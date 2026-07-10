„Versorgung statt Verschwendung“ – das neue Reformbuch über einen Staat, der den Bürgern wieder dienen soll.

Donald Trump als das Trojanisches Pferd

Der Einzug des Pferdes

Donald J. Trump steht nicht vor Troja. Nein, gewiss nicht: Er ist Troja, Pferd, Heerführer und Marktschreier zugleich. Ein fahrender Palast aus lackiertem Holz, innen mit goldenen Vorhängen ausgeschlagen, außen mit Fahnen behängt, auf dem Rücken eine Wahlkampfbühne, im Bauch ein Pressesprecher, der versucht, die Rauchmelder zu überreden. Dieses Pferd wird nicht nachts in die Stadt gezogen, heimlich, ehrfürchtig, mit dem alten Geräusch der List in den Achsen. Es rollt am helllichten Tag über den Boulevard, hupt, verkauft Kappen, beschimpft die Stadtwache und erklärt dabei, man habe Troja überhaupt erst groß gemacht.

Der Witz an Trump ist, dass er nie nur eine Rolle spielt. Er ist nicht der Fürst, der sich hinter dem Pferd versteckt. Er ist das Pferd selbst, sein eigener Odysseus, sein eigener Kassierer, sein eigener Chor. In der alten Sage musste man die List noch erkennen, bevor es zu spät war. In der neuen Fassung trägt die List eine rote Krawatte und gibt Interviews. Sie sagt vorher, was sie tun will, und wenn es geschieht, nennt sie es Verhandlung. Man musste also nicht auf Kassandra hören. Man hätte einfach zuhören können.

Da passt es fast zu gut, dass der Mann inzwischen sogar beim Fußball nach der höheren Instanz greift. Nach Berichten von Tagesschau und Sportschau bestätigte Trump, FIFA-Präsident Gianni Infantino wegen der Überprüfung einer Roten Karte für den US-Spieler Folarin Balogun angerufen zu haben; Infantino bestätigte den Anruf ebenfalls. Früher legte der König seine Hand auf die Bibel, heute auf den Videobeweis. Es ist eine kleine Szene, beinahe komisch, aber gerade deshalb so aufschlussreich. Eine Rote Karte ist im Grunde der letzte demokratische Rest im Stadion: Da ist eine Grenze, da ist ein Pfiff, da ist ein Mann, der gehen muss. Trump betrachtet selbst diese Grenze offenbar wie eine unverbindliche Empfehlung, ungefähr so bindend wie ein Hotelpreis vor der Nachverhandlung.

Das trojanische Pferd steht also nicht nur vor Staaten, sondern vor Regeln. Es schaut sie an, als wären sie schlecht verhandelte Verträge. Grönland? Kein Land, sondern ein strategisches Grundstück mit Schnee. Reuters berichtete, Trump habe bei einem NATO-Treffen erneut gesagt, Grönland solle von den USA kontrolliert werden und nicht von Dänemark; Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen habe darauf bestanden, Grönland sei nicht zu verkaufen. Wer so spricht, spricht nicht mehr wie ein Präsident unter Staaten, sondern wie ein Makler mit Flugzeugträgern. Die Weltkarte wird zur Speisekarte, Souveränität zur Serviette, und wer widerspricht, bekommt den Blick eines Gastes, dem man gerade gesagt hat, dass die Küche geschlossen ist.

Auch die Zölle gehören zu diesem Bühnenbild. Sie sind die Zugbrücke des Pferdes, heruntergelassen mit großem Kettenrasseln. Reuters berichtete, Trump habe 2025 weitreichende Zölle auf Importe aus fast allen Ländern angekündigt; eine spätere Reuters-Analyse sprach von einer durchschnittlichen US-Importabgabe von nahezu 17 Prozent und monatlichen Zolleinnahmen von rund 30 Milliarden Dollar. Das ist Wirtschaftspolitik im Tonfall eines Hinterzimmers. Nicht der offene Markt verhandelt, sondern der Patron klopft mit dem Ring auf den Tisch. Wer nicht nickt, zahlt. Wer nickt, zahlt später.

