Die Zeit für falsche Hoffnungen und Träumerei ist vorbei!!!

In den vergangenen Monaten, polarisierte ich mit meinen Artikeln zunehmend, da meine Vermutung mehr als nahe lag und liegt, dass sich die sogenannte politische Gegenbewegung seit mehr als 3 Jahren aus einer Mischung aus Hinhaltetaktik und psychologischer Verkaufsstrategie a la Edward Bernays entwickelte. Daher nenne ich die auch gern: die gesteuerte Opposition. Statt wahrer Aufklärung werden ständig alte Kamellen und Teilwahrheiten immer und immer wieder aufgewärmt, welche in meinen Augen schon längst nicht mehr zielführend ist. Ähnliches, nur ohne dieser teuflischen finanziellen Abzocke, erlebte ich in dieser Zeit, als ich mich in der DDR-Oppositionsbewegung engagierte. WIR glaubten damals, dass WIR etwas bewirken könnten, für eine bessere Zukunft unserer Kinder und unserer Alten, denen wir noch huldigten und Respekt zollten! Heute wissen wir, dass sämtliche Widerstandsgruppen durch Provokateure und der Staatssicherheit erst unterwandert und dann übernommen wurden. Wo dies hinführte, kann man an der Geschichtsschreibung sehr gut erkennen! Ausnahmslos JEDE REVOLUTION lief ähnlich ab. Jede Art von Opposition wurde bereits bei dessen Entstehung im Keim erstickt. Momentan befinden wir uns schon wieder in derselben Situation, denn eine wirklich echte und wahre Opposition ist kaum vorhanden oder werden nach 1:1 Mainstream-Vorbild als „Hetzer“, „Spalter“ oder „Neidlinge“ verunglimpft. Dabei sollte eigentlich jedem Klar- und Freidenker bewusst sein, dass die Aufklärungskritiker diejenigen sind, die beide vorgesetzten und gesteuerten Seiten der Dualität (System und Opposition) hinterfragen, was auch einen Sinn ergibt. Jedes angebotene System sollte man auf den Zahn fühlen, wer oder was dieses steuert und wer davon profitiert!

Ein Kommentar von Alfred-Walter von Staufen

„Das ist noch lange nicht vorüber,

Ich kenn’ es wohl, so klingt das ganze Buch;

Ich habe manche Zeit damit verloren,

Denn ein vollkomm´ner Widerspruch

Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren.

Mein Freund, die Kunst ist alt und neu.

Es war die Art zu allen Zeiten,

Durch Drei und Eins, und Eins und Drei

Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.

So schwätzt und lehrt man ungestört!

Wer will sich mit den Narr’n befassen?

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,

Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.“

(Johann Wolfgang Goethe aus „Faust“)

Momentan sitzen wir alle auf einer Eisscholle in der warmen See, welche stündlich schmilzt. Die anführenden Kapitäne bestehen aus Nichtschwimmern und Wasserscheuen! Ich mag es nicht sonderlich folgendes sagen/schreiben zu müssen, jedoch fühle ich mich für meine Ahnen und unsere zukünftigen Generationen dazu verpflichtet:

Es ist keine Zeit mehr optimistisch oder pessimistisch zu sein.

JETZT ist es an der Zeit, endlich realistisch zu agieren!

Seit mehr als 42 Monaten (!!!), drehen wir uns nun im Kreis, bzw. werden viele Tausende Anhänger von ihren Obergurus am Nasenring im Kreis herumgeführt. Ab und zu bekommen die Getreuen mal einen Happs zu essen, in Form von Halbwahrheiten und von der Autorität gestreutes Internetwissen, ansonsten drehen sie gemeinsam ihre Runden, umgeben von einem Elektrozaun. Als gutgläubige und verblendete „Michel´s“ wissen sie, dass man nicht einmal über diesen Zaun blicken darf, schließlich könnte dort das wahre „Erwachen“ zu sehen sein.

Was haben denn die sogenannten „Alternativen“, „Aufgewachten“ oder wie sie sich auch immer so schön nennen möchten, im „Kampf gegen das System“ bisher erreicht?!

NICHTS, rein gar nichts!

Was hat Querdenken vollbracht?! Nichts!

Was hat bis heute „die Basis“ bewirkt, außer dass einige von denen nun auch mitregierend dem „System“ nützen und nicht wirklich etwas vollbringen werden!

Was haben all die Demos gebracht? Ebenfalls nichts, außer dass damit die „Verschwörungstheorienanhänger“ nur noch lächerlicher gemacht wurden!

Was haben die abgekupferten „Klappstuhl-Frühstücke“ oder sonstigen beim System angemeldete Tanz- und Spaß-Veranstaltungen hervorgerufen? Null Komma Nichts!

Im Gegenteil: So manch einer hat sich an den Spendern arg bereichert, was selbstverständlich nicht wahr wäre, wie diese „Anführer“ immer wieder behaupten!

Es ist doch mehr als offensichtlich, was inzwischen auch der letzte Anhänger bemerkt haben müsste, dass viele „Anführer“ und Kanalbetreiber durch die gesamten politischen Umstände und Probleme auf dieser Ebene sehr viel Geld schöpfen. Daher ihr ständiger Slogan: „Wir sind die Schöpfer!“ 😉.

Zuerst versammeln sie ihre Anhänger ums sich, um sie mit honigsüßen Worten und einigen Teilwahrheiten einzulullen. Sie zeigen ihnen anschließend Probleme auf, welche eigentlich keine sind und bieten ihnen dann aber, als Lösung für diese nicht vorhandenen Probleme, die entsprechenden überteuerten und sinnentleerten Produkte an. Es ist immer dieselbe Masche, genau wie in der TV-Werbung, wo einem Produkte angeboten werden, welche man im Grunde genommen zum LEBEN überhaupt nicht braucht!

