahr ist ein Verlust. Das nächste Jahr wird doppelten Gewinn einfahren, wenn wir die Profiteure von diesen inszenierten Krisen losgeworden sind!

Ein Kommentar von Alfred Walter von Staufen

Der ReichsBundespräsident Frank-Walter Steinmeier *1 hatte sich zu Weihnachten mal wieder genötigt gefühlt, eine Erziehungs- und Maßregelungsrede an das Volk, mit „der Sprache der Täter“, zu halten. Spätestens wenn dieser kauzige Typ mit den Worten. „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“ anfängt, sollte man wissen, dass man wieder einmal die Abgaben für uns Sklaven erhöhen und erpressen wird. Ganz zu schweigen von seiner mehr als beschämenden Aufforderung, zu weiterer Solidarität und Opferbereitschaft (im Namen Roms) für die Ukraine abzuverlangen. Das seit 18 Monaten das Ahrtal in Schutt und Asche liegt, dass die deutschsprachigen Völker im eigenem Land frieren müssen, dass die meisten Menschen zur Monatsmitte die letzten Pfennige zusammenkratzen müssen, um den billigen und ungenießbaren Dreck in den Kolonialläden der ehemaligen Sklavenhändler Supermärkten zu kaufen, wo das Gesundheitssystem sowohl abartiger, als auch perverser Weise vor die Wand gefahren wird und das alles „im besten Deutschland, dass wir je hatten“, interessiert keinen dieser nichtgewählten Regierungskasper. Wir leben mittlerweile in einem Land, welches geflutet wird von Abermillionen Halsabschneidern, Wirtschaftsschmarotzerflüchtlingen, Antisemiten, Messerstechern, hemmungslose Triebtäter, die selbst vor kleinsten Kindern und ältesten Omas nicht mehr halt machen und Krummsäbel schwingenden Dschihadisten. Ein weiterer Hammer ist, dass in dieser komischen BRD „gestrandete“ ukrainische „Flüchtlinge“ schon mit 57 Jahren in Rente gehen können, während der alles finanzierende versklavte Michel selbst noch mit dem Sarg auf dem Buckel für weniger als das Bürgergeld jeden Morgen bei seinem Sklavenhalter Arbeitsgeber antreten muss. In meinen Augen hat diese ReichsBundesregierung *1 fertig!

Apropos Flüchtlinge: Als sei nicht schon genug Schaden durch die Berliner Politikmarionetten angerichtet wurden, fordern die Eierköppe nun auch noch mehr Toleranz und Offenheit von den hiesigen Ureinwohnern gegenüber Geflüchteten. Also wenn mir jemand persönlich etwas dazu sagen würde, wie ich mich Aufgeschlossen diesen Fremden gegenüber verhalten soll, würde ich antworten: „Ich bin wahrhaftig erstaunt darüber, dass so viele meiner Freunde gegen den Bau einer neuen Moschee in Hamburg sind. Ich meine, dass es das Ziel jeden Deutschen sein sollte, Toleranz gegenüber Jedermann zu üben, unabhängig von dessen religiöser Bindung. Deshalb soll die Moschee unbedingt gebaut werden, um beiderseitig Toleranz zu demonstrieren. Meinetwegen in jeder Stadt. Aus diesem Grunde schlage ich vor, dass neben der Moschee zwei Nachtclubs etabliert werden, wodurch die Toleranz der Moscheebesucher demonstriert werden kann. Einer der Clubs, natürlich für Schwule und Gender, könnte „Zum Turban Cowboy“ heißen; der andere, ein Oben-Ohne Etablissement „Du Mecca-st Mich Heiss“. Daneben sollte eine Metzgerei sein, welche Schweinfleischspezialitäten anbietet, und daran anschließend könnte ein Freilichtgrill für Spare-Ribs unter dem Namen „Iraq of Ribs“ eröffnet werden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sollte ein Dessousgeschäft mit dem Namen „Zur hüllenlosen Layla“ sein, in welchen sexy Mannequins und Mannequinerichse im Schaufenster die Modelle vorführen. Daneben könnte es einen Schnapsladen mit dem Namen „Morehammered“ geben. Mit all diesen Details könnten Muslime und die führsprechenden Politiker dazu ermutigt werden, ihrerseits die Toleranz zu zeigen, die sie von uns einfordern!“ *6

Was für eine total bekloppte und verrückte Zeit!

Vor wenigen Tagen war es draußen noch bitterkalt und sogar im hohen Norden des Landes lagen 20 cm Schnee. Da herrschte selbstverständlich Panik in den Medien, wegen dieser „Putin-Kaltfront“. Schuld daran kann nur der Russe und die menschengemachte Erdererhitzung sein, denn warum sollte es sonst im Dezember schneien? Das geht doch mal gar nicht !

Die Klimakleber kleben noch immer überall sinnfrei auf den Straßen herum. Ob Klaus Kleber und die menschenschädigende Chemiebranche dafür die Haftung übernimmt? Und warum kleben die dort klebend fest? Richtig, weil diese bildungsresistenten Gören nichts anderes können! Schon meine Eltern predigten mir als Kind ständig: „Wenn du in der Schule nichts lernst, dann landest du auf der Straße“. Und heute sehen wir nun die Folgen auf den Straßen, Flughäfen, Museen und sonst wo! Vielleicht sollte man freitags nicht laufend die Schule für blödsinnige Klimademos schwänzen.

