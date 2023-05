Die Erkenntnis ist der einzige Weg zur Weisheit

Liebe Freunde der Erkenntnis, nebst sonstige Leser 😉;

heute ist es einmal an der Zeit Danke zu sagen.

Danke, dass Sie uns in diesen unheilvollen Tagen und Wochen begleiten.

Danke für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Danke, dass Sie offen sind für neue Gedanken.

Ich weiß, dass sich viele Seelen nach genau den einfachen Geschichten sehnen. Die Welt ist aber nicht so einfach, wie in einem Hollywoodfilm: Die einen sind die Guten und die anderen die Bösewichte.

Im Gegenteil, die Welt ist so verrückt geworden. Aber ist sie wirklich erst seit kurzem so bekloppt und nervenaufreibend oder war dies schon immer so und wir legen erst jetzt unseren Fokus darauf?

Der Öffentlich-Rechtliche möchte uns erzählen, auf welcher Seite wir stehen sollten und wer der Feind ist. Weil angeblich sehr viele Seelen eine böse Absicht hinter dem Mainstream sahen, schloss man sich in Gruppen und Kanälen zusammen, um GEMEINSAM das scheinbar Böse zu enttarnen und dem Feind die fiese Maske von dem Gesicht zu reißen. Doch was ist daraus geworden?

Die alternativen Medien in den sozialen Gruppen sind ein Spiegelbild der Monstermedien. Dort wird uns ebenfalls suggeriert, die eine Seite ist der Held und die andere der Satan. Die Alternativen sind zu einem schmutzigen Abziehbild von ARD und ZDF geworden. Dort wird ebenso gelogen, übertrieben, bedroht und vor allem ZENSIERT!

Wenn man in der Öffentlichkeit seine Meinung sagt, gilt man als Nazi, Demokratiefeind oder Reichsbürger.

Jedoch wenn man es in den alternativen Medien wagt, sogenannte „Aufklärer“ und „Vorbeter“ zu kritisieren oder ihre bösen Machenschaften aufzählt und anprangert, so ist man ein Hetzer, Spalter oder angeblich neidisch, auf die gekauften Anhängerzahlen, denn sie wollen doch nur Ihr Bestes, was man an den unzähligen Kaufanreizen und Paypal-Betteleien sehr gut sehen kann.

Nun sagen Sie mir bitte: Wo ist der Unterschied zwischen den Öffentlichen und den Alternativen?!

Meine Antwort darauf ist: Es gibt KEINEN UNTERSCHIED, denn beide Seiten gehören zu diesem System, zu derselben „Autorität“ und wird von denen ebenfalls gelenkt!

„Fiktionen sind für die Menschen notwendig, und die Wahrheit wird für diejenigen tödlich, die nicht stark genug sind, sie in ihrer ganzen Brillanz zu betrachten. Was kann es in der Tat zwischen der abscheulichen Menge und erhabener Weisheit geben? Die Wahrheit muss geheim gehalten werden, und die Massen brauchen eine Lehre, die ihrer unvollkommenen Vernunft entspricht.“ (Albert Pike – Hochgradfreimaurer)

Viele „Aufklärer“ überschreiben ihre Artikel oder Bücher mit Begrifflichkeiten wie: „Das Geheimnis, was nur Eingeweihte wissen“ oder nennen sich „Insider“, aber glänzen in Wirklichkeit nur mit Internetwissen, was man überall finden kann.

Wir, dass Team von Freunde der Erkenntnis hat es sich zur Aufgabe gemacht, ehrliche und wahre Aufklärung zu betreiben. Dazu nutzen wir in erster Linie alte und vielschichtige Bibliotheken, schwer zugängliche Archive in Burgen und Schlössern und in einigen Fällen auch das Internet. Jedoch im Internet findet man nur solche Fakten, welche uns die „Autorität“ zur Verfügung stellt, welche von Sackgassen und Einbahnstraßen gespickt ist.

Aus diesem Grund, der gründlichen und doppelt geprüften Recherche, veröffentlichen wir nur aller 2-3 Wochen einen Artikel und bringen nicht täglich 20 neue Beiträge, mit einem „Boom“ oder „Die große Enthüllung“ vorneweg, gefolgt von überteuerten und nutzlosem Zauberwasser-, Wunderpillen- und Kristallmattenwerbung! Die Wahrheit ist bei den meisten Kanälen somit zu einem Ramschprodukt degradiert worden! Daran sollte man eigentlich unsere wahren Absichten erkennen!

Trotz aller Bedrohungen, Beschimpfungen, Zensierungen und Erpressungen anderer „Aufklärungskanäle“ bleiben wir unserem Motto treu: “Ehrlich währt am längsten.“, welches sagt, daß ehrliche Menschen die längste Zeit bestehen. Es sagt auch aus, daß die Wahrheit immer an der höchsten Stelle steht. Ebenfalls sagt diese Redewendung, dass man mit Wahrheit am weitesten im irdischen Leben kommt. Eine Lüge führt zu schnellem Erfolg, welcher jedoch nicht von Dauer ist, bzw. sein kann!

Ich wünsche Ihnen, meine lieben Leser, stellvertretend für unser Team einen angenehmen Tag und bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

