Beltane – Das Fest der Lebenskräfte und der stille Übergang in den Sommer

Von Mara Köstlin

Auf dem Rand eines alten Brunnens liegt ein Kranz aus jungen Zweigen.Er ist schlicht gebunden. Noch feucht vom Morgen.Zwischen den Blättern hängt das Licht wie ein stilles Versprechen. Staub tanzt im Sonnenstrahl. Aus der Ferne schlägt eine Glocke. Nicht laut. Eher wie eine Erinnerung, die den Tag behutsam öffnet.Beltane beginnt nicht mit Lärm.Es beginnt mit einer Schwelle.

Mit dem Augenblick, in dem der Frühling aufhört, nur Verheißung zu sein, und anfängt, Kraft zu werden. Die Knospe ist nicht mehr nur Möglichkeit. Sie tritt hervor. Das Gras hebt sich. Die Erde antwortet.

Darum gehört Beltane zu jenen alten Festen, die weniger erklären als zeigen.

Sie zeigen den Übergang.

Sie zeigen, dass das Jahr nicht nur vergeht, sondern sich entfaltet. In Kreisen. In Wiederkehr. In einer Ordnung, die älter ist als jede Parole.

Im gälischen Raum markierte Beltane den ersten Mai und damit den Beginn des Sommers sowie den Auftrieb des Viehs auf die Sommerweiden. In frühen Quellen wird beschrieben, dass Rinder zwischen zwei Feuern hindurchgeführt wurden, um Schutz zu erbitten, ehe sie hinauszogen.

Das Bild dieser Feuer ist oft groß. Aber Beltane ist mehr als Feuer.

Es ist ein Fest der Lebenskräfte.

Nicht im lärmenden Sinn. Nicht als Rauschformel. Sondern als Wahrnehmung dafür, dass Leben nicht nur wächst, sondern sich verbindet: Tier und Weide. Mensch und Jahreszeit. Körper und Licht. Arbeit und Hoffnung.

Die alte Schwelle

In den ältesten Spuren von Beltane liegt nichts Romantisches im heutigen Sinn.

Dort steht zunächst das Notwendige.

Der Winter musste enden. Die Herden mussten hinaus. Die Zeit des Entbehrens wich einer Zeit der Bewegung. Und genau an dieser Grenze entstand das Ritual: nicht als Dekor, sondern als Form, die Unsicherheit tragen konnte.

Die Gelehrten des frühen Mittelalters erwähnen Beltane bereits als bedeutenden Festpunkt. Britannica fasst die Überlieferung so zusammen: Beltane war in Irland und Schottland das Fest des Sommerbeginns; das Vieh wurde durch oder zwischen Feuer geführt, um Schutz vor Krankheit zu erlangen.

Man muss diese Geste nicht wörtlich übernehmen, um ihren Sinn zu spüren.

Feuer trennt und reinigt. Feuer schützt und warnt.

Wer Tiere zwischen zwei Flammen hindurchführt, tut etwas Sichtbares gegen das Unsichtbare. Krankheit, Verlust, Unwägbarkeit – all das erhält einen Ritus, damit der Mensch dem Unverfügbaren nicht sprachlos ausgeliefert bleibt.

So alt ist Religion oft: nicht als Lehrsatz, sondern als Haltung vor dem, was sich dem Zugriff entzieht.

Beltane gehört genau dorthin.

Es ist ein Fest am Rand der Weide. Ein Fest an der offenen Tür.

Und vielleicht liegt gerade darin seine Würde: Es feiert nicht die Beherrschung des Lebens, sondern seine Gefährdetheit und seine Fülle zugleich.

Von der Antike zum Mittelalter

Der erste Mai war nicht nur im gälischen Raum eine Schwelle.

Auch die antike Welt kannte Frühlings- und Maifeiern, in denen Fruchtbarkeit, Blüte und die Rückkehr des Wachsens rituell begleitet wurden. Britannica verweist für den europäischen Maibrauch auf ältere agrarische Rituale sowie auf griechische und römische Frühlingsfeste.

Doch Beltane trägt eine eigene Färbung.

Es ist kein bloßes Blumenfest.

Es ist konkreter. Erdiger. Es riecht nach Weide, Rauch und Tau.

Die römische Welt liebte die Feier der Blüte. Beltane dagegen erinnert stärker an den Schritt aus der Enge. An das Öffnen der Landschaft. An den Moment, in dem das Leben nicht nur schön, sondern wieder tragfähig wird.

Im Mittelalter verschränkten sich solche älteren Bräuche mit christlichen Kalendern, lokalen Gewohnheiten und regionalem Brauchtum. Das alte Fest verschwand nicht einfach. Es veränderte seinen Ton.

