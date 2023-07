DIE ABZOCKE DES TELEGRAM-KARTELLS: Von Kristallmatten, Lügen, Hochstaplern, Gates, Bezos & die „Agenda 2030“ der UNO

Früher nannte man sie HEIZDECKEN und heute werden diese „Kristallmatten“ mit künstlichen Edelsteinen als „MED-BETTEN“ verkauft. Was für ein blödsinniger Betrug von den alten Blutlinien und geldgierigen geldschöpfenden „Patrioten“!!!

Endlich Sommer! Panik-Karlchen hat aus gegebenen Anlass und natürlich um unser aller Leben zu schützen, ein paar Notfallverordnungen für die laufende Hitzeperiode erlassen, so zum Beispiel: die krebserregende Sonnencreme wirkt nur, wenn sich alle und gegenseitig damit einschmieren; ab 23 Grad besteht Sonnenschirmpflicht; eine hitzebedingte Ausgangssperre gilt per sofort von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; es besteht absolute Rolladenpflicht für alle Beschäftigten im Home-Office und wer gebräunt ist, ist per sofort ein Hitze-Leugner und Sommer-Nazi, was auch immer antisemitisch ist 😉. Sachen gibt’s! Ein paar Verrückte wollten in einer Ölsardinendose runter zum Frack der Titanic tauchen. Nun machen viele Leute Witze über die 5, was ich persönlich geschmacklos finde, denn wie kann man nur so tief sinken 😊. Ehrlich gesagt, hätten sie es auch einfacher haben können. Sie hätten nur nach Berlin ins Bundeskanzleramt fahren müssen, denn dort sitzen ausreichend alte und unbrauchbare Fracks, angeführt von der Agnes Frack-Lobbysteuermann. Apropos Dingsdamann: Till Lindemann ist momentan wortwörtlich in aller Munde 😉! Aber sind wir doch einmal ehrlich, besteht das „Problem“ mit den Groupies nicht schon seit vielen Jahrhunderten?! Ich erinnere nur an Elvis, Beatles oder Rolling Stones, aber auch Scorpions, Udo Lindenberg, Trio, Nena, Tokio Hotel, David Garrett und wie sie alle heißen?! Was meinen Sie, geehrte Leser, was auf sogenannten After-Show-Partys von „Wetten dass“, Silbereisen-Shows, ZDF Fernsehgarten oder nach „Immer wieder sonntags“ aus dem badischen EUROPA-PARK Rust, welcher der alten Blutlinie und Familie MACK gehört, los ist? Sie glauben doch nicht, dass dort nur Mettigel und Käsehäppchen oder PIZZA gereicht werden!!! Glauben Sie mir, da bleibt kein Wunsch unerfüllt! Vielmehr sollte das Augenmerk auf die sehr vielen Sexualdelikte der zugereisten Fremden gelegt werden! Nennt man eigentlich diese Sexualdelikte dieser Fremden „Fremdenverkehr“ und sollte nicht eigentlich die zuständige Behörde für diese „Zugereisten“ „Fremdenverkehrsvereine“ heißen?! Wohnen diese eigentlich dann in „Fremdenzimmern“?! Fragen über Fragen. Was man ebenfalls hinterfragen sollte und zwar ganz gewaltig ist, ob es bandenmäßiger Betrug ist, wenn all die großen „Aufklärer“ in ihren Kanälen allesamt und massenweise absolut überteuerten Chinamüll verticken und dabei groß abkassieren, mit Produkten des „Tiefen Staates“ und der alten Blutlinien, des schwarzen Adels, der sogenannten Khasarischen Mafia! Blicken Sie gemeinsam mit mir hinter die Kulissen dieser Abzocker, Täuscher und Falschspieler. Tauchen Sie mit mir in die Untiefen dieser scheinbar Seelenlosen und des eigentlichen Sumpfes.

Ein Kommentar von Alfred-Walter von Staufen

„Es lassen Schein und Sein sich niemals einen,

nur Sein allein besteht durch sich allein.

Wer etwas ist, bemüht sich nicht zu scheinen.

Wer scheinen will, wird niemals etwas sein.“

(Freimaurer Friedrich Rückert)

In eigener Sache: Dieser Artikel behandelt, wie der Titel es schon verrät, die Abzocke und den Wucher von fast allen angebotenen Produkten der großen „Aufklärungskanäle“. Aufgrund der Fülle des Inhalts habe ich mich dazu entschlossen, eine mehrteilige Reihe zu diesem doch sehr sehr traurigem Thema zu veröffentlichen, da es für einen Beitrag zu viele und kaum noch begreifbare Informationen wären. Diese Publikation ist die Fortsetzung des Artikels: „DIE ABZOCKE DES TELEGRAM-KARTELLS: Von angeblichem Bergquellwasser aus der Wasserleitung!“.

Herzlichst

Ihr A.-W. von Staufen

Viele Menschen verloren durch die „Wir schaffen das!“-Welle 2015, spätestens jedoch 2020 mit dem Beginn der „Schnupfen-Plandemie“ das Vertrauen zu der Blase namens „Deutschland“ und der damit verbundenen „Demokratie“, wendeten sich statt dessen den sogenannten Aluhutträgern mit den „Verschwörungsideologien“ zu, welche ihnen scheinbar Halt und Orientierung gaben. Jedoch ein mittlerweile und finanziell gesehen sehr großer Bereich in der Opposition, ist das esoterische Welterklärungsmodell, mit einem jährlichen Umsatz von bis zu 20 Milliarden Euro nur allein in diesem Land[1]! Tendenz steigend! Diese von der CIA erfundene Esoterik (New Age) ist inzwischen eine sehr wichtige und vor allem wirtschaftliche Größe, so dass es nicht verwunderlich ist, dass entsprechend aggressiv und mithilfe von immer mehr Effekthascherei, nebst falschen Versprechungen für wundervolle Heilsteinchen mit dem satanischem Sonnensymbol, diverse Zauberpillen, destilliertes Bergquell-Wunderwasser und sogar magisch-verjüngenden und gesundheitsfördernden Heizdecken Kristallmatten massenhaft geworben wird. Das dabei in der „Wahrheitsbewegung“ gelogen und getäuscht wird, spielt bei den ach so ehrlichen und vertrauenswürdigen „Patrioten“ längst keine Rolle mehr. Den „aufgewachten Aufklärern“ ist es dabei auch scheißegal, dass die von ihnen beworbenen Massenmüllprodukte und Elektroschrott aus China von Herstellern und Geldgebern des „Tiefen Staates“ stammen, also dem System, was sie eigentlich und offensichtlich „bekämpfen“. Solange die Kohle stimmt, spielt Moral keinerlei Rolle mehr, denn viele von denen führen ihren vorgetäuschten Wiederstand in Saus und Braus von Mallorca aus, von ihrem Li-La-Laune-Weinberg, von Tansania oder aus dem Pädophilenparadies Philippinen, während sich die staatlichen Schlingen ihrer Anhänger in diesem Land immer weiter zuzieht. Diese Möchte-gern-Aufklärer verbreiten weiter ihre Unwahrheiten und geben falsche Versprechungen ab, solange der Rubel rollt. Ja, ihr Rubel rollt! Sie sagen ihren Anhängern das, was diese hören möchten und gehen dabei wortwörtlich über Leichen. Und sollte mal einer wie ich diese Ganoven und Betrüger an den Pranger stellen, inklusive Quellen und Beweise, wird man mit dem Leben bedroht, als Hetzer und Spalter beschimpft oder es kommen nur dünnflüssige und sehr einfältige esoterische Bla-Bla-Sprüche, zum Beispiel: „oben wie unten“ oder „Wer mit einem Finger auf andere zeigt …“ Bla-Bla-Bla halt, was keinen wirklichen Sinn ergibt, auch wenn man dies täglich mehrmals wiederholt!!!