Weil ich gerade von den Klimaspinnern der (hoffentlich) „Letzten Generation“ schreibe, welche ihren Namen wortwörtlich alle Ehre machen: Warum haben diese scheinbar bekifften Kleberschnüffler nur das Brauchtum der Deutschen Völker am Brandenburger Tor beschädigt und nicht die dahinterstehende Menora (Siebenarmiger Leuchter)? Weil dieser Ständer (könnte sexuell missverstanden werden) Armleuchter eines der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums ist?! Oder weil der angebliche Philanthropen mit dem Namen György Schwartz, besser bekannt als „George ich hasse alle Menschen Soros“, welcher viele Fonds unterstützt und mit seinem Vermögen auch die „Letzte DeppenGeneration“ finanziert? Was viele Menschen nicht wissen ist, dass dieser „Menschenfreund“ Juden verriet und nach Ausschwitz brachte. Unter anderem finanziert er heute auch den Rothschild-Nachfahren Klaus Schwab, mit seinem wahnsinnigen und von der CIA mitbegründetem Weltwirtschaftsforum.

Der noch immer frei umherlaufende kranke Minister Gesundheitsminister „Karl Ihr werdet alle sterben Lauterbach“ beschäftigt Laienschauspieler Coronaopfer für viele millionenverschlingende Werbekampagnen, um seine milliardenteure Drecksplörre unters Volk zu bringen. Kasper Karl wird nicht müde zu behaupten, dass es sich selbstverständlich um echte (Porno-)„Akteure“ und keine Schauspieler handelt. Karl LauterQuatsch, der wohl wertvollste Verkäufer der Pharmamafia, hat es nun wieder einmal geschafft, den Preis für Kindermedikamente wegen vermutlich künstlich gewollter Verknappung zu verdoppeln. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk konnte er den Rockefeller-Pharma-Ganoven nicht unter den Christbaum legen. Als Dank dafür und für weitere schäbige und höchst schädliche Handlungen gegen die steuerzahlenden Deutschen, dürfen wir ab 2023 unter anderem auch höhere Krankenkassenbeiträge bezahlen. Nun gut, dass war sowieso klar und überfällig! Danke Karl Lauterblödmannbach für dieses stinkende Ei.

„Olaf Made in China Scholz von Wirecard zu Warburg“ verkaufte Teile des Hamburger Hafens, gegen alle vernünftigen Argumente des logisch denkenden Menschen nach China, exakt so wie es geplant war. Kurz nach dem Verkauf stellte man fest, dass der Hamburger Hafen nun nicht mehr so viel Gewinn abwirft und auch kein Geld mehr für eine Elbvertiefung flüssig hat, so dass die großen chinesischen Dreckschleuderschiffe nicht mehr ihren in China produzierten Müll bei uns anlanden können. Ich würde sagen: Lasst das mal die Steuerzahler bezahlen, weil die ja den billigen Plastikscheiß auch kaufen (müssen), Dank des uns eingeredetem ach so tollen Kolonialismus Globalisierungsquatsches! Der Schlick, welcher in der Elbe ausgebaggert wird, soll übrigens vor Helgoland auf dem Grund der Nordsee verschwinden. Rein zufällig genau dort, wo vor einigen Jahren Straßen- und Häuserreste einer untergegangenen Zivilisation entdeckt wurden. Man nannte dies in den Medien: „Das Atlantis der Nordsee“. Genau dort ist auch Tauchen verboten, was sicherlich nichts miteinander zu tun hat !

Apropos Hamburg: Die 4 Meter starke Betonplatte für den von „Olaf King of China Scholz von Wirecard zu Warburg“ auf Teufel komm raus durchgeboxten neuen Elbtowers ist nun gegossen und bereit, für den Bau des dritthöchsten Gebäude von Deutschland. Bauherr ist der österreichische „Rene ich bin der größte Pleitier Benko“, dessen Galeria-Karstadt-Filialen laufend vom deutschen Steuerzahler gerettet werden mussten und müssen!!! Das es zu Problemen bei dem Bau des Elbtowers kommen wird, ist nur eine Frage der Zeit. Der deutsche Steuerzahler hat es ja!!! Ich frage mich ernsthaft, ob mit dem Megabau in Hamburg ein neues Symbol der Herrschaft entsteht? Das bisher höchste deutsche Gebäude war der Commerzbank-Tower in der Rothschildstadt Frankfurt am Main! Schließlich steht Hamburg für die Macht, der seit mehr als 100 Jahren Steuervermeidenten und Kommunismus fördernden Bankiers „Wir haben Scholz gepusht Warburg“. Einfach mal darüber nachdenken!!!