Blüten schmückten Türen und Fenster. Feuer wurden entzündet. In späteren europäischen Maibräuchen traten Maibäume, Kränze und Tänze hinzu. Der National Trust beschreibt diesen Übergang als eine Entwicklung vom gälischen Beltane zu dörflichen Maifeiern, in denen Blumen, Feuer und Frühlingsgrün weiterlebten.

Das ist der eigentliche Weg vieler Symbole.

Sie sterben selten ganz. Sie wandern.

Sie wechseln ihre Sprache, aber nicht ihren Grundrhythmus. Ein Ritual, das einst den Schutz der Herden meinte, wird später zum Tanz um einen geschmückten Stamm. Die Geste bleibt kreisförmig: Es geht um Bindung, Mitte, Wiederkehr.

So ist der Maibaum kein Fremdkörper zum alten Beltane, auch wenn er aus anderen regionalen Linien kommt. Als Frühlingssymbol und Mittelpunkt des Tanzes steht er in jener langen europäischen Vorstellungswelt, in der Wachstum nicht privat gedacht wird, sondern gemeinschaftlich sichtbar werden soll. Britannica beschreibt den Maientanz ausdrücklich als Überrest älterer Frühlingsriten rund um einen lebenden Baum.

Was Beltane feiert

Lebenskraft ist ein gefährliches Wort geworden.

Es klingt schnell nach Pathos.

Oder nach Ideologie.

Darum lohnt es sich, langsam zu sprechen.

Wenn Beltane die Lebenskräfte feiert, meint es nicht Leistung. Nicht Steigerung. Nicht das laute Ideal ewiger Jugend. Gemeint ist etwas Schlichteres und Tieferes: die Erfahrung, dass Leben sich im richtigen Augenblick öffnet, dass es zuströmt, aufsteigt, drängt und sich zugleich in Ordnungen einfügt.

Die Lebenskraft des Frühlings ist keine Willensanstrengung.

Sie ist Antwort.

Auf Licht. Auf Wärme. Auf Zeit.

Der Same sprengt nicht aus Ehrgeiz seine Hülle. Er tut es, weil Stunde und Erde zusammenpassen. In diesem Sinn ist Beltane kein Kult des Exzesses. Es ist ein Fest der Stimmigkeit.

Vielleicht liegt darin seine stille Schönheit.

Es erinnert daran, dass Kraft nicht immer Angriff bedeutet. Manchmal bedeutet Kraft Entfaltung. Manchmal Reife. Manchmal nur das geduldige Wiederkommen einer Sache, die nie ganz verschwunden war.

Romano Guardini schrieb einmal: „Der Anfang ist nicht irgendein Stück der Zeit, sondern das Geheimnis der Zeit.“ Dieses Wort öffnet einen Raum, auch wenn es Beltane nicht direkt benennt. Es erinnert daran, dass Übergänge mehr sind als Datumswechsel; sie tragen eine eigene Würde.

Beltane lebt aus einem solchen Anfang.

Aus einer Schwelle, die nicht leer ist.

Der Bedeutungswandel

Wie viele alte Feste hat auch Beltane seine Selbstverständlichkeit verloren.

Das ist weder Skandal noch Tragödie.

Es ist Geschichte.

Was einst den Arbeits- und Lebensrhythmus einer Gemeinschaft ordnete, wird in späteren Jahrhunderten zu Brauchtum, Folklore, Romantik oder Wiederbelebung. Der National Trust weist darauf hin, dass viele ländliche Beltane-Traditionen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts verschwanden oder ausdünnten und später bewusst neu inszeniert wurden.

Damit verändert sich der Sinn des Festes.

Früher war Beltane notwendig. Heute ist es gewählt.

Früher hing an ihm ein Stück Überleben. Heute hängt an ihm eher Erinnerung. Vielleicht auch Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einem Jahreslauf, der mehr ist als Terminverwaltung.

Doch hier beginnt auch die Gefahr.

Wo alte Zeichen wiederkehren, werden sie leicht zu Projektionsflächen. Manche möchten aus Beltane ein esoterisches Etikett machen. Andere ein identitäres Zeichen. Wieder andere nur ein dekoratives Frühlings-Event.

Alle drei Verengungen nehmen dem Fest seine Tiefe.

Beltane ist weder Ware noch Kampfruf.

Es ist ein Erinnerungsraum.

Ein Raum, in dem sichtbar wird, dass Menschen über Jahrhunderte hinweg versucht haben, die aufsteigende Fülle des Jahres nicht nur zu nutzen, sondern auch zu ehren. Nicht weil die Natur „nett“ wäre, sondern weil sie zugleich gebend und gefährdet bleibt.