Sogenannte Realitystars und Influencer wurden vom „Tiefen Staat“ geformt und geschaffen, um zum einen die politische Agenda den Zuschauern und Fans per Gehirnwäsche zu implantieren und zum anderen wurden sie aufgebaut, um verdeckt oder auch offiziell die neusten Produkte der Geldgeber zu vermarkten und zu verkaufen. Was jedoch nur die wenigsten wissen oder auch nur ahnen können ist, dass all diese „Sternchen“ von den wirklich alten Familien stammen! Sie sind allesamt Nachfahren des schwarzen Adels und somit der Khasarischen Mafia, welche durch Täuschung die Menschen in eine Phantasiewelt entführen und somit auch wortwörtlich verführen! Schauen wir uns doch einmal die momentan erfolgreichsten deutschen Influencer an:

Sicher fragen Sie sich nun, meine lieben Leser, was diese genannten Influencer mit diesem Artikel und der Abzocke der alternativen Kanalbetreiber zu tun hat. Ich habe meiner Partnerin mein Wort gegeben, dass ich an dieser Stelle diesmal keine Namen von den ach so „ehrenwerten Aufklärern“ nennen werde, damit nicht wieder wochenlange Bedrohungen (bis hin zum Mord!), abartige Beschimpfungen, laufende Zerstörung unserer Internetseite oder andere Repressalien, seitens des „Telegram-Kartells“ oder deren (teilweise) verrückten FANatischen Anhängern und Groupies, die Folgen sind! Ich kann aber nicht versprechen, dass ich dies bis zum Ende durchhalte 😉! Hier zitiere ich nochmals und wiederholend den Hochgradfreimaurer Albert Pike:

„Wir geben der Öffentlichkeit immer ihre Helden. Wir geben jeder Fraktion, jeder Seite ihre Helden und wenn die Leute dann hören, dass diese Person all die richtigen Dinge sagt, geben wir sie frei, weil er oder sie für ‘mich’ spricht. Wir sagen, geh dorthin, tu das, und sie tun es. Wir geben unsere Macht an die autorisierten Helden ab.“.

Was ich damit sagen möchte?! Fast die gesamte Opposition wurde von denselben Strippenziehern geschaffen, welche auch die Parteien und Politiker schufen! Und genau wie die Politiker, Influencer und sonstigen Stars und Sternchen gehören die „großen Aufklärer“ allesamt zu demselben System und stammen aus denselben alten Familien des schwarzen Adels und der Khasarischen Mafia! Prüfen Sie es doch einfach selber und verfolgen die entsprechenden Stammbäume, was in dieser modernen Zeit und Welt einem Kinderspiel gleicht.

Und genau wie die Influencer und Realitystars, pusten Ihnen, meine lieben Leser, diese „Wahrheitshelden“, „Aufklärer“ oder sonstigen „Oppositionsanführer“ eine weitere satanisch-erfundene und verdrehte Meinung in den Kopf. Gleichzeitig bieten diese „Müllhändler“ Ihnen den neusten Chinaschrott der Großkapitalisten an, mit ebenso betrügerischen Absichten, wie jenseits der alternativen Medien. Die gesamte „Wahrheitsbewegung“ ist das Spiegelbild der alten Matrix, welche nur andere Narrative und Wörter benutzt! Es sind immer wieder die „alten Familien“ des schwarzen Adels und die Nachfahren der verbrecherischen Khasaren, welche uns Erdlinge durch Täuschung, Manipulation und Betrug verführen!

In unserem heutigen Artikel geht es um sogenannte Kristallmatten, welche auch schon als die angekündigten „MED-Betten“ in den Alternativen verkauft werden. An dieser Stelle möchte ich anmerken, ja sogar davor warnen, zu glauben, dass man sich diese Heizdecke „Kristallmatte“ für 2.200 Euro kauft, einschaltet, drauflegt und schon wird man geheilt. Das ist absolut schwachsinniger Humbug! Das ist Narretei vom Feinsten und grenzt schon fast an Idiotie! Eine Heilung kann durch solchen überteuerten Chinaramsch niemals erfolgen, denn zu einer „Heilung“ gehört viel mehr, als das liegen auf einer Heizdecke, was man jedoch auf keiner deren Seiten finden kann und was auch in keinem Verkaufswerbefilm des Firmenbetreibers und angeblichen Erfinder dieses Nepps erläutert wird!!!

Dann schauen wir uns doch einmal solch eine Heizdecke an, mit der aufschneidenden und hochtrabenden Bezeichnung:

„VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“

Um Reklame und somit auch Werbezeit zu generieren, gab der Firmengründer Sebastian Krenz zahlreiche Interviews, um seine Heizdecke, oh Sorry, ich meine die „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“ anzubiedern anzubieten.

Auf der Verkaufsseite dieser „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“ erfährt man unter „Philosophie & Vision“:

„Alles begann mit der Vision, einen auf allen Ebenen wirkenden Gesundheitshelfer zu entwickeln, der alles andere überflüssig machen sollte. Ein einziges Gerät für die gesamte Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Wir hatten den Anspruch, die wirksamsten Therapieformen zu vereinen.

Nachdem Ärzte, Heilpraktiker, Wissenschaftler und Ingenieure nach jahrelanger Forschung eine Vielzahl alternativer Therapieformen nach dem Vorbild der Natur entwickelt haben, vereint VITORI® diese Gesamtheit in einem innovativen Gesundheitshelfer.“[2].

Mit dieser Aussage suggeriert der Firmengründer Sebastian Krenz, dass er diese Vision hatte, ein einziges Gerät für alle Therapieformen zu entwickeln, was er auch immer wieder in zahlreichen Reklamefilmchen stotternd wiederholt. Im 2. Absatz wird in meinen Augen vorgetäuscht, dass Ärzte, Heilpraktiker, Wissenschaftler und Ingenieure, sich für die Entwicklung dieser „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Heizmatte verantwortlich zeigten.

Schauen wir uns doch einmal die elektronische Verkaufsseite dieser „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Heizdecke in aller Ruhe an, was wir da noch für Floskeln, Bockmist oder an Täuschungen finden können:

Kommen wir nun direkt zu den 5 Punkten auf der rechten Seite der oberen Abbildung:

1. Werbetäuschung

„Bekannt aus:“ täuscht in meinen Augen vor, dass die „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Heizmatte in den abgebildeten, bzw. nachfolgenden Medien vorgestellt oder beworben wurde. Ich habe mal meine Recherchiermaschine angeworfen und nach diesen „Bekannt aus:“ gesucht. Das ist das Ergebnis:

MDR: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fehlanzeige = Keine Ergebnisse! SAT1: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fehlanzeige = Keine Ergebnisse! SAT1 Frühstücksfernsehen: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fehlanzeige = Keine Ergebnisse! Welt der Wunder: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fehlanzeige = Keine Ergebnisse! PRO7: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fehlanzeige = Keine Ergebnisse! DIE WELT: Hier findet man einen vernichtenden Artikel mit dem Titel: „Ein Blick in die bizarre Welt der Kristall-Gläubigen“[3]. Also auch hier eine Fehlanzeige, sprich: Keine Ergebnisse!

Hier findet man einen vernichtenden Artikel mit dem Titel: „Ein Blick in die bizarre Welt der Kristall-Gläubigen“[3]. Also auch hier eine Fehlanzeige, sprich: Keine Ergebnisse! de: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fehlanzeige = Keine Ergebnisse! MDR JUMP: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fehlanzeige = Keine Ergebnisse! antenne Thüringen: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fehlanzeige = Keine Ergebnisse! radio top 40: Fehlanzeige = Keine Ergebnisse!

Fazit: Die „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Heizmatte kann nicht „Bekannt aus:“ sein, demzufolge wird auch hier der Betrachter anscheinend absichtlich und in meinen Augen auch vorsätzlich getäuscht! Nennt man dies nicht Betrug?! Nein, der Erfinder (ich lach mich weg😊) meinte sich scheinbar selber, dass er „Bekannt aus:“ wäre. Doch dazu kommen wir später.

2. Scheinheiligkeit und AGENDA 2030

In der Anleitung dieser „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Heizmatte liest man, wie Sie meine lieben Leser lesen können:

„Wussten Sie auch, dass pro Tag zwischen 8 und 12 Millionen Tonnen Plastik im Meer landen?“[4].