Achja: „Olaf Chinamann Scholz von Wirecard zu Warburg“ hat vor wenigen Augenblicken mit seinen Zechbrüdern „Christian was kostet die Welt Lindner“ und dem Blackout-Märchenonkel Robääärt es gibt kein Volk Habeck-Grimm“ das neue norddeutsche LNG-Terminal medienwirksam eröffnet. Das dieser neugebaute Blödsinn nun statt einer mehr als 7 Milliarden Euro gekostet hat, steht mal wieder für die verfehlte Traumschloss-Politik dieser Traumtänzer, in diesem BRD-Traumland, während sich das bezahlende Volk immer weiter von diesen Spinnern Abzockern abwendet! Wie sagte doch der Ex-Stasi-Bundesreichspräsident *1 Joachim Gauckler so schön: „Die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerungen sind im Moment das Problem.“. Aber Scheißdrauf, wir haben es ja. Dem von dem Großkapital geschützten „Olaf Nazigoreng Scholz von Wirecard zu Warburg“ kann morgen eh keiner mehr etwas nachreden, denn bis dahin hat King Kongs Deostick wieder alles vergessen und sitzt dauergrinzend in seiner Gummiezellenecke. Mehr herabwürdigende Arroganz kann kaum ein Mensch ausstrahlen, als dieser Blender und endgültiger Sargnagel dieser Nation!

Gerade habe ich gelesen, dass dieses komisch erdachte Land namens BRD, im Jahr 2022 auf eine neue Rekordverschuldung in Höhe von 2,3 Billionen Reichsmark Euro *2 blicken darf. Schuld daran wären angeblich die Corona-Pandemie (da muss ich lachen), der „Ukraine-Krieg“ (ich lach mich weg) und die daraus resultierende Energiekrise (nun bekomme ich einen Lachflash). Ich persönlich würde ja die Schuld bei den scheinbar mutwilligen Zerstörern der Politik, die Politiker bezahlende Wirtschaft und der politikberatenden Wissenschaft (allen voran der von Jesuiten gegründeten Naturakademie LEOPOLDINA, mit der angeschlossenen Freimaurerloge „Zu den 3 Weltkriegenkugeln“) suchen, aber das ist nur meine Meinung. Der Mainstream und die Politikmarionetten erzählen uns ja, dass die Ungeimpften und selbstverständlich Putin schuld an dieser Misere wären. Schließlich können wir ja unseren „Qualitätsmedien“ vertrauen, laut der wohl unkorrumpierbaren, unangetasteten heiligen Jungfrau und EU-Trulla „Uschi an der Rothschild-Leine“. Hier mal eine Frage in die Runde, an Sie meine lieben Leser: Wie werden eigentlich diese gigantomanischen Summen in Billionenhöhe finanziert?! Mal schnell darüber nachdenken und nachschlagen!!! Ach ja, finanziert wird der ganze Spaß von der KfW-Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau), welche am 18.11.1948 gegründet wurde. Der erste Chef der KfW-Nazi-Bank war der Reichskommissar für das Bankgewerbe und Hitlers Ministerialdirektor im Reichsministerium für Wirtschaft Otto Schniewind *3. Schniewinds Stellvertreter war Hermann Josef Abs, welcher ab 1937 Mitglied des Aufsichtsrats von Rockefellers & Rothschilds I.G. Farben, sowie ab 1938 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG war. Abs war nach dem Anschluss Österreichs neben Walter Pohle, Karl Rasche und Reinhold von Lüdinghausen einer der Hauptakteure, der als „Arisierung“ verharmlosten Enteignung von Juden. Und genau solche Typen haben dieses „Staatsgebilde“ namens BRD aufgebaut *4. (Zwischenfrage: Wer sind denn nun die waren Nazis: die Andersdenkenden und als Reichsbürger beschimpften Steuerzahler oder die deutsche Regierung und deren Nachkommen *1?! Ich frage nur für Schmitzes Willi!)

Apropos Nazis: Ist es nicht verrückt, dass die EU Ungarn Gelder wegen angeblich mangelnder Antikorruptionsgesetze vorenthält, während die Führung genau dieser EU selber in einem fetten Korruptionsskandal versinkt?! Nein, ich meine nicht die umstrittene milliardenschwere Plörrenbesorgung der „Uschi bald ganz alLeyen“ von der Pharmamafiabranche. Die Uschi, geborene „Kaffee Albrecht“ stammt aus einer alten Politiker- und Kaufmannsfamilie (siehe ALDI und sehr mächtige Sklavenhändler!!!). Frage: Warum braucht eigentlich die EU 14 Vizepräsidenten?! Falls die Vertretung der Vertretung den Stellvertretenden des Vizepräsidenten vertreten muss?! Diese Frage kann nachweislich nicht einmal die EU beantworten!!! Was für eine blödsinnige Scheiße, welche man sich nicht ausdenken kann!!! Doch nun wieder zurück zur KfW-Bank!

Wer gibt denn momentan das meiste Geld in diesem Land für jeden Furz weltweit aus?! Genau, dass sind solche Deutschlandsaboteure wie „Robäärt ich habe einen eigenen 400.000 Euro Fotografen Habeck“, „Christian ich bin Porsche Lobbyist Lindner“, Annalena lass uns Europa gemeinsam verenden Baerbock“, „Steffi mag keine AKWs Lemke“, Cem Hühnerwestenlobbydönermann Özdemir“ und „Svenja ich verschenke Milliarden in die Welt Schulze“, um nur einige zu nennen. Ist es nicht seltsam, dass genau diese Geldverschwender im Aufsichtsrat und Vorsitz dieser KfW-Bank sitzen?! Was schätzen Sie, liebe Steuerzahler, wie hoch ist wohl deren Vergütung und ihre Provisionen?! Bitte recherchieren Sie selber, aber erschrecken Sie sich nicht!