In Wirklichkeit wollen all diese krummen Hunde überhaupt keine Veränderung und wünschen sich, dass alles so bleibt, wie es momentan ist, denn würde sich etwas ändern, dann wäre ihre Abzockmethode Geschäftsgebaren im Arsch, um es mal deutlich zu formulieren!

Wirklich all die beworbenen Produkte sind auf Angst aufgebaut und qualitativ für den Sondermüll!

„Hast Du Husten, dann nimm dies.“

„Hast Du Hüfte, dann nimm das.“

„Hast Du Aua, dann hilft jenes.“

„Nimm gleich 3 und spar dabei.“

Und somit brauchen diese „Aufklärer“ und ach so gütigen „Herzmenschen“ genau diese Umstände. Würden diese Heuchler, Abzocker und Illusionisten wirklich etwas verändern wollen, hätten diese Figuren bereits genügend Seelen um sich versammelt, um eine Veränderung herbeizuführen. Aber dann könnten sie ihre Wundermedizin und sonstigen China-Schrott nicht mehr verkaufen, um sich daran zu bereichern!!!

Bedenken Sie meine lieben Leser bitte: Würde sich die Situation wirklich verändern, an was sollen dann diese Schauspieler, Schrottverkäufer und Bauernfänger noch verdienen?

Gegen jedes Wehwehchen wird inzwischen ein oder mehrere Zaubermittel angeboten, welche von der Großindustrie produziert wird, aber gleichzeitig wird von „Eigenverantwortung“ gefaselt. Eigenverantwortung bedeutet auch, sich selbst schlau zu machen und sich persönlich zu informieren, zum Beispiel bei echten Naturheilmedizinern , statt auf selbsternannte „Gesundheitsexperten“ zu hören. Zu einem Gesundheitsberater gehört mehr als nur 15 Prozent Verkaufsprovision von irgendwelchen dubiosen Zwischenverkäufern zu kassieren!

Mit der wahren Wiederherstellung der Gesundheit, ist es wie mit einem kaputten Autoreifen. Wenn Sie eine fette Schraube im Reifen haben und die Luft entweicht, ist es nicht damit getan, neue Luft in den zerstochenen Reifen zu pumpen! Man muss den Reifen erneuern, alles andere ist Quatsch!

Wissen Sie, meine geschätzten Leser, was zum Beispiel wirklich gegen starke Gelenkschmerzen hilft?! Beifuß. Ja, Sie haben richtig gelesen: Beifuß, was an fast jedem Wegesrand steht und als Unkraut bezeichnet wird! Da muss ich keine Zauberpillen von diesen Hexenküchenverkäufern schlucken, wo 60 Plastikkapseln 60 Euro kosten, sondern ich gehe raus, pflücke mir Beifuß und lege dies mir auf die Aua-Stelle und es wirkt in 3 Minuten ohne Kosten! Ich habe es selber mehrfach probiert, obwohl ich anfangs sehr skeptisch war. Das ist echte Eigenverantwortung!!!

Warum kann ich solche Tipps nicht bei diesen „Herzmenschen“ und ach so „ehrlichen Wahrheits- und Freiheitshelden“ lesen? Ach ja, weil diese Vögel dann ihre Anhängerscharren nicht mehr als Dukatenscheißer missbrauchen können!

All die in der Aufklärerszene angebotenen Produkte sind für den Müll, denn damit kann niemals eine Heilung entstehen, sondern (wenn überhaupt) nur ein Symptom gelindert werden. Jedoch kein einziger von diesen Abzockern spricht von einer Entgiftung!!! Der Körper und anschließend die einzelnen Organe müssen durch Ernährungsumstellung entgiftet werden, bevor eine Heilung entstehen kann!!! Dieser Prozess bedarf einen starken Willen, Eigenverantwortung, viel Durchhaltevermögen und dauert mindestens 12-18 Monate. Wenn Ihnen, meine geschätzten Leser, also jemand Heilung durch einen Zaubertrunk, eine Wunderwassermaschine oder eine Gummikristallmatte verspricht, ist sein einziges Ziel, Sie von einem Interessenten zu einem Käufer umzuwandeln. Diese Scharlatane wollen nur Ihr Geld, nicht mehr und nicht weniger!!! Dies habe ich bereits mehrfach in diversen Artikeln bewiesen.

Und dennoch verbreiten diese sich als Lehrmeister ausgebenden angebeteten Idole eine Menge an hoffnungsgebenden Unwahrheiten. Nach meinem letzten Artikel „AGENDA 2030: Die totale Versklavung der Menschen hat begonnen!!!“ wurde ich mal wieder aus zahlreichen Richtungen bepöbelt, beschimpft und bedroht. Es waren und sind die üblichen Q-Anhänger, Trump/Putin-Fans, Kaiser-Narren, Gute-Laune-Clown-Apostel oder vernebelte und hirngewaschene Esoteriker, welche mich mit nahezu lächerlichen „Beweisen“ bombardierten und fragten, ob ich blind sei und nicht erkennen könne, welche Erfolge die „weißen Hutträger“ seit Jahren erzielen.

Manch eine massenmanipulierende und egomanisch veranlagte Labertasche beginnt seine täglichen Sprachnachrichten mit den Worten:

„Hehehe, was für ein Tag. Heute ist soviel passiert, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll.“. Enden tut diese Märchenstunde immer mit: „Ich habe es euch gesagt und die Woche hat erst angefangen und die da oben sind schon längst am Arsch. Morgen und in den kommenden Tagen wird noch viel mehr geschehen. Wie ich immer sage: du musst es den Menschen zeigen, sonst glauben sie es nicht!“.