Im Bauch des Pferdes klimpert es

Im Inneren dieses trojanischen Pferdes sitzen keine griechischen Soldaten mit Bronzedolchen. Da hocken Händler für Zolltabellen, ein Cousin mit Krypto-Broschüre, ein Schwiegersohn mit Weltkarte, drei Berater mit vergoldeten Taschenrechnern und ein sehr müder Jurist, der jedes Mal zusammenzuckt, wenn jemand das Wort Interessenkonflikt ausspricht. Das Pferd ist innen größer als außen, wie bei schlechten Wunderkoffern auf Jahrmärkten. Man öffnet eine Klappe, und heraus fällt nicht Helena, nicht Paris, nicht der Zorn der Götter, sondern eine Rechnung mit patriotischem Briefkopf.

Die Zollpolitik gehört dabei zum schönsten Mobiliar dieser Sagenfassung. Trump droht nicht einfach mit Zöllen. Er zelebriert sie wie ein Pate, der die Schutzgeldliste als patriotischen Adventskalender verkauft. Reuters berichtete, die US-Zolleinnahmen hätten 2025 erstmals in einem Fiskaljahr die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten; allein im Juni lagen die Brutto-Zolleinnahmen bei 27 Milliarden Dollar, während Finanzminister Scott Bessent davon sprach, die USA ernteten die Früchte von Trumps Zollagenda. Das klingt nach Buchhaltung, ist aber Theaterdonner mit Zollstempel. Der Händler am Hafen weiß, was es heißt. Der Verbraucher auch. Nur das Pferd auf der Bühne behauptet, am Ende zahle immer der andere. Das ist der alte Taschenspielertrick: Man nimmt dem Publikum die Uhr ab und erklärt ihm anschließend, wie pünktlich die Vorstellung begonnen hat.

Auch außenpolitisch hat dieses Pferd einen bemerkenswerten Appetit. Es knabbert an Landkarten, als wären sie Salzstangen. Grönland wird nicht als Insel betrachtet, sondern als besonders kühles Immobilienprojekt. Venezuela erscheint nicht als souveräner Staat, sondern als Verwaltungsaufgabe für Männer, die beim Frühstück zwischen Orangensaft und Ölpolitik wechseln. Reuters zitierte Trump im Januar 2026 mit der Aussage, die USA würden Venezuela führen, bis ein „sicherer, ordentlicher und kluger Übergang“ möglich sei; zugleich blieb laut Reuters offen, ob weitere militärische Schritte, politische Einflussnahme, Ölinteressen oder sogar Bodentruppen dazugehören könnten. Man muss sich das vorstellen: Ein Mann, der im eigenen Land jede Bürokratie als Zumutung verkauft, entdeckt plötzlich seine Leidenschaft für ausländische Übergangsverwaltung. Troja wird exportiert. Mit Rechnung.

Beim Iran klingt dieselbe Melodie nur schriller. 2025 stellte Trump nach US-Schlägen gegen iranische Ziele öffentlich die Frage, warum es keinen Regimewechsel geben sollte, wenn die Führung in Teheran Iran nicht „great again“ machen könne. 2026 erklärte er dann ein Memorandum zur Beendigung des Iran-Konflikts für „over“, während neue US-Schläge und die Rücknahme einer Lizenz für iranische Ölverkäufe die Spannungen weiter erhöhten. Das Pferd spricht also von Frieden, zieht aber vorsorglich schon einmal die Stiefel an. Es betritt den Raum mit der Pose des Vermittlers und der Geräuschkulisse einer Werkstatt für Marschflugkörper.

Besonders hübsch wird die Märchenstunde, wenn es ums Geld geht. Reuters berichtete Ende Juni 2026, Trump habe in seiner Finanzoffenlegung für 2025 mehr als 1,4 Milliarden Dollar Einnahmen aus Krypto-Geschäften gemeldet; außerdem habe die Trump-Familie seit seiner Rückkehr ins Amt Berichten zufolge mehr als 2,3 Milliarden Dollar mit Krypto-Ventures verdient. Das ist keine Nebeneinnahme mehr. Das ist ein Burggraben aus Token, Memecoins und digitalem Weihrauch. Früher war der Hofnarr dafür zuständig, die Macht lächerlich zu machen. Heute übernimmt die Macht das selbst und stellt es als Assetklasse an die Börse.