Putzig finde ich, dass diese KfW-Bank-Vergütungen bei keinem der genannten Politiker als Nebeneinkunft angegeben wird oder im Internet zu finden sind. Wie war das doch gleich noch einmal mit den Nebeneinkünften und der Transparenzregel für Abgeordnete?! Ich frage wieder nur für einen Freund! Sicher wird diese Art von Politiker wieder „freiwillig“ eine Nachzahlung vornehmen, wenn sie erwischt wurden sich erinnern sollten. Und falls die Schulden bei der KfW-Bank mal zu hoch oder nicht zurück gezahlt werden sollten ist dies keine Tragödie, denn die dummen Deutschen Steuerzahler haften ja für diese Summen! Das ist eigentlich eine geile Idee und Geschäftsstrategie!

Nun stelle ich noch eine Frage: Wo bleibt da eigentlich der Aufschrei über diese Ganoven von den Alternativen Medien über diesen Skandal, dass Politiker gleichzeitig die Vorsitzenden einer Bank sind und das schon seit mehr als 12 Monaten?! Wie recherchieren diese „wahrheitsaufdeckenden“ Alternativen eigentlich?!

Anderes Beispiel: Bei dem letzten Treffen der G7-Außenminister in Münster ließ „Annalena ich habe eine Hofstylistin Baerbock“ das historische Kreuz aus dem Friedenssaal entfernen. Wie groß war die Aufregung der Alternativen Medien, speziell auf Telegram. Dass statt dem Kreuz dort plötzlich zwei siebenarmige Leuchter standen, wurde komplett ignoriert! Da zeigt sich mir die wahre Gesinnung der „Alternativen Anführer“, wenn solche Details „übersehen“ werden!

Und wo blieben da die Artikel und Beiträge von Reitschuster, „Heiko ich habe das satanische Sonnensymbol erfunden Schang“, dem großen Aufklärer namens Silberjunge, Frühwald und wie sie alle heißen?! Oder warum hat „Veikko ich habe immer Recht Stölzer“ noch kein Video dazu gepostet? Ach ja, weil der große Umbruch schon geschehen ist und wir nur noch einen abgedrehten Film zur Aufklärung sehen. Dabei hat er bis heute noch nicht begriffen, dass der gesamte Adel eine Schöpfung und Mitbringsel der Khasaren ist! Die Hauptsache ist, das die Uhr am Londoner Tower endlich Preußenblau leuchtet, was natürlich wieder ein Zeichen sei. Das Blau schon immer die Kriegsfarbe der alten Pharaonenfamilien war und ist, wird dabei komplett ausgeblendet. Ja Richtig, an den Symbolen werdet ihr sie erkennen und wer anderer Meinung ist, ist entweder „doof wie ein dummes Stück Scheiße“, „Strunzblöd“ oder eine „stinkende alte F… (weibliches Geschlechtsteil)“, wie der Kaiserfan „Veikko nur meine Meinung zählt Stölzer“ immer so gern erregt sagt. Widerworte sind in Diktaturen eben nicht erwünscht. Bei solchen (Vor-) Boten freut man sich doch ganz bestimmt auf eine „Zeitenwende“, nicht wahr ?!

Im Allgemeinen herrscht in den großen „ Aufklärung skanälen“ die traurig seltsame und sehr eigenartige Meinung, dass der „Tiefe Staat“ schon längst am Ende sei und verloren hätte. Dies ist, wenn man es realistisch betrachtet, mehr Wunschdenken und somit ein feuchter Traum vieler Träumer und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ehrlich mal jetzt, glaubt wirklich jemand von den noch klardenkenden Menschen, dass diese Kreaturen Kreatoren der Neuen Weltordnung so dumm wären, um nur einen kleinen Fehler zu begehen?! Dieses System funktioniert schon seit mehr als 4.000 Jahren wie eine Schweizer Pharaonen-Uhr absolut Fehlerfrei und ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Es geschieht nichts, was nicht geplant wäre! Da kann man noch so viel Popcorn essen wie man möchte und immer dicker werdend auf dem Sofa sitzen bleiben, in der Hoffnung, dass die weißen Reiter in ihren goldenen Rüstungen (die sogenannten White Heads) alle Menschen retten werden! Wie sagt man immer so schön: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“. Ja, das ist richtig, aber der ausschlaggebende Punkt ist, dass dieser Traum der falschen Hoffnung sterben wird, wenn auch zuletzt! Das Ende vom Lied ist, dass eine sehr große Anzahl von Seelen in der Hoffnungsschleife gefangen ist und mit Trump-Fähnchen und Putin-T-Shirts in den Untergang gerissen werden.

Oh Sorry, ich vergaß das man doch sehen kann, dass viele Dinge geschehen, von wegen: Es geschieht doch nichts!

