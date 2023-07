Der „Tiefen Staat“ blockiert unsere Neuerscheinung „DIE AUTORITÄT“

… so oder so ähnlich aufschneidend, würden sich nun sicher einige Autoren der alternativen Medien über die großen „Aufklärungskanäle“ melden, wenn es zu einer Verzögerung im Produktionsprozess gekommen ist und der ursprüngliche Veröffentlichungstermin nicht mehr gehalten werden kann. Andere Autoren wiederum erzählen dann die „ ganz großen Geschichten“, dass sie ihr Manuskript gerade an die Druckerei sendeten, als plötzlich die Polizei eine Hausdurchsuchung bei ihnen durchgeführt hätte, weil man so die Veröffentlichung des neusten und ach so brisanten Werkes aller Zeiten verhindern wollte. Als Beweis wurde ein Foto gezeigt, mit 2-3 Blatt Papier auf der Erde liegend und eine umgestoßene leere Kaffeetasse. Ein Jahr später: derselbe Autor, während eines Interviews wieder für sein neustes und absolut spektakulärstes Buch aller Zeiten und für immer, hält er ein Schild in die Kamera, dass gerade 2 Polizisten vor der Tür gestanden hätten.

Da stelle ich mir ernsthaft die Frage: Hat man diese Effekthascherei als ehren- und gewissenhafter Autor wirklich nötig, wenn man qualitativ hochwertige Inhalte recherchierte und diese niederschrieb?! In meinen Augen ist dies nichts weiter als Wichtigtuerei und Maulheldentum.

Für mich sind solche „Experten“ in der Wahrheits- und Aufklärungsszene absolut fehl am Platz, weil sie somit die gesamte Bewegung in Misskredit bringen und die Anstrengungen der ehrlichen Freigeister der Lächerlichkeit preisgeben!

Am 28.06.2023 sollte ursprünglich unser neues Buch „DIE AUTORITÄT: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“ erscheinen. Jedoch, wie schon erwähnt, ist während dem Druckprozess Unverhofftes geschehen, so dass der neue Veröffentlichungstermin nun auf den 12.07.2023 terminiert wurde. Das kann geschehen und ist nun einmal nicht zu ändern! Trotz alledem bitten wir unsere Leser, welche sich diesen „Schmöker“ bereits bestellt haben, um etwas Geduld. Sie werden mit dem Inhalt und deren Erkenntnissen entschädigt!

Was mich jedoch ankotzt (Sorry für das Wort) ist, dass andere Schreiberlinge nicht den Arsch in der Hose haben und ihren angekündigten Termin einfach verschieben, wenn es zu einer Störung im Betriebsablauf gekommen ist. Da werden die wildesten Storys erzählt, dass sich die Balken biegen. Der eine meint „mein Buch hat der Zoll wegen dem Inhalt nicht frei gegeben“ und der nächste Schreiberling behauptet, dass sein neustes Buch von den Händlern boykottiert würde, angeblich ebenfalls wegen dem ach so brisantem Inhalt.

Sollten nicht gerade wir alternativen Autoren , welche sich zum Ziel machten, den Schmutz und Sumpf der Eliten aufzudecken, ehrlich zu unseren Lesern sein?

Diese Leser vertrauen uns, was wir schreiben, was wir recherchierten oder was wir erlebten!

Ohne neugierige Leser wären wir Autoren NICHTS!

Ohne unsere Leser wären wir noch nicht einmal der „Punkt“, den eine Fliege an der weißen Wand hinterlassen hat!

Wir Autoren sollten unbedingt unseren Lesern Dankbarkeit zeigen und auch aufrichtig sein, wenn sich der Veröffentlichungstermin etwas verschoben hat. Alles andere ist Bildzeitungsniveau und billigste Propaganda!

Unseren Lesern haben wir den entsprechenden Erfolg zu verdanken und daher sollten wir uns vor ihnen verneigen, statt hochtrabend den großen Verfolgten und Märtyrer zu mimen!

Wenn Autoren es nötig haben, ihr neustes Werk durch Prahlerei um deren Brisanz anzubiedern, kann man nach meinen Erfahrungen nicht wirklich viel von dem eigentlichen Inhalt erwarten! In der Regel besteht die verbreitete „Wahrheit“ dann aus Internetwissen, was nicht wirklich etwas mit „Wissen“ und schon gar nicht mit „Weisheit“ zu tun hat. Im Internet findet man nur Dinge, welche die „Autorität“ wie die Brotkrümel bei Hänsel und Gretel gestreut haben!