Und genau dieser gerade erwähnte Clown hat vor wenigen Augenblicken (15.08.2023) wieder eine ungewollte Lachnummer rausgehauen, die seine „Glaubwürdigkeit“ und die seines Teams ganz deutlich doppelt und dreifach unterstreicht. Aber sehen Sie doch selber:

Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich realistisch in den Himmel schaue, dann sind, falls es nicht gerade während dieser Erntesaison stark regnet, noch immer diese Streifen massenhaft zu sehen und der satanische Chemiecocktail rieselt tonnenweise auf uns hernieder, vergiftet alle Lebewesen weiterhin und verseucht unsere Böden. Also diese „Wetterflugzeuge“ sind noch immer aktiv!

Die EU hat erst vor kurzem ein Gesetz[2] beschlossen, dass ab dem 25.08.2023 strenge Regeln für soziale Medien gelten. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Abschaffung der Meinungsfreiheit und totaler Überwachung! Aha, die EU ist also, anders als wie von alternativen Dauer-alles-schön-Rednern behauptet, noch Beschlussfähig und somit noch nicht „am Arsch“!!!

Der bereits vor Jahren angekündigte Zusammenbruch der Banken ist noch nicht geschehen, obwohl diese doch schon seit Jahren Pleite wären. Die Banken arbeiten nach wie vor und erschaffen noch immer Geld aus dem Nichts. Wenn die Banken offiziell „Pleite“ gehen, dann nur, weil man die digitale Währung einführen möchte. Aha, die Sparhäuser sind auch noch nicht am Ende.

Der Papst, der laut sehr vielen Aufklärern schon vor Ostern gestorben wäre, wandelt noch immer auf der Bühne der Weltgeschichte. Aber sicher ist es nur ein Klon.

Elektrosmog und Mikrowellenstrahlen führen noch immer zu den schlimmsten Krankheiten und tötet massenweise nichtsahnende Seelen. Bestimmt ist das jedoch nur für die Optik, denn eigentlich ist der „Tiefe Staat schon längst am Arsch.“ 😉!

Unseren Rentnern geht es von Monat zu Monat schlechter und immer mehr haben zur Monatsmitte nichts mehr zu essen, während die Alternativen Möchtegernstars Kochbücher verscherbeln. So sieht nun mal die momentane Lage hier aus. Für solche ständig mehr werdenden notleidenden Seelen muss es wie ein Hohn klingen, wenn dann solche dummen und egoistischen Quatschköpfe sagen: „Du musst es ihnen zeigen, sonst glauben sie es nicht!“. Pfui Teufel! Hier ist mehr als Fremdschämen angesagt, denn somit spuken diese Typen den Opfern des Systems wortwörtlich ins Gesicht!!! Aber ich bin mir sicher, dass genau solche Figuren, welche so einen Blödsinn verbreiten, eines Tages nicht mehr durch unsere Straßen gehen können, genau wie die derzeitigen Politiker, denn beide Seiten (Politiker und „Aufklärer“ befinden sich auf derselben Stufe in diesem pyramidalen System!

Fremde werden stärker als je zuvor in unser Land geschleust. Also funktioniert der „Tiefe Staat“ nach wie vor und wird unsere Region mit Andersgläubigen, wie lange im Voraus geplant, besiedeln.

Die 15 Minuten-Städte werden mit Hochdruck errichtet, um die Schafe dort einzusperren. Ich sehe da keine Veränderung oder auch nur einen Hoffnungsschimmer, dass dem Einhalt geboten wird!

Ebenfalls nach wie vor werden immer mehr Wald- und Feldgebiete platt gemacht, um dort die menschenschädlichen Windkraftanlagen und Solarflächen errichtet.

Heute mehr als gestern werden 5G-Türme und Antennen auf Häuser installiert. Es gibt kaum noch eine Stelle in unserer Heimat, welche frei von diesen Lebewesen vernichtenden Energiewaffen und verletzenden Strahlen ist. Also auch auf diesem Gebiet ist die „Autorität“ aktiv, heute mehr als vor einem Jahr!

Die AGENDA 2030 wächst von Tag zu Tag und nimmt immer mehr Form an, in Richtung totaler Versklavung. Aber all die geldgierigen „Wahrheitsprediger“ befassen sich mit blödsinnigen Falschmeldungen oder erzählen absolut geheime Dinge, welche angeblich nur Insider kennen, jedoch auf den Internetseiten der jeweiligen Institutionen zu finden sind!

Fast schon stündlich ist eigentlich für jeden sichtbar, dass die „Autorität“ den Totalitarismus ausbaut und wir in die totale Sklaverei rutschen, aus der wir uns vorläufig nicht mehr befreien können. Jedoch sind die meisten „Aufgeklärten“ kaum noch in der Lage, selber zu recherchieren. Die meisten sind leblos wandelnde Fleischklumpen, welche nun statt die Politiker ihre „Wahrheitsgurus“ anbeten und denen verfallen sind.

Noch immer gibt es vergiftete Füllmittel in den Supermärkten und Geschäften zu kaufen. Auch da ist noch nichts davon zusehen, dass die EU, UN oder die großen Ketten am Ende sind.

Diese Aufzählungen könnte ich ewig fortsetzen, was aber nicht sonderlich sinnvoll ist, auch wenn die „Propheten“ etwas anderes behaupten.