Da haben wir zum einen sehr viele über 90 Jahre alte Politiker, Rabbis, Industrielle, Millionäre und Milliardäre, welche in den vergangenen Monaten gestorben sind. Menschen in diesem Alter sind vor dem „Coronas-Aufwach-Virus“ doch niemals gestorben und daher muss das ein Zeichen sein!

Zum anderen werden sehr viele Pädophile verhaftet, was auch eindeutig auf die White Heads a la Trumpi und Putina hinweist. Googelt man nach solchen Verhaftungen vor der Trump-Ära, stößt man auf ebenso viele Aktionen seitens der Polizei und sonstigen Organe. Das hat es also schon immer gegeben, jedoch mit dem Unterschied, dass wir solchen Verhaftungen in den letzten 2 Jahren natürlich den Helden Trump und Putin zu verdanken haben. Also wieder ein „Zeichen“ ! Diese Schnitzeljagd macht mir langsam echt Spaß und ist wie bei einem Kindergeburtstag, nur statt Bonbons gibt es Popcorn.

Nun werden mich viele Kritiker in der Luft zerreißen und verfluchen, weil ich anscheinend so blöd bin und die Zusammenhänge nicht erkenne oder verstehe. Leider bin ich nicht in dem Besitz von Trumpis und Putinas „Looking Glass“, daher entschuldigen Sie mir bitte mein Unwissen. Hier sind nun einige eindeutige Beweise für den Fall der Kabale, dass der Tiefe Staat nun aber wirklich am Ende ist:

Am 03.11.2020 war die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, wo Joe Biden als „Sieger“ hervorging. Selbstverständlich hat sich der Tiefe Staat darum gekümmert, dass der „richtige“ Mann Präsident wird, der selbstverständlich vom System vorher auserwählt wurde. Bei Silberlocke „Donald ich stamme aus einer Bordell-Dynastie ab Trump“ verhält es sich natürlich komplett anders, denn als er amerikanischer Obermotz wurde, hatte er selbstverständlich keinen Rückhalt der Kabale, sonst wäre er natürlich kein Präsident geworden. Einer seiner ersten Amtshandlungen war, dass er Jerusalem als offizielle Hauptstadt von Israel anerkannte, was in meinen Augen schon alles sagt! Ein Hoch auf das freie Israel und möge es den Palästinensern endlich ihre Heimat stehlen. Das war wohl Trumps größter Plan für den Umsturz. Also ein wahrer Held der absoluten freien Welt. Aus diesem Grund ziehe ich meine Basecup-Kippa vor diesem Suppenkasper Supermann .

Supermann . Die Amtseinführung von Joe Biden war am 20.01.2021. 98% der alternativen Szene/Medien war sich vorher nun aber wirklich sicher, dass es nicht zu dieser Einführung kommen wird. Wie wurde es damals doch gleich verkauft?! Achja: Der Himmel wird sich auftun und Raumschiffe, so groß wie das Berliner Kanzleramt nach dem 777 millionenschweren Umbau, werden aus den feuergetränkten Wolken herniedersinken. Aliens mit 6 Fingern, 3 Köpfen und 8 Geschlechtsteilen (aha: 6+3+8= 17 = Q … das muss ein Zeichen sein ) werden aus den Ufos schweben und die Gummimaske von Joe Bidens Gesicht reißen. Dann wird die ganze Welt Live und in Farbe das wahre Grauen sehen, dass Joe Biden ein geklontes Mondgesicht ist und hintenrum einen Arsch mit Ohren hat. Nebenbei sprengen die Ankommenden Außerirdischen von der Neuschwabenlandstation die Kuppel des amerikanischen Regierungssitzes ab, ganz so, wie es bei den Simpsons vorhergesagt wurde! Schließlich sagen „SIE“ uns ja ihre Pläne in den Filmen! Selbstverständlich wird alles per Blue Beam erzeugt, so dass die „Aufgewachten“ keine Angst haben müssen und die Schlafschafe vor Schock zu Salzsäulen erstarren werden. Vertraue dem Plan, denn der ist so gut durchdacht, dass die Leute vom Tiefen Staat allein und freiwillig aus dem Leben scheiden werden. Und falls das alles nicht geschehen wird, dann tritt auf jeden Fall Joe Biden 2 Wochen nach der Amtseinführung krankheitsbedingt zurück oder stirbt altersbedingt an dem vergifteten Wein des Judas und das Kamilla Harlekin, was selbstverständlich ein Mann ist, wird Ami-Chef! Das wird auf jeden Fall passieren und wenn nicht, dann war es so geplant. „Trust the Plan!“ Wer etwas anderes über „Donald arbeitet für die Kommunisten Trump“ sagt, ist ein Spalter und Hetzer und außerdem sowieso ein V-Mann. Das V steht dabei nicht für „ V eikko ich verdrehe mir die Welt wie sie mir gefällt Stölzer“ !