Und dann ist da noch der Frieden in 24 Stunden, dieser magische Küchenwecker der Weltpolitik. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt behauptet, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine binnen 24 Stunden beenden zu können; später rückte er davon ab und änderte den Ton. Gleichzeitig genehmigte seine Regierung neue Waffenhilfen für die Ukraine, bezahlt über Verbündete, und Reuters berichtete 2025 über US-Waffenpakete, die erstmals unter diesem neuen Mechanismus freigegeben wurden. Persönlicher Gewinn an jeder Patrone ist nicht sauber belegt. Belegt ist etwas anderes: Der Mann verkauft Frieden wie ein Schnellgericht, während die Küche weiter Munition ausgibt. Das Pferd wiehert „Deal“, und hinten laden sie Kisten.

Teil 3 – Wenn das Pferd regiert

Am Ende wird Troja nicht mehr erobert. Es wird lizenziert. Das ist die eigentliche Pointe dieser modernen Sage. Früher musste das Pferd in die Stadt gebracht werden, weil die Mauern noch ernst genommen wurden. Heute öffnen sich die Tore von selbst, sobald jemand behauptet, er könne Mauern besser bauen als alle anderen. Das Publikum klatscht, die Händler stellen Stände auf, die Kameras suchen den besten Winkel, und irgendwo im Bauch des Pferdes kratzt ein Mann mit Filzstift den nächsten Grenzverlauf auf eine Serviette. Die Weltpolitik bekommt den Geruch eines VIP-Bereichs, in dem Sicherheitspersonal, Lobbyisten und Schwager mit Sonnenbrillen herumstehen, während draußen die Bürger noch glauben, es gehe um Prinzipien.

Trump versteht Macht nicht als Amt, sondern als Zugriff. Das ist der rote Faden, der durch diese ganze Holzfigur läuft. Der Staat ist nicht die Ordnung, in der er sich bewegt. Der Staat ist für ihn das Werkzeugregal. Ein Zoll hier, ein Anruf dort, ein Landkartenwunsch am Frühstückstisch, ein Frieden binnen 24 Stunden, der nach dem ersten Blick auf die Wirklichkeit plötzlich doch etwas länger braucht. AP erinnerte daran, dass Trump im Wahlkampf wiederholt behauptet hatte, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine binnen 24 Stunden beenden zu können, später aber von dieser Zusage abrückte und den Ton veränderte. Das ist nicht bloß gebrochene Wahlkampfrhetorik. Das ist der Unterschied zwischen Kneipentresen und Kommandozentrale. Am Tresen gewinnt immer der, der am lautesten sagt, er hätte das alles längst erledigt. In der Kommandozentrale sitzen dann Menschen, die Karten lesen können.

Der Friedensfürst kommt dabei nicht barfuß mit Olivenzweig, sondern mit Verteidigungsindustrie im Rücken. Reuters berichtete, dass die Trump-Regierung 2025 erstmals neue Waffenpakete für die Ukraine freigab, finanziert über NATO-Verbündete und geliefert aus US-Beständen. Das muss man nicht moralisch schlicht auslegen; Politik ist selten eine Sonntagspredigt. Aber satirisch ist es ein Geschenk mit Schleife. Erst steht der Mann auf dem Jahrmarkt und verkauft den 24-Stunden-Frieden wie einen Wunderkochtopf, dann geht hinter dem Zelt die Munitionsausgabe weiter, nur diesmal mit anderer Kasse. Wer Frieden ruft und zugleich an der Geräuschkulisse des Krieges verdient, der ist kein Magier. Er ist bestenfalls der Zauberer, der den Kaninchenstall an Rheinmetall vermietet.