Wichtig ist für all diese „Herzmenschen, Anführer und sonstige Wahrheitshelden nur, dass jeder, der echte Probleme aufzeigt und vor den Gefahren warnt, ein Hetzer, Spalter oder von Neid Besessener ist!

Das ist satanische Umkehr!

Jetzt frage ich Sie noch einmal: Was haben diese „Aufklärer“ 😉 in den vergangenen Jahren wirklich erreicht?

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen ehrlich für sich selber.

Wie kann es sein, dass sich selbstnennende „Patrioten“, welche für uns „Deutsche“ kämpfen, feige aus dem Ausland agieren, entweder weil sie angeblich in unserem Land verfolgt werden würden 😊 oder weil es sich im sonnigen Süden einfach nur angenehmer (in Saus und Braus) leben lässt, aber das Geld Deutscher Opfer Anhänger liebend gern annehmen?

in unserem Land verfolgt werden würden 😊 oder weil es sich im sonnigen Süden einfach nur angenehmer (in Saus und Braus) leben lässt, aber das Geld Deutscher Anhänger liebend gern annehmen? Wie kann es sein, dass diese „Patrioten“, welche angeblich für die Befreiung der „Deutschen“ Völker kämpfen, immer wieder englische Wörter benutzen oder englische Videos auf ihren Kanälen präsentieren, statt sich mit unserer Sprache zu identifizieren?!

Was sind das für „Deutsche Patrioten“, welche „Politiker“ von unseren Besatzern anbeten, ganz gleich ob es Trump oder Putin ist?! Haben diese Leute schon vergessen, in welchem Ausmaß diese Besatzer sich an unseren Ahnen vergangen haben?! Wie viele Mädchen und Frauen wurden genau von diesen Besatzern auf das grausamste missbraucht?! Menschen, die Politiker von genau diesen Siegermächten anbeten, besitzen in meinen Augen keinerlei Ahnenstolz! Bis heute sind wir besetzt, von immer noch den gleichen Mächten. Glaubt da wirklich noch jemand daran, dass dann von diesen Besatzern ein goldener Reiter hervortritt und uns unsere Freiheit schenkt?!

Bereits am 01.08.2020 wusste ich am Abend, nach der großen Demo in Berlin, dass diese „Opposition“ wieder nur Lockvögel, Falschspielern und Rattenfänger hervorbringen wird. Das war abzusehen, weil es bei jeder Revolution in den vergangenen tausenden Jahren immer nach demselben Strickmuster ablief! Ja und siehe da, ich sollte Recht behalten.

Kurz darauf (September 2020) beschrieb ich genau diese Situation in unserem Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“, dessen Auszug ich hier an dieser Stelle einfügen möchte.

Auf ein letztes Wort

„Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen

Erwachsenen, damit sie aufwachen.“

(Jorge Bucay)

Sind wir in einer „Blase“ gefangen?

Nun bin ich fast am Ende dieses Buches angelangt. Auf den zurückliegenden Seiten habe ich versucht, mich der Wahrheit in Sachen Geschichte und dem Heute zu nähern. Ich kann nur wirklich immer wieder empfehlen: recherchieren Sie selber. Auch der „bekloppteste“ Gedanke, welcher anfangs vielleicht „verrückt“ klingt, ist der Wahrheit manchmal näher, als die Medien des Tiefen Staates, denn der Tiefe Staat symbolisiert auch die Inhaber der Massenmedien, im Dienste der Hochfinanz.

Die Inhaber der Massenmedien stehen in der Hierarchie des Tiefen Staats höher, als die Politiker, die nur deren Erfüllungsgehilfen sind. Die Massenmedien geben die Richtung vor und die Politiker folgen diesem Narrativ und erfüllen es. Das sich die Inszenierung der „Coronakrise“ nahtlos an den Niedergang der Elite anschloss, zeigt wie stark der weltweite Tiefe Staat selbst inzwischen unter Zeitdruck steht, weil die Menschheit, trotz der Jahrzehntelangen hybriden Kriegs gegen sie, immer mehr aufwacht und die Meinungssteuerung durch die Massenmedien immer schlechter funktioniert.

Im Zuge der Krise erfährt die Hochfinanz nun, dass der Widerstand gegen den globalen Lockdown immer größer wird, vor allem, weil immer mehr Menschen „aufwachen“ und immer offensichtlicher wird, dass es sich nicht um eine medizinische, sondern nur um eine politische Krise handelt, welche dazu gedacht ist, uns unsere Rechte und Freiheiten zu nehmen. Das Verbrechen der Massenmedien in Richtung einer Diktatur, Mithilfe des Corona-Vorwands, um uns allen Mut zu rauben. Dieses Vorpreschen in Richtung Diktatur während der „Coronakrise“ hat zwei mögliche Funktionen und/oder Abläufe:

Testet die Hochfinanz aus, ob es möglich ist, die Diktatur in einer Art Blitzkrieg einzuführen, bei dem sie uns keine Ruhe lässt, bis die totale Diktatur erreicht ist. Das wäre die eine Möglichkeit. Wenn sich die Hochfinanz gegen diese Möglichkeit entscheidet, weil sie uns nicht ausreichend einschüchtern kann, dann wird sie die Coronakrise, ähnlich wie ein Kampfkünstler, dialektisch nutzen, um uns mit dem Schwung unserer Gegenbewegung zu Fall zu bringen.