= … das muss ein Zeichen sein ) werden aus den Ufos schweben und die Gummimaske von Joe Bidens Gesicht reißen. Dann wird die ganze Welt Live und in Farbe das wahre Grauen sehen, dass Joe Biden ein geklontes Mondgesicht ist und hintenrum einen Arsch mit Ohren hat. Nebenbei sprengen die Ankommenden Außerirdischen von der Neuschwabenlandstation die Kuppel des amerikanischen Regierungssitzes ab, ganz so, wie es bei den Simpsons vorhergesagt wurde! Schließlich sagen „SIE“ uns ja ihre Pläne in den Filmen! Selbstverständlich wird alles per Blue Beam erzeugt, so dass die „Aufgewachten“ keine Angst haben müssen und die Schlafschafe vor Schock zu Salzsäulen erstarren werden. Vertraue dem Plan, denn der ist so gut durchdacht, dass die Leute vom Tiefen Staat allein und freiwillig aus dem Leben scheiden werden. Und falls das alles nicht geschehen wird, dann tritt auf jeden Fall Joe Biden 2 Wochen nach der Amtseinführung krankheitsbedingt zurück oder stirbt altersbedingt an dem vergifteten Wein des Judas und das Kamilla Harlekin, was selbstverständlich ein Mann ist, wird Ami-Chef! Das wird auf jeden Fall passieren und wenn nicht, dann war es so geplant. Wer etwas anderes über „Donald arbeitet für die Kommunisten Trump“ sagt, ist ein Spalter und Hetzer und außerdem sowieso ein V-Mann. Das V steht dabei nicht für „ eikko ich verdrehe mir die Welt wie sie mir gefällt Stölzer“ ! Am 23.03.2021 hatte sich die „Ever Given“ im Suezkanal festgefahren. Es wurde auch Zeit, denn auf diesem Schiff waren alle Beweise, welche die White Heads gegen die Clintons, welche schon längst Q ualvoll hingerichtet wurden, noch benötigten. Es wurden wieder Kinder befreit, geheime Technik gefunden, Adrenochrom-Labor-Zubehör entdeckt und eine ganz ganz wirklich böse schmutzige Bombe gefunden. Nun hatte man endlich alle Beweise, die man gegen die Hingerichteten noch brauchte, damit die Hingerichteten endlich ihre gerechte Verurteilung und Strafe erhalten können. ABER vorher gibt es noch 3 Tage Blackout und 14 Tage lang 3 mal 8 Stunden Aufklärungsvideos in der ARD, moderiert von Eckart Axel von Hirschhausen und Angela Merkel, der männliche Klon von Olaf Scholz !

ualvoll hingerichtet wurden, noch benötigten. Es wurden wieder Kinder befreit, geheime Technik gefunden, Adrenochrom-Labor-Zubehör entdeckt und eine ganz ganz wirklich böse schmutzige Bombe gefunden. Nun hatte man endlich alle Beweise, die man gegen die Hingerichteten noch brauchte, damit die Hingerichteten endlich ihre gerechte Verurteilung und Strafe erhalten können. ABER vorher gibt es noch 3 Tage Blackout und 14 Tage lang 3 mal 8 Stunden Aufklärungsvideos in der ARD, moderiert von Eckart Axel von Hirschhausen und Angela Merkel, der männliche Klon von Olaf Scholz ! In der Nacht vom 14. zum 15.07.2021 war die große Flut im Ahrtal, wo hunderte Menschen gestorben waren, damit die White Heads wieder Kinder aus den Bunkern befreien konnten. Die dafür Verantwortlichen wurden selbstverständlich auch wieder verhaftet und mit unsichtbaren Fluggeräten nach Q uantanamo gebracht. Zum Glück sind wir wieder gerettet wurden!

uantanamo gebracht. Zum Glück sind wir wieder gerettet wurden! Einen Monat später, im August 2021 haben die USA und deren Untergebenen fluchtartig Afghanistan verlassen und Medienberichten zufolge Militärgerät im Wert von etwa sieben Milliarden US-Dollar zurückgelassen. Buh, dass ging noch einmal gut. Nun ist Afghanistan endlich befreit, denn die guten Halsabschneider Taliban haben die bösen Amis in die Schranken gewiesen. Es war damals auch schön zu hören, dass sich das von Rothschild in den letzten 50 Jahren aufgebaute China sofort alle Rechte für „seltene Erden“ und sonstigen Bodenschätzen gesichert hat! Gott sei Dank, dass dies so gut ausgegangen ist! Danke „ Q “!

Taliban haben die bösen Amis in die Schranken gewiesen. Es war damals auch schön zu hören, dass sich China sofort alle Rechte für „seltene Erden“ und sonstigen Bodenschätzen gesichert hat! Gott sei Dank, dass dies so gut ausgegangen ist! Danke „ “! Anfang Januar 2022 kam es zum großen Putsch in der „Illuminati City“ Astana, in Kasachstan. Zum Glück war sofort der Russe vor Ort und hat den Tiefen Staat zum Fall gebracht, Dämonen, kinderliebende und bluttrinkende Planer nebst Ausführer der Neuen Weltordnung wurden verhaftet und nach „Q“ uba ins Gefängnis gebracht, wo schon die Bushs, Obamas und all die Hollywood-Akteure (natürlich die echten Bösen und nicht deren Klone die vor den Kameras agieren), schon in den Zellen auf ihre Verurteilung warten. Nebenbei wurden in Astana selbstverständlich die satanischen Kryptobörsen zur Beweissicherung beschlagnahmt. Endlich sind wir von dem Übel dieser Welt befreit und gehen in den Weltfrieden über. Boah, schon wieder großes Glück gehabt, dass wir gerettet wurden!