Auch im Geldfach knarrt das Pferd vernehmlich. Reuters berichtete, Trump habe in seiner Finanzoffenlegung für 2025 mehr als 1,4 Milliarden Dollar Einnahmen aus Krypto-Geschäften gemeldet; ein großer Teil stammte aus World Liberty Financial, das mit seinen Söhnen verbunden ist, zusätzlich kamen Einnahmen aus Meme-Coins hinzu. In einer Reuters-Recherche hieß es außerdem, die Trump-Familie habe mit Krypto-Ventures rund 2,3 Milliarden Dollar verdient, während andere Anleger Verluste in ähnlicher Größenordnung erlitten hätten. Das ist der Moment, in dem das Märchenbuch kurz nach Öl riecht und dann nach Serverraum. Früher sammelten Könige Tribute ein. Heute heißen Tribute Token, werden von Fans gekauft und steigen, solange der Hofstaat laut genug „Innovation“ ruft.

Die eigentliche Gefahr liegt nicht darin, dass Trump ein ungehobelter Sonderling wäre. Das wäre zu bequem. Sonderlinge gibt es in jeder Epoche, und manche taugen immerhin für gute Anekdoten. Die Gefahr liegt darin, dass er ein politisches Modell vorführt, das erstaunlich gut in eine müde Welt passt: grobe Vereinfachung, maximale Selbstvermarktung, moralische Umkehrung, permanente Drohung, private Kasse im Windschatten öffentlicher Macht. Er ist das trojanische Pferd einer Zeit, die sich an den Lärm gewöhnt hat. Innen sitzt kein genialer Feldherr. Innen sitzen Instinkt, Geschäftsmodell und Fernsehlicht. Draußen stehen Millionen, die glauben, endlich fahre jemand gegen die Mauern der alten Ordnung. Dabei steht das Pferd längst im Hof und sucht den Sicherungskasten.

So endet diese Folge nicht mit brennenden Türmen, sondern mit einer Pressekonferenz. Das Pferd wiehert, der Marktschreier zählt die Einnahmen, der Heerführer zeigt auf den Horizont und verspricht den nächsten Frieden bis morgen früh. Troja schaut zu, etwas erschöpft, etwas fasziniert, und merkt zu spät: Die Stadt wurde nicht besiegt, weil das Pferd versteckt war. Sie wurde besiegt, weil es Eintritt nahm.

Wer solche Figuren nur als amerikanisches Spektakel betrachtet, verfehlt den Kern. Die Zumutung beginnt nicht erst dort, wo ein Präsident Grönland wie ein Baugrundstück betrachtet oder eine Rote Karte zur Chefsache macht. Sie beginnt dort, wo Bürger lernen sollen, politische Wirklichkeit als Dauerwerbung zu schlucken. Wo Zumutungen als Notwendigkeit erscheinen, Belastungen als Reform, Kontrollverlust als Führung und Selbstbedienung als Stärke. Genau an dieser Stelle setzt Die Wut des kleinen Mannes von Alfred-Walter von Staufen an. Nicht als Wutgeheul, nicht als Stammtischprotokoll, sondern als Versuch, dem gewöhnlichen Bürger wieder Sprache zu geben, bevor er nur noch als Statistik, Steuerzahler oder störender Zuschauer vorkommt. Denn der kleine Mann ist nicht klein, weil er nichts versteht. Er wird klein gemacht, wenn Macht sich von Bodenhaftung verabschiedet und anschließend noch Applaus erwartet. Zwischen Troja, Washington und dem eigenen Alltag liegt weniger Entfernung, als man gern glaubt. Man muss nur darauf achten, wer das Pferd bezahlt.

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Quellenliste zum Beitrag „Donald Trump als das Trojanische Pferd“

1. FIFA / Infantino / rote Karte Folarin Balogun

AP berichtet über Forderungen von EU-Abgeordneten nach einer Untersuchung gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino, nachdem die Sperre gegen Folarin Balogun nach einer Intervention von Donald Trump aufgehoben worden sein soll; FIFA verweist laut AP auf eine unabhängige Disziplinarkommission.