Wir werden seit vielen Jahrhunderten aus dem Verborgenen heraus gesteuert. Mit der Steuerung von These, Antithese und Synthese wird das eigentliche Ziel zu unserer Versklavung zuerst angestrebt. Das ist die These! Dann entsteht durch den Widerstand eine Gegenbewegung gegen die Versklavung, das ist die Antithese. Diese Gegenbewegung wird dann entweder so übertrieben und pervertiert, dass sich die Menschen vom Widerstand abwenden und den ursprünglichen Plan gewähren lassen oder sie wird so verdreht, dass die Pläne zu unserer Versklavung weitergeführt werden, während man uns im Glauben lässt, wir hätten uns befreit. Das ist die Synthese der ursprünglichen Absicht, uns zu Versklaven.

Das bedeutet für unsere Zeit vor allem in Bezug auf die letzten 20 Jahre folgendes: Das harte Drängen auf eine, vom linken Mainstream angeführte, neue Weltordnung fördert in der Gegenbewegung bei denen die die Stoßrichtung des Mainstream durchschauen, eine patriotische Wiederbelebung.

Der Hochfinanz war aufgrund ihres Wissens über dialektische Steuerung schon vor Jahrzehnten, von vornherein klar, dass eine patriotische Gegenbewegung entstehen würde. Entsprechend hat sie diese Gegenbewegung zur passenden Zeit von Leuten anführen lassen, die sie von langer Hand ausgewählt und auf ihre Aufgabe vorbereitet hat. In dem Moment, in dem sie den Sack zur neuen Weltordnung zu machen will, hat sie also zwei Optionen:

Entweder sie zieht die totale neue Weltordnung strikt durch oder

sie zieht die neue Weltordnung bis zu einem gewissen Punkt durch, an dem die patriotische Gegenbewegung zu stark wird und macht dann einen Schwenk, bei dem sie die Politikdarsteller an der Spitze teilweise, wahrscheinlich nur zum Schein, beseitigen lässt.

Bitte nicht vergessen das es nur Schauspieler sind!

Wenn uns während eines Vorpreschens in Richtung einer totalen neuen Weltordnung Erlöser angeboten werden, die uns retten sollen, gehören diese unter Garantie zur geplanten Steuerung. Das sind die vom System angebotenen Erlöser wie Trump und Putin. Sie wurden von sehr langer Hand vorbereitet, den aufkommenden patriotischen Widerstand anzuführen. Man lässt sie so „viele gute Dinge sagen und tun“, dass sie auch als Führer des patriotischen Widerstand angenommen werden, so dass sie diesen dann, im Sinne der Hochfinanz steuern können. Sie haben ja bewiesen, dass sie die „Guten“ sind.

Wirtschaftlich und politisch will die Hochfinanz zum Finale eine globale kommunistische Diktatur, nach chinesischem Vorbild. Dazu wird gehören, dass die Völker des Westens nur noch eine geringe Wirtschaftskraft haben. Eine Mehrheit der Menschen wird vom Staat abhängig gemacht werden und wird so, durch die vom Staat dafür gestellten Bedingungen, leicht zu steuern und was schlimmer ist, auch leicht zu eliminieren sein. Im Erreichen dieses Ziels dient auch Trump!

Da Trump in den USA schon eine Art bedingungsloses Grundeinkommen (Nesara/Gesara) angekündigt hat, werden sie im Falle einer massiven Wirtschaftskrise in Europa wahrscheinlich dasselbe machen. Viele Menschen werden über das bedingungslose Grundeinkommen jubeln, das natürlich nicht bedingungslos sein, sondern benutzt werden wird, die neue Weltordnung weiter voranzutreiben.

„Wir sind von einer anonymen Kraft unbemerkt besetzt worden. Diese Kraft ist die pharisäische, kabbalistische Weltuntergangssekte Chabad Lubawitsch, die durch ihre Mitglieder, den Trump-Klan, Präsident Putin und die Rothschilds – das heist das Weisse Haus, den Kreml, die City of London, die Freimaurerei und somit „unsere“ Spitzenpolitiker beherrscht und nun rasch ihre diktatorische Neue Weltordnung durchsetzt. Die Sekte hat nur ein Ziel: Israel durch das Erscheinen ihres Messias „Ben David“ mittels genauer Befolgung der Bibel-Endzeitprophezeiungen durch das Harmageddon-Blutbad, den 3. Weltkrieg zum Herrscher der Welt zu machen.“[3]

Die Bedingungen wird man sich leicht ausrechnen können. Zum Beispiel sich impfen und chippen, somit total überwachen zu lassen, sich von unerwünschten Orten, Veranstaltungen und Personen fernzuhalten, usw. Wenn die Masse der Menschen auch bei uns so arm ist, muss die Hochfinanz sowieso Brot und Spiele veranstalten, um die Massen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu locken, dass zudem noch von jenen finanziert werden muss, die noch eine bezahlte Arbeit haben und noch über etwas Vermögen verfügen. Diese Hochfinanz wird fast allen, alles wegnehmen!

Die letzten EU-Wahlen haben gezeigt, dass ein Schwenk vom linken Mainstream, hin zu einem Patriotismus zur Rettung unseres Volkes, in den westlichen Bundesländern der BRD gar nicht richtig stattfindet, weil diese linke Hirnwäsche hier besonders tief verwurzelt ist und die Patrioten bei kaum 10% geblieben sind. Im Westen könnten sie die totale neue Weltordnung eigentlich gnadenlos durchziehen. In der europäischen Summe macht die Patrioten in den östlichen Bundesländern und in praktisch allen anderen Ländern jedoch um die 20% aus. Die Menschen der östlichen Bundesländer wissen noch was Diktatur bedeutet und sehen aus ihrer Erfahrung die Parallelen der momentanen Politik.