uba ins Gefängnis gebracht, wo schon die Bushs, Obamas und all die Hollywood-Akteure (natürlich die echten Bösen und nicht deren Klone die vor den Kameras agieren), schon in den Zellen auf ihre Verurteilung warten. Nebenbei wurden in Astana selbstverständlich die satanischen Kryptobörsen zur Beweissicherung beschlagnahmt. Endlich sind wir von dem Übel dieser Welt befreit und gehen in den Weltfrieden über. Boah, schon wieder großes Glück gehabt, dass wir gerettet wurden! Dazwischen schauen wir natürlich immer auf den kurz vor dem Brechen stehenden chinesischen Dreischluchten-Staudamm, wo das Wasser schon 17 Meter (oh 17 , noch ein Zeichen) über Normal steht. Es kann jede Sekunde passieren, schaut auf die Webcams! Hmmm, ich habe gerade die Livebilder vom Staudamm gesehen und es sieht alles normal aus … dass muss ein Fake vom Tiefen Staat sein, da bin ich mir echt jetzt sicher!

, noch ein Zeichen) über Normal steht. Es kann jede Sekunde passieren, schaut auf die Webcams! Hmmm, ich habe gerade die Livebilder vom Staudamm gesehen und es sieht alles normal aus … dass muss ein Fake vom Tiefen Staat sein, da bin ich mir echt jetzt sicher! Seit Februar 2022 befinden wir uns nun endlich bei der Endschlacht Gut gegen Böse in der Ukraine. Am 09.05.2022 wird der Russe den Sieg über die Ukraine und somit gegen die Kabale der Neuen Weltordnung bekannt geben, hieß es. Sorry, dann kam doch was dazwischen und alles wurde etwas verlängert. Kann ja mal passieren. Aber bestimmt wird KGB-Putin am Tag der Befreiung 2023 den Sieg nun endgültig verkünden. Dann aber mal wirklich!!!

Im Mai 2022 feierte der Wahrheitsfilm „2000 Mules“ in Donald Trumps Anwesen in Mar-a-Lago Premiere. Diese Beweise sind die Beweise für die Beweise, dass die Wahlen gestohlen wurden und „Donald ich färbe mein Haar blond Trump“ noch immer Präsident ist. Man kann es der Öffentlichkeit nur nicht zeigen, weil diese es nicht verstehen würden. Die Anons müssen den richtigen Zeitpunkt abwarten. Bitte vertraut dem Plan! Es kann nur einen Messias geben, der uns mit dem Militär retten wird. Schließlich ist es ja auch in der Ukraine so, dass viele Waffen Frieden schaffen! Dieser Spruch klingt wie eine Parole aus der DDR!!! Hat damals auch geklappt, ganz bestimmt !

Im Juli 2022 zog ein Sturm über Sri Lanka und die Regierung wurde gestürzt und der Präsident verjagt. Das dabei ein neuer „Klaus ich bin die NWO Schwab“-Zögling und der Cousin des alten Präsidenten ins Amt gehoben wurde, hat die Alternativen auch nicht interessiert. Selbstverständlich sind sich die Anons alle wie unter Valium stehend einig, dass das auch morgen oder übermorgen oder in einem Jahr oder niemals in unserem Land geschehen wird. Nur der Mungo hat als einer der wenigen den Durchblick behalten, was da wirklich geschieht. Genau aus diesem Grund wird er von dem bereits genannten „Veikko ich habe das Wissen des Universums gefrühstückt Stölzer“ beschimpft und lächerlich gemacht! ABER: Vertraue dem Plan und bestelle noch einmal 12 Kilo Popcorn nebst Panda-Pizza bei Amazon via Paypal, den man be Q uem auf dem Sofa vor den neusten Serien auf Netflix und dem Disney Channel verdrücken kann. Denn nur durch Warten werden wir gewinnen! Ihr könnt mir vertrauen, denn das haben mir die Geheimdienste gesagt ! Nicht umsonst war der beliebte Q von James Bond die meist beachteste Figur des sowjetischen KGB!

uem auf dem Sofa vor den neusten Serien auf Netflix und dem Disney Channel verdrücken kann. Denn nur durch Warten werden wir gewinnen! Ihr könnt mir vertrauen, denn das haben mir die Geheimdienste gesagt ! Nicht umsonst war der beliebte von James Bond die meist beachteste Figur des sowjetischen KGB! Im November 2022 brach dann die betrügerische Kryptobörse FTX zusammen (Ups, ich dachte das war schon im Januar 2022 in Astana erledigt – aber egal), welche selbstverständlich von den amerikanischen Demokraten als Geldwaschmaschine genutzt wurde. Das die „guten“ Republikaner darin auch verwickelt sind, überhört und verschweigt man gerne, weil dies wohl nicht so recht zum Plan passt! Scheinbar wollte man so die Demokraten nur in die Falle locken. Junge Junge, Trumpi war schon ein Teufelskerl und guter Vordenker, fast so gut wie Marx, Lenin und Stalin!!!

