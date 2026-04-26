Rubrik: Der Chronist vom Stammtisch der Vernunft

Monats-Rückblick April 2026: Timmy liegt in der Ostsee – und Deutschland gleich daneben

Von Robert R. Manor

Der April 2026 war wieder so ein Monat, bei dem man morgens noch dachte, vielleicht wird es diesmal halbwegs normal, und abends saß man dann doch wieder am Stammtisch, starrte in sein Kölsch, hörte Gunnar schnauben, Nikolai rechnen, Rüdiger abwiegeln und Klaus, den neutralen Köbes-Wirt, mit diesem Gesichtsausdruck Thekenläppchen falten, den nur Menschen haben, die seit dreißig Jahren beobachten, wie Deutschland langsam versucht, eine offene Tür zu regulieren.

Und über allem schwebte, oder besser: liegt, Timmy. Timmy, der Buckelwal in der Ostsee. Dieses arme Tier, das dort herumliegt, als hätte es versehentlich die Bundesrepublik imitiert: groß, schwer, eigentlich beeindruckend, aber irgendwie im falschen Gewässer, umringt von Experten, Beobachtern, Kamerateams, Sorgenmenschen, Behörden, Kommentatoren und Leuten, die sofort wissen, was zu tun wäre, solange sie es nicht selbst tun müssen.

Timmy ist kein Wal mehr. Timmy ist ein Symbol mit Blasloch.

Deutschland schaut auf diesen Wal und erkennt sich nicht, was vielleicht das Tragischste an der Sache ist. Da liegt ein riesiges Wesen im flachen Wasser, alle wollen helfen, jeder hat eine Meinung, es gibt Pläne, Warnungen, Einwände, Zuständigkeiten, Gutachten, vielleicht demnächst noch eine Taskforce „Maritime Säugetierkoordination Nordost“, und am Ende bewegt sich der Wal ein Stück, alle jubeln, dann liegt er wieder. Man kennt das von Reformen. Erst Aufbruch, dann Arbeitskreis, dann Zwischenbericht, dann Ebbe.

Klaus stellte mir das Kölsch hin und sagte: „Robert, der Wal is wie Deutschland. Der will raus, aber keiner findet die Fahrrinne.“

Gunnar, der AfD-Mann, direkt wie eine ungepolsterte Tischkante, nickte sofort. „Sag ich doch. Alles festgefahren.“

Rüdiger von der CDU hob den Finger, diesen Zeigefinger der gemäßigten Sorge. „Man muss aber auch sehen, dass so ein Wal ein komplexer Fall ist.“

„Rüdiger“, sagte Klaus, „bei euch ist sogar ein Aschenbecher ein komplexer Fall, wenn drei Ausschüsse darüber reden.“

Stammtisch-Bruder Nikolai von der FDP war inzwischen schon in Gedanken bei den Kosten. „Man müsste prüfen, ob eine private Bergung wirklich effizient ist, wenn man gleichzeitig Werbung für Erneuerbare Energien macht.“

„Natürlich“, sagte Gunnar. „Dann bekommt Timmy erst mal eine Rechnung, bevor er gerettet wird.“

Und ich saß da, hörte diesen Leuten zu und dachte: Ja, genau so klingt Deutschland im April 2026. Einer ist wütend, einer rechnet, einer beschwichtigt, einer zapft, und draußen liegt der Wal.

Ein Wal, ein Land, ein flaches Gewässer

Das eigentlich Komische an Timmy ist ja, dass es gar nicht komisch ist. Es ist traurig. Ein Tier verirrt sich, steckt fest, Menschen schauen zu, manche wollen helfen, manche warnen vor falscher Hilfe, andere filmen es, und irgendwo dazwischen entsteht diese deutsche Mischung aus Mitgefühl, Kontrollbedürfnis und organisatorischer Ohnmacht. Genau dieser Dreiklang, der aus jedem Problem zuerst ein Verfahren macht und aus jedem Verfahren irgendwann eine Lebensform.