Es wird ein Schwenk, hin zu einer patriotischen Rettung unseres Volkes, bereits geschickt medial durch die Springer-Presse a la „Bild“ vorbereitet. Im Moment sieht es also danach aus, dass man die Coronapolitik vielleicht kollabieren lassen und in diesem Zuge den patriotischen Schwenk vornehmen wird, mit dem sie den Anschein erwecken werden, dass wir uns befreien. Von der deutschen Regierung wurde die Coronakrise so stümperhaft gemanagt, dass mittlerweile viele Menschen auch in den westlichen Bundesländern, in Bezug auf die Absichten der Regierung „aufgewacht“ sind. Das war wahrscheinlich Absicht! Das war nicht Dummheit, wie man immer meint. Es war Absicht!

Wir sollten uns in so großer Zahl über die Coronapolitik aufregen, dass das „deutsche“ Volk in zwei Lager gespalten wird. Dadurch haben Sie die Optionen, entweder die Systemhörigen gewalttätig gegen Systemwiderständler zu lenken, um diese wegsperren zu lassen oder den großen Schwenk zu machen, die neue Weltordnung international mit Trump und Putin an der Spitze, durch die „patriotischen Befreier“ weiterzuverfolgen.

Das stümperhafte Management der Coronakrise war also geplant, um die Völker und vor allem das deutsche Volk zu reizen, zu spalten und dadurch ihre Kraft zu neutralisieren!

Die bekloppte Wahrheit

Ich bin mittlerweile soweit, dass ich keine Nachrichten mehr hören mag und keine Zeitung mehr lese will. Unser Land versinkt in Korruption, Gewalt und rutscht in die Armut. Die Regierung schürt Ängste anstatt der Bevölkerung Hoffnung zu machen. Die Nationalmannschaft heißt nicht mehr so und läuft mit bunten Fähnchen rum. Die Corona-Zahlen sind gefälscht, wir holen uns den Terror ins Land und die Politiker sind nur damit beschäftigt, sich die eigenen Taschen zu füllen. Die AFD wird geächtet, aber keiner fragt sich, warum es diese Partei gibt. Würde man anstatt Vetternwirtschaft zu betreiben und sich am Leid der Bevölkerung zu bereichern endlich mal an das eigene Volk denken, müsste es diese Partei nicht geben. Frau Merkel verschleudert mittlerweile nicht nur Millionen ins Ausland, sondern Milliarden. Wir unterstützen Länder, in denen die Bevölkerung mit 58 oder 60 in Rente geht, mit bis zu 92% und nicht wie bei uns mit 67 und mit 47% Rente.

Es wird eine CO2– Steuer geben, die überhaupt keinen Sinn macht. Der Benzinpreis wird steigen, die Mieten werden dann kaum noch bezahlbar sein und unsere Rentner leben in Armut und müssen nebenher noch arbeiten gehen, damit das Geld zum Leben reicht.

Wir haben eine nicht bekannte Zahl an Migranten, die mit mehreren Identitäten den Staat abzocken, in Luxusvillen residieren, Sozialhilfe bekommen, fette Autos fahren und Geld kassieren für Kinder im Ausland, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. Zeitgleich holen wir uns den Terror ins Land. Die Grünen fordern ein Verbot der Deutschen Flagge, ein Symbol unseres Landes und unserer Kultur.

In Hamburg marschieren Islamisten in Militärformation auf und brüllen ihren Hass auf Juden in die Welt und keiner unternimmt etwas. Herr Sarazzin, der vor 15 Jahren schon sagte, dass Deutschland sich abschafft, wurde aus der Partei entfernt. Ich frage mich, was ist mit unserem Land passiert? Wo sind die Volksvertreter, die von unserem Geld bezahlt werden, aber keinen Gedanken an unsere Zukunft verschwenden außer Klimaschutz und höhere Steuern?!

Ich war immer stolz, „Deutscher“ zu sein, aber die Regierung unseres Landes ist für die Wirtschaft und die Zukunft unseres Landes nicht mehr tragbar.

China hatte angeblich in 2020 ein Wirtschaftswachstum von 200%, bekommt aber von uns jährlich 630 Millionen Entwicklungshilfe, wir schaffen Kohle und Atomstrom ab, kaufen aber den Strom teuer im Ausland zu. Alle Länder um uns bauen Atomkraftwerke und wir holzen zigtausend Hektar Wald, um Windräder aufzustellen, die noch nicht mal recycelbar sind. Wir sollen E-Autos fahren, obwohl wir vor nicht allzu langer Zeit aufgefordert wurden, Strom zu sparen. Verstehen Sie das? Ich nicht!

Die Welt entwickelt sich weiter und Deutschland soll mit dem Rad oder am besten mit der Eselskarre ins Büro fahren, während unsere guten Autos billig ins Ausland verschifft werden. Wir müssen endlich kapieren, dass wir mit unserem Ministaat das Klima nicht retten, wenn sich der Rest der Welt nicht daran beteiligt.

Und was macht das deutsche Volk? Es guckt sich noch eine Wahlwerbesendung an, fiebert mit den neuen DSDS-Stars mit oder spricht über „Bauer sucht Frau“!

Letztendlich gehören die Freiheiten und Rechte, die uns dem Volk entzogen wurden und werden, uns, dem Volk. Nur wir, das Volk, können handeln, um unsere Freiheit und Rechte zu schützen und zu verteidigen.

Zu viele Menschen schlafen noch. Die Wahrheit wird immer noch vom Feind unterdrückt. Ich bin mir nicht sicher, ob noch weitere Menschen „aufwachen“ werden, bis der unvermeidliche Eimer eiskalter WAHRHEIT zu ihnen nach Hause kommt und über ihnen ausgekippt wird.

