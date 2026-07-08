Die Märchen der Macht – Satirische politische Feuilletons über Macht und Märchenfiguren

Die Märchen der Macht ist eine satirische Feuilleton-Reihe über öffentliche Figuren, politische Rollen und die seltsame Verwandtschaft zwischen alter Märchenwelt und moderner Machtinszenierung. Was früher im Zauberwald geschah, findet heute im Parlament, im Ministerium, auf Weltbühnen, in Talkshows, Konzernzentralen und digitalen Imperien statt. Nur die Kostüme haben sich geändert. Der Zauberstab heißt jetzt Kommunikationsstrategie, die goldene Kutsche fährt mit Blaulicht vor, der Hofnarr sitzt gelegentlich in der Pressekonferenz, und der Spiegel an der Wand zeigt nicht mehr die Schönste im ganzen Land, sondern den besten Umfragewert des Tages.

Diese Rubrik nimmt bekannte Politiker, Prominente und Machtfiguren und stellt sie in Rollen aus Märchen, Sagen, Mythen und Literatur. Nicht als harmloses Kostümfest, nicht als Kinderbuchparodie und nicht als bloßer Scherz am Rande. Die Märchenfigur dient als satirischer Schlüssel. Sie legt frei, was in der offiziellen Sprache oft verdeckt bleibt: Eitelkeit, Selbstinszenierung, Kontrolllust, moralische Überhöhung, Wirklichkeitsverlust, Machttechnik, Heilsversprechen und jene feine Kunst, große Worte über kleine Leute hinwegfliegen zu lassen.

Hier wird Friedrich Merz zum Baron Münchhausen, der auf der Kanonenkugel der Versprechen über ein schimpfendes Volk reitet. Ursula von der Leyen erscheint als Frau Holle, die keine Schneeflocken, sondern Richtlinien, Förderprogramme, goldene Sterne und moralisch glänzende Verordnungen aus den europäischen Federbetten schüttelt. Elon Musk wird zu Hans im Glück, der Gold gegen Pferd, Pferd gegen Kuh und Kuh gegen Schwein tauscht, nur dass die Tauschobjekte heute Raketen, Plattformen, Firmen, Daten, Visionen und Weltrettungsfantasien heißen. Donald Trump steht als Trojanisches Pferd vor den Toren der politischen Vernunft, halb Feldherr, halb Showmaster, halb eigenes Belagerungsgerät.

Auch Karl Lauterbach findet als tapferes Schneiderlein seinen Platz in diesem politischen Märchenkabinett, mit Gürtel, Warnsymbolen, Studien, Talkshowauftritten und der festen Gewissheit, immer schon vor der nächsten Gefahr gewarnt zu haben. Robert Habeck tritt als Zauberlehrling auf, der die Besen der Transformation ruft und dann feststellen muss, dass Energiepreise, Aktenordner, Förderbescheide und Realität manchmal ihren eigenen Willen entwickeln. Annalena Baerbock bewegt sich als Alice im Wunderland durch diplomatische Türen, Karten, Schachfelder und sprachliche Verrenkungen, während Olaf Scholz als Dornröschen hinter einer Hecke aus Erinnerungslücken, Akten und hanseatischem Schweigen ruht.

Die internationale Bühne liefert ihre eigenen düsteren Märchen. Wladimir Putin erscheint als alter Zar Koschtschei, frostig, unnahbar, gefangen in Macht, Geschichte und der Vorstellung, ein Reich könne durch Angst unsterblich werden. Xi Jinping tritt als Kaiser mit dem unsichtbaren Gewand auf, umgeben von höfischer Strenge, goldener Symbolik und jener politischen Ordnung, in der alle sehen sollen, was gezeigt wird, und möglichst niemand ausspricht, was fehlt. So entsteht eine Sammlung moderner Machtmärchen, in denen alte Motive plötzlich erstaunlich gegenwärtig wirken.

Politische Satire als Märchen für Erwachsene

Die Märchen der Macht arbeitet mit Überzeichnung, Ironie und literarischem Spott, aber nicht mit leerer Beschimpfung. Der Reiz liegt nicht darin, eine bekannte Figur einfach in ein lustiges Gewand zu stecken. Entscheidend ist die innere Passung. Baron Münchhausen steht für das große Erzählen, für das Spiel mit Wahrheit, Höhe und Fall. Frau Holle steht für Verteilung, Belohnung, Strafe und das moralische Sortieren der Welt. Hans im Glück erzählt vom Tausch, vom Verlust und von jener merkwürdigen Freiheit, die manche erst dann ausrufen, wenn ihnen gerade alles aus den Händen geglitten ist. Das tapfere Schneiderlein lebt von der großen Behauptung. Der Zauberlehrling von den Kräften, die man ruft, aber nicht mehr beherrscht.