Was für ein Zynismus dachte ich anfangs bei mir, als ich diesen Schmarrn las! Hier macht der Erfinder Hochstapler Sebastian Krenz einen auf „Umweltbewusstsein“ und „Planetenrettung“, wobei er selber eine elektrische Gummimatte, welche zu mehr als 90% aus Plastikmüll besteht, massenweise unter das scheinbar noch immer schlafende Volk vertickt! Dieses doppelzüngige Geschäftsgebaren wird ihm früher oder später auf die Füße fallen, dass garantiere ich diesem kleinen Ganoven. Außerdem unterstützt dieser Typ, welcher nach eigenen Aussagen angeblich nur die Gesundheit seiner Opfer Kunden im Sinn hat, zusammen mit Bill Gates und Jeff Bezos die AGENDA 2030!

Was meine lieben Leser, Sie sind nun schockiert und denken: Das kann doch nicht sein?! Dann schauen Sie sich doch bitte einmal das von Sebastian Krenz propagierte „Eden Reforestation Projects“ etwas genauer an.

3. Irreführungen und Täuschungen

Nun schauen wir uns doch einmal die (laut eigenen Aussagen) giftigen und krebserregenden Weichmacher umweltschonenden Fantasiematerialien dieser „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Gummiheizmatte an:

Veganes PU-Leder: Diese Bezeichnung ist in der synthetischen Kleidungsindustrie eine Lüge[5], aus den Federn der chemischen und erdölverarbeitenden Großindustrie. „Veganes PU-Leder“ ist somit nichts weiter als „Greenwashing“, also Irreführung und schon wieder Verbrauchertäuschung! Scheinbar hat Betrug bei dieser „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Gummimatte System und ist nur für den Täuscher und seinen Lakaien gewinnbringend. Unter „Greenwashing“ versteht man den Versuch von Firmen, Organisationen, Wortverdrehern und weiteren Betrügern, sich insbesondere durch Maßnahmen im Bereich Kommunikation und Marketing ein „grünes“ bzw. „nachhaltiges“ Image zu geben, ohne entsprechende, nachhaltigkeits-orientierte Aktivitäten im operativen Geschäft tatsächlich systematisch umzusetzen! „PU“ bedeutet Polyurethane und das sind immer Kunststoffe oder Kunstharze, die aus der Polyadditionsreaktion von Dialkoholen beziehungsweise Polyolen mit Polyisocyanaten entstehen!

Diese Bezeichnung ist in der synthetischen Kleidungsindustrie eine Lüge[5], aus den Federn der chemischen und erdölverarbeitenden Großindustrie. ist somit nichts weiter als „Greenwashing“, also Irreführung und schon wieder Verbrauchertäuschung! Scheinbar hat Betrug bei dieser „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Gummimatte System und ist nur für den Täuscher und seinen Lakaien gewinnbringend. Unter „Greenwashing“ versteht man den Versuch von Firmen, Organisationen, Wortverdrehern und weiteren Betrügern, sich insbesondere durch Maßnahmen im Bereich Kommunikation und Marketing ein „grünes“ bzw. „nachhaltiges“ Image zu geben, ohne entsprechende, nachhaltigkeits-orientierte Aktivitäten im operativen Geschäft tatsächlich systematisch umzusetzen! bedeutet Polyurethane und das sind immer Kunststoffe oder Kunstharze, die aus der Polyadditionsreaktion von Dialkoholen beziehungsweise Polyolen mit Polyisocyanaten entstehen! Ionisiertes Mineralgewebe: Entsteht in der Regel durch synthetische Verbundstoffe, welche unter bestimmten Voraussetzungen Krankheiten (auch Krebs) verursachen können!

Entsteht in der Regel durch synthetische Verbundstoffe, welche unter bestimmten Voraussetzungen Krankheiten (auch Krebs) verursachen können! Thermoplastische Silikon-Urethan Schicht: Nehmen wir doch alle 3 Stoffe einmal auseinander: Thermoplaste , auch Plastomere genannt, sind Kunststoffe, die sich in einem bestimmten Temperaturbereich verformen lassen.[6] Silikone , chemisch genauer Polysiloxane, ist eine Bezeichnung für eine Gruppe synthetischer Polymere.[7] Urethane sind 2-Komponenten Polyurethane, die bei Raumtemperatur zu einem gummiähnlichen Werkstoff aushärten und bis -60 °C flexibel bleiben.[8]

Nehmen wir doch alle 3 Stoffe einmal auseinander:

ACHTUNG: In Polyurethan sind Plastik-Weichmacher enthalten! Weichmacher wirken im Körper wie Hormone, bei Kindern auch auf die sexuelle Reifung. Dafür reichen bereits geringe Mengen: Die Wirkung der verschiedenen Substanzen summiert sich und bringt das Hormonsystem durcheinander. Das begünstigt hormonell beeinflusste Erkrankungen, zum Beispiel bestimmte Tumore, Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.[9]

Carbonschicht: Das Material Carbon gibt es so nicht. Die korrekte Bezeichnung lautet carbonfaserverstärkter Kunststoff .[10]

Das Material Carbon gibt es so nicht. Die korrekte Bezeichnung lautet carbonfaserverstärkter .[10] CALOR Wärmeschicht: ist wieder eine synthetisch erzeugte Isolierung und somit ein Kunststoff, in Verbindung mit Aluminium, was Sebastian Krenz auch sehr gern in seinen Reklamefilmen erzählt und angeblich dadurch sogar ( Achtung 😊: ) ELEKTROSMOG abhalten, bzw. ableiten soll!!! Selbstverständlich gibt es auch hierfür keinerlei Beweise, außer die üblichen Taschenspielertricks! Aber als wäre dies nicht schon lustig genug, liest man noch so etwas über die „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Heizunterlage: „Auch die Gefahren von 5G werden in der Zeit der Anwendung komplett minimiert.“[11]. Ich lach mich weg!!!

Fazit: Die Betreiber der Plattform dieser „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Plastikunterlage täuschen Umweltschutz vor und irritieren mit Floskeln wie:

„Nutzer der Premium Kristallmatte fördern nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch die der Umwelt.“[12],

und verkaufen letztendlich billigsten Plastikschrott aus China, welcher am Ende auch noch im Sondermüll entsorgt werden muss, natürlich der Umwelt zuliebe 😉!

4. Täuschung und Hochstapelei

Mit dieser chinesischen Adresse zeigt der Hochstapler Unternehmer Sebastian Krenz, dass er ein international agierendes Unternehmen führen würde. Weiterhin kann man an anderer Stelle lesen:

„Die Herstellung unserer Produkte erfolgt in einer firmeneigenen Produktionsstätte in China.

Hier lassen wir nach unseren deutschen Qualitätsstandards produzieren und können zudem dazu beitragen, vor Ort faire Entlohnungen und Arbeitsbedingungen zu etablieren.“[13].

Wird hier etwa schon wieder geschummelt, getäuscht und gelogen das sich die Balken biegen, in dem man vorgibt, sich für „faire Entlohnung und Arbeitsbedingungen“ einzusetzen?! Das hatten wir doch schon einmal unter dem 2. Punkt, mit dem Schein-Umweltbewusstsein als Verkaufsargument. Na dann schauen wir uns doch einmal die angebliche chinesische Adresse der „VITORI® Premium Kristallmatte – Das Original“-Sondermüllmatratze an:

Gibt man die Anschrift „VITORI Health Liaoyang Co. Ltd. Building 16, No. 88 Rongxing Road, Taizihe District, Liaoyang City, Liaoning Province, China“ bei Google ein, bekommt man, oh Wunder, keine Informationen. Handelt es sich eventuell um eine Briefkastenfirma, um mehr darzustellen, als man ist?! Wie nennt man das doch gleich? Ach ja, HOCHSTABELEI 😉!!!

Stattdessen findet man unter dieser Anschrift eine Firma namens „Fanocare“. Fanocare ist ein Industrie- und Handelsintegrationsunternehmen und der führende Hersteller von Therapie-Heizmatratzen in China[14]. Auf deren Internetseite findet man unter anderem folgende Einträge:

„Wir sind der von der FDA in den USA registrierte Lieferant mit einer Reihe von Patenten. Wir haben unser Bestes gegeben, um Markeninhabern professionelle OEM- und ODM-Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen anzubieten, damit sie ihr Geschäft stabil und schnell ausbauen können. … und verfügen außerdem über ein professionelles und hervorragendes Forschungs- und Entwicklungsteam für Heizmatten. … Bisher hat Fanocare OEM- und ODM-Dienstleistungen für mehr als 300 kooperative Markeninhaber auf der ganzen Welt bereitgestellt und verfügt über eine hohe Sichtbarkeit im B2B-Bereich der Gesundheitsbranche.“[15].