Man stelle sich vor, Timmy müsste in Deutschland offiziell gerettet werden. Zuerst bräuchte man eine Zuständigkeitsklärung zwischen Wasserbehörde, Umweltministerium, Küstenschutz, Tierschutz, Schifffahrt, Landkreis, Gemeinde, Landesregierung und irgendeinem europäischen Walbeobachtungsrahmenprogramm, das schon 2019 beschlossen, aber noch nicht digitalisiert wurde. Danach käme ein Krisenstab, danach eine Pressekonferenz, danach ein Runder Tisch, danach eine zweite Pressekonferenz, in der erklärt wird, dass man die Lage sehr ernst nehme, aber keine übereilten Maßnahmen treffen dürfe. Nach drei Wochen hieße es dann: Timmy ist leider verstorben, aber der Prozess war transparent.

Und genau hier wird aus Satire plötzlich Alltag.

Wir sind ein Land, das alles sieht, alles bespricht, alles einordnet, alles dokumentiert, alles moralisch begleitet und trotzdem immer öfter nicht mehr vom Fleck kommt. Timmy liegt im flachen Wasser. Der Bürger liegt in Rechnungen. Die Politik liegt in Talkshows. Die Verwaltung liegt in Formularen. Und irgendwo auf meinem Balkon stehen meine Tomatenpflanzen, die inzwischen bei jeder Nachricht leicht die Blätter hängen lassen, als hätten auch sie verstanden, dass Photosynthese allein nicht reicht, wenn der Wahnsinn dauernd Schatten wirft.

Die Bratwurst im Schatten der Republik

Dann kam diese Meldung mit dem Hitzeschutzplan für Grillpartys. Die Bratwurst soll nur noch im Schatten gewendet werden, hieß es, natürlich nicht als Verbot, nein, um Himmels willen, niemand will dem Bürger den Sommer nehmen, man möchte nur verantwortungsvoller glühen. Verantwortlicher glühen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, am besten mit Senf.

Früher hieß das Sonnenschirm. Heute ist es Strategiepapier.

Früher stellte man den Grill unter einen Baum, Onkel Herbert verbrannte die erste Wurst, weil er „mal eben“ mit Nachbar Dieter über die Benzinpreise sprach, Tante Monika brachte Kartoffelsalat, der halbe Garten roch nach Kohle, Bier und leichtem Familienkonflikt, und wenn es zu heiß wurde, ging man eben in den Schatten. Heute könnte daraus ein kommunales Präventionskonzept entstehen, mit Handlungsempfehlung, Gefahrenampel, Bratgut-Risikoklasse und verpflichtender Abkühlphase für Grillzangen.

„Die spinnen doch“, sagte Gunnar.

„Hitzeschutz ist aber nicht grundsätzlich falsch“, sagte Rüdiger, der immer dann vernünftig klingt, wenn gerade niemand Vernunft hören will.

„Ja“, sagte Nikolai, „aber wenn man aus jedem normalen Verhalten eine Verwaltungsmaßnahme macht, dann kostet am Ende die Bratwurst mehr als das Steak früher.“

Klaus lehnte sich über den Tresen. „Bei mir wird im Biergarten weiter gegrillt, wie Gott und der Lebensmittelkontrolleur es erlauben.“

Da lachte sogar Rüdiger.

Das Problem ist ja nicht, dass man Menschen vor Hitze schützen will. Das Problem ist, dass unser Staat inzwischen so spricht, als sei jeder Bürger ein betreutes Risiko auf zwei Beinen. Man traut ihm nicht mehr zu, Durst zu erkennen, Schatten zu suchen, Fenster zu öffnen, eine Treppe zu benutzen oder eine Bratwurst zu wenden, ohne dass im Hintergrund ein Konzeptpapier zustimmend nickt.

Die App gegen Handysucht, die dich online hält

Kaum hatte man sich von der Schattenwurst erholt, kam die nächste Perle: eine bundesweite App gegen Handysucht, bei der Nutzer täglich 90 Minuten online sein müssen. Die App erinnert per Push-Nachricht daran, öfter offline zu gehen. Das ist wie eine Brauerei, die Nüchternheitstraining anbietet und zur Belohnung ein Fässchen vor die Tür stellt.