Dieses vorgesetztes „Wissen“ bedeutet nichts weiter, als öffentlich zugängliche Informationen! Dazu gehören Foundations, Freimaurerlogen, ehemalige Geheimgesellschaften oder z.B. das so beliebte Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Alle Informationen aus diesen Quellen werden uns von jenen Persönlichkeiten zur Verfügung gestellt, die wir eigentlich verachten und „bekämpfen“ wollen. Wenn zum Beispiel die ach so „geheime“ Teilnehmerliste des Weltwirtschaftsforums in diversen Kanälen mit einem „Booom“ angekündigt werden, dann kann man sicher sein, das diese Liste auf der WEF- Website zu finden war!

Und trotzdem wird dieses erlangte „Wissen“ als die „absolute und unanfechtbare Wahrheit“ verbreitet, als gebe es kein Morgen. Solche, ich nenne dies: „Beschäftigungstherapien“ sollen doch gefunden werden, um die „Aufgewachten“ in einem Dauer-Trance Zustand zu halten.

Ich bin auch an dem Punkt angekommen, wo ich bemerkte, dass so gut wie kein einziger „Aufklärungskanal“, ob bei Telegram oder YouTube, Facebook oder Instagram, kein einziger Aufgewachter, ganz gleich welcher Plattform, auch nur ansatzweise das wirkliche Weltherrschaftssystem, in dem wir leben, verstanden hat.

Ganz im Gegenteil: Diese Weltherrschaft wird sogar noch beschützt und mit allen Mitteln verteidigt! Meistens unbewusst oder das „System“ wird ganz bewusst von sogenannten Torwächtern beschützt.

Die Weltherrschaft wie wir sie jeden Tag erleben, ist wie ich in unserem ersten Buch „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“, schon schrieb, ein globales Weltherrschaftssystem. Es ist keine einzelne Nation, kein Monarch und auch keine einzelne Familie oder Person.

Um ein globales System verstehen zu können, muss man auch global denken und globales Verhalten auswerten. Das typisch eingeschränkte deutsche Denkmuster, welches durch „virtuelle Gedanken-Grenzen“ eingeschränkt wird, reicht hierfür nicht mehr aus.

Schaut man in die großen Aufklärungskanäle, sind doch immer die gleichen Themen allgegenwärtig. Da wird täglich mehrmals bewiesen, dass Politiker lügen. Ja und das weiß man doch und muss es nicht täglich beweisen! Oder es wird ein Nürnberger Tribunal 2.0 wegen der Corona-Opfer gefordert! Haben die „Aufklärer“ schon vergessen, was bei dem ersten Tribunal geschah? Es wurden ein paar Hanseln verknackt und der Rest ging straffrei aus! Oder was nützen einem, wenn man täglich neue Todeszahlen von Impfgeschädigten veröffentlicht? Kein Mensch kennt die genauen Zahlen und dennoch tragen solche Artikel die Überschrift: „Wir haben die Zahlen, welche nur Insider kennen“! Das ist pure Prahlerei!

Wem nutzt der X-te Beitrag darüber, dass es keine Erderwärmung gibt, wie es diese „Experten“ immer wieder behaupten. Da schreiben dann „Aufklärungsexperten“ etwas über „Mainstreamexperten“, aber wahres Wissen hat keiner von denen! Was soll dieser Scheiß?!

Was hat das alles mit „Wissen“ oder gar mit „Weisheit“ zu tun?! NICHTS, GAR NICHTS!!!

Seit unserem letzten Buch haben wir Tag ein Tag aus, ununterbrochen recherchiert. Auch die Informationen welche ich in diversen Beiträgen schrieb, beinhalten die ein oder andere Schlüsselinformation, welche uns zum Ziel verhalfen. Aus heutiger Sicht haben wir auch in unserem letzten Buch und in dem einen oder anderem Artikel entscheidende Fehlerchen gefunden. Da kann ich wieder nur sagen, dass man manchmal von einer Sackgasse in die Nächste springt. Das nenne ich vorgesetztes „Wissen“ oder Desinformation, egal wohin man sieht, was auch von denen da oben beabsichtigt war und ist.

Seit Jahren suchte ich nach etwas ohne die richtigen Fragen zu stellen. Weisheit kann man nur erreichen, wenn man aufhört, nach der Wahrheit zu suchen, denn die „Wahrheit“ findet man „überall“. Ebenso sieht es mit Antworten aus, denn auch „Antworten“ findet man „überall“, wo man sie sucht und sogar, wenn man nicht danach sucht.