Der Feind hat einen „Virus“ geschaffen um uns zu schaden!

Der Feind zensiert unser Recht auf freie Meinungsäußerung!

Der Feind schüchtert uns ein, damit wir zögern, unser Recht auf friedliche Versammlung auszuüben.

Der Feind hat vielen das Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren vorenthalten.

Der Feind hat unsere lokalen, staatlichen und nationalen Regierungen infiltriert.

Der Feind hat unser Rechtssystem korrumpiert.

Der Feind hat unsere Schulen und unsere Kirchen korrumpiert.

Der Feind bedroht unsere Arbeitsplätze und unsere täglichen Aktivitäten, indem er das Tragen von Masken und die Verabreichung von „Impfungen“ vorschreibt.

Der Feind betreibt immer noch Menschen- und Kinderhandel.

Viele der „Führer“ des Feindes haben schwere Verbrechen begangen, darunter Hochverrat und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Wir verlassen uns weiterhin auf das US-Militär und Präsident Trump, um die Tyrannei zu beenden, die unser Land überrollt und uns, dem Volk, unsere Freiheit und Rechte raubt.

Es wird kein Donald J. Trump kommen, um uns zu befreien.

Es wird kein Wladimir Putin kommen, um uns zu befreien.

Es gibt keine „White Heads“, kein „gutes“ Militär, was uns aus den Fängen der NWO befreien wird.

NESARA und GESARA ist auch nicht die Lösung, von der so viele träumen! Mit NESARA und GESARA sind wir nur noch abhängiger von diesem System, was uns dann bei der kleinsten Verfehlung denn Geldhahn abdrehen kann!

Die letzte Verantwortung für den Schutz unserer Freiheit und Rechte liegt auf den Schultern von „Wir, das Volk“.

Wir, das Volk, müssen entscheiden, wer unsere Zukunft kontrolliert.

Ist es nicht ironisch, dass Millionen von Menschen Filme lieben, die Rebellion feiern und ungehorsame Patrioten anfeuern, die sich Ihren politischen Unterdrückungen widersetzen?! Und doch stimmen sie bei der nächsten Wahl stolz ab, zahlen Steuern und befolgen alle Regeln, die gewaltsam durchgesetzt werden, ohne jemals die Autorität in Frage zu stellen!

… und noch eine abschließende Bitte

Man sollte aufhören, uns immer zu erzählen, wie toll „Querdenken“, der Corona-Ausschuss, die „Basis“ oder die Verfassungsgebende Versammlung sind. Wieso erklärt der querdenkende Rechtsanwalt Füllmich den Menschen nicht, dass unser Rechtssystem dem Schutz krimineller Strukturen dient? Warum erklärt Baghdi nicht, das die Virentheorie zum Schutz der Pharmaindustrie und der krankmachenden Schulmedizin aufgebaut wurde? Warum erklärt Ralf Ludwig den Menschen nicht, dass sein so gern zitierter Theodor W. Adorno die Auslöschung des deutschen Volkes gefordert hat und er nach der CIA-Ausbildung in den USA die Frankfurter Schule mit etablierte, um Deutschland von innen heraus zu destabilisieren? Belassen wir es dabei, auch wenn noch weit mehr über Euch ans Licht gebracht werden könnte!

Wieso glauben die Menschen nur immer, dass sie einen Führer brauchen, denen sie folgen können. Diese angeblichen Helden dienen einzig und allein dazu, uns bereits für die nächste Runde in die Abhängigkeit zu bringen. Nennen wir es gesteuerte Opposition oder notwendige Graswurzelbewegung.

Genauso blöd ist der Wunsch vieler, nach einem Kaiser und der Verfassung von 1871! Erklären Sie mir doch bitte einmal, wofür wir wieder einen Kaiser und die Verfassung von 1871 bräuchten? Haben die Menschen, welche den letzten Kaiser heute anhimmeln, vergessen, in welche Lage er das Volk brachte? Ja, er löste uns offiziell vom Vatikan, ABER verkaufte uns alle an die Rothschild-Banken! Der Nord-Ostsee-Kanal ist das beste Beispiel, den wir heute noch an diese Bankiersfamilie abzahlen! Die Verfassung von 1871 wurde durch Anwälte und Agenten von Rothschild arrangiert. Gesteuert wurden diese „Verbrechen am Volk“ durch den hochgelobten und geschätzten Bismarck, ein genialer Fuchs und Täuscher!

Fakt ist, Kaiser Wilhelm II. war mindestens bisexuell oder sogar homosexuell und indirekt an der „Kotze-Affäre“ beteiligt, wo es um einen gleichgeschlechtlichen Swingerclub im Grunewald ging, um nur ein Beispiel zu nennen! Dieser Kaiser hatte keine Ahnung von Politik und Menschen. Er glaubte nicht einmal, dass das Auto eine Zukunftschance hätte!

Dann sind da noch die vielen „Lichtkrieger“ in den sozialen Medien, die ihre Sektenanhänger zu willfährigen Komapatienten verblenden und erzählen, dass das Jüngste Gericht schon da sei und die „Seelenlosen“ richten wird. Oder die Messiasse, welche sogar ein Zeichen darin sehen, wenn in der „Bild“ ein Foto ist, wo zwei Fußballer auf dem Rücken eine 11 und eine 9 tragen. Wenn man solche „Sektenführer“ kritisiert, wird man sofort dämonisiert und mit Rothschild und Merkel auf eine Stufe gestellt. DAS IST ECHT KRANK!