Man sitzt also auf dem Sofa, nimmt sich vor, heute mal weniger aufs Handy zu schauen, da vibriert das Ding und sagt: „Bitte denke daran, mich weniger zu benutzen.“ Und natürlich klickt man drauf, weil man ja wissen will, wie man es nicht tun soll. Dann kommt eine Animation, dann ein Fortschrittsbalken, dann ein Tagesziel, dann vielleicht ein Abzeichen: „Herzlichen Glückwunsch, du hast heute erfolgreich 90 Minuten gegen Handysucht gekämpft, indem du 90 Minuten dein Handy benutzt hast.“

Deutschland 2026. Wir therapieren das Feuer mit Benzin, aber immerhin zertifiziert.

Meine Tomatenpflanzen auf dem Balkon brauchen übrigens keine App. Die wissen genau, wann genug Sonne war. Die drehen sich einfach weg. Das ist eine Weisheit, die in der digitalen Moderne offenbar verloren gegangen ist: Man kann auch aufhören, ohne vorher benachrichtigt zu werden.

Nikolai meinte, das sei vermutlich ein lukratives Modell. „Erst erschafft man das Problem, dann verkauft man die Lösung, dann misst man die Nutzung der Lösung und nennt es Erfolg.“

Gunnar sagte: „Genau wie Politik.“

Rüdiger räusperte sich. „Ganz so einfach ist es nicht.“

Klaus: „Aber ganz so falsch auch nicht.“

Die Sackkarre mit Abitur

Dann diese Geschichte mit der Sackkarre. Eine Behörde fordert Nachweise für sichere Bedienung, ein Schulungszentrum eröffnet, Teilnehmer lernen korrektes Kippen, Rollen und emotional stabiles Entladen. Ich musste das zweimal lesen, weil ich erst dachte, das sei ein Sketch, aber der April hatte ja längst beschlossen, Kabarett und Wirklichkeit nicht mehr sauber zu trennen.

Deutschland ist das einzige Land, in dem eine Sackkarre bald mehr Zertifikate hat als ein Handwerker.

Früher nahm man so ein Ding, stellte die Kiste drauf, kippte leicht an, rollte los, fluchte an der Schwelle und war fertig. Heute sehe ich schon den Lehrgang vor mir: Modul 1, Einführung in die Würde der Last. Modul 2, Rollen im gesellschaftlichen Kontext. Modul 3, Achtsames Entladen bei innerer Unruhe. Prüfungsteil B: Simulierte Getränkekiste unter erschwerten Treppenhausbedingungen. Wer besteht, bekommt den Sackkarren-Führerschein Klasse SK-1, gültig bis zur nächsten Normänderung.

Gunnar war begeistert vor Wut. „Wir schaffen uns ab durch Vorschriften.“

Rüdiger sagte: „Arbeitsschutz hat schon seinen Sinn.“

„Ja“, sagte ich, „aber irgendwo zwischen Schutz und Stillstand muss doch noch ein Bürger stehen dürfen, der einen Karton bewegt.“

Nikolai nickte. „Das ist der Punkt. Jede einzelne Vorschrift lässt sich begründen. Aber die Summe macht irgendwann ein Land müde.“

Klaus stellte neue Kölsch hin. „Bei mir darf die Sackkarre weiterhin ohne Lebenslauf in den Keller.“

Die stille Kasse und der laute Deutsche

Im Supermarkt wurde derweil die „stille Kasse“ eingeführt, an der Kunden nur innerlich fluchen dürfen. Das Pilotprojekt soll das Einkaufsklima verbessern. Erste Beschwerden wurden lautstark vorgetragen. Natürlich. Wer geglaubt hat, der Deutsche könne beim Einkaufen dauerhaft schweigen, hat noch nie erlebt, wie jemand an der Kasse feststellt, dass der Joghurt nicht wie ausgezeichnet 69 Cent, sondern 79 Cent kostet.