Spätestens an dieser Stelle sollten Sie mir Recht geben, dass dieser Sebastian Krenz ein Aufschneider und Hochstapler ist. Sebastian Krenz ist kein Designer und schon gar kein Erfinder! Dieses Images hat der Erfinder erfunden. Große Geschichten sind typisch für solche „Realitystars“ und „Influencer“, wie man auch immer schön bei DSDS, Dschungelcamp oder beim Supertalent beobachten kann! In meinen Augen ist Sebastian Krenz ein Schaumschläger und nichts weiter als ein parasitärer Wurm, ein Vertriebler, ein Wiederverkäufer, ähnlich wie die an der Tür klingelnden Staubsaugervertreter, Bofrost-Leute oder die Stromvertrags-Erschleicher der vor Corona Pleite gegangenen Firma „EVS Energie Versorgung Service GmbH“, aus der üblichen Khasarischen Familie des schwarzen Adels, wozu auch die Europa-Park-Sippe gehört, welche nachweislich die meisten Bereichen der vorhandenen Institutionen unterwanderten. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass jemand dieser Familie in der sogenannten „Opposition“ tätig ist, welche ich das „gesteuerte Telegram-Kartell“ nenne und neben anderen Nippes ebenfalls und „rein zufällig“ diese Chinadreck-Gummimatte vertreibt[16]! Einmal Betrüger – Immer Betrüger!!!

5. Keine Heilwirkungen

Obwohl immer wieder der „Erfolg“ dieser Heizdecke hervorgehoben, bzw. in den Reklamefilmen faktisch garantiert wird, können keine Heilversprechen versprochen werden! Stattdessen wird sogar in der Anleitung[17] der „VITORI® Premium Bla Bla Bla“-Plastikmatte gewarnt:

„Die genannten Wirkungsweisen beruhen auf Erfahrungen , die in der praktischen Anwendung gemacht wurden. Diese können jedoch nicht auf den Einzelfall übertragen werden. … Bei anhaltenden und starken Schmerzen, brechen Sie bitte die Therapie ab und ziehen Sie umgehend einen Arzt hinzu, um abzuklären, ob und unter welchen Umständen diese fortgesetzt werden kann. … Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen und Heilversprechen. Unsere Produkte und Anwendungen dienen dem allgemeinen Wohlbefinden und können unterstützend wirken . … Eine Linderung bzw. Beseitigung von Krankheiten sichern wir Ihnen bei keinem unserer Produkte oder Anwendungen zu. “[18].

Der fiktive Erfinder Sebastian Krenz erklärt ebenfalls immer und immer wieder in seinen Filmchen, dass es ausreichend Studien zu den entsprechenden Therapien gäbe, welche in „seiner“ „VITORI® Dingsbums“-Kunststoffmatte angeblich verbaut wurden. Ja, es wurden 4 Seiten Studien in der Anleitung dieser Gummimatratze aufgeführt, jedoch bezieht sich KEINE STUDIE auf diese „Kristallmatte“, so dass diese Aussage nichtig ist, aber wichtig klingt. Wie gesagt: Dieser Plastikmist ist wie das gesamte Geschäftsgebaren mehr Schein als Sein!!!

Wer ist eigentlich dieser Sebastian Krenz?!

In den vergangenen Jahren traten immer mehr Nachfahren der alten DDR-Regierung in die Öffentlichkeit.

In diesem Zusammenhang möchte ich als Beispiel an Jochen Großmann erinnern, dem ehemaligen Technikchef des BER, welcher wegen Korruption, Bestechlichkeit und Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zur Zahlung von 200.000 Euro verurteilt wurde[19]. Jochen Großmann ist der Sohn von Werner Großmann, der von 1986 bis 1990 stellvertretender Minister für Staatssicherheit und Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung (HV A), des Auslandsgeheimdienstes der DDR war!

Ein weiteres kurioses Beispiel für die Erben der Ex-DDR-Regierung ist Eric Sindermann, der ehemalige deutscher Handballer und ein sogenannter Reality-Show-Darsteller. Er betreibt sein erfolgloses Modelabel unter der Schirmherrschaft von Modedesigner Harald Glööckler. Sein Vater Thomas Sindermann war Leiter der Mordkommission Berlin in der DDR. Sein Onkel Michael Sindermann war Journalist bei der Zeitung Neues Deutschland. Sein Onkel Peter Sindermann war Schauspieler und sein Großvater Horst Sindermann war einer der hochrangigsten Politiker (SED) und Präsident der Volkskammer der DDR.

Wie ich schon mehrfach andeutete und schrieb, haben die alten Familien des schwarzen Adels, die Nachfahren der Khasaren immer alle Bereiche unterwandert, so auch die Familie Krenz. Recherchieren Sie doch selber nach diesem Namen und Sie werden wieder wichtige und hochrangige Persönlichkeiten finden!

Doch wer ist nun dieser Sebastian Krenz? Er wurde 1992 geboren und gewann 2021 in der elften Staffel von „The Voice of Germany“ auf PRO7 den 1. Platz! Solche TV-Castingshows werden von den alternativen Aufklärungskanälen gern „Unterschichten TV“ genannt, welche zum „unten halten“ der „Schlafschafe“ von dem „Tiefen Staat“ genutzt werden. Selbstverständlich werden solche „Sieger“ benutzt, weil diese zum einen sehr viel Geld einbringen und zum anderen zur „Familie“ gehören und dadurch gefördert werden, so auch Sebastian Krenz.

Auf die Frage, ob Interesse und die Nachfrage nach der Kristallmatte da wäre, antwortete der „Erfinder“ Sebastian Krenz (Achtung: verwirrende Originalaussage!):

„Das Interesse ist auf jeden Fall da. Wir haben das (Anmerkung der Redaktion: Unternehmen), hmmm ich überlege mal, 2017/2018 gegründet und ähhh dadurch die ersten Prototypen, die ersten Testkunden quasi, die das Produkt getestet haben, die dann auch Rezessionen geschrieben haben, die was aufgeschrieben haben, hmmm um natürlich diesen diesen diese Bestätigung, der für uns quasi haben, zu schreiben die Therapieform wirkt so und so …“[20].

Wie wir bereits erfahren haben, ist nicht Sebastian Krenz der Erfinder, sondern der chinesische Anbieter und Hersteller „Fanocare“, welcher auch seine Produkte weiterentwickelt, was man ganz leicht auf deren Homepage nachlesen kann und somit entspricht die Aussage mit den Prototypen nicht der Wahrheit!

Ebenfalls hat Sebastian Krenz mit der Behauptung gelogen, das er „das“ mit den Kristallmatten 2017/2018 gegründet hätte! Mit nur wenigen Klicks kann man dies ganz leicht überprüfen, wie verlogen „fehlerhaft“ die Aussage des „großen Erfinders“ ist!

Nachfolgend sehen Sie den Werdegang des Sebastian Krenz, um sich ein eigenes Bild zu machen:

09.2017 gründete Sebastian Krenz die Firma „ nature ears UG “, wo er angeblich angepasste und universelle In-Ears (In-Ohr-Kopfhörer) für Musiker und Musikliebhaber „selber herstellte“. Ich gehe davon aus, dass er diese In-Ears genauso selber hergestellt hat, wie er auch die „Kristallmatten“ erfand, nämlich „Made in China“!!!