Fangen wir endlich an zu verstehen, dass einer, der nur die halbe Wahrheit offenlegt, im Kern auch immer ein Lügner ist!

„Querdenken“ und Co. haben ihren Teil des Prozesses geleistet. Die Zeit der Führer, die sich ins Rampenlicht stellen ist vorbei. Die neue Erde wird keine Menschen brauchen, die sich ins Rampenlicht stellen und 98% Wahrheit für ausreichend halten. In der neuen Welt sollten wir nur 100% Wahrheit als ausreichend zulassen.

Wichtig ist momentan, dass wir uns nicht weiter spalten lassen! Wir müssen wieder zueinander finden. Der ganze Mist mit Geimpft und Ungeimpft, Rot oder Grün, Links oder Rechts, Schwarz oder Weiß, Mensch oder Mensch*innen, Ost oder West ist alles Schnullifax, eine Erfindung der Eliten, um die Patrioten von den Schlafschafen zu trennen, denn sie könnten ja weitere Kämpfer in ihnen erwecken.

Gehen Sie wieder auf Ihre Familienmitglieder, Freunde und Kollegen zu, welche Sie als „Spinner“ und „Aluhutträger“ bezeichneten. Nehmen Sie sie wieder in den Arm und sprechen mit ihnen über die schönen gemeinsamen Dinge der Vergangenheit, als es noch kein Corona gab! Träumen Sie ZUSAMMEN von einer besseren Zukunft!

Wir sollten endlich wieder ZUSAMMEN finden, gemeinsam lachen und zusammen unserer Ahnen gedenken, von denen wir noch so viel lernen können! Diese Ahnen werden uns dann in Zukunft zur Seite stehen und ihre schützende Hände über uns ausbreiten!

Lassen Sie uns ZUSAMMEN das Wort „EINIGKEIT“ buchstabieren!

„Einigkeit ein festes Band, hält zusammen Leut und Land.“

(Alte deutsche Weisheit)

Ende des Auszuges aus dem Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“.

Wie bereits erwähnt, schrieb ich die Zeilen vor mehr als 3 Jahren, weil es absehbar war, wie sich die Situation entwickelt und genauso ist es auch gekommen!

Die kommunistische Diktatur der „AGENDA 2030“ wird kommen, denn faktisch gibt es in unserem Land keinen Widerstand, sondern nur Dummschwätzer, Wichtigtuer, Weinsäufer und Pillenverkäufer!

In meinen Augen hat der hiesige „Wiederstand“ nur sich selber und dem System der „Autorität“ unterstützt.

Das ist die harte Wahrheit!!!

In eigener Sache:

Unser neues Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“

SIE WAREN NIE WIRKLICH WEG, JETZT HERRSCHT DIE AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MENSCHHEIT

A.W. von Staufen und sein Redaktionsteam vermitteln Ihnen Informationen, welches Ihr falsch erlerntes Weltbild zerstören werden. Ein Weltbild, welches Ihnen seit Ihrer Geburt aufgezwungen wurde und dem man nicht entkommen kann bis zu diesem Buch. Das, was Ihnen überall durch die Medien erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie ständig hören und sehen. Das ist nicht nur die satanische Verdrehung der Wahrheit, sondern auch die Umkehrung der Geschichte. Denn nicht einmal auf die Jahreszahlen können Sie sich verlassen. Ihre Organisationen verwenden zahlreiche Methoden, um die Manipulation der Menschheit still und heimlich zu implementieren. Sie benutzen die Medien und Prominente, damit ihre weitreichenden Pläne eine akzeptable Basis bei der Mehrzahl der Menschen finden. Sie sind nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen hält. Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politikern, die uneingeschränkt dienen, zugänglich. Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven und zwar Freiwillige, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als Schafe, Vieh oder Ratten bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle zustimmen. Dieses System existiert seit den Zeiten der Pharaonen. Deren Machtstrukturen und Symbolik aus dem alten Ägypten finden Sie in den Logen, Religionen, Unternehmen und globalen Organisationen bis hin zum scheinbar vergnüglichen Kult des Karnevals. Nichts ist wie es scheint. Politiker und andere Berühmtheiten aus Fernsehen und Sport mit Dreck am Stecken gehören entweder zum Establishment oder dienen einem bestimmten Zweck und werden deshalb geschützt. Missbrauch, Pädophilie und Einschüchterung bis hin zum rituellen Mord gehören zum Repertoire der Verschwörer in den Logen. Die Blutlinien der Nachfahren der Pharaonen haben ihre Macht wie ein Spinnennetz über die Erde gelegt und wirken bis in die kleinsten Nischen unseres Alltags. Doch heute sind es nicht die Pharaonen welche das Schicksal der Erde denken und lenken, heute hat die Autorität die Könige, Präsidenten, Päpste, Milliardäre sowie unzählige Handlanger wie Schauspieler, Sänger und andere Prominente installiert. Sie gehören zum immerwährenden Programm wie Teile und Herrsche, Brot und Spiele oder die Ruhigstellung durch Wahlen von Politikern, die Veränderungen bringen sollen aber doch nur alle der Autorität dienen. Das Warte-Spiel der falschen Propheten, nutzt ebenso nur den böswilligen Kräften der Autorität und deren Kontrolle über uns. Vertrauen Sie also nicht dem scheinheiligen und göttlichen Plan und stopfen Sie sich nicht jeden Abend Popcorn in den Kopf. Ehren Sie stattdessen Ihren Weg, fassen Sie Mut und Verantwortung für Ihr Sein.

Dieses Buch ist Ihr Wegweiser!