Der Deutsche schweigt nie lange. Höchstens bis zum Kassenbon.

Eine stille Kasse ist eine schöne Idee, ungefähr so realistisch wie ein ruhiger Elternabend oder ein Twitter-Konto mit innerem Frieden. Da steht dann einer mit Tiefkühlpizza, Waschmittel, zwei Dosen Erbsen und einer Stimmung wie kurz vor dem Bürgerkrieg, während vor ihm jemand Payback-Punkte sucht, Leergutbons sortiert und fragt, ob die Avocado wirklich Bio sei oder nur grün wirkt. Und dann soll er innerlich fluchen. Innerlich. Das kann man verlangen, aber nicht erwarten.

Klaus sagte: „Bei mir gibt’s auch stille Gäste. Die reden erst nach dem dritten Kölsch.“

Rüdiger meinte, Rücksicht sei wichtig. Gunnar meinte, Rücksicht werde immer nur von denen verlangt, die sowieso schon stillhalten. Nikolai fragte, ob stille Kassen eigentlich schneller seien oder nur besser klingen. Und ich dachte: Wahrscheinlich sind sie wie viele politische Projekte. Gut gemeint, hübsch formuliert, im Alltag von einer Frau mit Kleingeldbeutel innerhalb von drei Minuten besiegt.

Nachtfahrverbot für Mähroboter

Dann das Nachtfahrverbot für Mähroboter. Man könnte meinen, das sei eine kleine Meldung, ein Randthema für Menschen mit Vorgarten und sehr genauen Vorstellungen von Rasenhöhe. Aber nein, auch der Mähroboter ist im April 2026 Teil der großen deutschen Selbstbefragung geworden. Darf er nachts fahren? Darf er Igel gefährden? Darf er Nachbarn nerven? Darf er überhaupt so tun, als sei der Garten ein autonomes Testfeld?

Ich gebe zu: Hier war Rüdiger stark. „Das mit den Igeln ist ernst“, sagte er. Und da hatte er recht. Nicht jede Vorschrift ist Wahnsinn. Manchmal ist sie einfach der Versuch, ein kleines Tier vor einer sehr dummen Maschine zu schützen. Aber auch hier spürt man diese deutsche Tragik: Selbst wenn der Anlass vernünftig ist, klingt die Debatte nach Amtsblatt.

Gunnar sagte: „Früher hat man den Rasenmäher ausgemacht, wenn es dunkel wurde.“

Klaus nickte. „Früher hat man vieles ausgemacht, Gunnar. Heute läuft alles weiter, sogar der Unsinn.“

7,6 Milliarden und der deutsche Michel

Und dann wurde es ernst. 7,6 Milliarden Nachzahlung für Beamte, während der deutsche Michel nicht mehr weiß, wie er seine Rechnungen bezahlen soll. Natürlich kann man das juristisch erklären. Natürlich gibt es Besoldungsfragen, Familienzuschläge, Urteile, Ansprüche, Verfahren. Natürlich sind Beamte nicht der Feind. Viele arbeiten ordentlich, manche sogar mehr, als ihnen guttut. Aber das Gefühl draußen, dieses dumpfe, nagende Gefühl, das bekommt man mit Paragrafen nicht weg.

Der Mann an der Tankstelle sieht den Preis, als hätte ihm die Zapfsäule gerade eine Kündigung ausgesprochen. Die Familie im Supermarkt rechnet, ob Käse noch Alltag oder schon Sonderausgabe ist. Der Rentner öffnet die Heizkostenabrechnung und setzt sich erst einmal hin, obwohl er schon sitzt. Und dann liest man von Milliarden, die im Staatsapparat nachgezahlt werden müssen, und denkt nicht mehr sauber, sondern menschlich. Das ist der Unterschied.

„Man darf Beamte nicht gegen Bürger ausspielen“, sagte Rüdiger.