Am 17.02.2021 verkaufte/übergab Krenz diese Firma an Yannik Achenbach , welche am 16.08.2021 offiziell liquidiert (aufgelöst) wurde.

gründete die Firma „ “, wo er angeblich angepasste und universelle In-Ears (In-Ohr-Kopfhörer) für Musiker und Musikliebhaber „selber herstellte“. Ich gehe davon aus, dass er diese In-Ears genauso selber hergestellt hat, wie er auch die „Kristallmatten“ erfand, nämlich „Made in China“!!! Am verkaufte/übergab diese Firma an , welche am offiziell liquidiert (aufgelöst) wurde. 12.2021 gewann Sebastian Krenz die Show „ The Voice of Germany “ auf PRO7 . Viele „Aufklärer“ nennen dies auch „ Unterschichten TV “, um so mehr verwundert es mich, dass all die großen Kanäle nun von dem Promistatus und von deren Produkten profitieren und mit diesen Marionetten der „Autorität“ Geschäfte und dafür auch noch Werbung machen! Hier sollte man schon wieder die Doppelzüngigkeit und den wahren Charakter der „Anführer der Wahrheitsbewegung“ erkennen, wie gesteuert doch dieses Telegram-Kartell ist.

gewann die Show „ “ auf . Viele „Aufklärer“ nennen dies auch „ “, um so mehr verwundert es mich, dass all die großen Kanäle nun von dem Promistatus und von deren Produkten profitieren und mit diesen Marionetten der „Autorität“ Geschäfte und dafür auch noch Werbung machen! Hier sollte man schon wieder die Doppelzüngigkeit und den wahren Charakter der „Anführer der Wahrheitsbewegung“ erkennen, wie gesteuert doch dieses Telegram-Kartell ist. 05.2022 wurde der VITORI -Onlineshop eröffnet unter der Firmierung „ VITORI GbR “

wurde der -Onlineshop eröffnet unter der Firmierung „ “ 08.2022 wurde „ VITORI OHG “ gegründet/angemeldet, mit den Geschäftsführern Sebastian W. Krenz und Fantasieautorin Janis Ulrike Nebel , welche bereits am 09.02.2023 wieder gelöscht wurde.

wurde „ “ gegründet/angemeldet, mit den Geschäftsführern und , welche bereits am wieder gelöscht wurde. 11.2022 wurde das Nachfolgeunternehmen „ VITORI Health GmbH “ gegründet, wieder mit den Geschäftsführern Sebastian W. Krenz und der Autorin fantastischer Bücher Janis Ulrike Nebel . Offiziell wurde angegeben: „ Beratungsleistungen zum Thema Gesundheit und der Verkauf von Gesundheitsprodukten “. Hier findet man keine Informationen von angeblichen Erfindungen oder eigenem Design, sprich Produktentwicklung!!! Diese 2 Geschäftsführer ziehen eine große Show ab, wie es in der Unterhaltungsbranche üblich ist!

wurde das Nachfolgeunternehmen „ “ gegründet, wieder mit den Geschäftsführern und der Autorin fantastischer Bücher . Offiziell wurde angegeben: „ “. Hier findet man keine Informationen von angeblichen Erfindungen oder eigenem Design, sprich Produktentwicklung!!! Diese 2 Geschäftsführer ziehen eine große Show ab, wie es in der Unterhaltungsbranche üblich ist! 01.2023 wurde die „ Nebel Krenz Holding GmbH “ gegründet, wieder mit den Geschäftsführern Sebastian W. Krenz und der Fantasie-Schreiberin Janis Ulrike Nebel . Als Bemerkung kann man lesen: „ Ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Vermögen, insbesondere Geschäftsbeteiligungen jeglicher Art. “. Na die Erfindungen Geschäfte müssen ja gut laufen!

wurde die „ “ gegründet, wieder mit den Geschäftsführern und der Fantasie-Schreiberin . Als Bemerkung kann man lesen: „ “. Na die Geschäfte müssen ja gut laufen! 05.2023 gründete Sebastian W. Krenz die „ N + K Immo GmbH “, wo er auch alleiniger Geschäftsführer ist. In seiner Anmeldung für diese Immobilien GmbH kann man lesen: „ Ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, das Halten, das Vermieten und Verpachten sowie die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken einschließlich Teileigentums. Der Umfang der Veräußerungen darf die Grenzen einer vermögensverwaltenden Tätigkeit nicht überschreiten. “ Hier kann man sehr gut sehen, dass man mit billigstem Chinaschrott und einer ganz großen Geschichte (naja, seine Partnerin ist ja Fantasieautorin) mit „eigenen Erfindungen“ und alles was das Autorenherz begehrt, viel Kohle scheffeln kann! Da bleibe ich lieber arm und ehrlich, statt die armen Seelen so zu verarschen, abzuzocken und auszunehmen! Das gilt auch für all die „Aufklärer“, welche monatliche Provisionen zwischen 300 und 19.812,69 Euro im Monat[21] einstreichen. In meinen Augen stehen all diese geldgierigen Abzocker Aufklärer an der untersten Stelle der Menschheit, denn diese Vögel sind es auch, die Leute wie mich einen Hetzer und Spalter nennen, wenn ich solche unmoralischen Dinge an den Pranger stelle. Und genau dort gehören diese Wichte auch hin: Lebenslang an den Pranger!!! Sie sind nichts weiter als der Dreck, der an den Schuhen klebt, nachdem man in einen Hundehaufen getreten ist! Pfui Teufel!!! Wann wachen endlich ihre Anhänger auf, wem sie da folgen!

gründete die „ “, wo er auch alleiniger Geschäftsführer ist. In seiner Anmeldung für diese Immobilien GmbH kann man lesen: „ “ Hier kann man sehr gut sehen, dass man mit billigstem Chinaschrott und einer ganz großen Geschichte (naja, seine Partnerin ist ja Fantasieautorin) mit „eigenen Erfindungen“ und alles was das Autorenherz begehrt, viel Kohle scheffeln kann! Da bleibe ich lieber arm und ehrlich, statt die armen Seelen so zu verarschen, abzuzocken und auszunehmen! Das gilt auch für all die „Aufklärer“, welche monatliche Provisionen zwischen 300 und 19.812,69 Euro im Monat[21] einstreichen. In meinen Augen stehen all diese Aufklärer an der untersten Stelle der Menschheit, denn diese Vögel sind es auch, die Leute wie mich einen Hetzer und Spalter nennen, wenn ich solche unmoralischen Dinge an den Pranger stelle. Und genau dort gehören diese Wichte auch hin: Lebenslang an den Pranger!!! Sie sind nichts weiter als der Dreck, der an den Schuhen klebt, nachdem man in einen Hundehaufen getreten ist! Pfui Teufel!!! Wann wachen endlich ihre Anhänger auf, wem sie da folgen! 05.2023 stieg Sebastian Krenz in das Unternehmen „Saarfit GmbH“ ein, wo er auch Geschäftsführer ist. Angegeben wurde „Der Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln und der Vertrieb über OnlineShop und B2B (Business to Business) und B2C (Business to consumer), Ernährungs- und Gesundheitsberatung, alle dem Geschäftszweck dienende Tätigkeiten.“. Na da bin ich mal gespannt, was da wieder für Geschichten erfunden werden, um den nächsten giftigen und überteuerten Müll unter die Leute zu bringen!

Somit habe ich diesen Sebastian Krenz schon mehrfach der Lügen und Hochstapelei überführt. Das er sich noch nicht einmal mit seinem „erfundenem Produkt“ auskennt, was er verkauft und anpreist, wie der Pfaffe das Weihwasser, beweist seine nächste Aussage, auf die Frage: Was der Unterschied zwischen Schumann-Frequenz und Schwingungserhöhung ist (Achtung Originalzitat!!!):

„Schumann-Frequenz ja ist ehr so ne so ne (Anmerkung der Redaktion: nun kommt der „große Erfinder“ zum stottern) so ne Erdung ne, dass man sich wieder ja einfach mit dem wieder in Resonanz geht, mit dem Herzschlag der Erde, diese 7,83 Hertz quasi wird jedem was sagen, der dieses Video sieht und das man das äh wieder (Anmerkung der Redaktion: bei dieser Szene schaut der Moderator sehr skeptisch und verwundert!) auf diesen wieder das ist ja ein physikalisch errechneter Wert, der der verändert sich auch nicht, weil die Masse der Erde sich nicht ändert und äm was aber der Fall ist, dass vieh das viele Leute sehr viel bewusster sind oder oder werden ne und wir immer mehr anstecken und dann mehr hinterfragt wird und die die allgemeine Schwingung ne diese diese Energie erhöht sich. Da haben wir verschiedene ja ohne ohne zu zu viel zu sagen zu den Programm wie die wie die aufgebaut sind von den Frequenzen weil wir eben die Frequenzen die bewusster machen ist ne. Es gibt ja nicht nur die Schumann-Frequenz das ist eine der wichtigsten Heilfrequenzen sagte Win Winfried Otto Schumann und ehm was so alles so in Einklang bringen kann, sondern es gibt ja auch wie bei wie bei normalen Beats zum Beispiel die man hören kann auf auf YouTube auf irgendwo anders, dass man seine Schwingung erhöht, dass man sein Bewusstsein verändert (Anmerkung der Redaktion: der Moderator guckt sehr mürrisch und nickt verschämt seinen Kopf!), ne einfach klarer alles klarer ist mehr mehr da ist und ne andere Wahrnehmung hat. Nu die Frequenzen machen wir uns auch zunutze und be bespielen den Körper damit bei der Schwingungserhöhung und bei der Schumann-Frequenz bei diesem Programm geht es wirklich nur um die 7,38 Hertz die uns wieder in Verbindung der Erde bringen.“[22].