Genau darin liegt die Kraft dieser Reihe. Märchen sind keine harmlosen Geschichten. Sie waren immer auch Erzählungen über Macht, Angst, Gier, Verführung, Dummheit, Hochmut, Strafe, List, Armut, Reichtum und Überleben. Wer genau hinsieht, erkennt darin keine niedlichen Gute-Nacht-Bilder, sondern eine alte Menschheitskunde. Könige verlieren den Verstand, Müller prahlen mit Dingen, die sie nicht leisten können, Wölfe tragen Großmutters Kleider, Prinzessinnen schlafen durch ganze Zeitalter, und irgendwo steht immer ein Kind, das als Einziges ausspricht, was alle sehen. Die Gegenwart hat daran wenig geändert. Sie hat nur die Bühnenbeleuchtung modernisiert.

Die Texte dieser Kategorie verbinden politische Beobachtung mit satirischer Bildkraft. Sie fragen nicht nur, was eine öffentliche Figur sagt, sondern welches Muster sie verkörpert. Sie schauen auf Sprache, Gesten, Posen, Inszenierungen und wiederkehrende Erzählungen. Warum klingt manche Reform wie ein Zauberspruch? Warum wird aus Verantwortung so oft Zumutung? Warum verwandeln sich Versprechen in Nebel, sobald sie den Boden berühren? Warum stehen Bürger am Ende vieler Geschichten unten mit der Rechnung, während oben noch jemand vom großen Plan spricht?

Zwischen Feuilleton, Karikatur und Machtkritik

Die Märchen der Macht ist eine Rubrik für Leser, die politische Satire nicht als Klamauk verstehen, sondern als scharfe Form der Analyse. Ein gutes satirisches Bild sagt manchmal mehr als eine lange Regierungserklärung. Ein treffendes Märchenmotiv kann deutlicher zeigen, was an einer politischen Figur irritiert, als zehn nüchterne Kommentare. Denn Satire arbeitet dort, wo offizielle Sprache glatt wird. Sie kratzt an der Lackschicht. Sie fragt, warum der Kaiser nackt ist, warum der Baron noch fliegt, warum der Zauberlehrling den Besen nicht stoppt und warum Frau Holle eigentlich entscheidet, wer Gold bekommt und wer Pech.

Der Stil dieser Reihe ist bewusst feuilletonistisch: ruhig im Aufbau, scharf in der Pointe, bildstark im Zugriff und deutlich in der Haltung. Es geht um politische Symbolik, nicht um parteipolitische Pflichtübungen. Es geht um den Abstand zwischen Macht und Alltag, zwischen Bühne und Bürger, zwischen Ankündigung und Ergebnis. Die Rubrik betrachtet Deutschland, Europa und die internationale Politik als großes Theater aus Rollen, Ritualen und Erzählungen. Wer Macht ausübt, erzählt immer auch ein Märchen über sich selbst. Manchmal nennt er es Vision. Manchmal Verantwortung. Manchmal Transformation. Manchmal alternativlos.

Hier werden diese Erzählungen zurückübersetzt. Aus der großen Rede wird wieder eine Szene. Aus der Szene wird ein Bild. Aus dem Bild wird eine Frage. Und aus der Frage entsteht Satire. Nicht als Flucht aus der Wirklichkeit, sondern als Versuch, sie genauer zu sehen. Denn gerade dort, wo Politik besonders ernst auftritt, lohnt sich der Blick auf ihre märchenhaften Kostüme. Oft erkennt man die Wahrheit nicht trotz der Überzeichnung, sondern durch sie.

Die Märchen der Macht versammelt fortlaufend satirische Beiträge über Politiker, Prominente und öffentliche Figuren in den Rollen bekannter Märchen-, Sagen- und Literaturgestalten. Es ist ein politisches Märchenbuch für Erwachsene, ein Kabinett der Eitelkeiten, ein feuilletonistischer Blick auf die Bühne der Gegenwart und eine Einladung, die großen Erzählungen der Macht nicht ehrfürchtig zu bestaunen, sondern genau hinzusehen, wenn wieder jemand mit goldener Krone, ernster Miene und leerem Versprechen vor den Vorhang tritt.

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