„Stimmt“, sagte Nikolai. „Aber man darf den Bürger auch nicht so behandeln, als merke er nicht, wer am Ende zahlt.“

Gunnar sagte nichts. Das war selten. Vielleicht, weil der Satz schon im Raum stand.

Klaus wischte den Tresen und murmelte: „Der Michel zahlt sogar noch, wenn er gar nicht mehr weiß, wofür.“

Da war kurz Ruhe. Nicht diese künstliche Supermarktkassenruhe, sondern echte Ruhe. Die Sorte, die entsteht, wenn alle wissen, dass der Witz gerade Pause macht.

Das Eierhaus der CDU

Und weil der April offenbar nicht ohne eine letzte alberne Fußnote gehen wollte, wurden CDU-Parteibüros eigenmächtig in „Eierhaus“ umbenannt. Was für ein Spaß. Man muss nicht alles gutheißen, natürlich nicht, bevor jetzt wieder jemand mit strengem Blick die Demokratiepolitur holt, aber man darf kurz lachen. Eierhaus. Das klingt nach Kindergeburtstag, Provinzposse und unfreiwilliger Parteienkritik in einem.

Rüdiger versuchte ernst zu bleiben. „Das ist Sachbeschädigung im weiteren Sinne.“

Klaus sagte: „Im weiteren Sinne ist manches Wahlplakat auch Sachbeschädigung.“

Gunnar lachte so laut, dass zwei Gläser wackelten. Nikolai sagte, der Begriff habe immerhin Wiedererkennungswert. Und ich dachte: Vielleicht ist das auch eine kleine Wahrheit des Monats. Die Menschen greifen zu Spott, wenn sie das Gefühl haben, ernst nicht mehr gehört zu werden.

Was bleibt?

Was bleibt von diesem April? Ein Wal im Flachwasser. Eine Bratwurst im Schatten. Eine App, die dich online hält, damit du offline wirst. Eine Sackkarre mit Karrierechance im Bildungswesen. Eine stille Kasse in einem Land, das nur bis zum Kassenbon schweigt. Ein Mähroboter mit Nachtfahrverbot. Milliarden im Staatsapparat. Ein Eierhaus. Und meine Tomatenpflanzen, die inzwischen aussehen, als hätten sie einen Untersuchungsausschuss überlebt.

Vielleicht ist das alles noch kein Untergang. Wahrscheinlich nicht. Deutschland geht selten dramatisch unter. Es füllt erst Formulare aus, verliert dann die Anlage B, setzt eine Fristverlängerung, bildet eine Kommission und merkt irgendwann, dass das Wasser nur noch bis zum Hals steht. Timmy liegt da draußen in der Ostsee und zeigt uns, was passiert, wenn Größe und Richtung nicht mehr zusammenfinden.

Klaus machte am Ende das Licht über dem Tresen etwas dunkler und sagte: „Robert, schreib nicht zu böse.“

Ich sagte: „Klaus, ich schreibe nur auf, was war.“

Gunnar rief: „Schreib, dass es schlimmer wird.“

Nikolai sagte: „Schreib, dass es teurer wird.“

Rüdiger sagte: „Schreib, dass man differenzieren muss.“

Und ich dachte: Genau das ist dieses Land. Einer warnt, einer rechnet, einer beschwichtigt, einer zapft und da draußen liegt noch immer Timmy.

Das alles wollte ich heute und hier loswerden.

Dann sag ich mal Tschö mit drei Ö!

Autor Robert R. Manor Robert R. Manor, der Chronist vom Stammtisch der Vernunft, ist kein Experte – und genau das ist seine Stärke. Geprägt vom rheinischen Industriegebiet und vielen Jahren im öffentlichen Dienst, beobachtet er Politik, Gesellschaft und Alltag mit Humor, Selbstironie und feinem Gespür für Schieflagen. Sein monatlicher „Monatsrückblick“ ist ein literarischer Seismograph der Gegenwart – für alle, die noch zuhören können, wenn andere schreien. Zur vollständigen Autorenseite →

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