Der Moderator fragt leicht verzweifelt nach, auf welcher Frequenz die Schwingungserhöhungseinstellung schwingt. Nun die Hammer-Antwort des großen Magiers, Erfinders oder einfach nur Täuschers Sebastian Krenz (Achtung wieder Originalzitat!!!):

„Auf (Anmerkung der Redaktion: nach Antwort ringend und suchend, schaut der „große Erfinder auf seinen vor ihm liegenden Zettel, guckt nach einem kurzen Augenblick wieder in die Kamera und lacht) drei verschiedenen Frequenzen, die immer die immer wechseln.“[23].

Glauben Sie mir, meine lieben Leser, das war eine Stelle zum Fremdschämen! Erschreckend ist, wenn man sich diese Reklamefilme anschaut, dass dieser „Erfinder“ sämtliche Details „seiner Erfindung“ ablesen muss, obwohl er sich mit seiner heizbaren Gummimatratze, laut eigenen Aussagen, seit mehr als 6 Jahren beschäftigt.

Ich musste staunen, als ich las, dass diese Gummimatte sogar vor 5G schützen soll[24]. Was für ein Zauberwerk, dachte ich und lag am Boden vor lauter lachen!

Bevor ich Ihnen gleich sage, was dieser Chinasondermüll kosten soll, kann ich mir das nachfolgende nicht verkneifen. Da der „große Erfinder“ Egon Sebastian Krenz, sowie alle dafür werbenden Geldgeier Kanalbetreiber nur das Beste für den abzuzockenden Endverbraucher möchte, macht dieser „Daniel Düsentrieb der Kristallmatten“ ein sehr, wirklich sehr großzügiges Herzmenschen-Angebot (Achtung noch ein Originalzitat!!!):

„Wir bieten auch ne Finanzierung an über Klarna oder Paypal hmmm oftmals is bei Paypal so, dass es sogar zinsfrei zinsfrei ist, also zwei Jahre lang ohne Zinsen einfach nur diesen diesen Kauf hmmm betrag abbezahlen, dann ist auch gut. Oder Kauf auf Rechnung, das heißt also jeder kann das kann das testen eh über 14 Tage und dann muss er erst die Rechnung bezahlen. Das ganze läuft och über Klarna und ja da kriegt man die Kristallmatte und dede hehehe (Anmerkung der Redaktion: als der große Erfinder dieses Selbstversklavungssystem erwähnt, muss er an dieser Stelle feixen und lachen) und 95 Prozent geben die gi Matte nicht mehr her hehehe.“[25].

Spätestens an der Stelle bin ich mir sicher: Ja, ich muss so eine Gummiunterlage für (und nun halten Sie sich fest, meine lieben Leser) 2.200 Euro, natürlich ohne Stoffbezug, haben, denn der große Illusionist und Straßenverkäufer hat mich vollends überzeugt! *Ende der Ironie!!!

Ja, Sie haben richtig gelesen, für diese Elektrogummimatte möchte der feine Herr Erfinder 2.200,00 Euro haben. Hat dieser Aufschneider eigentlich eine Ahnung, wie sich die Preise in den Geschäften und für Energie und sonstiges in den vergangenen Monaten entwickelt haben? Für diesen Wanderprediger sind 2.200 Euro nicht viel, hat er doch gerade sein neues Album veröffentlicht und lebt in der Scheinwelt. Dasselbe gilt für die erbarmungslosen „Aufklärer“, denen es scheißegal ist, dass sich ihre Anhänger, die denen vertrauen, für so ein Müll hoch verschulden und das genau in dem System, was diese „Wahrheitsprediger“ angeblich bekämpfen und etwas von „Eigenverantwortung“ und „Raus aus dem System“ schwafeln!!!

Nun werden sicher genau diese Heuchler wieder angesprochen fühlen und in meine Richtung meinen: „DER ist ja wieder nur neidisch und gönnt euch dieses Wohlfühlgefühl und das MED-Bett der Zukunft nicht.“.

Aber drauf geschissen, denn ich bin ein Gönner 😉! Daher kommt hier mal etwas Reklame für diese „Heilmatte“, sichtbar auf einigen spontan ausgewählten Kanälen:

Wie Glaubhaft solche Kanäle für Sie erscheinen, welche diese total überteuerte Heizdecke bewerben, müssen Sie ganz allein entscheiden! Und noch ein kleiner Tipp von mir: Nun wissen Sie auch, meine lieben Leser, warum all die großen Kanäle immer und immer wieder von „Vernetzung“ sprechen und „Gemeinsam“ oder „Wir alle müssen zusammenhalten“, damit deren falsches Spiel nicht gebrochen werden kann und diese Aasgeier auch noch das allerletzte aus ihren Anhängern herauspressen können, was dieser Staat ihnen gelassen hat! So ist es kein Wunder, dass ich, weil ich solche abgrundtiefen Machenschaften immer wieder an den Pranger stelle und auch in Zukunft stellen werde, in deren Augen ein Hetzer und Spalter bin, der ja nur neidisch sei, weil „Neid muss man sich erarbeiten“, wie mir immer wieder vorgeworfen wird. Jedoch sind mir solche Reaktionen egal und auch nur logisch, weil man nur mit solchen „Totschlagargumenten“ kommen kann, genau wie der Mainstream es mit „Nazi“, „Aluhutträger, usw. macht. Spätestens daran erkennt man das Muster der gesteuerten Opposition! Doch nun wieder zurück zu der „Zaubermatte“!

Vielleicht werden Sie nun denken, dass doch einige Ärzte, Wunderheiler und etwas Prominente, bekannt aus der Que(e-)rdenker- und Corona-Maßnahmen-Kritiker-Szene, haben doch diese Gummiunterlage beworben, dementsprechend muss diese doch gut sein.

Dann möchte ich dies einmal anhand von „Ed Hardy“ erklären: 2004 kaufte der französische Modedesigner Christian Audigier das unbekannte Label „Ed Hardy“, produzierte ein paar T-Shirts und schickte diese kostenlos an Madonna, Britney Spears und weitere und bat die Stars um ein Foto mit seinen T-Shirt, welche anschließend veröffentlicht wurden. Und so wurde ein Hype ausgelöst, der diese Marke in kürzester Zeit zu einen großen Erfolg führte.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dieser Gummimatte, von dem großartigen und genialen Erfinder Sebastian Krenz!

Der eine oder andere von Ihnen, meine lieben Leser, wird nun meinen, dass der Junge doch so gute Bewertungen auf seiner Internetseite hat! Okay zugegeben, da stehen nur positive Bewertungen, jedoch gerade das ist auffällig! Mit nur 2 Klicks kann man im Internet Bewertungen für die eigenen Seiten kaufen, ebenso Anhängerzahlen in Kanälen!