Das alte Ritual der Feuer spricht genau davon. Es feiert das Leben nie losgelöst von seiner Verwundbarkeit.

Der Kreis, die Mitte, die Gemeinschaft

Viele Beltane-Bilder sind kreisförmig.

Der Tanz. Der Kranz. Der Brunnen. Die Runde am Feuer.

Auch darin zeigt sich etwas Wesentliches. Beltane ist kein Fest der Einzelnen, die sich selbst inszenieren. Es ist seiner Form nach gemeinschaftlich. Nicht als Zwang, sondern als geteilte Anwesenheit.

Man tritt zusammen. Man schmückt. Man geht hinaus.

Man schaut auf dieselbe Jahreszeit.

Vielleicht ist das heute ungewohnt. Unsere Feste sind oft stark personalisiert, fotografiert, beschleunigt, in kleine Selbstbilder zerlegt. Beltane erinnert an eine andere Festlichkeit. An eine, die weniger mit Sichtbarkeit zu tun hat als mit Teilnahme.

Hannah Arendt hat den Begriff der Welt einmal nicht als bloße Umwelt verstanden, sondern als gemeinsamen Raum zwischen Menschen. Dieses Denken kann auch Beltane erhellen: Ein Fest ist nicht nur Gefühl, sondern ein gemeinsamer Zwischenraum, in dem Bedeutung überhaupt erst erscheinen kann.

Darum gehören Brunnen, Glocken, Wege und Dorfplätze so gut in die Bildsprache dieses Festes.

Sie sind keine Kulisse.

Sie sind Orte der Teilhabe.

Der Brunnen sammelt Wasser. Die Glocke sammelt Zeit. Der Kreis sammelt Menschen.

Und Beltane sammelt für einen Augenblick die zerstreuten Fäden des Frühlings.

Gegenwart ohne Anklage

Heute leben viele Menschen weit entfernt von Weidewirtschaft, Herdenschutz und Jahreszeiten als wirtschaftlicher Notwendigkeit.

Das verändert die Wahrnehmung.

Der erste Mai ist Kalenderblatt, Feiertag, verlängertes Wochenende oder politische Chiffre. Das alte Beltane liegt darunter wie eine Handschrift unter jüngeren Zeilen.

Manchmal scheint sie durch.

In Blumen vor Türen. In dem Wunsch, Fenster zu öffnen. In einem Gang hinaus, wenn der Abend mild geworden ist. In der fast kindlichen Freude darüber, dass etwas neu beginnt, obwohl man doch weiß, dass die Welt nicht einfach neu wird.

Vielleicht ist das der stillste Sinn solcher Feste in der Gegenwart: Sie heilen keine Gesellschaft. Sie lösen keine Konflikte. Aber sie geben Maß.

Sie erinnern den Menschen daran, dass nicht alles aus Meinung besteht.

Es gibt auch Jahreszeiten.

Es gibt Lichtverhältnisse. Wachstumszeiten. Schwellen.

Und es gibt die uralte Erfahrung, dass der Mensch sich selbst verfehlt, wenn er nur in Funktionen lebt und die Übergänge nicht mehr wahrnimmt. Beltane sagt nicht: Kehrt zurück in eine idealisierte Vergangenheit. Es sagt nur: Sieh hin, wann das Leben anhebt.

Das ist wenig. Und viel.

Ruhiger Schluss

Vielleicht liegt der tiefste Sinn von Beltane nicht im Feuer, sondern im Licht dahinter.

In jener Helligkeit, die nicht blendet, sondern freilegt.

Sie zeigt den Steinrand des Brunnens. Die junge Birke. Den Kranz in der Hand. Den Staub im Sonnenstrahl. Und plötzlich ist alles Gewöhnliche von einer stillen Feierlichkeit berührt.

So arbeiten alte Feste.

Sie machen die Welt nicht anders.

Aber sie lassen sie für einen Moment in ihrer Tiefe erscheinen. Beltane tut das, indem es das Aufsteigen der Lebenskräfte nicht als Spektakel versteht, sondern als Form der Zugehörigkeit. Nicht wir erzeugen das Wachsen. Wir treten ihm entgegen.

Mit Schmuck. Mit Feuer. Mit einem Kreis.

Und vielleicht genügt das.

Nicht als Antwort auf alles.

Nur als Erinnerung daran, dass zwischen Winter und Fülle eine Schwelle liegt, die seit Jahrhunderten mit Zeichen, Gesten und stiller Achtung überschritten wird.