Momentan liegt der olle Ex-Papst Ratzfatz laut Medienberichten im Sterben. Genau darauf hatte ich gewartet, denn dies ist das Zeichen, dass der Vatikan gefallen ist ! Übrigens war dieser (Schein-) Heilige Papst in den 80er Jahren sehr oft als Kardinal Ratzinger in Sachsen. Stichwort: Sachsensumpf! Fast zeitgleich mit Merkels Kanzlerschaft ist Ratzfatz Papst geworden! Es gibt genügend Anhaltspunkte, dass dies alles miteinander zusammenhängt. Dies passt aber nicht in das verschobene Weltbild vieler „Aufklärer“, denn das würde ja bedeuten, dass der KGB/FSB das Weltgeschehen seit 40 Jahren gelenkt hätte und Putin somit kein „Guter“ wäre!

Jetzt haben die Wetterfrösche wieder Stürme für Silvester bei uns angekündigt. Dann wird es aber nun wirklich 3 Tage Dunkelheit geben. Wird auch langsam Zeit, denn bei meinen gehorteten Konserven ist schon das MHD abgelaufen, in den Gasflaschen sind die Gummis porös und bei den Taschenlampen die Batterien ausgelaufen. Hoffentlich überstehe ich so die Dunkelheit .

Was wirklich im Hintergrund geschieht, interessiert scheinbar keinen Menschen. Warum wird dieses Land De-Industrialisiert?! Warum werden Hafenanteile an China verkauft? Was verbindet all die oben genannten Ereignisse, wie zB.: Sri Lanka, Ukraine, Afghanistan, Hamburg, Essen, usw?! Oder ist es nicht seltsam, dass die Firmen, welche für den Bau von NordStream verantwortlich und profitierend beteiligt waren, nun auch noch für den Bau der vielen bekloppten LNG-Terminals die Bauherren sind. Wir alle, jeder einzelne von uns, bezahlen diesen Quatsch mit unseren Energie- und Steuerabgaben und am Ende finanzieren wir nur die großen Gasspeicher! Für den Inhalt dieser riesigen Gastanks sind wiederum andere Firmen zuständig. Keineswegs sind diese Lageranlagen für das Gas der Deutschen gedacht. Man nennt dieses Betreibermodell auch „Build, Own, Operate“ . Was für ein Spaß: Wir bezahlen diesen ganzen Scheiß und Rockefeller-Firmen verdienen ein Schweinegeld damit!

Liebe Kanalbetreiber: Macht bitte endlich die Augen auf und wacht aus eurem Dornröschenschlaf aus! Es geht einzig und allein um Chinas „neue Seidenstrasse“ namens „One Belt, One Road“ , welche Supermind und Chefstratege Rothschild seit 50 Jahren geplant hat! Ihr habt Verantwortung! Viele Tausend Menschen vertrauen euch, also enttäuscht diese armen Seelen nicht mehr so wie bisher! Jedoch bin ich mir sicher, dass diese Telegram-Traumblase weiter wie bisher gesteuert wird. Solche Kanalbetreiber sind kein bisschen besser als unsere Politiker, jedoch mit dem großen Unterschied, dass wir alle wissen, dass uns diese Politikvögel immer verarschen!!!

Und denken Sie bitte immer daran: die Kabale zeigt uns ihren Plan durch ihre Filme. Seit 3 Jahren läuft der Unterhaltungsstreifen: „Und täglich grüßt das Murmeltier“ !

Ich wünsche allen Seelen viel Kraft im neuen Jahr! Vertraut nur euch und keinen Schwätzern!!!

Herzlichst, Ihr Alfred-Walter von Staufen

In eigener Sache:

Ich bin im ersten Buch meiner Aufklärungstrilogie: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“ der Frage nachgegangen: Was ist eigentlich Demokratie. Überlegen Sie doch bitte einmal selber: Wenn nach einer Wahl die großen Volksparteien entscheiden, wer in den Parteien das Sagen hat, um dann zu entscheiden, wer das Sagen im ganzen Land hat, ohne dass die Menschen im Land etwas dazu zu sagen haben, nennt man dies noch Demokratie?!

Ich suchte auch Antworten, wer die Wächter des Goldes sind und was der Schwur der Jesuiten besagt? Sind die „Protokolle der Weisen von Zion“ wirklich nur eine Fälschung? Was steht in der Balfour-Erklärung geschrieben? Ist die „Rose“ wirklich die Blume der Liebe oder steht sie viel mehr für eine Sklavengesellschaft? Was ist eigentlich aus dem Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach und dem Sachsensumpf geworden? Sind die Heiligen, welche wir anbeten, wirklich unsere Heiligen oder Götzenbilder des Teufels? Was hat es in Wahrheit mit dem Bio-Siegel auf sich?

Im vorletzten Kapitel dieses Buches dreht es sich um die augenscheinlichen Lügen und das Zusammenspiel der Politik, Banken und Wissenschaft.

Eine sehr wichtige Botschaft möchte ich am Ende des Buches in die Welt senden: Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen, denn der kleinste gemeinsame Nenner, zwischen uns allen dürfte sein, dass wir inzwischen ALLE extrem die Schnauze von diesem System voll haben und darauf sollten wir aufbauen!