Dann suchen wir doch einmal Bewertungen für diese Gummimatratze außerhalb der „VITORI-Blase“. Oh, bin schon fündig geworden!!! Schauen Sie selber und prüfen Sie meine Quelle:

„C. – Service wäre super – Das Produkt ist grundsätzlich gut. Preis Leistung mittig. Service eher schlecht. Und es gibt nach Kauf nach meinem Empfinden nervige aggressive Werbung, gleichzeitig gibt es keinen wirklichen Service.“[26]

– Das Produkt ist grundsätzlich gut. Preis Leistung mittig. Service eher schlecht. Und es gibt nach Kauf nach meinem Empfinden nervige aggressive Werbung, gleichzeitig gibt es keinen wirklichen Service.“[26] „Christine – Nachdem ich meine Matte nach 2 Tagen – Nachdem ich meine Matte nach 2 Tagen storniert habe, Anfang April, Geld sofort abgehoben, ging die Bestellung raus und erst Wochen später erfuhr ich davon, weil mein Geld nicht zurück überwiesen war. Nun gibt es das aber erst, wenn die Matte, aus der Schweiz darf ich das selbst bezahlen, wieder zurückgeschickt wurde. Telefonisch niemand erreichbar und nach 2-3 Tagen bekam ich immer erst die Antwort auf meine Mails, jedes Mal mit einer Entschuldigung. Seit über einer Woche soll nun diese, etwa 40 Minuten Fahrzeit von mir entfernt, zwar angekommen sein, bei mir ist sie immer noch nicht angekommen! So etwas habe ich noch nicht erlebt, alles sehr unbefriedigend!!!“[27]

– Nachdem ich meine Matte nach 2 Tagen storniert habe, Anfang April, Geld sofort abgehoben, ging die Bestellung raus und erst Wochen später erfuhr ich davon, weil mein Geld nicht zurück überwiesen war. Nun gibt es das aber erst, wenn die Matte, aus der Schweiz darf ich das selbst bezahlen, wieder zurückgeschickt wurde. Telefonisch niemand erreichbar und nach 2-3 Tagen bekam ich immer erst die Antwort auf meine Mails, jedes Mal mit einer Entschuldigung. Seit über einer Woche soll nun diese, etwa 40 Minuten Fahrzeit von mir entfernt, zwar angekommen sein, bei mir ist sie immer noch nicht angekommen! So etwas habe ich noch nicht erlebt, alles sehr unbefriedigend!!!“[27] „Dominik Ma – Ich habe meine Ware nun 3 Woche nach – Ich habe meine Ware nun 3 Woche nach dem spätesten Liefertermin nicht erhalten. Ich kann das Impressum nicht aufrufen. An der Stelle wo die Website angibt dass man bei nicht erhaltener Ware Hilfe bekommt kann man nur die bei mir nicht vorhandenen Lieferdaten einsehen. Ich halte es für wahrscheinlich dass man hier abgezockt wird oder der Service und die Leistung sind schlecht.“[28]

– Ich habe meine Ware nun 3 Woche nach dem spätesten Liefertermin nicht erhalten. Ich kann das Impressum nicht aufrufen. An der Stelle wo die Website angibt dass man bei nicht erhaltener Ware Hilfe bekommt kann man nur die bei mir nicht vorhandenen Lieferdaten einsehen. Ich halte es für wahrscheinlich dass man hier abgezockt wird oder der Service und die Leistung sind schlecht.“[28] „Lara – Überteuerter China-Müll – Überteuerter China-Müll. Kommt aus Containern von China. Großhandelspreis ca. 120€ pro Matte. Peinliche Abzocke von Herrn Krenz.

– Überteuerter China-Müll. Kommt aus Containern von China. Großhandelspreis ca. 120€ pro Matte. Peinliche Abzocke von Herrn Krenz. „Anna K.: Ist nicht in Ordnung gutgläubige Menschen zu täuschen. Man könnte auch einfach eine Wärmematte bewerben als das,was es ist: eine Wärmematte.“ [29]

„Jannes J.: Abgesehen davon, dass es sich um Betrug handelt und es keinen wissenschaftlichen Nutzen gibt. Sich diese Firma an Krebspatienten und schwer erkrankten Menschen bereichert. Gibt es diese Matte für 250Eur aus China. Wie viel habt ihr für das Branding mit eurem Logo bezahlt? Man sollte euch verklagen.“[30]

„Tini S.: Hier werden Heilsversprechen gemacht. Deshalb unseriös.“[31]

„Andreas H.: Wenn es Dir schlecht geht, dann kaufe den Unfug hier – danach geht es Die noch viel, viel schlechter.“[32]

„Kalou L.: Kaufen Sie nichts, das ist ein Betrug. Es nützt überhaupt nichts, außer dass es ihnen Geld einbringt. Stopp der Scharlatanerie.“[33]

„Bernd K.: Magnetfeldtherapie – ok, kann helfen; Infrarot / Wärmebehandlung – ok, hilft; Der Rest ist schlicht nicht belegt. Aber jetzt kommts: Negative Ionen. Es gibt nur zwei Arten, negative Ionen zu erzeugen: Erstens durch Hochspannung – In einer Liegematte? (Feuchtigkeit, beschädigte Isolation…) Zweitens durch ionisierende Strahlung. Sich für die Gesundheit auf eine radioaktiv strahlende Matte legen? Gehts noch? Na dann viel Spass mit den Spätfolgen. p.S. Es gibt keinen Schwellenwert, unter dem Strahlung nicht schädlich ist.“[34]

„De G.: Völliger Humbug ohne wissenschaftliche Basis !!!“[35]

„Timothy A.: Überteuerter Müll ohne wissenschaftlichen beweisen. Finger weg!!!!!“[36]

„Francine T.: Wucher, da in China identische Matte für 220 Euro erhältlich ist!“ – Antwort von VITORI: „Hallo Francine, VITORI® ist der Erfinder der VITORI Kristallmatte mit all seinen Funktionen und seinen Therapieformen. Wir raten dringend vom Kauf anderer, ähnlich aussehender Artikel ab! [37]

Jeden weiteren Kommentar zu diesem Betrug und Sondermüll erspare ich mir an dieser Stelle!

Nun schauen wir doch einmal im Internet nach vergleichbaren Produkten:

In meinen Augen ist dieser großangelegte Betrug ein Fall für den Staatsanwalt!!!

An dieser Stelle breche ich diesen Artikel ab, obwohl ich noch unzählige Informationen und Fakten für diesen Betrug erörtern könnte. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Ausdauer beim Lesen dieses Artikels, der ja doch sehr ausführlich geworden ist!

Bevor ich aber zum Ende komme, möchte ich noch mich selber zitieren, mit einem Auszug, aus unserem Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“. Sicher werden Sie nun den tieferen Sinn erkennen!

„Diese Leute … denen die Menschen Vertrauen schenken, sind immer nur Hochstapler, Schattenspieler, notorische und professionelle Lügner. Es sind allerlei kostümierte Narren. Mord, Betrug, Lüge, Heuchelei gehört zu ihrem System und zwar durch alle Berufe und Gesellschaftsschichten hinweg! Gekrönte Häupter, Geistliche Anführer, Lehrer, Anwälte, Richter, Polizisten, Politiker, Künstler, Geschäftsleute, Schauspieler, Sänger und andere Prominenz! Nicht wenige von ihnen haben es nicht bis ganz nach oben geschafft, weil sie kein Talent oder Begabung besitzen. Der Weg zum Ruhm und öffentlichen Ansehen, nach denen es diese Teufelsanbeter dürstet, führt über die Lüge, Täuschung, den Verrat, die Rücksichts- und Skrupellosigkeit. Ein Hochstapler ist eine Person, die mehr scheinen will, als sie ist, indem sie einen höheren gesellschaftlichen Rang, eine bessere berufliche Position oder ein größeres Vermögen vortäuscht, häufig in der Absicht des Betrugs oder Verrats. Häufig machen Hochstapler von sich reden, die ihre Umwelt über einen längeren Zeitraum zu täuschen vermögen, etwa wenn sie, ohne aufzufallen, als Politiker, Ärzte, Wissenschaftler oder andere Experten tätig sind. … Es ist ein Schattenspiel, welches sie für alle Menschen aufführen. Kriminelle, begabt in der Lüge und Schauspielerei, die für Dich allzu gern in die Rolle der Führungs- und Autoritätspersonen schlüpfen. … Rattenfänger, die schöne Lieder auf ihren Flöten und Gitarren spielen, um Dich weiter von der Wahrheit zu entfernen. Ein Schiff voller kostümierter Narren auf der Reise nach Nirgendwo, mit naiven und törichten Sklaven an Bord. Darin haben sie die höchste Perfektion errungen, Dich in allerlei raffinierten Kostümierungen und versponnenen Rollen über ihre tatsächliche Identität, ihr wahres kriminelles und verbrecherisches Selbst zu täuschen. Sie arbeiten immer in Gruppen, in Banden, im Kollektiv! … Sie verkaufen Hoffnung und Rechtschaffenheit und bieten Dir Unterdrückung und Sklaverei, so lange wie Du sie gewähren lässt! “[38]