Aber niemand stellt die richtigen Fragen. Kein Wesen erkennt worum es eigentlich wirklich geht.

Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass: Niemand, kein einziger „Aufklärer“ es wirklich verstanden hat. Kein einziger Gruppen- und Kanalbetreiber oder ach so heilige „Enthüllungsjournalisten“ war in der Lage aufzuzeigen, was wir in unserem neuen Buch präsentieren werden. Sozusagen betreten wir absolutes Neuland, was bislang niemand zugelassen hat oder wollte.

Mir ist schon vor langer Zeit aufgefallen, dass ganz bestimmte „Journalisten der alternativen Medien“, die sogar „teilweise“ gute und nachvollziehbare Informationen haben, aus den sozialen Medien (Facebook, Telegram, Twitter, usw.) weder gelöscht noch zensiert werden. Mittlerweile habe ich auch verstanden warum und schon sind wir wieder bei dem Thema der gesteuerten Opposition! Aber das ist ein anderer Komplex!

Vielen Dank, meine lieben Leser, dass Sie unsere Worte und Artikel wieder lesen, regelmäßig unsere Internetseite besuchen und uns auch die eine oder andere Mail zukommen lassen.

Vielen Dank für Ihre Treue!

Herzlichst

Ihre Mara-Josefine Lützeler von Roden

& Alfred-Walter von Staufen

SIE WAREN NIE WIRKLICH WEG, JETZT HERRSCHT DIE AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MENSCHHEIT

Unser Redaktionsteam vermitteln Ihnen Informationen, welches Ihr falsch erlerntes Weltbild zerstören werden. Ein Weltbild, welches Ihnen seit Ihrer Geburt aufgezwungen wurde und dem man nicht entkommen kann bis zu diesem Buch. Das, was Ihnen überall durch die Medien erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie ständig hören und sehen. Das ist nicht nur die satanische Verdrehung der Wahrheit, sondern auch die Umkehrung der Geschichte. Denn nicht einmal auf die Jahreszahlen können Sie sich verlassen. Ihre Organisationen verwenden zahlreiche Methoden, um die Manipulation der Menschheit still und heimlich zu implementieren. Sie benutzen die Medien und Prominente, damit ihre weitreichenden Pläne eine akzeptable Basis bei der Mehrzahl der Menschen finden. Sie sind nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen hält. Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politikern, die uneingeschränkt dienen, zugänglich. Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven und zwar Freiwillige, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als Schafe, Vieh oder Ratten bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle zustimmen. Dieses System existiert seit den Zeiten der Pharaonen. Deren Machtstrukturen und Symbolik aus dem alten Ägypten finden Sie in den Logen, Religionen, Unternehmen und globalen Organisationen bis hin zum scheinbar vergnüglichen Kult des Karnevals. Nichts ist wie es scheint. Politiker und andere Berühmtheiten aus Fernsehen und Sport mit Dreck am Stecken gehören entweder zum Establishment oder dienen einem bestimmten Zweck und werden deshalb geschützt. Missbrauch, Pädophilie und Einschüchterung bis hin zum rituellen Mord gehören zum Repertoire der Verschwörer in den Logen. Die Blutlinien der Nachfahren der Pharaonen haben ihre Macht wie ein Spinnennetz über die Erde gelegt und wirken bis in die kleinsten Nischen unseres Alltags. Doch heute sind es nicht die Pharaonen welche das Schicksal der Erde denken und lenken, heute hat die Autorität die Könige, Präsidenten, Päpste, Milliardäre sowie unzählige Handlanger wie Schauspieler, Sänger und andere Prominente installiert. Sie gehören zum immerwährenden Programm wie Teile und Herrsche, Brot und Spiele oder die Ruhigstellung durch Wahlen von Politikern, die Veränderungen bringen sollen aber doch nur alle der Autorität dienen. Das Warte-Spiel der falschen Propheten, nutzt ebenso nur den böswilligen Kräften der Autorität und deren Kontrolle über uns. Vertrauen Sie also nicht dem scheinheiligen und göttlichen Plan und stopfen Sie sich nicht jeden Abend Popcorn in den Kopf. Ehren Sie stattdessen Ihren Weg, fassen Sie Mut und Verantwortung für Ihr Sein.

Dieses Buch ist Ihr Wegweiser!