2. Donald Trump und Grönland

Reuters berichtete am 7. Juli 2026, Trump habe erneut erklärt, Grönland solle von den USA kontrolliert werden und nicht von Dänemark; Dänemark und Grönland wiesen solche Ansprüche zurück.

Reuters berichtete außerdem bereits im Januar 2026, dass in Trumps Umfeld Optionen zur Aneignung Grönlands diskutiert worden seien, wobei die US-Regierung militärische Optionen nicht ausdrücklich ausschloss.

3. Trump-Zölle / Zollpolitik / Handelsdruck

Reuters meldete im Juli 2025, dass die US-Zolleinnahmen erstmals in einem Fiskaljahr die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten hätten; Finanzminister Scott Bessent sprach dabei von den Früchten von Trumps Zollagenda.

Reuters analysierte im Oktober 2025, dass importierte Waren in den USA seit Beginn der neuen Trump-Zölle deutlich stärker teurer geworden seien als heimische Produkte.

Die Tax Foundation dokumentiert laufend die wirtschaftlichen Effekte der Trump-Zölle und nennt für 2025 einen gestiegenen effektiven US-Zollsatz.

4. Venezuela / „Regime Change“ / US-Einflussnahme

Reuters berichtete Anfang Januar 2026, Trump habe erklärt, die USA würden Venezuela führen, bis ein „sicherer, ordentlicher und kluger Übergang“ möglich sei.

Eine weitere Reuters-Analyse beschrieb Trumps Venezuela-Politik als Wette auf Regimewechsel und verwies darauf, dass weitere militärische, politische und ölwirtschaftliche Einflussnahme nicht ausgeschlossen blieb.

5. Iran / Regimewechsel / militärische Eskalation

Reuters berichtete am 22. Juni 2025, Trump habe nach US-Schlägen gegen iranische Ziele öffentlich gefragt, warum es keinen Regimewechsel geben solle, wenn das iranische Regime Iran nicht „great again“ machen könne.

Reuters meldete am 8. Juli 2026, Trump habe ein Interimsabkommen zur Beendigung des Iran-Konflikts für „over“ erklärt, nachdem neue Spannungen und US-Schläge die Lage verschärften.

6. Ukrainekrieg / Trumps 24-Stunden-Friedensversprechen

AP dokumentierte, dass Trump im Wahlkampf wiederholt behauptete, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine binnen 24 Stunden beenden zu können, später aber von dieser Zusage abrückte.

7. Waffenlieferungen an die Ukraine unter Trump

Reuters berichtete im September 2025, die Trump-Regierung habe erste neue Waffenhilfen für die Ukraine freigegeben, bezahlt über NATO-Verbündete und geliefert aus US-Beständen.

CSIS analysierte im Juli 2025 die neue Struktur der Ukraine-Waffenhilfen und verwies auf neue Lieferungen unter dem NATO-Finanzierungsmodell sowie auf bereits laufende Waffenpakete.

8. Trump-Clan / Kryptowährungen / Milliarden-Einnahmen

Reuters veröffentlichte im Juni 2026 eine Recherche, nach der die Trump-Familie seit Mitte 2024 rund 2,3 Milliarden Dollar mit Krypto-Ventures verdient haben soll, während externe Anleger Verluste in ähnlicher Größenordnung erlitten hätten.

Reuters berichtete außerdem, Trump habe in seiner Finanzoffenlegung für 2025 mehr als 1,4 Milliarden Dollar Einnahmen aus Krypto-Geschäften gemeldet.

9. Verteidigungsindustrie / Waffenproduktion / Rüstungswirtschaft

Reuters berichtete im Januar 2026, Trump habe eine deutliche Erhöhung des US-Militärbudgets gefordert, woraufhin globale Rüstungsaktien stiegen.

Reuters berichtete im März 2026 über Treffen der Trump-Regierung mit Rüstungsunternehmen, um nach Iran-Schlägen die Waffenproduktion zu beschleunigen.

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