Am 28.06.2023 12.07.2023 erscheint unser neues Buch:

SIE WAREN NIE WIRKLICH WEG, JETZT HERRSCHT DIE AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MENSCHHEIT

Unser Redaktionsteam vermitteln Ihnen Informationen, welches Ihr falsch erlerntes Weltbild zerstören werden. Ein Weltbild, welches Ihnen seit Ihrer Geburt aufgezwungen wurde und dem man nicht entkommen kann bis zu diesem Buch. Das, was Ihnen überall durch die Medien erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie ständig hören und sehen. Das ist nicht nur die satanische Verdrehung der Wahrheit, sondern auch die Umkehrung der Geschichte. Denn nicht einmal auf die Jahreszahlen können Sie sich verlassen. Ihre Organisationen verwenden zahlreiche Methoden, um die Manipulation der Menschheit still und heimlich zu implementieren. Sie benutzen die Medien und Prominente, damit ihre weitreichenden Pläne eine akzeptable Basis bei der Mehrzahl der Menschen finden. Sie sind nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen hält. Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politikern, die uneingeschränkt dienen, zugänglich. Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven und zwar Freiwillige, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als Schafe, Vieh oder Ratten bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle zustimmen. Dieses System existiert seit den Zeiten der Pharaonen. Deren Machtstrukturen und Symbolik aus dem alten Ägypten finden Sie in den Logen, Religionen, Unternehmen und globalen Organisationen bis hin zum scheinbar vergnüglichen Kult des Karnevals. Nichts ist wie es scheint. Politiker und andere Berühmtheiten aus Fernsehen und Sport mit Dreck am Stecken gehören entweder zum Establishment oder dienen einem bestimmten Zweck und werden deshalb geschützt. Missbrauch, Pädophilie und Einschüchterung bis hin zum rituellen Mord gehören zum Repertoire der Verschwörer in den Logen. Die Blutlinien der Nachfahren der Pharaonen haben ihre Macht wie ein Spinnennetz über die Erde gelegt und wirken bis in die kleinsten Nischen unseres Alltags. Doch heute sind es nicht die Pharaonen welche das Schicksal der Erde denken und lenken, heute hat die Autorität die Könige, Präsidenten, Päpste, Milliardäre sowie unzählige Handlanger wie Schauspieler, Sänger und andere Prominente installiert. Sie gehören zum immerwährenden Programm wie Teile und Herrsche, Brot und Spiele oder die Ruhigstellung durch Wahlen von Politikern, die Veränderungen bringen sollen aber doch nur alle der Autorität dienen. Das Warte-Spiel der falschen Propheten, nutzt ebenso nur den böswilligen Kräften der Autorität und deren Kontrolle über uns. Vertrauen Sie also nicht dem scheinheiligen und göttlichen Plan und stopfen Sie sich nicht jeden Abend Popcorn in den Kopf. Ehren Sie stattdessen Ihren Weg, fassen Sie Mut und Verantwortung für Ihr Sein.

Dieses Buch ist Ihr Wegweiser!

Quellen:

[1] https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/das-geschaeft-mit-dem-aberglauben-esoterik-ist-ein-milliardenschwerer-markt-18946519.html

[2] https://www.vitori.de/pages/wir-pflanzen-baume

[3] https://www.welt.de/iconist/fitness/article169002846/Ein-Blick-in-die-bizarre-Welt-der-Kristall-Glaeubigen.html

[4] https://cdn.shopify.com/s/files/1/0332/2013/2997/files/Anleitung_Stand_06_2023_klein.pdf?v

[5] https://www.braun-bueffel.com/ledertipps/herkunft/veganes-leder.html

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Thermoplaste

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Silikone

[8] Thermoplaste, auch Plastomere genannt, sind Kunststoffe, die sich in einem bestimmten Temperaturbereich verformen lassen.

Silikone, chemisch genauer Polysiloxane, ist eine Bezeichnung für eine Gruppe synthetischer Polymere,

Urethane sind 2-Komponenten Polyurethane, die bei Raumtemperatur zu einem gummiähnlichen Werkstoff aushärten und bis -60 °C flexibel bleiben.

[9] https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Gefaehrliche-Weichmacher-Plastik-im-Alltag-vermeiden,weichmacher136.html

[10] https://www.dein-klettershop.de/blog/outdoor/carbon-eine-materialkunde/

[11] https://t.me/CraziiWorld/23435

[12] https://www.vitori.de/pages/wir-pflanzen-baume

[13] https://cdn.shopify.com/s/files/1/0332/2013/2997/files/Anleitung_Stand_06_2023_klein.pdf?v

[14] https://www.fanocare.com/about-fullwidth.html

[15] https://www.fanocare.com

[16] https://t.me/macklemachtgutelaune/71086

[17] https://cdn.shopify.com/s/files/1/0332/2013/2997/files/Anleitung_Stand_06_2023_klein.pdf?v

[18] https://cdn.shopify.com/s/files/1/0332/2013/2997/files/Anleitung_Stand_06_2023_klein.pdf?v

[19] https://www.tagesspiegel.de/berlin/bewahrungsstrafe-fur-ex-technikchef-grossmann-2505004.html

[20] https://t.me/FreiheitDerGedanken/10990

[21] https://partner.vitori.de/create-account

[22] https://t.me/dokuq/7171

[23] https://t.me/dokuq/7171

[24] https://web.archive.org/web/20220630102307/https://www.vitori.de/

[25] https://t.me/FreiheitDerGedanken/10990

[26] https://de.trustpilot.com/review/www.vitori.de

[27] https://de.trustpilot.com/review/www.vitori.de

[28] https://de.trustpilot.com/review/www.vitori.de

[29] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[30] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[31] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[32] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[33] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[34] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[35] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[36] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[37] https://www.facebook.com/Vitori.shop.de/reviews

[38] Buch „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“ von M.J. Lützeler von Roden & A.W. von Staufen

Abbildungen:

Bild 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa_und_Lena; https://www.heraldrysinstitute.com/lang/de/cognomi/M%C3%A4ntler/idc/732513/; https://omr.com/de/daily/pamela-reif-omr-podcast/; https://www.heraldrysinstitute.com/lang/de/cognomi/Reif/idc/784655/; https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/julian-classen-hat-geburtstag-so-alt-wird-der-youtuber-heute-83597000.bild.html; https://www.heraldrysinstitute.com/lang/de/cognomi/Clasen/idc/763685/

Bild 2: https://www.vitori.de/products/premium-kristallmatte?variant=33766404948101¤cy=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&trc_gcmp_id=19668944639&gclid=CjwKCAjwv8qkBhAnEiwAkY-ahrXTMnLF311c0WtF6f2FCxn7VYNsyyLfgBEvjMMu15KzsPduNPFNsRoC2JkQAvD_BwE

Bild 3: https://www.edenprojects.org/partners; https://unric.org/de/17ziele/

Bild 4: https://www.vitori.de

Bild 5: https://www.fanocare.com

Bild 6: https://www.northdata.de/Krenz,+Sebastian+Willi,+Oppurg/z55

Bild 7: https://partner.vitori.de/create-account; https://t.me/oliverjanich/116784; https://t.me/unblogd/10755; https://t.me/c/1359533715/28118; https://t.me/macklemachtgutelaune/70675; https://t.me/CheckMateNews; https://t.me/FaktenFriedenFreiheit; https://t.me/rabbitresearch; https://t.me/WWVNews/80195; https://t.me/PerlenDesTages; https://t.me/Kinder_schuetzen/4061; https://t.me/FreiheitDerGedanken/10990; https://t.me/wissenistmacht1; https://t.me/weltdergesundheitTV/12528; https://t.me/der_impulsgeber; https://t.me/derwahrsagerwissenbewegt/1012; https://t.me/FreieMedienTV/18938; https://t.me/NeuzeitNachrichten; https://t.me/FGNews07; https://t.me/diplomateninterviews/10160

Teilen mit: Tweet





Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …